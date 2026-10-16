L'esprit de Vincennes” : les futurs professionnels du livre renouent avec l’éducation populaire

Dans une salle du pôle Métiers du livre, une trentaine d'étudiants se retrouvent autour d'un atelier consacré aux mouvements sociaux. Les prises de parole se succèdent. On discute, on confronte ses expériences, on découvre pour quelles raisons certains s'engagent. L'occasion, aussi, de se découvrir, autrement.

Depuis une dizaine de jours, sur le site de Saint-Cloud (rattaché à l'université Paris Nanterre), on embrasse le mouvement de contestation lancé dans les lycées. Après le blocus de la semaine passée, ils occupent l'établissement, mais à leur manière. Ce 16 octobre, les enseignements habituels cèdent en partie la place à un programme qu'ils ont eux-mêmes préparé.

Un programme manuscrit annonce des discussions sur les syndicats du livre, les expériences professionnelles, les mouvements sociaux étudiants ou encore la sécurité en manifestation. Une séquence est consacrée au colonialisme et à l'« ensauvagement occidental ». L'après-midi s'achevera avec une assemblée générale.

L’esprit de l’éducation populaire

Un enseignant du pôle, rencontré sur place, observe l'expérience avec enthousiasme : « Ce que je trouve assez bluffant, c'est cette capacité que toutes et tous, en si peu de temps, ont déployée pour s'organiser et proposer des choses autres que l'action militante classique – rassemblement, occupation, blocus, manifestation. Ces temps sont mis à profit pour vraiment faire de l'éducation populaire. »

Venu avec son enregistreur Zoom, il documente depuis les premiers jours les différentes interventions. « J'ai eu cette envie de me dire qu'il était en train de se passer quelque chose ici de pas commun : comme une véritable rupture dans le quotidien ou dans le cours normal des choses. »

L'exercice lui rappelle « l'esprit de Vincennes », celui du Centre universitaire expérimental né dans le sillage de Mai 68, devenu l'université Paris 8 : y furent expérimentées de nouvelles formes d'enseignement et de transmission des savoirs. Ne plus recevoir passivement, mais s'investir dans la construction : tout l’esprit de l’éducation populaire. Et de prendre l'exemple du premier atelier de la matinée, consacré aux syndicats des métiers du livre : les étudiants en avaient préparé le contenu avant de l'exposer à leurs camarades.

L'un d'eux découvre cette possibilité avec un enthousiasme communicatif. Il a 22 ans, a étudié les sciences politiques et suit désormais une année spéciale de BUT Métiers du livre. Après une expérience de vacataire en médiathèque, il s'imaginerait dans une médiathèque musicale ou s'occupant d'un fonds consacré à la musique. « Cette approche, “Panorama des syndicats du livre”, c'est vraiment quelque chose que, pour l'avenir, j'aimerais avoir. Je ne comprends même pas pourquoi on n'a pas ça dans nos cours de base. »

Coutumier des manifestations, il ne s'était, jusqu'ici, guère engagé dans l'organisation du mouvement sur son campus. Finalement, il a prêté main-forte à quelques camarades pour structurer la journée. « Aujourd'hui, j’ai un petit peu aidé à organiser la journée de cours, sur deux ou trois points. »

Ce qui l'intéresse dépasse la mobilisation elle-même : « Je trouve ça très cool qu'il y ait des étudiants qui préparent aussi leurs propres cours. C'est quelque chose qu'il faudrait plus développer. Ça crée de l'engagement, et puis quand tu es là, c'est tes potes de classe qui exposent. C'est une toute autre approche. »

Ma bibliothèque va craquer

À la sortie d'un atelier, la conversation se poursuit avec trois étudiants qui se destinent aux bibliothèques. Lize, en première année de master, vit avec 600 euros par mois. « Je vis, entre guillemets. » Elle a déjà effectué plusieurs stages, notamment dans une librairie spécialisée dans les littératures de l'imaginaire. Elle y a découvert une petite structure fragilisée, dont la gérante craignait de ne plus pouvoir accueillir d'alternants et de stagiaires, faute de moyens suffisants.

Mais son principal sujet de préoccupation concerne aujourd'hui les bibliothèques. Elle entend bien y faire carrière, malgré les difficultés qu'elle mesure de plus en plus. « Les mairies ont tendance à se dire : allez, la bibliothèque, c'est le tiers-lieu, on va mettre toutes les activités là. Au bout d'un moment, elles ont tendance à leur déléguer toute l'offre culturelle pour économiser. Les personnels se changent en couteaux suisses. »

Elle a vu des établissements développer des animations autour du jeu vidéo, accueillir des concerts, multiplier les activités destinées aux habitants. Sur le principe, aucun problème, au contraire. Cependant, elle s'interroge sur les moyens humains nécessaires, lorsque les agents improvisent des activités pour lesquelles ils n'ont pas toujours de formation.

À ses côtés, Anatole prolonge la réflexion. « On va avoir des assistantes maternelles qui viennent avec les enfants dont elles ont la charge, pour échanger entre assistantes. Ou alors des sans-abri qui viennent profiter de lieux chauffés, où ils peuvent parfois dormir, avoir accès à Internet, à des toilettes gratuites. Ou des personnes isolées qui viennent en bibliothèque. »

Il se réjouit de voir ces établissements se changer en véritables lieux d'accueil et de solidarité, sauf que cette évolution a aussi son revers : « On voit bien qu'il y a une méthode où on délègue de plus en plus ces fonctions, parfois sans le dire, à la bibliothèque, dans une logique d'économie. Le double risque, c'est que les bibliothèques craquent, et que toutes ces fonctions, qui devraient bénéficier de projets dédiés, soient seulement reléguées dans les coins. »

Trois futurs bibliothécaires du pôle Métiers du livre de l’université Paris Nanterre, à Saint-Cloud, lors de la journée d’éducation populaire du 16 octobre 2026. Ils proposent ici un atelier consacré à la sécurité en manifestation.

Ce que la passion ne paie pas

Dans les couloirs, deux étudiantes en deuxième année nous racontent leurs premières expériences dans l'édition. Leurs stages ne se sont pas forcément bien passés, même si ces difficultés ne les ont pas détournées du métier. Le travail sur les manuscrits, leur transformation en livres, la découverte et l'accompagnement des auteurs leur font toujours follement envie. L'une aimerait particulièrement contribuer à faire connaître des écrivains francophones qu'elle juge insuffisamment visibles.

Les difficultés d'accès à la profession sont néanmoins présentes dans les discussions. « Même pour trouver un stage, c'est extrêmement compliqué. Souvent, les stages demandent plus de quatre mois, sauf qu'en première année c'est un mois, en deuxième année c'est deux mois. On sait que le secteur du livre est assez bouché, donc pour trouver un futur, c'est aussi compliqué. Mais on est passionnés, donc on y croit. »

Cette passion, justement, une autre étudiante est venue en parler. Elle suit aujourd'hui un master d'édition, après avoir travaillé près de deux ans dans une maison spécialisée dans la bande dessinée. Elle a accepté de partager son expérience professionnelle devant ses camarades.

Responsable de l'événementiel et des relations libraires, elle partageait son temps entre le bureau, les salons, les déplacements et les rencontres avec les auteurs. « Il y avait un truc que j'aimais beaucoup dans ce métier-là : ça mêlait du travail de bureau avec du travail de terrain. J'étais amenée à bouger parce que j'allais sur des salons, je tenais les stands de la maison d'édition. Mais ça vient avec une certaine pénibilité du travail qui est très peu prise en compte par les directions. »

Son enthousiasme a progressivement laissé place à une fatigue qu'elle décrit comme autant physique que morale. « Ce que je raconte aux plus jeunes, surtout, c'est qu'un métier passion, au bout d'un moment, ça ne porte pas. Surtout quand on n'est pas assez estimé par ses responsables et sa direction. Cette sous-estimation passe aussi par une sous-estimation du salaire. » Elle estime avoir été insuffisamment rémunérée au regard de ses responsabilités. À Paris, elle peinait à vivre convenablement de son salaire.

L’envers brutal des métiers passion

Son témoignage prend une tournure plus grave lorsqu'elle revient sur ses relations professionnelles. Des critiques répétées d'un scénariste qui « dit du mal de vous dans votre dos, auprès de vos collègues, auprès des auteurs avec qui vous travaillez », mais aussi le manque de reconnaissance de sa hiérarchie. Elle relève une contradiction qui l'a particulièrement marquée : « On va faire des BD sur l'invisibilisation des femmes, à quel point c'est pas bien, machin, et dans les faits... »

Les tensions auraient fini par éclater au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. « Je finis le salon vraiment en lambeaux. J'ai du mal à me relever. C'était très dur à porter, très dur à gérer mentalement. Ce n'est pas normal que je pleure sur un espace public et sur mon lieu de travail. »

Elle a alerté sa direction, qui, selon son témoignage, aurait choisi de confier la gestion du scénariste à un autre salarié, plutôt que de traiter le conflit à sa source. Puis vient la préparation du Festival d'Angoulême. Pour la seconder, une personne extérieure devait intervenir. « On m'avait proposé d'embaucher un externe pour m'aider. Et en fait, l'externe en question, c'était un copain du scénariste. »

Elle décrit une période de stress intense, un arrêt de travail, puis une rupture conventionnelle. Elle était alors syndiquée.

À 28 ans, elle espérait obtenir une alternance, mais affirme avoir affronté de nouvelles difficultés : son âge impliquait une rémunération au moins égale au SMIC. « Ça coûte trop cher, visiblement, pour les entreprises, un SMIC », ironise-t-elle. Elle raconte aussi avoir été écartée de postes sous prétexte que son expérience en bande dessinée ne correspondait pas suffisamment à la littérature générale. « Je suis là pour apprendre aussi », répondait-elle aux recruteurs.

À ceux qui s'apprêtent à entrer dans le secteur, elle adresse une mise en garde plus générale : « On m’a vendu le modèle, fais de bonnes études, fais cinq ans minimum d’études et tu auras le travail que tu veux avec un bon salaire. Et à l’arrivée, pas du tout. » Et de craindre : « Il y a quand même un risque que les métiers du livre deviennent des métiers de bourgeois. Parce que les seules personnes qui pourront y accéder, à cause de la précarisation des métiers, ce sont des personnes qui ont déjà un capital financier derrière. »

Programmes de la journée d’éducation populaire du 16 octobre 2026 et tracts de la CGT Librairie, au pôle Métiers du livre de l’université Paris Nanterre, à Saint-Cloud.

Du soutien aux lycéens au partage des richesses

On ne l'apprendra à personne, la journée de Saint-Cloud s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus vaste. Depuis septembre, les lycéens contestent le manque de personnels, l'état de certains établissements, les inégalités territoriales et le fonctionnement de Parcoursup. Le mouvement s'est étendu à l'enseignement supérieur, avant les rassemblements prévus samedi 17 octobre.

Ces témoignages montrent surtout que ces mobilisations portent une contestation plus systémique : celle d'une génération confrontée à la précarité, aux restrictions budgétaires et à la difficulté croissante de vivre des métiers qu'elle a choisis. Les étudiants parlent de services publics, de salaires, de concentration éditoriale, de financements culturels. Plusieurs s'inquiètent de l'influence de Vincent Bolloré sur le secteur.

Pour l'étudiant de 22 ans qui a participé à l'organisation de la journée, le problème dépasse la seule question des budgets disponibles. « La vérité, c'est que la richesse, elle est déjà là. Il y a des grandes multinationales qui font des profits de fou. La richesse, elle est là, faut juste mieux la distribuer. » Il s’est d’abord mobilisé pour soutenir les lycéens, mais les discussions de ces derniers jours lui ont fait voir des liens entre leurs revendications et ce qui l'attend dans les métiers du livre.

L'une des futures bibliothécaires porte une ambition : « On peut aussi donner aux professionnels qui sont déjà en place l'envie et les moyens de s'engager. La culture, en général, c'est un secteur qui est beaucoup attaqué au niveau du budget, au niveau de l'indépendance. Ce sont des choses qui nous concernent directement. »

Tous les étudiants ne souhaitent pas pour autant manifester. Certains participent aux assemblées générales, d'autres aux ateliers. Une étudiante explique qu'elle soutient le mouvement mais ne se sent pas à l'aise dans les manifestations.

Après les cours, fabriquer un fanzine

Dans un tract, les étudiants appellent les professionnels du livre à rejoindre la mobilisation et annoncent la création d’un fanzine consacré au mouvement lycéen, qui sera distribué en bibliothèques et en librairies. Les lycéens peuvent y contribuer anonymement en racontant leurs expériences et leurs revendications, grâce à un formulaire accessible par QR code.

Le mot de la fin pour l'enseignant croisé dès notre arrivée : « Peu importe que ça dure longtemps, que ce soit très éphémère, que ça ne débouche peut-être pas sur des changements ou sur des réorganisations importantes. À un moment donné, il y a des gens qui décident de s'emparer de leur lieu d'étude ou de travail et qui décident d'échanger et de réfléchir ensemble. »

Libraires en grève : “Ce n'est pas possible qu'on gagne le Smic encore aujourd'hui”

Personne ne sait encore ce que produira cette mobilisation, ni combien d'étudiants poursuivront leur engagement au-delà du 17 octobre. Pour cette génération, la passion reste une raison d'entrer dans le métier. Elle ne devrait pas devenir une raison d'accepter de mal en vivre.

Crédits photo : pôle Métiers du livre de l'université Paris Nanterre (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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