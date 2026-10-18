Dans les 68 cartons d'A. S. Byatt, les secrets de fabrication de ses romans

La British Library a acquis 68 cartons d'archives d'Antonia Susan Byatt, morte en 2023. Entre brouillons de Possession, carnets de travail, correspondances et journaux personnels, l'ensemble éclaire la manière dont la romancière britannique préparait ses livres. Son classement pourrait demander deux ans.
Le 18/10/2026 à 09:43 par Clément Solym
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18/10/2026 à 09:43
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Dans Possession, deux universitaires partent de lettres anciennes pour reconstituer une histoire d’amour cachée entre poètes victoriens. Trente-six ans plus tard, ses propres papiers deviennent matière à enquête. La British Library vient d’acquérir 68 cartons issus de l’atelier littéraire d’Antonia Susan Byatt, morte à 87 ans en 2023.
Révélée le 17 octobre par The Guardian, l’acquisition rassemble des brouillons manuscrits, des notes préparatoires, des lettres et des journaux rédigés dès sa jeunesse. Les conservateurs de la British Library y voient l’une de ses acquisitions littéraires contemporaines les plus importantes de ces dernières années.
L’intérêt dépasse la simple conservation d’écrits inédits. Couronné par le Booker Prize en 1990, Possession raconte l’enquête de Roland Michell et Maud Bailey sur une liaison longtemps tenue secrète entre Randolph Henry Ash et Christabel LaMotte, deux écrivains imaginaires du XIXe siècle. Lettres, poèmes et traces documentaires composent progressivement ce roman traduit en français par Jean-Louis Chevalier et publié par Flammarion en 1993.
Derrière cette construction, des centaines de pages font apparaître un travail préalable sur la chronologie des événements et les rapports entre personnages. Jenny Uglow, son éditrice à l’époque, parle du « revers de la tapisserie » : les intrigues achevées dissimulent une multitude de fils patiemment assemblés. Selon elle, Byatt pouvait consacrer deux à quatre années à un projet et préparait ses scènes avec un soin tel que ses brouillons comportaient relativement peu de corrections.
L’écrivaine ne suivait pas toujours docilement ses propres plans. Uglow évoque aussi ses impasses, ses idées abandonnées et son irritation lorsque le travail était interrompu. Ces hésitations nuancent l’image d’une mécanique romanesque sans tâtonnement.
L’écrivaine avait déjà décrit cette organisation dans un entretien accordé à Bookforum en septembre 2009. Elle expliquait utiliser de grands cahiers aux lignes fines pour reprendre sans cesse le plan des chapitres du Livre des enfants. Mais elle disposait également d’un tableau Excel recensant l’âge de chaque personnage, année après année, de 1895 à 1919. Une chronologie historique complétait ce dispositif.
Cette organisation était à la mesure du roman : dans Le Livre des enfants (trad. Laurence Petit et Pascal Bataillard), plusieurs familles, liées par l’art et les idées politiques, traversent le tournant du XXe siècle jusqu’à la Première Guerre mondiale. Publié en anglais en 2009, puis traduit chez Flammarion par Laurence Petit et Pascal Bataillard, il figura parmi les six finalistes du Booker Prize de cette année-là.
Le recours à un tableur n’empêchait nullement Byatt de rédiger ses fictions à la main, pratique qu’elle conserva jusque dans les années 2010, précise le reportage britannique. Les cartons contiennent également des éléments relatifs à La Vierge dans le jardin, publié en anglais en 1978 (trad. Jean-Louis Chevalier), premier volet de son cycle consacré à Frederica Potter.
Plus personnels, les journaux montrent une jeune femme loin d’être assurée de ses capacités. En septembre 1956, alors âgée de vingt ans, Byatt se demandait si elle pouvait vraiment se considérer comme écrivaine. Le mois précédent, le jour de son anniversaire, elle avait pourtant écrit : « Je sais que je peux tout faire. Mais pas encore. »
Ces doutes accompagnèrent une formation universitaire à Cambridge, aux États-Unis et à Oxford, avant une carrière d’enseignante qu’elle quitta en 1983 pour se consacrer entièrement à ses livres. La correspondance comprend notamment des échanges avec la romancière Iris Murdoch, dont elle était proche, ainsi qu’avec des auteurs plus jeunes. Ces lettres éclairent aussi sa vie intellectuelle, au-delà des romans.
La British Library prévoit jusqu’à deux ans pour inventorier l’ensemble. Aucune date de consultation n’est annoncée. Pour Helen Melody, responsable des archives littéraires et créatives contemporaines de l’établissement, cette acquisition constituera une ressource majeure pour l’étude de l’écrivaine et de sa place dans la littérature britannique d’après-guerre
Crédits photo © Michael Trevillion
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
Paru le 10/01/2018
928 pages
LGF/Le Livre de Poche
11,90 €
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Le Grimoire Vagabond est un café-librairie itinérant installé dans un bus à impériale entièrement transformé. Né en Alsace, le projet veut faire voyager les livres, le café et les rencontres jusque dans les villages, marchés et événements. Plus qu’un commerce mobile, il imagine un lieu chaleureux, curieux et vivant, où l’on vient lire, échanger, découvrir et prendre le temps. Après près de deux ans de travaux, le bus est aujourd’hui en phase finale d’aménagement avant de prendre la route, avec l’ambition de rendre la culture plus mobile, plus proche et plus conviviale. Projet porté par Guillaume Talon.
15/10/2026, 09:30
Les 25 et 26 octobre 2026, Montpellier accueillera les premières Rencontres nationales des librairies coopératives. Organisé à l’initiative de la librairie La Cavale, ce rendez-vous réunira des professionnels et des bénévoles venus de toute la France, avec pour objectif de préparer la création d’un réseau national.
14/10/2026, 18:03
Exclusif - Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’essentiel des demandes de trois auteurs qui souhaitaient mettre fin à leurs contrats d’édition avec le groupe Delcourt, après le départ des directrices de la collection Métamorphose en 2022. Dans un jugement rendu le 25 septembre 2026, les magistrats estiment que le retrait des directrices de collection ne suffit pas à justifier la résiliation des engagements contractuels des auteurs. Un contrat portant sur un coffret jamais publié est toutefois résilié aux torts partagés.
14/10/2026, 17:10
Une heure sur scène, quelques centaines de pages en librairie. De plus en plus de conférenciers prolongent leur parole par l'écrit. Pour eux, le livre n'est pas un produit dérivé : c'est l'endroit où une pensée se pose, se structure et dure. Portrait de deux d'entre eux, et d'un écosystème qui rapproche la scène de l'édition.
14/10/2026, 16:37
La Ligue des Écrivaines Extraordinaires est un projet littéraire simple : mettre en scène, lors d'un court roman, l'affrontement entre une autrice bien réelle et un monstre issu de la littérature fantastique. Projet porté par Les éditions Askabak.
14/10/2026, 16:33
Exclusif — Le projet de loi de finances pour l'année 2026 avait été particulièrement rude pour les moyens du Centre national du livre, en baissant le niveau des crédits alloués par l'État de 15 %. Conséquence prévisible, le solde budgétaire de l'opérateur a présenté un déficit de 5,3 millions €, qu'un prélèvement sur son fonds de roulement est venu combler. 2027 reconduit peu ou prou les mêmes crédits, et une situation similaire s'annonce : l'opérateur pourra-t-il tenir longtemps ainsi ?
14/10/2026, 16:28
Et si la romance ne se contentait plus de faire battre les cœurs ? Auteure indépendante, Caro M. a fait de la « Romaction » sa signature : des histoires où sentiments, action et suspense s’entremêlent. Ses romans explorent des univers très différents, du romantic suspense à la dark romance, avec un même fil rouge : des intrigues atypiques, des personnages marquants et cette envie de surprendre le lecteur jusqu’à la dernière page. Projet porté par Caro M.
14/10/2026, 15:33
Du 8 au 11 octobre, le New York Comic Con (NYCC) a réuni au Javits Center de New York les amateurs de comics, de cinéma, de séries, d’anime, de jeux vidéo et de cosplay. Marvel en a profité pour présenter plusieurs comics attendus début 2027. Au programme : une nouvelle mini-série consacrée au personnage de Magneto, la suite de la saga de Hulk, mais aussi des annonces autour des X-Men, des Avengers et du crossover avec Star Wars.
14/10/2026, 15:05
Exclusif — Saisi par Mediatoon, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s'est exprimé, le 30 septembre dernier, sur un litige opposant la filiale du groupe Média-Participations à l'éditeur de jeux Topi Games. L'exploitation des licences Naruto, Naruto Shippûden et Boruto sont en cause. En attendant le jugement au fond, Mediatoon a été débouté de l'intégralité de ses demandes, mais a fait appel de la décision.
14/10/2026, 14:30
Installée en Ardèche, au Teil, depuis 2021, la librairie LirandCo déménage prochainement dans la Drôme, à Montélimar. L'inauguration de cette nouvelle adresse est imminente, avec près de 25.000 références à la clé, sur une superficie totale de 140 m2. La librairie sera aussi un salon de thé, proposant gourmandises et boissons.
14/10/2026, 10:45
Plongez dans l'univers sombre et poétique de L'Ogre, L'Arbre et L'Enfant, un conte gothique aux accents résolument burtoniens. À l'origine pensé comme un ambitieux court-métrage d'animation en stop motion, ce projet se dévoile aujourd'hui au public à travers son essence toute première : le livre original magnifiquement illustré par François Aubin. Une campagne de financement participatif est actuellement en cours sur la plateforme Ulule pour éditer cet ouvrage graphique singulier. C'est une occasion unique de soutenir une création indépendante, de découvrir des illustrations en clair-obscur d'une intensité rare, et de participer à la naissance d'une œuvre visuelle hors du commun. Projet porté par David Willer.
13/10/2026, 14:39
Top ArticlesSarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Qui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? Prix Goncourt 2026 : plus que huit romans en compétition “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
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