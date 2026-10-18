Au Japon, des bureaux de poste vendent des livres là où les librairies disparaissent

On peut venir envoyer un colis et repartir avec un album. À Shinchi, Kashima, Odaka et Namie, des présentoirs installés dans les halls permettent aux visiteurs de feuilleter les titres avant de les payer au guichet. Les livres voisinent avec les autres produits de la poste, sans espace commercial indépendant.

Le dispositif a été annoncé par la Japan Post. Les quatre agences desservent trois municipalités de la côte de Fukushima : Shinchi, Namie et Minamisōma, où se trouvent celles de Kashima et d’Odaka. L’essai doit s’achever le 31 mars 2027.

Les conséquences de la catastrophe ont pesé dans le choix des lieux. En juillet dernier, AdverTimes souligne que le séisme et le tsunami de mars 2011 ont entraîné la fermeture ou le déplacement de commerces, dont des librairies. Les partenaires veulent ainsi rapprocher les ouvrages des habitants, notamment des enfants.

Des livres à portée de guichet

L’initiative vient de Japan Post, qui a sollicité Poplar. Fondée en 1947, cette maison est connue au Japon pour ses séries jeunesse Kaiketsu Zorori et Zukkoke Sanningumi. Elle avait déjà proposé ponctuellement des livres en supérette, mais présente l’opération comme son premier espace de vente de livres jeunesse installé pour plusieurs mois hors des librairies.

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Restait à faciliter le travail des agents, peu habitués à vendre des ouvrages. L’éditeur prête des présentoirs tournants, compacts et faciles à utiliser, sans empêcher le public de consulter les exemplaires. Le choix comprend notamment des albums illustrés, aussi bien que des romans ou des livres de cuisine.

La gestion des stocks a également été simplifiée : aucun réassort n’est normalement prévu avant la fin du test : les quantités disponibles pourront seulement être rééquilibrées entre les quatre sites. Un fonctionnement moins contraignant pour les employés, mais qui expose à des ruptures sur certains titres.

Ces meubles présentent une autre limite : ils ne permettent pas d’exposer convenablement certaines lectures pour les élèves du primaire. Poplar souhaite donc examiner avec Japan Post la possibilité d’un mobilier qui élargirait la sélection. Aucun changement n’a cependant été annoncé à ce stade.

Après les gares, les guichets postaux

L’expérience intervient alors que le réseau des librairies japonaises continue de se contracter. Selon la Fondation pour la promotion de la culture et de l’industrie de l’édition (JPIC), 510 municipalités, soit 29,3 % du total, étaient dépourvues de librairie proposant des nouveautés fin mars 2026. Les données font également état de 9 993 points de vente recensés à cette date, soit environ 40 % du réseau de 1998.

Le bureau de poste n’est pas le seul endroit où le livre cherche de nouveaux acheteurs. ActuaLitté évoquait en avril plusieurs initiatives autour des gares. Le distributeur Nippan a ouvert en 2025 une librairie automatisée à Shin-Kobe, dans un secteur qui en était privé. Dans la préfecture de Tottori, une commune envisage de son côté une boutique face à la gare d’Ebi.

À Fukushima, la logique est voisine, mais le format diffère : pas d’enseigne autonome ni de libraire sur place. L’offre se greffe sur un équipement existant, fréquenté pour d’autres démarches. Elle ne remplace ni l’assortiment ni les conseils d’un commerce du livre, mais rend possible l’achat d’un titre sans déplacement supplémentaire.

L’annonce de Poplar sur X a recueilli un vif enthousiasme : Kumi Satō, directrice du bureau de la présidence et directrice adjointe de la division commerciale, s’étonne de l’intérêt pour cette formule. Elle défend aussi le choix en rayon : « La valeur du plaisir de choisir un livre est difficile à exprimer. » Un achat au guichet peut, relève-t-elle, être suivi immédiatement de l’envoi du livre à un proche éloigné.

Cette adhésion en ligne ne constitue pas un bilan commercial. Aucun volume de ventes n’a été rendu public dans les sources consultées. Poplar et Japan Post examineront les résultats de cette première période avant d’envisager une extension à d’autres régions.

Crédits photo : Japan Post

Par Nicolas Gary

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