Henry Dougier est décédé : le fondateur des éditions Autrement avait 90 ans

Frédéric Couderc, écrivain et gendre de Henry Dougier, a annoncé ce dimanche matin à ActuaLitté la disparition de l’éditeur. Né le 27 septembre 1936 à Neuilly-sur-Seine, celui-ci avait fondé Autrement en 1975, avant de créer une seconde maison, les Ateliers Henry Dougier, près de quarante ans plus tard.

Autrement, une autre manière de faire des livres

Son parcours aura été marqué par une même ambition : comprendre les changements du monde en donnant la parole à ceux qui les vivent. Une démarche qui l’avait conduit à multiplier les collections, à expérimenter de nouveaux formats et à faire travailler ensemble journalistes, chercheurs, écrivains et témoins.

Avant l’édition, Henry Dougier avait connu le monde de l’entreprise, notamment chez Shell, puis celui de la presse économique. En 1975, avec le soutien de Christian de Bartillat, alors chez Stock, il lance la revue trimestrielle Autrement, consacrée aux mutations sociales, culturelles et politiques.

Le projet trouve rapidement son public. En 1983, la revue devient une maison d’édition, dont le catalogue s’étend progressivement aux sciences humaines, à la littérature et à la jeunesse. Les collections « Mutations », « Morales » ou « Mémoires » témoignent de cette volonté de décloisonner les savoirs et de rendre accessibles des questions parfois réservées aux spécialistes.

Il revendiquait alors une liberté de ton et de propos, tout en s'attachant à des textes qui n'étaient pas connus. Au début des années 1990, Autrement développe également ses atlas, qui deviendront l’une de ses signatures. Cartographie, histoire et géopolitique y composent une autre façon de raconter les territoires et les bouleversements internationaux. La maison s’affirme alors comme un acteur reconnaissable du paysage éditorial français.

Un best-seller et des auteurs à défendre

L’ouverture à la littérature étrangère, en 1993, apporte une nouvelle dimension au catalogue. Joseph Conrad, Laurie Colwin ou Margaret Atwood comptent parmi les écrivains publiés. Mais c’est Inconnu à cette adresse, de Kathrine Kressmann Taylor, qui demeure l’un des succès les plus marquants d’Autrement.

Publié en France en 1999, ce bref roman épistolaire raconte la rupture entre deux amis, l’un juif américain, l’autre allemand, sur fond d’accession du nazisme au pouvoir. Le texte dépassera le million d’exemplaires vendus, selon Livres Hebdo.

Dans un entretien accordé à ArtsHebdoMédias, Henry Dougier se souvenait avoir découvert ce livre grâce à une proposition de traduction reçue par courrier. Un hasard éditorial devenu phénomène de librairie.

La jeunesse occupe également une place importante dans son parcours. Autrement développe dès 1993 des collections d’albums, puis des documentaires. Lorsque ce département ferme en 2014, un collectif d’auteurs et d’illustrateurs rappelle dans ActuaLitté combien cette structure avait permis à de nouveaux talents de publier leurs premiers livres.

Une dernière aventure éditoriale

En mars 2010, le groupe Flammarion rachète Autrement. Henry Dougier en conserve alors la présidence, avant de quitter progressivement ses fonctions. Quatre ans plus tard, à 78 ans, il fonde les Ateliers Henry Dougier, une structure indépendante avec laquelle il entend retrouver la liberté d’expérimentation de ses débuts.

La collection « Lignes de vie d’un peuple » ouvre cette nouvelle aventure, consacrée aux sociétés contemporaines racontées à travers les expériences de leurs habitants. Suivront notamment « Métamorphoses d’une nation », puis une collection littéraire inaugurée en 2017 par Un été à quatre mains, de Gaëlle Josse.

En 2022, il publie son autobiographie, La quête éperdue d’un éditeur impatient, aux Ateliers Henry Dougier, revenant sur près de cinquante ans d’initiatives, de rencontres et de projets. En septembre 2025, ActuaLitté annonçait son retrait de la présidence, transmise à Maureen Demidoff. La structure prenait alors le nom d’Ateliers HD, poursuivant son activité autour de la littérature, des récits documentaires et des livres d’art.

Auprès d’ActuaLitté, sa famille rappelle aujourd’hui l’attention qu’il portait aux auteurs comme aux libraires, tout au long de son parcours. Une fidélité aux relations humaines que Henry Dougier plaçait au cœur de son métier, lui qui affirmait vouloir transmettre, par les livres, de la tendresse à ses lecteurs.

Crédits photo : Claude Truong-Ngoc CC BY S 4.0

Par Clément Solym

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