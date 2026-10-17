Dinosaures, pornographie, dictateurs : les livres qui bousculent nos certitudes

Steve Brusatte raconte comment les oiseaux ont traversé l'histoire des dinosaures. Mahmood Mamdani revient sur l'héritage d'Idi Amin, tandis que Patricia Nilsson enquête sur les propriétaires de l'industrie pornographique. Au Brésil, Fernando Morais poursuit sa biographie de Lula, sur fond d'élection présidentielle. Enfin, Mariana Mazzucato défend une économie qui ne confondrait plus valeur et prix du marché. Cinq ouvrages, cinq manières d'interroger notre époque.

Science - Oiseaux et dinosaures : une histoire de famille

The Story of Birds (« L’histoire des oiseaux »), de Steve Brusatte, Picador, 2026.

Les oiseaux ne descendent pas des dinosaures, ils sont des dinosaures – au sens où nous sommes des mammifères, explique le paléontologue Steve Brusatte dans un livre magistral. Il est possible qu’ailes et plumes se soient développées par un mécanisme de sélection sexuelle. — Michel André

Les oiseaux réalisent le vieux rêve humain de s’affranchir de la pesanteur pour s’élever dans les airs.

Ils nous fascinent par leur extraordinaire variété, l’intelligence de certains d’entre eux, comme les corbeaux, qui utilisent et fabriquent des outils, la capacité des oiseaux migrateurs de parcourir des milliers de kilomètres sans perdre leur chemin, et la beauté du chant de la plupart des passereaux, sans lequel les forêts et les jardins seraient étrangement silencieux (leur ordre comprend plus de la moitié des quelque 10 000 espèces aujourd’hui existantes).

On entend souvent affirmer qu’ils sont les lointains descendants des dinosaures. Ainsi que le montre Steve Brusatte dans le livre qu’il consacre à leur histoire, en toute rigueur, les oiseaux sont des dinosaures : « Quand nous disons que les oiseaux sont des dinosaures, nous l’entendons au sens où les humains sont des mammifères. » La taxonomie classique regroupait les espèces selon leurs ressemblances les plus visibles. Lire l’article

Rétrospective - Curieuse indulgence pour le Père Ubu ougandais

Slow Poison: Idi Amin, Yoweri Museveni, and the Making of the Ugandan State (« Poison lent. Idi Amin, Yoweri Museveni et la création de l’État ougandais »), de Mahmood Mamdani, Harvard University Press, 2025. C’était un personnage parfois comique mais le plus souvent effroyable.

Sous sa dictature, qui a duré de 1972 à 1979, l’Ouganda que Churchill appelait « la perle de l’Afrique » a été ruiné économiquement, sa population d’origine indienne qui faisait largement tourner la boutique a été expulsée, les opposants (ou soupçonnés tels) traités avec une cruauté et même une inventivité dans la cruauté épouvantables et les membres de certaines tribus réputées hostiles éliminés avec un acharnement confinant au génocide.

Voilà pour les exactions – hélas très résumées – du « dernier roi d’Écosse ». Côté comique, on se souvient de ses foucades : sa promenade sur un trône porté par quatre Européens (« le fardeau de l’homme blanc » !), son obsession écossaise, sa fascination pour la reine Élisabeth à laquelle il adressait des messages très douteux, l’envoi de vivres aux Anglais en pleine crise économique, et autres humiliations infligées aux ex-puissances coloniales et à leurs ressortissants. Lire l’article

Sujet chaud - Internet et la pornographie

Guilty Pleasure: The Pornification of the Internet, the Economy, and Everything Else (« Plaisir coupable. La pornification d’Internet, de l’économie et de tout le reste »), de Patricia Nilsson, Farrar, Straus and Giroux, 2026.

Journaliste au Financial Times, Patricia Nilsson a entrepris d’enquêter sur l’industrie pornographique comme on peut enquêter sur les marchés du pétrole ou du gaz, écrit Amelia Gentleman dans The Guardian. Un problème est que, sans surprise, les principaux opérateurs de ce marché ne se montrent pas au grand jour. La journaliste a tout de même réussi à rencontrer Bernd Bergmair, qui possède Pornhub, l’un des principaux sites.

Ancien banquier de Goldman Sachs, il lui a semblé considérer son activité comme un business parmi d’autres, son unique souci étant « de s’assurer que la structure est suffisamment solide pour qu’il puisse prendre ses dividendes ».

De manière significative, souligne-t-elle, MindGeek a été acquise par une entreprise canadienne de private equity portant le nom prédestiné de Ethical Capital Partners. Elle n’est pas parvenue à rencontrer les Français Stéphane et Malorie Pacaud, deux jumeaux qui possèdent WGCZ. Lire l’article

Biographie - Lula : le chant du cygne ?

Lula, volume 2, de Fernando Morais, Companhia das Letras, 2026.

Un trumpiste pour diriger le Brésil ? Flavio Bolsonaro est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle. Lula, le président sortant, qui fêtera ses 81 ans à la fin du mois, n’a recueilli que 45,16 % des suffrages exprimés, contre 47,03 % pour le fils aîné de l’ancien président, incarcéré pour tentative de coup d’État. Depuis le rétablissement de la démocratie en 1985, aucun candidat arrivé en tête au premier tour n’a échoué au second.

Nous saurons le 25 octobre si l’histoire continue de se répéter. L’ancien ouvrier métallurgiste Luiz Inácio Lula da Silva en est à sa septième candidature, après trois défaites et trois victoires. Le calendrier rend d’autant plus actuel le deuxième tome de la biographie que lui consacre son vieil ami Fernando Morais, paru en mars au Brésil. Le premier volume, traduit chez Ithaque en 2024, jouait la carte du thriller. Lire l’article

Utopies - Une économie du bien commun est-elle possible ?

The Common Good Economy: A New Compass (« L’économie du bien commun. Une nouvelle boussole »), de Mariana Mazzucato, Allen Lane, 2026.

L’économiste de gauche Mariana Mazzucato, de l’université UCL à Londres, poursuit son travail de sape de l’économie contemporaine, tourné vers la création d’une économie nouvelle centrée sur la recherche du bien commun. Deux de ses livres ont déjà été traduits : L’État entrepreneur et La Valeur des choses. Elle rassemble ici ses principaux arguments. C’est à la fois une critique de la notion de valeur telle que l’enseignent les économistes et un appel à réformer le système.

Alors que les pères fondateurs de l’économie, d’Adam Smith à Marx, ont défendu selon elle une conception sociopolitique de la valeur, l’économie néoclassique toujours en vigueur se contente de l’attacher au prix du marché.

Ce faisant, nous perdons de vue le fait que la valeur d’un bien ou d’un service a une fonction sociale et laissons les petits et gros malins de la finance, de la tech ou de l’industrie pharmaceutique s’en mettre plein les poches au détriment d’une bonne partie de la société et de la partie du monde la plus défavorisée. Lire l’article

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Illustration : Reconstitution en milieu naturel d’oiseaux énantiornithines en train de se nourrir - Case Vincent Miller, Jen A Bright, Xiaoli Wang, Xiaoting Zheng & Michael Pittman, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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