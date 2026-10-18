Au Portugal, des livres contre de la nourriture pour chiens et chats

Un ouvrage contre de quoi remplir une gamelle : la proposition ne manque pas de simplicité. À Sintra, au Portugal, il suffisait d'apporter des aliments destinés aux chiens ou aux chats dans une bibliothèque participant à la campagne pour repartir avec un livre. Pas de vente, ni de prêt à restituer dans les semaines suivantes : le principe, présenté par la municipalité le 30 septembre, reposait sur un échange au bénéfice des animaux placés sous sa responsabilité.

Le rendez-vous s'inscrivait dans le prolongement de la Journée mondiale des animaux, célébrée le 4 octobre et se présente comme une manière de rapprocher deux démarches : donner envie de lire et sensibiliser les habitants à la condition animale. Pour y participer, aucune contribution financière n'était annoncée : l'apport demandé devait prendre la forme de nourriture pour chiens ou chats.

La bibliothèque comme point de collecte

Les denrées réunies devaient être remises au Sítio dos Animais Sintrenses, le centre d'accueil des animaux de la commune. L'établissement prend en charge des chiens et des chats et encourage leur adoption. Sur son site officiel, on trouve les profils d'animaux à accueillir ainsi que des informations sur les services d'identification et de vaccination. Les provisions recueillies dans les lieux de lecture étaient destinées à ceux dont la collectivité assure la prise en charge.

Le rapprochement des livres et de la cause animale ne s'est pas limité à l'échange solidaire. Le 4 octobre, la municipalité avait également annoncé une journée d'activités au centre de recueil officiel, avec des visites destinées à faire découvrir l'alimentation, les soins d'hygiène et les promenades.

Des ateliers sur le bien-être des animaux figuraient au programme, tout comme une heure du conte autour de la sorcière Mimi et des besoins essentiels des compagnons à quatre pattes. Dans les jours suivants, Livro Solidário devait prolonger cette mobilisation dans les espaces de lecture, sans visite du refuge ni inscription à un atelier.

Dans sa présentation, la mairie considère que cette campagne renforce le rôle des établissements de lecture publique comme lieux « de culture, de solidarité et de citoyenneté participative ». Cette ambition s'est traduite, pendant quelques jours, par une collaboration entre ses services culturels et ceux chargés de la protection animale. L'objectif annoncé était double : attirer l'attention sur cette cause et promouvoir la lecture.

Quels livres, et dans quels établissements ?

Le réseau municipal comprend une bibliothèque centrale située à la Casa Mantero, à Sintra, et trois antennes à Queluz, Agualva-Cacém et Tapada das Mercês. Toutefois, les informations consacrées à Livro Solidário ne détaillent pas la liste des sites ayant effectivement accueilli des dons. La commune évoque les bibliothèques participantes, sans les identifier individuellement.

Autre inconnue, directement liée à la circulation des ouvrages : d'où provenaient les livres remis aux habitants ? Les annonces ne précisent ni s'il s'agissait d'exemplaires donnés, de volumes sortis des collections ou d'autres stocks, ni quels genres étaient proposés.

Elles ne fixent pas non plus de quantité ou de poids à apporter pour bénéficier de l'échange. Il serait donc prématuré de présenter cette campagne comme une opération de désherbage ou une redistribution documentée de livres.

La collecte devait se terminer le samedi 10 octobre. Au lendemain de sa clôture, aucun bilan chiffré ne figure dans les publications officielles consultées : ni nombre d'ouvrages distribués, ni volume d'aliments réunis, ni fréquentation des établissements mobilisés. Le principe et sa destination sont établis ; son résultat matériel reste à documenter.

Crédits photo : sitiodosanimais

Par Nicolas Gary

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