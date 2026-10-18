Universités bloquées, Fnac pillées : un 17 octobre terni par les violences

Samedi 17 octobre, 550.000 personnes auraient manifesté en France selon le ministère de l’Intérieur – 800 000 pour les organisateurs. À Paris, les autorités ont dénombré 110.000 participants, avec quelque 110 rassemblements recensés à travers le pays. Une mobilisation considérable, née d’une colère lycéenne qui s’est progressivement élargie.

Depuis septembre, les élèves dénoncent la vétusté des bâtiments, les classes surchargées et le manque de professeurs. Parcoursup cristallise également les critiques, certains réclamant sa suppression, d’autres une réforme profonde. Les interventions policières contestées lors des premières journées d’action ont encore alimenté les tensions.

Rejoints par les étudiants, les manifestants demandent davantage de moyens pour l’éducation, avec notamment une revendication portant sur 10 milliards € d’investissements supplémentaires. Syndicats, enseignants, salariés et anciens Gilets jaunes ont ensuite élargi le mouvement aux questions de pouvoir d’achat, de services publics et d’inégalités sociales.

ENQUÊTE - Et si les étudiants en édition réinventaient l’université à leur manière ?

Une convergence qui conférait davantage de poids aux demandes, mais aura aussi conduit à ce que la journée devienne difficile à résumer : dans plusieurs villes, les défilés pacifiques ont côtoyé des affrontements et des pillages, vandalismes et autres dégradations.

Des universités fermées depuis plusieurs jours

L’enseignement supérieur connaissait déjà d’importantes perturbations. Le 13 octobre, selon les chiffres gouvernementaux rapportés par l’AFP, environ 35 % des établissements relevant du ministère étaient affectés. L’Union étudiante affirmait de son côté que 90 % des universités étaient bloquées ou fermées. Ces évaluations très éloignées ne reposent pas sur les mêmes critères.

Les actions ont notamment concerné Sorbonne Université, Paris-I Panthéon-Sorbonne, Nantes Université, Lille et Clermont-Auvergne, mais aussi Sciences Po Paris et l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, telles que les a recensées Le Monde.

À Paris Nanterre, la présidence avait décidé de fermer préventivement les locaux du 8 au 10 octobre, les blocages empêchant l’accès normal aux bâtiments et ne permettant plus, selon la direction, de garantir des conditions satisfaisantes de sécurité.

À Rouen, les difficultés se sont prolongées toute la semaine. Face à la persistance des blocages, la présidence a reconduit les dispositions exceptionnelles jusqu’au vendredi 16. Le lendemain, les campus étaient fermés au public et aux usagers, les enseignements devant être assurés à distance. Toutes les bibliothèques universitaires étaient également closes.

Dans la nuit du 16 au 17 octobre, un incendie a par ailleurs endommagé le bâtiment B4–Michel-Serres du campus de Mont-Saint-Aignan. Rénové en 2020 pour 11 millions d’euros, il accueille notamment des services d’accompagnement des étudiants et deux amphithéâtres.

Selon le communiqué de l’université, les premiers éléments de l’enquête orientent vers un acte volontaire. Le bâtiment demeure inaccessible pour une durée indéterminée. Aucun lien avec la contestation n’est cependant établi.

Mairies incendiées, commerces éventrés

Samedi, les destructions ont progressivement pris le dessus dans les images de la journée. À Lyon, l’office de tourisme de la place Bellecour a été incendié. À Marseille, des individus ont pénétré dans l’hôtel de ville et dégradé les locaux. À Limoges, la mairie a été touchée par un incendie. À Bordeaux, la résidence de la préfète de Gironde a été saccagée.

Paris a connu des pillages particulièrement étendus autour de République et des grands boulevards. Vitrines brisées, rideaux métalliques arrachés, marchandises dérobées, véhicules incendiés : les boutiques de luxe n’ont pas été les seules visées. Des magasins ordinaires ont également subi des dommages.

Des scènes comparables ont été signalées à Nantes, Lille, Nancy et dans plusieurs autres agglomérations. Les reportages du Monde distinguent toutefois la masse des manifestants des groupes ayant recherché l’affrontement ou profité des désordres pour commettre des vols.

Dans la nuit du 17 au 18 octobre, le Premier ministre Sébastien Lecornu annonçait un bilan provisoire de 1 200 interpellations et 150 policiers et gendarmes blessés. Aucun décompte consolidé des victimes parmi les manifestants et les autres civils n’était alors disponible.

À Saint-Étienne, un adolescent de 17 ans a été grièvement blessé à la main lors des affrontements. Une enquête de l’IGPN a été ouverte pour éclaircir les circonstances, notamment la possible implication d’une grenade utilisée par les forces de l’ordre.

Mangas, livres et presse parmi les commerces touchés

Le secteur culturel figure lui aussi dans les premiers inventaires des établissements attaqués. À Paris, Manga Story, boutique spécialisée dans les mangas et les produits dérivés, a été prise pour cible. Interrogé par Le Monde, un salarié décrit des individus cagoulés, des menaces et des vols portant notamment sur des cartes Pokémon.

Il évoque un préjudice supérieur à un million d’euros, estimation qui reste à confirmer auprès de la direction. Dans le secteur de République, un kiosque à journaux a également été démantelé.

À Nantes, la Fnac de la place du Commerce a été pillée après la manifestation. Selon Ouest-France, des individus ont pénétré dans le magasin malgré sa fermeture et emporté des marchandises, notamment des appareils électroniques. Aucun vol ou dommage concernant spécifiquement des livres n’est établi – côté high tech, en revanche, moins de doutes...

À Lille, la Fnac de la rue Saint-Nicolas aurait également été visée. Lille Actualité, reprenant des informations locales, rapporte une entrée forcée vers 20 heures et des vols de marchandises. Ces éléments restent à confirmer auprès de l’enseigne ou d’une source directe. À Nice, Micromania figure parmi les commerces mentionnés dans les premiers bilans préfectoraux des dégradations et pillages.

Fermetures anticipées des établissements

Les bibliothèques ont surtout connu des perturbations de fonctionnement. À Paris, plusieurs établissements municipaux ont réduit leurs horaires le samedi. Dès le 16 octobre, la Bibliothèque nationale de France avait averti ses lecteurs de possibles difficultés d’accès aux services, notamment pour la communication des documents.

Aucune fermeture générale des bibliothèques françaises n’est cependant établie. Les décisions ont varié selon les réseaux et les contraintes locales, sans que les motifs précis soient toujours connus.

Certaines librairies ont également adapté leurs horaires, mais pas nécessairement par précaution. À Rennes et dans une démarche solidaire, La Nuit des temps avait annoncé une clôture de 14 heures à 16 heures afin de permettre à ses salariés de participer à la manifestation et de soutenir les revendications.

Les revendications étouffées par la bataille politique ?

Au lendemain des manifestations, les réactions politiques se concentrent sur les violences. Emmanuel Macron promet des poursuites contre les auteurs des destructions. Laurent Nuñez met en cause des groupes issus de l’ultragauche, tandis que Sébastien Lecornu dénonce une volonté de déstabilisation.

Jean-Luc Mélenchon critique, à l’inverse, la stratégie de maintien de l’ordre et accuse les autorités d’avoir favorisé les affrontements. Marine Le Pen met en cause la responsabilité politique de La France insoumise. Autant de déclarations qui illustrent la bataille engagée pour imposer une interprétation de la journée, sans que ces accusations puissent être considérées comme des faits démontrés.

Et voilà qui constituera peut-être l’une des principales conséquences du 17 octobre – et la plus détestable. Les lycéens réclamaient des enseignants et de meilleures conditions d’apprentissage. Les étudiants dénonçaient la précarité et les inégalités. Des centaines de milliers de personnes entendaient remettre les questions sociales au centre de l’actualité.

Mais les incendies, les magasins éventrés et les affrontements offrent aux responsables politiques, particulièrement aux pôles les plus antagonistes de la droite et de la gauche, l’occasion de revenir à leurs thèmes de prédilection : sécurité, ordre public, violences policières et responsabilités de leurs adversaires.

Il serait réducteur de laisser les pillages résumer une telle mobilisation, tout comme de minimiser les blessures, les destructions et leurs conséquences pour ceux qui les ont subies. Mais de l'une à l'autre de ces réalités, un risque se dessine : que les revendications des lycéens et des étudiants, à l’origine du mouvement, soient reléguées derrière les commentaires sur les violences. Et qu’une journée destinée à faire entendre leurs difficultés finisse par ne plus parler que de ceux qui ont cassé.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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