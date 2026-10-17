Comment Sarah Knafo applique le “grand remplacement” à Éric Zemmour

Le « grand remplacement » commence-t-il par les rayons de librairies ? L’expression-leitmotiv du candidat Zemmour, se prête au détournement : sa compagne Sarah Knafo dépasse deux de ses livres à durée de commercialisation égale, a constaté ActuaLitté.

Paru le 2 septembre 2026 chez Fayard, Le Casse du siècle atteint 265 714 exemplaires en six semaines, soit 44.286 par semaine en moyenne. Sorti en 2021, La France n’a pas dit son dernier mot (Rubempré, autoédition) atteignait 219.410 ventes sur la même durée : 46 304 exemplaires de moins, soit 21,1 % d’avance pour Knafo. En 2018, Destin français (Albin Michel) s’arrêtait à 59 897 exemplaires. Knafo en vend 4,4 fois autant.

N’oublions toutefois pas que, dans un cas comme dans l’autre, ce sont les éditions Fayard qui sortent gagnantes, sans aucun remplacement. Le dernier livre d’Éric Zemmour dans la maison, La messe n’est pas dite : Pour un sursaut judéo-chrétien, vendu à 10 €, s’était écoulé à presque 73.000 exemplaires. Celui sa compagne, à 19,90 €… on vous laisse le soin de faire le calcul (indice : si vous arrivez à 5,2 millions €, vous êtes très proches).

Zemmour démarre en trombe, Knafo garde le rythme

Au premier coup de feu, avantage Zemmour : 77.857 exemplaires écoulés lors de sa première semaine de 2021, contre 60.584 pour Knafo en 2026. Le polémiste aligne 28,5 % de clients de mieux. Dès la semaine suivante, sa compagne renverse la tendance : 55.929 exemplaires contre 50.464, avant de l’emporter en cumul à la quatrième semaine de commercialisation.

Le contraste se creuse ensuite. En semaine 6, Knafo écoule encore 26.846 livres, contre 14.274 pour Zemmour au même stade. Depuis leur lancement respectif, les volumes hebdomadaires ont reculé de 55,7 % pour elle et de 81,7 % pour lui. La dynamique de Knafo résiste mieux.

La première atteint 200.000 ventes en quatre semaines, le second en cinq ; elle franchit les 250.000 à la sixième, lui à la onzième. Knafo vend donc « plus vite » sur la durée, non au lancement, un constat qui ne vaut pas pour tous les livres de Zemmour.

Celui-ci avait terminé l’année 2021 à 280.896 exemplaires selon Edistat. Au terme de six semaines, Knafo représente déjà près de 95 % de ce volume annuel. Ce rythme ne garantit pas la suite ni la rentabilité : les prix publics diffèrent (19,90 € contre 21,90 € en 2021) et les coûts de promotion sont inconnus.

En librairie, Zemmour reste devant

Mais qui achète ces livres ? La question brûle les lèvres, et l’unique réponse disponible sera celle du détail des circuits de vente, qui bouscule le plus les préconçus. Sur six semaines, Knafo compte 54.613 exemplaires en librairies (20,6 %), 39.129 en grandes surfaces alimentaires (14,7 %) et 171.972 en grandes surfaces spécialisées (64,7 %).

Pour Zemmour en 2021, les volumes sont respectivement de 66.481 (30,3 %), 46.561 (21,2 %) et 106.368 (48,5 %). Il vend donc 11.868 exemplaires de plus que Knafo en librairies et 7432 de plus dans la grande distribution alimentaire.

Constat simple : l’eurodéputée est la chouchoute des grandes surfaces spécialisées : 65.604 volumes de plus. La comparaison avec 2018 accentue l’évolution : Destin français réalisait alors 37,6 % de ses ventes en librairies, 26,8 % en grandes surfaces alimentaires et 35,5 % en grandes surfaces spécialisées. Ces écarts reflètent aussi l’évolution des circuits depuis 2018, sans renseigner sur les opinions des acheteurs.

Deux salles, deux ambiances médiatiques

Éric Zemmour avait déjà transformé ses interventions dans la presse et à la télévision en notoriété d’auteur, bien avant de fonder Reconquête. En 2021, son ouvrage accompagne l’hypothèse d’une candidature présidentielle. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel décidait alors de faire décompter son temps de parole.

Suite à la rupture avec Albin Michel, le journaliste s’est tourné vers l’autoédition : il racontait à ActuaLitté la création de Rubempré et le recours à Interforum pour la distribution.

Sarah Knafo bénéficie d’un contexte différent. Ancienne magistrate à la Cour des comptes, conseillère de Zemmour, élue au Parlement européen en 2024 puis candidate à la mairie de Paris en 2026, elle publie sous son nom chez Fayard.

Présenté par son éditeur comme une enquête sur un « crime économique », Le Casse du siècle dénonce la gestion de l’argent public et propose des remèdes. La fiscalité et la réduction du rôle de l’État en constituent l’armature politique, comme le décrit Le Monde, qui souligne aussi le soutien médiatique apporté à l’ouvrage dans l’écosystème de Vincent Bolloré. Mais aucune donnée n’isole l’effet de chaque émission sur les ventes.

Le Suicide français, impossible à escamoter

La démonstration rencontre une limite majeure avec Le Suicide français, paru chez Albin Michel en octobre 2014. L’essai totalise 317.378 exemplaires vendus depuis sa commercialisation. Le succès de Knafo n’efface donc pas les centaines de milliers de livres écoulés par Zemmour.

Edistat ne nous donne pas accès aux ventes hebdomadaires de 2014. Le relevé obtenu concerne l’année 2017 : impossible de reconstituer les six semaines de lancement de ce titre et de les comparer loyalement à celles du Casse du siècle.

Ces trajectoires éditoriales esquissent une répartition des rôles dans Reconquête, sans établir la moindre succession. Zemmour reste associé à ses discours sur l’immigration et l’identité ; Knafo met davantage en avant les impôts et les dépenses publiques. Selon Le Monde, son essai doit même servir de base au programme économique du parti pour 2027.

Reste un point : acheter un livre ne revient pas à voter pour son auteur ; si le remplacement commercial est difficilement contestable, son versant politique attendra peut-être un peu. À ce jour, Zemmour conserve le leadership de Reconquête, quand Knafo gagne une visibilité éditoriale propre. Une hydre, deux têtes, et un éditeur heureux ?

Notes méthodologiques : Les comparaisons reposent sur les sorties de caisse estimées par Edistat en France métropolitaine, hors Corse, non sur les tirages ou les commandes. Edistat intègre depuis 2015 les estimations de ventes en ligne aux « grandes surfaces spécialisées ». Impossible donc de distinguer ici magasins culturels et achats sur Internet.

Les trois titres Mélancolie française, 2010 (76.873 ventes), Un quinquennat pour rien, 2016 (74.768 ex.), et La messe n’est pas dite : Pour un sursaut judéo-chrétien, 2025 (72.906 ex.), ont été écartés parce qu’ils n’apportaient rien à la comparaison.

Crédits photo : Markus Kammermann CC 0

Par Nicolas Gary

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