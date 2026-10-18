Dans les 68 cartons d'A. S. Byatt, les secrets de fabrication de ses romans

Dans Possession, deux universitaires partent de lettres anciennes pour reconstituer une histoire d’amour cachée entre poètes victoriens. Trente-six ans plus tard, ses propres papiers deviennent matière à enquête. La British Library vient d’acquérir 68 cartons issus de l’atelier littéraire d’Antonia Susan Byatt, morte à 87 ans en 2023.

Quand Possession n’était encore qu’une suite de notes

Révélée le 17 octobre par The Guardian, l’acquisition rassemble des brouillons manuscrits, des notes préparatoires, des lettres et des journaux rédigés dès sa jeunesse. Les conservateurs de la British Library y voient l’une de ses acquisitions littéraires contemporaines les plus importantes de ces dernières années.

L’intérêt dépasse la simple conservation d’écrits inédits. Couronné par le Booker Prize en 1990, Possession raconte l’enquête de Roland Michell et Maud Bailey sur une liaison longtemps tenue secrète entre Randolph Henry Ash et Christabel LaMotte, deux écrivains imaginaires du XIXe siècle. Lettres, poèmes et traces documentaires composent progressivement ce roman traduit en français par Jean-Louis Chevalier et publié par Flammarion en 1993.

Derrière cette construction, des centaines de pages font apparaître un travail préalable sur la chronologie des événements et les rapports entre personnages. Jenny Uglow, son éditrice à l’époque, parle du « revers de la tapisserie » : les intrigues achevées dissimulent une multitude de fils patiemment assemblés. Selon elle, Byatt pouvait consacrer deux à quatre années à un projet et préparait ses scènes avec un soin tel que ses brouillons comportaient relativement peu de corrections.

L’écrivaine ne suivait pas toujours docilement ses propres plans. Uglow évoque aussi ses impasses, ses idées abandonnées et son irritation lorsque le travail était interrompu. Ces hésitations nuancent l’image d’une mécanique romanesque sans tâtonnement.

Le papier, le stylo... et Excel

L’écrivaine avait déjà décrit cette organisation dans un entretien accordé à Bookforum en septembre 2009. Elle expliquait utiliser de grands cahiers aux lignes fines pour reprendre sans cesse le plan des chapitres du Livre des enfants. Mais elle disposait également d’un tableau Excel recensant l’âge de chaque personnage, année après année, de 1895 à 1919. Une chronologie historique complétait ce dispositif.

Cette organisation était à la mesure du roman : dans Le Livre des enfants (trad. Laurence Petit et Pascal Bataillard), plusieurs familles, liées par l’art et les idées politiques, traversent le tournant du XXe siècle jusqu’à la Première Guerre mondiale. Publié en anglais en 2009, puis traduit chez Flammarion par Laurence Petit et Pascal Bataillard, il figura parmi les six finalistes du Booker Prize de cette année-là.

Le recours à un tableur n’empêchait nullement Byatt de rédiger ses fictions à la main, pratique qu’elle conserva jusque dans les années 2010, précise le reportage britannique. Les cartons contiennent également des éléments relatifs à La Vierge dans le jardin, publié en anglais en 1978 (trad. Jean-Louis Chevalier), premier volet de son cycle consacré à Frederica Potter.

Plus personnels, les journaux montrent une jeune femme loin d’être assurée de ses capacités. En septembre 1956, alors âgée de vingt ans, Byatt se demandait si elle pouvait vraiment se considérer comme écrivaine. Le mois précédent, le jour de son anniversaire, elle avait pourtant écrit : « Je sais que je peux tout faire. Mais pas encore. »

Ces doutes accompagnèrent une formation universitaire à Cambridge, aux États-Unis et à Oxford, avant une carrière d’enseignante qu’elle quitta en 1983 pour se consacrer entièrement à ses livres. La correspondance comprend notamment des échanges avec la romancière Iris Murdoch, dont elle était proche, ainsi qu’avec des auteurs plus jeunes. Ces lettres éclairent aussi sa vie intellectuelle, au-delà des romans.

La British Library prévoit jusqu’à deux ans pour inventorier l’ensemble. Aucune date de consultation n’est annoncée. Pour Helen Melody, responsable des archives littéraires et créatives contemporaines de l’établissement, cette acquisition constituera une ressource majeure pour l’étude de l’écrivaine et de sa place dans la littérature britannique d’après-guerre

Crédits photo © Michael Trevillion

Par Clément Solym

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