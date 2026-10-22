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Les folles du pouvoir

Sophie Danger

« Au fur et à mesure de leurs trajectoires, il apparaît de plus en plus clairement que Marie, Arria et Madeleine gênent non seulement pour ce qu’elles représentent – des femmes politiques radicales féministes –, mais aussi pour ce qu’elles sont : des femmes indépendantes. Un double rejet qui explique, en partie, la violence qu’elles suscitent de la part de leurs détracteurs, violence dont on sait par ailleurs les effets dommageables qu’elle peut avoir en matière de santé mentale. »


Elles ont été des centaines, à l'époque. Des milliers à vouloir se battre, être entendues pour enfin avoir accès au droit de vote – au même titre que les hommes. Il aura fallu attendre jusqu’en 1944, bien des années après d’autres pays partout dans le monde tels que la Nouvelle-Zélande, la Finlande, la Pologne ou encore le Liban et la Thaïlande. Parmi ces femmes, trois noms : Marie Denizard, Madeleine Pelletier et Arria Ly. Trois figures clefs de ce mouvement, grâce auxquelles les femmes ont finalement obtenu le droit de vote ainsi que l’éligibilité. Ces « douces dingues » finissent pourtant par être placées en institution, considérées comme instables, contrôlées par un délire qui ne les lâchent pas. 

Sophie Danger nous offre ici une enquête historique fascinante. Au fil des chapitres, on accède à un récit national oublié, effacé – volontairement, peut-être, mais comment savoir avec certitude ? Ces trois femmes, parmi d’autres, ont milité par leurs écrits, par leurs choix vestimentaires, par leur refus de se marier… toujours avec courage et abnégation. Mais face au patriarcat, face à un pouvoir qui ne souhaite que les écraser, comment garder le cap ? Comment prouver sa sanité ? 

À lire absolument ! 

#Essais
ActuaLitté

Une michronique de
Valentine Costantini

Publiée le
22/10/2026 à 17:30

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Les folles du pouvoir

Sophie Danger

Paru le 14/10/2026

272 pages

La Tribu

21,00 €

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