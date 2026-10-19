« Les mains douces des femmes de ma famille me dégoûtaient déjà, tout se mélangeait : les caresses et la cuisine, les grosses bagues en or et l’huile, l’ail, la salive. À force de tout vivre de façon bien cloisonnée, les seuls contacts que j’ai avec une véritable expression du corps sont : le sang de mes règles et le sperme. Cette putain d’odeur de sperme. La seule fois où je touche la nature c’est par un liquide qui sort d’un sexe. Nos villes nous logent et nous collent des gants en latex rose dès l’enfance. Je ne touche rien sinon pour jouir. Faire jouir. Mes compétences sont limitées. »



Paula a 25 ans. Jeune esthéticienne au chômage, elle a quitté la banlieue parisienne où elle a grandi ; elle s’est installée avec son compagnon, Tom, dans une ville au bord de la mer. Là-bas, elle espère un nouveau départ. Une façon d’écrire un avenir plus joyeux, plus lumineux. Mais, enfermée dans cet appartement, elle est gagnée par un besoin obsessionnel de propreté – elle récure, range, désinfecte, sans discontinuer. Et, chaque jour, les voix et regards des femmes de sa famille l’accompagnent, tels des fantômes qui ne trouveront jamais tout à fait le repos. Une présence oppressante. Puis, un jour, elle voit l’immeuble voisin partir en fumée depuis sa fenêtre. Un spectacle morbide qui redonne vie à un secret profondément enfoui…

Décolorer sa fille, c’est d’abord la vie d’une femme – et de toutes celles qui sont venues avant. Une vie millimétrée, étouffée par la charge mentale et domestique qu’on ne nomme jamais vraiment. Les injonctions sociales, leur poids et leur violence sont inévitables. C’est ensuite un texte vif, puissant, qui dérange. Ce monologue interne, porté par la protagoniste, est hypnotique et teinté de subjectivité. La plume de Lucie Bérard est chirurgicale : les phrases courtes rythment les chapitres avec précision, donnant une cadence presque entêtante. Les gestes, les objets, les sensations prennent toute la place, pour créer une atmosphère unique, inquiétante.

Un premier roman renversant.