Winnie l'Ourson avait perdu un compagnon, retrouvé par la reine Camilla

Il avait disparu dans un verger anglais. Près d’un siècle plus tard, Petit Gourou refait surface à New York — ou plutôt son double. Le 29 avril dernier, lors d’une visite officielle à la New York Public Library (NYPL), la reine Camilla a offert une reproduction du jeune kangourou, compagnon de Winnie l’ourson dans les récits d’A. A. Milne. Une pièce confectionnée spécialement pour l’occasion : l’original, égaré dans les années 1930 par Christopher Robin, le fils de l’écrivain, n’a jamais été retrouvé.

Ce petit nouveau a pris place dans les collections de l’institution à l’approche d’un anniversaire : le 14 octobre 2026 marquait les cent ans de la publication de Winnie-the-Pooh. Interrogé le même jour par Town & Country, Brent Reidy, directeur des bibliothèques de recherche de la NYPL, raconte comment le projet lui a été proposé. La proposition est venue du palais britannique, au moment de préparer la visite royale.

La maison Merrythought, installée dans le Shropshire, a fabriqué cette pièce unique. Comme elle l’explique sur son site, le modèle s’inspire d’un Petit Gourou produit au début des années 1920 par Farnell, marque historique qu’elle possède aujourd’hui. L’objet a fait le voyage dans les bagages de la souveraine. Après l’avoir remis à la bibliothèque, celle-ci a lu un extrait de Milne à des écoliers new-yorkais.

Des jouets devenus pièces de collection

Si l’épisode amuse, les cinq autres peluches n’ont rien d’imitations. Winnie, Porcinet, Bourriquet, Tigrou et Grand Gourou appartenaient à Christopher Robin Milne. Son ours, acheté chez Harrods, lui avait été offert pour son premier anniversaire, en août 1921. Ces animaux familiers ont fourni à son père les personnages de ses histoires, illustrées par Ernest H. Shepard. Leurs formes et leur usure diffèrent sensiblement des figures popularisées par Disney.

Leur séjour à Manhattan commence avec une tournée éditoriale. En 1947, l’éditeur américain E. P. Dutton fait venir les jouets aux États-Unis pour promouvoir les livres. Ils demeurent ensuite plusieurs décennies dans ses bureaux, avant d’être donnés à la bibliothèque en 1987. Depuis, ils sont accessibles gratuitement au public et présentés aujourd’hui dans l’exposition permanente des trésors de la NYPL, au bâtiment Stephen A. Schwarzman.

Près d’un siècle de manipulations exige quelques précautions. En 2016, une campagne de conservation a permis de remettre en état les cinq compagnons. Bourriquet avait notamment nécessité 52 pièces de réparation, comme le racontait alors ActuaLitté.

La reine en pleine lecture et quelques compagnons...

Le succès auprès des visiteurs dépasse celui de bien des manuscrits. Brent Reidy observe que, dans la galerie, nombre d’entre eux vont d’abord saluer Winnie, avant de s’intéresser à la Bible de Gutenberg ou au discours d’adieu de George Washington. L’ours a gardé les traces de l’enfant qui l’a serré dans ses bras. « Nous n’en sommes que les gardiens », rappelle le directeur à propos des collections de l’établissement, qui appartiennent au public.

Le centenaire, côté édition

La réplique de Petit Gourou est présentée dans Silly Old Bear! Winnie-the-Pooh at 100, une exposition ouverte le 10 septembre et visible jusqu’au 30 novembre. Elle ne partage donc pas la vitrine des cinq peluches historiques.

Autour d’elle, la bibliothèque rassemble une première édition de 1926, des illustrations d’E. H. Shepard, des traductions et des maquettes d’ouvrages. Ces dernières éclairent le travail de composition des pages, à la rencontre du texte de Milne et du dessin. Certaines ont été acquises en 2025, explique Reidy.

Ce centenaire ranime également les demandes de restitution des jouets au Royaume-Uni. Dans une enquête du Washington Post publiée le 14 octobre, Gyles Brandreth, proche de Christopher Robin, raconte avoir tenté d’obtenir leur prêt pour les célébrations britanniques. Sans succès : la bibliothèque refuse de déplacer ces pièces fragiles

Crédits photo © Robert Kato



Par Cécile Mazin

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