Comment une société accepte-t-elle ce qu’elle sait pourtant être destructeur ?

Tacite et Suétone, auteurs de la désillusion et de la lucidité

Nul besoin d’avoir étudié le latin au lycée pour s’intéresser à la pensée de Tacite et Suétone. Si je choisis d’évoquer ces deux auteurs aujourd’hui, c’est parce que leur pensée nous concerne encore directement. Et qu’une lecture psychanalytique de leurs œuvres est passionnante.

Tous deux ont écrit à peu près sur la même période (fin du Ier siècle – début du IIe siècle), ils ont écrit à propos des mêmes figures impériales, mais ils ne font pas le même usage du passé.

Tacite est un historien tragique du pouvoir. Suétone est plutôt un anatomiste des individus au pouvoir. L’un pense en termes de structures politiques et morales, l’autre en termes de caractère, de mœurs et de jouissance. Leur complémentarité explique largement leur postérité.

La tyrannie prospère aussi grâce à ceux qui s’y soumettent

Chez Tacite, l’histoire n’est ni linéaire ni éducative. Elle est répétitive, traversée par une constante : le pouvoir tend à produire la peur, la servilité et la violence symbolique avant même la violence réelle.

Dans les Annales et les Histoires, l’Empire romain n’est pas seulement un régime politique ; c’est une machine à fabriquer du silence, de la dissimulation et de la duplicité.

Tacite montre comment le Sénat survit, mais ne parle plus, comment la parole officielle se détache de la vérité, comment la vertu devient suspecte, comment la loyauté se confond avec la soumission.

Ce qui traverse Tacite jusqu’à nous, c’est sa lucidité. Une lucidité que je dirais désenchantée. Tacite nous montre que le pouvoir n’est pas seulement exercé par des tyrans, il est désiré, intériorisé, rationalisé.

Tacite décrit la fascination pour l’autorité, l’acceptation progressive de l’inacceptable, la manière dont les sujets collaborent à leur propre asservissement.

Ce n’est pas un hasard si cet auteur est sans cesse relu et commenté à l’époque moderne, notamment dans les moments de crise politique ou institutionnelle.

Tacite est un auteur qui écrit court, dense, d’une écriture parfois presque brutale. Le style n’a rien de recherché, rien de décoratif ; c’est au contraire une résistance à la langue impériale, une tentative de sauver quelque chose de la vérité par la précision et la tension de la phrase.

C’est un auteur fondamental pour comprendre la manipulation du discours politique, la fabrication du consentement, la confusion entre ordre, sécurité et peur.

Le pouvoir ne crée pas les monstres, il leur retire leurs limites

Suétone, pour sa part, nous propose une autre scène de la vérité. Il nous fait nous pencher sur le pouvoir vu depuis la chambre, le corps et les pulsions. Lui ne cherche pas à expliquer l’histoire ; il la démonte et la raconte par les détails. Dans La Vie des douze Césars, il s’intéresse à la sexualité, aux obsessions, aux manies, aux excès, aux cruautés privées.

Là où Tacite pense en termes de destin collectif, Suétone observe le fonctionnement psychique des hommes de pouvoir. Il met au jour une évidence dérangeante, à savoir que le pouvoir amplifie ce qui est déjà là. Il ne transforme pas fondamentalement les sujets ; il leur retire les limites.

Chez Suétone, l’empereur apparaît souvent comme un enfant sans frein, un sujet livré à sa jouissance, un homme entouré de flatteurs qui confirment ses dérives. C’est une leçon anthropologique majeure : le problème du pouvoir n’est pas seulement institutionnel, il est pulsionnel.

Suétone traverse donc lui aussi le temps parce qu’il touche à quelque chose d’invariant : la curiosité pour l’intimité des puissants, le lien entre perversion privée et violence publique, la continuité entre caractère personnel et décisions politiques.

On peut dire qu’il est, à bien des égards, un précurseur du regard psychologique porté sur les dirigeants.

Pourquoi acceptons-nous ce qui nous détruit ?

Avec ces deux auteurs, nous avons donc deux héritages convergents.

D’abord, une critique radicale de l’illusion politique. En effet, ni Tacite ni Suétone ne croient à la bonté naturelle du pouvoir, à la sagesse automatique des institutions, ou à la vertu spontanée des gouvernants. Ils posent une question toujours actuelle : comment une société accepte-t-elle ce qu’elle sait pourtant être destructeur ?

Le deuxième héritage, c’est une matrice pour la pensée moderne. L’influence de ces deux hommes a en effet été immense. Sur la philosophie politique, avec Machiavel et Montesquieu. Et aussi sur la réflexion contemporaine sur l’autorité, la domination, la servitude volontaire.

Les deux auteurs fournissent deux outils complémentaires. Avec Tacite, des outils pour penser les structures de domination. Avec Suétone, des outils pour penser les sujets dominants.

On comprend alors mieux pourquoi ils traversent le temps. Si les deux hommes nous parlent encore, ce n’est pas parce qu’ils racontent Rome, c’est parce qu’ils décrivent la peur de parler, la fascination pour le chef, la jouissance du pouvoir sans limite, la fragilité des contre-pouvoirs, la banalité de la violence lorsqu’elle est légitimée.

Ce sont des auteurs de la désillusion, mais aussi de la lucidité. Ils ne proposent certes pas de solution, mais ils empêchent de croire trop facilement aux fictions rassurantes du pouvoir.

Crédits photo : Renascença Group

Par Jean-Charles Bettan

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