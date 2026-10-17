Comment Sarah Knafo applique le “grand remplacement” à Éric Zemmour

En six semaines, Sarah Knafo aura vendu 46.304 exemplaires de plus qu’Éric Zemmour avec son essai de 2021, La France n'a pas dit son dernier mot. Le Casse du siècle tient mieux la distance et s’impose surtout dans les grandes surfaces spécialisées, ventes en ligne comprises. Mais l’ancien journaliste conserve un solide passé de best-seller, notamment avec Le Suicide français. Derrière la bataille des chiffres se dessinent deux carrières médiatiques et des rôles politiques qui évoluent.
Le 17/10/2026 à 10:54 par Nicolas Gary
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17/10/2026 à 10:54
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Le « grand remplacement » commence-t-il par les rayons de librairies ? L’expression-leitmotiv du candidat Zemmour, se prête au détournement : sa compagne Sarah Knafo dépasse deux de ses livres à durée de commercialisation égale, a constaté ActuaLitté.
Paru le 2 septembre 2026 chez Fayard, Le Casse du siècle atteint 265 714 exemplaires en six semaines, soit 44.286 par semaine en moyenne. Sorti en 2021, La France n’a pas dit son dernier mot (Rubempré, autoédition) atteignait 219.410 ventes sur la même durée : 46 304 exemplaires de moins, soit 21,1 % d’avance pour Knafo. En 2018, Destin français (Albin Michel) s’arrêtait à 59 897 exemplaires. Knafo en vend 4,4 fois autant.
N’oublions toutefois pas que, dans un cas comme dans l’autre, ce sont les éditions Fayard qui sortent gagnantes, sans aucun remplacement. Le dernier livre d’Éric Zemmour dans la maison, La messe n’est pas dite : Pour un sursaut judéo-chrétien, vendu à 10 €, s’était écoulé à presque 73.000 exemplaires. Celui sa compagne, à 19,90 €… on vous laisse le soin de faire le calcul (indice : si vous arrivez à 5,2 millions €, vous êtes très proches).
Au premier coup de feu, avantage Zemmour : 77.857 exemplaires écoulés lors de sa première semaine de 2021, contre 60.584 pour Knafo en 2026. Le polémiste aligne 28,5 % de clients de mieux. Dès la semaine suivante, sa compagne renverse la tendance : 55.929 exemplaires contre 50.464, avant de l’emporter en cumul à la quatrième semaine de commercialisation.
Le contraste se creuse ensuite. En semaine 6, Knafo écoule encore 26.846 livres, contre 14.274 pour Zemmour au même stade. Depuis leur lancement respectif, les volumes hebdomadaires ont reculé de 55,7 % pour elle et de 81,7 % pour lui. La dynamique de Knafo résiste mieux.
La première atteint 200.000 ventes en quatre semaines, le second en cinq ; elle franchit les 250.000 à la sixième, lui à la onzième. Knafo vend donc « plus vite » sur la durée, non au lancement, un constat qui ne vaut pas pour tous les livres de Zemmour.
Celui-ci avait terminé l’année 2021 à 280.896 exemplaires selon Edistat. Au terme de six semaines, Knafo représente déjà près de 95 % de ce volume annuel. Ce rythme ne garantit pas la suite ni la rentabilité : les prix publics diffèrent (19,90 € contre 21,90 € en 2021) et les coûts de promotion sont inconnus.
Mais qui achète ces livres ? La question brûle les lèvres, et l’unique réponse disponible sera celle du détail des circuits de vente, qui bouscule le plus les préconçus. Sur six semaines, Knafo compte 54.613 exemplaires en librairies (20,6 %), 39.129 en grandes surfaces alimentaires (14,7 %) et 171.972 en grandes surfaces spécialisées (64,7 %).
Pour Zemmour en 2021, les volumes sont respectivement de 66.481 (30,3 %), 46.561 (21,2 %) et 106.368 (48,5 %). Il vend donc 11.868 exemplaires de plus que Knafo en librairies et 7432 de plus dans la grande distribution alimentaire.
Constat simple : l’eurodéputée est la chouchoute des grandes surfaces spécialisées : 65.604 volumes de plus. La comparaison avec 2018 accentue l’évolution : Destin français réalisait alors 37,6 % de ses ventes en librairies, 26,8 % en grandes surfaces alimentaires et 35,5 % en grandes surfaces spécialisées. Ces écarts reflètent aussi l’évolution des circuits depuis 2018, sans renseigner sur les opinions des acheteurs.
Deux salles, deux ambiances médiatiques
Éric Zemmour avait déjà transformé ses interventions dans la presse et à la télévision en notoriété d’auteur, bien avant de fonder Reconquête. En 2021, son ouvrage accompagne l’hypothèse d’une candidature présidentielle. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel décidait alors de faire décompter son temps de parole.
Suite à la rupture avec Albin Michel, le journaliste s’est tourné vers l’autoédition : il racontait à ActuaLitté la création de Rubempré et le recours à Interforum pour la distribution.
Sarah Knafo bénéficie d’un contexte différent. Ancienne magistrate à la Cour des comptes, conseillère de Zemmour, élue au Parlement européen en 2024 puis candidate à la mairie de Paris en 2026, elle publie sous son nom chez Fayard.
Présenté par son éditeur comme une enquête sur un « crime économique », Le Casse du siècle dénonce la gestion de l’argent public et propose des remèdes. La fiscalité et la réduction du rôle de l’État en constituent l’armature politique, comme le décrit Le Monde, qui souligne aussi le soutien médiatique apporté à l’ouvrage dans l’écosystème de Vincent Bolloré. Mais aucune donnée n’isole l’effet de chaque émission sur les ventes.
La démonstration rencontre une limite majeure avec Le Suicide français, paru chez Albin Michel en octobre 2014. L’essai totalise 317.378 exemplaires vendus depuis sa commercialisation. Le succès de Knafo n’efface donc pas les centaines de milliers de livres écoulés par Zemmour.
Edistat ne nous donne pas accès aux ventes hebdomadaires de 2014. Le relevé obtenu concerne l’année 2017 : impossible de reconstituer les six semaines de lancement de ce titre et de les comparer loyalement à celles du Casse du siècle.
Ces trajectoires éditoriales esquissent une répartition des rôles dans Reconquête, sans établir la moindre succession. Zemmour reste associé à ses discours sur l’immigration et l’identité ; Knafo met davantage en avant les impôts et les dépenses publiques. Selon Le Monde, son essai doit même servir de base au programme économique du parti pour 2027.
Reste un point : acheter un livre ne revient pas à voter pour son auteur ; si le remplacement commercial est difficilement contestable, son versant politique attendra peut-être un peu. À ce jour, Zemmour conserve le leadership de Reconquête, quand Knafo gagne une visibilité éditoriale propre. Une hydre, deux têtes, et un éditeur heureux ?
Notes méthodologiques : Les comparaisons reposent sur les sorties de caisse estimées par Edistat en France métropolitaine, hors Corse, non sur les tirages ou les commandes. Edistat intègre depuis 2015 les estimations de ventes en ligne aux « grandes surfaces spécialisées ». Impossible donc de distinguer ici magasins culturels et achats sur Internet.
Les trois titres Mélancolie française, 2010 (76.873 ventes), Un quinquennat pour rien, 2016 (74.768 ex.), et La messe n’est pas dite : Pour un sursaut judéo-chrétien, 2025 (72.906 ex.), ont été écartés parce qu’ils n’apportaient rien à la comparaison.
Crédits photo : Markus Kammermann CC 0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 01/10/2014
534 pages
Albin Michel
22,90 €
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À lire certaines pages livres, on dirait que la critique littéraire française a cessé de juger pour se contenter de recevoir et de remercier. C’est un choix éditorial, paraît-il ; le marché est fragile, comprenez-vous. J’appelle cela une abdication. Par Charles Garatynski.
12/10/2026, 18:18
Quelques conseils à glaner de la part de nos collègues du passé ? Un exemple parmi d’autres est celui de la traductrice anglaise Sarah Austin pour défendre ses droits intellectuels : « Cela a été ma pratique invariable, dès que je m’engage à traduire une œuvre, d’écrire à l’auteur, lui annonçant mon intention et ajoutant que s’il voit une omission ou s’il a une correction ou un ajout à faire, ceci dépendra de mon bon vouloir et de mon attention à ses suggestions. »
12/10/2026, 10:20
Un Goncourt ou deux ? Lionel Destremau plaisante, avant de ramener ses ambitions de romancier à une aspiration plus essentielle : rencontrer des lecteurs. À Gradignan, le commissaire général de Lire en Poche décline sa « Soif d’idéal » en trois portraits. Entre transmission littéraire, incertitudes sur l’avenir des politiques culturelles et rêve de dirigeants humanistes, ses souhaits finissent par dessiner une même exigence : remettre l’être humain au centre.
11/10/2026, 17:46
Au salon Lire en Poche de Gradignan, Nicolas Rouillé revient sur Timika. Western papou, récompensé par le prix de littérature française 2026 Lire en Poche après une réédition chez Anacharsis. Ce roman, né d'une enquête en Papouasie occidentale, fait se croiser migrants indonésiens, chercheurs d'or et résistants papous autour d'une mine géante. L'écrivain raconte ses rencontres, ses choix de fiction et son souhait de voir un jour le livre traduit pour les lecteurs du territoire.
11/10/2026, 17:27
À Lire en Poche, à Gradignan, Johana Gustawsson revient sur Les Morsures du silence, récompensé par le prix du polar Sud Ouest/Lire en Poche 2026. Derrière une enquête ouverte par un meurtre en costume de Sainte-Lucie, la romancière franco-suédoise explore les blessures familiales, son installation difficile en Suède et les préjugés des lecteurs. Elle raconte aussi son travail à quatre mains avec le Norvégien Thomas Enger.
11/10/2026, 17:18
Exclusif - Toujours en lice pour le prix Renaudot Essai 2026, Jean-Paul Enthoven poursuit sa course avec son Dictionnaire amoureux du bonheur, paru en cette rentrée chez Plon. Mais certains passages du livre ressemblent singulièrement à des séquences publiées plus de dix ans auparavant par Frédéric Schiffter. ActuaLitté a confronté les textes. Un automne littéraire décidément très à thème...
11/10/2026, 08:00
Un livre à couverture rose lui a révélé, enfant, que lire permettait d'imaginer d'autres existences. Rencontrée samedi 10 octobre au salon Lire en Poche, à Gradignan, Djaïli Amadou Amal raconte cette découverte, le refuge trouvé dans l'écriture et le passage de la littérature à l'action. À travers Le Harem du roi, récemment paru en poche, et Espoir, son récit autobiographique, l'écrivaine camerounaise remonte aux origines de son engagement.
10/10/2026, 17:45
Au salon Lire en Poche de Gradignan, Maylis de Kerangal revient sur Jour de ressac, désormais disponible chez Folio. Le Havre, ville de son enfance, lui permet d’écrire une part d’elle-même sans transformer la narratrice en double. Entre mémoire des lieux, gestes du quotidien et réflexion sur l’intelligence artificielle, la romancière défend une littérature attentive à la justesse du regard, à la beauté et à la liberté de la fiction.
10/10/2026, 17:33
Un prosecco avec des glaçons, des enfants heureux, un roman qu'on pourrait écrire sans paniquer : Michèle Pedinielli ne manque pas d'idéaux. Rencontrée au festival Lire en Poche, à Gradignan, la romancière décline le thème « Soif d'idéal » en trois portraits : la femme, l'autrice et la révoltée. Trois aspirations qui oscillent entre humour et inquiétude, jusqu'à cette envie, aussi simple à formuler que difficile à satisfaire : ne plus avoir peur.
10/10/2026, 12:07
Correctrice au Monde depuis une vingtaine d’années, Muriel Gilbert veille sur des règles dont elle connaît pourtant les transformations. Rencontrée au salon Lire en Poche de Gradignan, où elle présente Le Petit Gilbert, la chroniqueuse de RTL revient sur la féminisation des noms de métiers, les expressions qui changent de sens et les accommodements parfois nécessaires avec la norme. Un métier où corriger ne signifie pas toujours avoir le dernier mot.
10/10/2026, 09:49
La littérature demande beaucoup au corps humain. Courir derrière un train, traverser un désert, accoucher, saigner abondamment, tomber amoureux sous une pluie battante ou mourir après quatre cents pages ne semble poser aucune difficulté particulière. Aller aux toilettes, en revanche, embarrasse manifestement la narration.
10/10/2026, 07:00
Née dans le mirage du Bosphore plutôt que sur le Parnasse, la turquerie fut pour la littérature française une tentation plus qu’un sujet : regarder l’Orient pour mieux se voir. De Molière à Loti, cette muse ambiguë n’a cessé d’éclairer nos imaginaires et nos contradictions. Par Amel Aït-Hamouda.
09/10/2026, 15:49
Et si Paris cachait, dans ses monuments, des symboles que nous ne savons plus regarder ? Dans Le Paris alchimique, publié chez Trajectoire, Émilie et Nicolas Meillerais Gallois proposent de redécouvrir la capitale à travers l'alchimie et la spiritualité chrétienne. Des sculptures de Notre-Dame aux tapisseries de La Dame à la licorne, leur guide mêle promenade, découverte du patrimoine et réflexion sur la transformation de soi.
09/10/2026, 15:01
La France fait moins d’enfants, et les effets du basculement débordent déjà les maternités. Nouveau congé de naissance, recul annoncé de 1,7 million d’élèves d’ici 2035, solde naturel négatif en Provence : trois actualités que La grève des naissances, d’Hervé Le Bras, permet de relire autrement, en interrogeant l’efficacité des politiques familiales, le poids des inégalités et les conséquences territoriales de la dénatalité en France aujourd’hui.
09/10/2026, 10:56
Une proposition de loi venue de la droite du Sénat entend supprimer, purement et simplement, le Centre national du livre (CNL), au nom d'une lutte contre « l'agencification » de l'État. Plusieurs acteurs du secteur du livre rappellent cependant son rôle crucial dans le soutien à la création et à la diversité, dont le Club 99, Fédération des festivals Bd et arts associés, dans une tribune reproduite ci-dessous.
09/10/2026, 08:28
19 organisations représentant les artistes-auteurs, parmi lesquelles la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, la Ligue des auteurs professionnels et le Syndicat des écrivains de langue française, signent une tribune contre les divisions de leur profession. Elles dénoncent les inégalités de traitement entre les différentes catégories de créateurs et appellent à défendre collectivement leurs droits sociaux, économiques et professionnels.
08/10/2026, 14:50
Dix mois après avoir quitté la librairie, Elsa continue pourtant d’enchaîner les livres. Mais à force de lire sans interruption, une question s’impose : est-ce encore l’envie de lire, ou simplement une habitude devenue refuge ? Entre pile à lire, achats compulsifs, peur du vide et plaisir intact de certaines découvertes, ce billet interroge avec franchise ce que nos lectures disent parfois de nous — et de nos automatismes.
08/10/2026, 09:00
Exclusif - C'est à en perdre son latin : cette fois, les Modernes siègent sous la Coupole. Deux prix de poésie de l’Académie française sont contestés pour avoir couronné des écritures qui prennent leurs aises avec la versification régulière. Anton Goubier, jeune étudiant en lettres classiques, réclame la règle, le grand médiéviste et Immortel Michel Zink, 81 ans, lui répond que le classique n’a jamais cessé de bouger.
07/10/2026, 17:00
Bookys, plateforme pirate diffusant des livres, des revues et des magazines protégés par le droit d'auteur, est visée par une demande de blocage portée par le Syndicat national de l'édition (SNE) et l'Alliance de la presse d'information générale. Adressée aux fournisseurs d'accès à internet, l'assignation ouvre la voie à d'autres actions, comme des mesures contre les sites miroirs ou les prestataires de paiement.
07/10/2026, 16:57
Top ArticlesSarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Prix Goncourt 2026 : plus que huit romans en compétition “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres” Le CNL en danger : “Les maisons d’édition doivent aussi prendre position clairement”
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