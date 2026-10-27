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L'âge déraisons Les Deux Magots 2026 Lectures renversantes

Via veneto

Colette Fellous

« Je rêve en séries. C’est un rêve très précis qui s’efface au matin et qui reviendra la nuit prochaine, sous une autre forme. Un rêve d’Italie. Ou un rêve à l’italienne. Je ne sais pas dire exactement, je cherche au plus près. Disons que dans ce rêve j’ai de l’Italie. L’Italie comme un sentiment, pas comme un pays. Avoir de l’Italie, ce serait avoir de la joie tout de suite ou attendre quelque chose qui, vous le savez, vous rendra heureux sans raison. Avoir de l’Italie, ce serait une promesse. »


Via Veneto, Rome. Tout commence ici. Tout nous y ramène, comme une évidence. Sous les paupières, des scènes qui s’enchaînent, qui reviennent à la manière de vieux amis qu’on n’attendait pas mais qu’on accueille les bras ouverts. Les personnages de ces scènes sont connus, reconnus. Des voix familières, des regards envoûtants. Federico Fellini, Nanni Moretti, Rosetta Loy, Patrizia Cavalli… Des hommes et des femmes, parfois acteurs, parfois metteurs en scène, défilent. Avec eux, des souvenirs enfouis, une réalité douce ou déchirante, qui fait parfois place à la fiction. 

Véritable chant d’amour à Rome, ville merveilleuse, ce roman est une déambulation qu’on peut goûter, toucher, sentir, ressentir… comme si on y était vraiment. Via Veneto est un lieu, tout autant qu’un écrin pour une mémoire – à la fois personnelle et universelle. De chapitre en chapitre, de photographies en affiches sorties des archives, Colette Fellous nous invite à prendre le temps, à remonter le temps. 

#Roman francophone
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Une michronique de
Valentine Costantini

Publiée le
27/10/2026 à 17:00

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Via veneto

Colette Fellous

Paru le 01/10/2026

176 pages

Editions Gallimard

19,00 €

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