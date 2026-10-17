Même la version courte est trop longue

2008 : « Un publicitaire, ça écrit court. N’oublie jamais ça. »

2026 : « On pourrait resserrer un peu ce paragraphe. »

Dix-huit ans les séparent. Même ordre, autre bouche.

La première appartenait à un directeur de création. J’avais envoyé à toute l’agence une note assez longue sur notre manière de travailler, que j’avais conclue moi-même par un aveu : « Bon, ce n’est pas très court non plus. Moralité : cet homme aime beaucoup écrire… »

Le directeur prit l’aveu au sérieux.

Sa réponse commençait par « Mon cher enfant ». Puis venait le diagnostic : « Je ne pense pas que qui que ce soit ait lu ça. Même la version courte est trop longue. »

Le diagnostic médical suivait dans le même courriel :

« Tu écris comme si tu avais la diarrhée, mon vieux ! »

Il convoquait même Behçet Necatigil, poète, écrivain et traducteur turc du XXe siècle, à la barre. Le poète aurait dit, paraît-il, de ceux qui écrivent trop souvent et trop longuement qu’ils avaient « oublié la pilule contraceptive de la poésie ».

Necatigil l’a-t-il vraiment dit ? Je n’en sais rien. Le directeur, lui, l’a dit. N’y touchons pas.

Il avait aussi fait ses comptes. Nos destinataires, des chargés de clientèle, étaient des filles et des garçons d’une vingtaine d’années :

« Ils n’ont même pas encore lu Sait Faik, et toi tu leur sors Namık Kemal et son müsademe-i efkâr ! » (Sait Faik, l’un des maîtres de la nouvelle turque moderne ; Namık Kemal, écrivain et intellectuel du Tanzimat. Müsademe-i efkâr : « le choc des idées », d’où jaillit, disait-il, l’étincelle de la vérité.)

Beaucoup de phrases inversées, beaucoup de parenthèses, beaucoup de guillemets, beaucoup de références… La liste était juste. Tout était à moi.

Nous n’étions en désaccord que sur le diagnostic.

J’avais commencé ma réponse par « Monsieur le directeur de création ».

À un publicitaire, on répond par un publicitaire. J’avais donc appelé David Ogilvy à la rescousse.

Dans Confessions of an Advertising Man, Ogilvy s’en prend à l’idée selon laquelle les textes longs ne seraient pas lus. Claude Hopkins avait consacré cinq pages à la bière Schlitz ; quelques mois plus tard, la marque était passée de la cinquième à la première place.

La première publicité Rolls-Royce d’Ogilvy comptait 719 mots. Dans le dernier paragraphe figurait cette phrase :

« People who feel diffident about driving a Rolls-Royce can buy a Bentley. »

Les automobilistes se mirent à faire circuler le mot diffident. Pour Ogilvy, c’était la preuve que les lecteurs étaient allés jusqu’au bout.

La publicité suivante comptait 1 400 mots.

La preuve qu’on a lu un long texte pouvait donc tenir dans un seul mot — placé à la fin.

J’avais terminé mon courriel avec Nurullah Ataç, essayiste et critique, figure centrale des débats sur la langue turque, qui écrivait :

« Moi aussi, j’aimerais savoir construire de si longues phrases. Certains donneurs de leçons conseillent aux écrivains d’éviter les phrases longues. Elles seraient difficiles à comprendre… Balivernes ! »

Cela venait d’un homme qui avait défendu toute sa vie la phrase inversée — le verbe arraché à la place finale qu’il occupe d’ordinaire en turc. Quelqu’un qui avait osé bouleverser l’ordre des mots n’entendait manifestement pas qu’on vienne aussi lui mesurer la longueur de la phrase.

Le directeur ne fut pas convaincu.

Moi, je ne raccourcis pas.

L’affaire en resta là.

Dix-huit ans plus tard, le même ordre est revenu d’une autre « bouche ».

Cette fois, personne n’était assis en face de moi. Il y avait une machine sur l’écran.

Je lui avais donné un de mes textes. Elle « réfléchissait ».

« Resserrons un peu. »

« Cette liste est trop longue. »

« Réduisons le nombre de noms. »

Polie. Et infatigable.

Le directeur de création, au moins, disait au nom de qui il parlait : les jeunes chargés de clientèle d’une vingtaine d’années.

Avec la machine, on peut définir son interlocuteur, lui attribuer un rôle, lui expliquer qui est censé lire le texte. Mais on ne sait jamais très bien de quelle patience elle prend la mesure.

Raccourcir est sa manie.

Un jour, j’ai mis côte à côte plusieurs de mes textes et ce que la machine en avait fait. Les expressions idiomatiques avaient disparu. Les tournures expressives — nos « güle oynaya » (« joyeusement, en riant »), nos « yavaş yavaş » (« peu à peu, doucement ») — s’étaient envolées. L’humour de rue avait été enveloppé dans du coton stérile.

Des phrases vidées de leur sang, impeccablement propres — mais dont on ne savait plus très bien à qui elles appartenaient.

Le texte que mon directeur trouvait diarrhéique était devenu, entre les mains de la machine, constipé.

En 1656, Blaise Pascal termine la seizième de ses Lettres provinciales par une excuse devenue célèbre :

« Je n’ai fait celle-ci plus longue que parce que je n’ai pas eu le loisir de la faire plus courte. »

Écrire court demande du temps.

La machine, elle, raccourcit en quelques secondes. Non. Elle ne raccourcit pas. Elle coupe.

Je le lui ai écrit. Elle m’a aimablement donné raison. Elle s’est même excusée. Elle donne raison sans compter. Elle coupe de même.

Ce texte, lui non plus, n’est pas très court. Si quelqu’un est arrivé jusqu’ici, c’est qu’un mot l’a retenu. Le lecteur d’Ogilvy était reparti avec diffident. Le mien emportera sans doute « diarrhée ».

Crédits photo : Alan Aprilio CC 0

Par Adnan Algın

Contact : adnanalgin@gmail.com