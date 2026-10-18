Des messages de Jenna Ortega cachés dans des boîtes à livres américaines

À Los Angeles, les lecteurs peuvent déjà découvrir la première de ces petites bibliothèques, installée à The Grove. À l’intérieur, dix exemplaires de Klara and the Sun dans une édition liée au film, auxquels s’ajoutent des ouvrages destinés aux enfants et aux adolescents. Un mot de Jenna Ortega, qui incarne Klara à l’écran, complète l’ensemble. Les livres proviennent d’un assortiment fourni par Penguin Random House.

L’opération a été détaillée le 15 octobre par People, à partir d’informations communiquées par les partenaires. Neuf autres équipements doivent être déployés aux États-Unis, notamment dans les États de Washington et du Tennessee.

Des livres gratuits et une campagne publicitaire

Sony finance ces installations dans le cadre d’un partenariat avec Little Free Library, organisation américaine qui encourage le partage gratuit de livres dans des armoires accessibles au public. Les bénéficiaires doivent être choisis parmi les candidats au programme Impact Library, destiné aux communautés où les ouvrages sont difficiles d’accès. L’association indique avoir déjà attribué plus de 3 500 petites bibliothèques grâce à ce dispositif.

À ces dix équipements s’ajoute une seconde opération, distincte : cinquante boîtes du réseau, y compris hors des États-Unis, doivent recevoir chacune deux livres et des objets promotionnels. Leurs emplacements pourront être recherchés au moyen de l’application mobile de l’association. Seules dix nouvelles structures sont donc sponsorisées, tandis que les cinquante autres participent à une distribution dont les titres précis ne sont pas détaillés.

Ce passage par les bibliothèques de rue permet au studio de promouvoir son long-métrage tout en alimentant un réseau qui revendique 200 000 points de partage dans 128 pays. Pour Little Free Library, qui souhaite multiplier les occasions de lire gratuitement, la collaboration avec l’industrie audiovisuelle n’est pas une première.

La machine imaginée par Kazuo Ishiguro

Paru en 2021, Klara and the Sun suit une « Amie Artificielle », un robot conçu pour tenir compagnie aux enfants et aux adolescents. Derrière la vitrine du magasin où elle attend d’être choisie, Klara observe les passants, leurs réactions et leurs habitudes avec une attention singulière. Sa rencontre avec Josie, une adolescente à la santé fragile, l’entraîne dans une famille dont elle apprend à connaître les attachements et les secrets. Le récit interroge notamment ce qui distingue l’affection humaine d’un lien noué avec une machine.

Le roman du prix Nobel de littérature 2017 a été publié en France sous le titre Klara et le Soleil, chez Gallimard, dans une traduction d’Anne Rabinovitch. Aux États-Unis, Vintage, marque de Penguin Random House, a également proposé une nouvelle édition de poche liée au film, datée du 29 septembre 2026.

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Son adaptation, réalisée par Taika Waititi, réunit Jenna Ortega, Mia Tharia dans le rôle de Josie et Amy Adams dans celui de sa mère. Le film est annoncé pour le 21 octobre 2026 en France, puis le 23 octobre aux États-Unis, selon Sony Pictures.

Une formule déjà éprouvée

Sony et Little Free Library avaient collaboré en juin, à l’occasion de la diffusion de la première bande-annonce, avec des exemplaires du roman déposés dans des boîtes du réseau.

Dans un entretien publié par People en août, Margret Aldrich, responsable de la communication de l’association, expliquait que les adaptations peuvent conduire des spectateurs peu habitués à lire à découvrir le livre dont elles sont tirées.

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D’autres campagnes ont déjà accompagné The Five-Star Weekend, d’Elin Hilderbrand, et People We Meet on Vacation, d’Emily Henry. Pour la sortie sur Netflix du Thursday Murder Club, de Richard Osman, Little Free Library et Penguin Books avaient organisé la distribution de 200 exemplaires du roman dans des boîtes américaines.

Crédits photo : Little Free Library

Par Cécile Mazin

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