À bord de son trolleybus, elle apporte des livres gratuits aux enfants

Vert et or, aménagé pour accueillir de jeunes lecteurs, le véhicule de Storybook Maze sillonne Baltimore, dans le Maryland. Les enfants y entrent, choisissent un livre et repartent avec leur exemplaire. Le 6 octobre, lors d’une conférence à l’université Elon, en Caroline du Nord, la fondatrice du projet a annoncé avoir distribué 7 000 ouvrages depuis le début de ses actions. Un bilan qu’elle entend changer d’échelle. Quant au bibliobus, il circule depuis décembre 2025.

Tout avait commencé sur le perron de sa maison. Araba Maze lisait des histoires à ses nièces lorsque des enfants du voisinage se sont approchés, réclamant la suite. À la fin, elle leur a proposé de poursuivre la lecture chez eux. « Nous n’avons pas de livres à la maison », lui ont-ils répondu, a-t-elle raconté à Elon. Elle s’est alors mise à organiser des lectures le samedi, en offrant des livres aux participants.

Devenue bibliothécaire, elle a constaté que les enfants reçus dans les établissements n’étaient pas ceux qui venaient l’écouter chez elle. Manque de temps des parents, difficultés de déplacement, démarches administratives : les obstacles qu’elle décrit ne tiennent pas seulement à l’existence d’une bibliothèque. Elle a finalement quitté son poste à temps plein pour apporter les livres au plus près des familles, d’abord depuis le coffre de sa voiture.

Dans les “déserts du livre”

Aux États-Unis, les chercheurs parlent de book deserts, pour désigner les territoires où l’accès aux ouvrages est particulièrement limité. Susan Neuman, chercheuse à l’université de New York, a relevé dans une étude de 2001 à Philadelphie environ treize livres par enfant dans des quartiers de classe moyenne, contre un ouvrage adapté à l’âge des jeunes pour 300 enfants dans une zone de grande pauvreté. Ce constat ne constitue pas une mesure de la situation propre à Baltimore.

Lectures sur les trottoirs, librairies éphémères gratuites, distributeurs de livres : Araba Maze a d’abord expérimenté plusieurs façons de rejoindre son public. Une collecte ouverte en 2024 a contribué au financement d’un vieux bus rappelant les tramways américains et de sa rénovation. Malgré son apparence, l’engin ne circule pas sur des rails. Il s’est présenté au public en décembre 2025, décoré à la manière du Pôle Express, avant de prendre la route plus régulièrement durant l’été 2026.

La bibliothécaire et son équipe s’arrêtent dans les parcs, près des entraînements de football américain ou lors de fêtes de quartier. Dans un entretien avec TODAY, elle indiquait effectuer deux ou trois sorties par semaine pendant l’été, avec parfois davantage de rendez-vous à la rentrée. Elle évalue à 50 à 130 le nombre de lecteurs montant à bord certaines journées. Le véhicule circule aussi dans les rues résidentielles, à la façon d’un marchand de glaces : on signale son passage, puis on lit une histoire aux enfants et on leur remet un ouvrage.

Des lecteurs de tous âges

« Je dois faire redécouvrir la lecture d’une manière amusante et magique », explique Araba Maze à TODAY. Les ouvrages s’adressent surtout aux enfants, mais adolescents et adultes en réclament également. Elle ajoute donc des bandes dessinées et des récits d’horreur. Durant la tournée hivernale, des ouvrages bilingues ont aussi été distribués dans des quartiers hispanophones.

L’activité repose sur les dons de livres, une liste de souhaits en ligne et une collecte participative. Les contributions financent notamment le véhicule. L’objectif n’est pas de se substituer aux bibliothèques existantes : la fondatrice veut également y ramener les lecteurs. « Leur faire aimer la lecture, puis servir de passerelle vers les bibliothèques », expliquait-elle en décembre dernier.

À Elon, le 6 octobre, Araba Maze a fixé un cap : distribuer 500 000 livres à Baltimore et ailleurs aux États-Unis en cinq ans. Cette ambition reste à réaliser. À plus brève échéance, son équipe travaille à l’installation d’un nouveau distributeur gratuit, poursuit l’aménagement du bibliobus et envisage d’autres véhicules.

Crédits photo : Araba Maze sur TikTok

Par Nicolas Gary

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