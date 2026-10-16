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Et si les étudiants en édition réinventaient l’université à leur manière ?

À l'université Paris Nanterre, la « semaine rouge » bat son plein. À Saint-Cloud, les étudiants du pôle Métiers du livre ont choisi une autre manière de poursuivre la mobilisation : organiser leurs propres cours. Syndicalisme, expériences professionnelles, avenir des bibliothèques, précarité dans l'édition… À la veille des manifestations du 17 octobre, ActuaLitté a rencontré cette génération qui aime les livres, mais n'accepte pas la passion comme une rémunération suffisante.

Le 16/10/2026 à 20:50 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

16/10/2026 à 20:50

Hocine Bouhadjera

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ActuaLitté

Dans une salle du pôle Métiers du livre, une trentaine d'étudiants se retrouvent autour d'un atelier consacré aux mouvements sociaux. Les prises de parole se succèdent. On discute, on confronte ses expériences, on découvre pour quelles raisons certains s'engagent. L'occasion, aussi, de se découvrir, autrement.

Depuis une dizaine de jours, sur le site de Saint-Cloud (rattaché à l'université Paris Nanterre), on embrasse le mouvement de contestation lancé dans les lycées. Après le blocus de la semaine passée, ils occupent l'établissement, mais à leur manière. Ce 16 octobre, les enseignements habituels cèdent en partie la place à un programme qu'ils ont eux-mêmes préparé.

Un programme manuscrit annonce des discussions sur les syndicats du livre, les expériences professionnelles, les mouvements sociaux étudiants ou encore la sécurité en manifestation. Une séquence est consacrée au colonialisme et à l'« ensauvagement occidental ». L'après-midi s'achevera avec une assemblée générale.

L’esprit de l’éducation populaire

Un enseignant du pôle, rencontré sur place, observe l'expérience avec enthousiasme : « Ce que je trouve assez bluffant, c'est cette capacité que toutes et tous, en si peu de temps, ont déployée pour s'organiser et proposer des choses autres que l'action militante classique – rassemblement, occupation, blocus, manifestation. Ces temps sont mis à profit pour vraiment faire de l'éducation populaire. »

Venu avec son enregistreur Zoom, il documente depuis les premiers jours les différentes interventions. « J'ai eu cette envie de me dire qu'il était en train de se passer quelque chose ici de pas commun : comme une véritable rupture dans le quotidien ou dans le cours normal des choses. »

L'exercice lui rappelle « l'esprit de Vincennes », celui du Centre universitaire expérimental né dans le sillage de Mai 68, devenu l'université Paris 8 : y furent expérimentées de nouvelles formes d'enseignement et de transmission des savoirs. Ne plus recevoir passivement, mais s'investir dans la construction : tout l’esprit de l’éducation populaire. Et de prendre l'exemple du premier atelier de la matinée, consacré aux syndicats des métiers du livre : les étudiants en avaient préparé le contenu avant de l'exposer à leurs camarades.

L'un d'eux découvre cette possibilité avec un enthousiasme communicatif. Il a 22 ans, a étudié les sciences politiques et suit désormais une année spéciale de BUT Métiers du livre. Après une expérience de vacataire en médiathèque, il s'imaginerait dans une médiathèque musicale ou s'occupant d'un fonds consacré à la musique. « Cette approche, “Panorama des syndicats du livre”, c'est vraiment quelque chose que, pour l'avenir, j'aimerais avoir. Je ne comprends même pas pourquoi on n'a pas ça dans nos cours de base. »

Coutumier des manifestations, il ne s'était, jusqu'ici, guère engagé dans l'organisation du mouvement sur son campus. Finalement, il a prêté main-forte à quelques camarades pour structurer la journée. « Aujourd'hui, j’ai un petit peu aidé à organiser la journée de cours, sur deux ou trois points. »

Ce qui l'intéresse dépasse la mobilisation elle-même : « Je trouve ça très cool qu'il y ait des étudiants qui préparent aussi leurs propres cours. C'est quelque chose qu'il faudrait plus développer. Ça crée de l'engagement, et puis quand tu es là, c'est tes potes de classe qui exposent. C'est une toute autre approche. »

Ma bibliothèque va craquer 

À la sortie d'un atelier, la conversation se poursuit avec trois étudiants qui se destinent aux bibliothèques. Lize, en première année de master, vit avec 600 euros par mois. « Je vis, entre guillemets. » Elle a déjà effectué plusieurs stages, notamment dans une librairie spécialisée dans les littératures de l'imaginaire. Elle y a découvert une petite structure fragilisée, dont la gérante craignait de ne plus pouvoir accueillir d'alternants et de stagiaires, faute de moyens suffisants.

Mais son principal sujet de préoccupation concerne aujourd'hui les bibliothèques. Elle entend bien y faire carrière, malgré les difficultés qu'elle mesure de plus en plus. « Les mairies ont tendance à se dire : allez, la bibliothèque, c'est le tiers-lieu, on va mettre toutes les activités là. Au bout d'un moment, elles ont tendance à leur déléguer toute l'offre culturelle pour économiser. Les personnels se changent en couteaux suisses. »

Elle a vu des établissements développer des animations autour du jeu vidéo, accueillir des concerts, multiplier les activités destinées aux habitants. Sur le principe, aucun problème, au contraire. Cependant, elle s'interroge sur les moyens humains nécessaires, lorsque les agents improvisent des activités pour lesquelles ils n'ont pas toujours de formation.

À ses côtés, Anatole prolonge la réflexion. « On va avoir des assistantes maternelles qui viennent avec les enfants dont elles ont la charge, pour échanger entre assistantes. Ou alors des sans-abri qui viennent profiter de lieux chauffés, où ils peuvent parfois dormir, avoir accès à Internet, à des toilettes gratuites. Ou des personnes isolées qui viennent en bibliothèque. »

Il se réjouit de voir ces établissements se changer en véritables lieux d'accueil et de solidarité, sauf que cette évolution a aussi son revers : « On voit bien qu'il y a une méthode où on délègue de plus en plus ces fonctions, parfois sans le dire, à la bibliothèque, dans une logique d'économie. Le double risque, c'est que les bibliothèques craquent, et que toutes ces fonctions, qui devraient bénéficier de projets dédiés, soient seulement reléguées dans les coins. »

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Trois futurs bibliothécaires du pôle Métiers du livre de l’université Paris Nanterre, à Saint-Cloud, lors de la journée d’éducation populaire du 16 octobre 2026. Ils proposent ici un atelier consacré à la sécurité en manifestation. 

Ce que la passion ne paie pas

Dans les couloirs, deux étudiantes en deuxième année nous racontent leurs premières expériences dans l'édition. Leurs stages ne se sont pas forcément bien passés, même si ces difficultés ne les ont pas détournées du métier. Le travail sur les manuscrits, leur transformation en livres, la découverte et l'accompagnement des auteurs leur font toujours follement envie. L'une aimerait particulièrement contribuer à faire connaître des écrivains francophones qu'elle juge insuffisamment visibles.

Les difficultés d'accès à la profession sont néanmoins présentes dans les discussions. « Même pour trouver un stage, c'est extrêmement compliqué. Souvent, les stages demandent plus de quatre mois, sauf qu'en première année c'est un mois, en deuxième année c'est deux mois. On sait que le secteur du livre est assez bouché, donc pour trouver un futur, c'est aussi compliqué. Mais on est passionnés, donc on y croit. »

Cette passion, justement, une autre étudiante est venue en parler. Elle suit aujourd'hui un master d'édition, après avoir travaillé près de deux ans dans une maison spécialisée dans la bande dessinée. Elle a accepté de partager son expérience professionnelle devant ses camarades.

Responsable de l'événementiel et des relations libraires, elle partageait son temps entre le bureau, les salons, les déplacements et les rencontres avec les auteurs. « Il y avait un truc que j'aimais beaucoup dans ce métier-là : ça mêlait du travail de bureau avec du travail de terrain. J'étais amenée à bouger parce que j'allais sur des salons, je tenais les stands de la maison d'édition. Mais ça vient avec une certaine pénibilité du travail qui est très peu prise en compte par les directions. »

Son enthousiasme a progressivement laissé place à une fatigue qu'elle décrit comme autant physique que morale. « Ce que je raconte aux plus jeunes, surtout, c'est qu'un métier passion, au bout d'un moment, ça ne porte pas. Surtout quand on n'est pas assez estimé par ses responsables et sa direction. Cette sous-estimation passe aussi par une sous-estimation du salaire. » Elle estime avoir été insuffisamment rémunérée au regard de ses responsabilités. À Paris, elle peinait à vivre convenablement de son salaire.

L’envers brutal des métiers passion

Son témoignage prend une tournure plus grave lorsqu'elle revient sur ses relations professionnelles. Des critiques répétées d'un scénariste qui « dit du mal de vous dans votre dos, auprès de vos collègues, auprès des auteurs avec qui vous travaillez », mais aussi le manque de reconnaissance de sa hiérarchie. Elle relève une contradiction qui l'a particulièrement marquée : « On va faire des BD sur l'invisibilisation des femmes, à quel point c'est pas bien, machin, et dans les faits... »

Les tensions auraient fini par éclater au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. « Je finis le salon vraiment en lambeaux. J'ai du mal à me relever. C'était très dur à porter, très dur à gérer mentalement. Ce n'est pas normal que je pleure sur un espace public et sur mon lieu de travail. »

Elle a alerté sa direction, qui, selon son témoignage, aurait choisi de confier la gestion du scénariste à un autre salarié, plutôt que de traiter le conflit à sa source. Puis vient la préparation du Festival d'Angoulême. Pour la seconder, une personne extérieure devait intervenir. « On m'avait proposé d'embaucher un externe pour m'aider. Et en fait, l'externe en question, c'était un copain du scénariste. »

Elle décrit une période de stress intense, un arrêt de travail, puis une rupture conventionnelle. Elle était alors syndiquée.

À 28 ans, elle espérait obtenir une alternance, mais affirme avoir affronté de nouvelles difficultés : son âge impliquait une rémunération au moins égale au SMIC. « Ça coûte trop cher, visiblement, pour les entreprises, un SMIC », ironise-t-elle. Elle raconte aussi avoir été écartée de postes sous prétexte que son expérience en bande dessinée ne correspondait pas suffisamment à la littérature générale. « Je suis là pour apprendre aussi », répondait-elle aux recruteurs.

À ceux qui s'apprêtent à entrer dans le secteur, elle adresse une mise en garde plus générale : « On m’a vendu le modèle, fais de bonnes études, fais cinq ans minimum d’études et tu auras le travail que tu veux avec un bon salaire. Et à l’arrivée, pas du tout. » Et de craindre : « Il y a quand même un risque que les métiers du livre deviennent des métiers de bourgeois. Parce que les seules personnes qui pourront y accéder, à cause de la précarisation des métiers, ce sont des personnes qui ont déjà un capital financier derrière. »

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Programmes de la journée d’éducation populaire du 16 octobre 2026 et tracts de la CGT Librairie, au pôle Métiers du livre de l’université Paris Nanterre, à Saint-Cloud. 

Du soutien aux lycéens au partage des richesses

On ne l'apprendra à personne, la journée de Saint-Cloud s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus vaste. Depuis septembre, les lycéens contestent le manque de personnels, l'état de certains établissements, les inégalités territoriales et le fonctionnement de Parcoursup. Le mouvement s'est étendu à l'enseignement supérieur, avant les rassemblements prévus samedi 17 octobre.

Ces témoignages montrent surtout que ces mobilisations portent une contestation plus systémique : celle d'une génération confrontée à la précarité, aux restrictions budgétaires et à la difficulté croissante de vivre des métiers qu'elle a choisis. Les étudiants parlent de services publics, de salaires, de concentration éditoriale, de financements culturels. Plusieurs s'inquiètent de l'influence de Vincent Bolloré sur le secteur.

Pour l'étudiant de 22 ans qui a participé à l'organisation de la journée, le problème dépasse la seule question des budgets disponibles. « La vérité, c'est que la richesse, elle est déjà là. Il y a des grandes multinationales qui font des profits de fou. La richesse, elle est là, faut juste mieux la distribuer. » Il s’est d’abord mobilisé pour soutenir les lycéens, mais les discussions de ces derniers jours lui ont fait voir des liens entre leurs revendications et ce qui l'attend dans les métiers du livre.

L'une des futures bibliothécaires porte une ambition : « On peut aussi donner aux professionnels qui sont déjà en place l'envie et les moyens de s'engager. La culture, en général, c'est un secteur qui est beaucoup attaqué au niveau du budget, au niveau de l'indépendance. Ce sont des choses qui nous concernent directement. »

Tous les étudiants ne souhaitent pas pour autant manifester. Certains participent aux assemblées générales, d'autres aux ateliers. Une étudiante explique qu'elle soutient le mouvement mais ne se sent pas à l'aise dans les manifestations.

Après les cours, fabriquer un fanzine

Dans un tract, les étudiants appellent les professionnels du livre à rejoindre la mobilisation et annoncent la création d’un fanzine consacré au mouvement lycéen, qui sera distribué en bibliothèques et en librairies. Les lycéens peuvent y contribuer anonymement en racontant leurs expériences et leurs revendications, grâce à un formulaire accessible par QR code. 

Le mot de la fin pour l'enseignant croisé dès notre arrivée : « Peu importe que ça dure longtemps, que ce soit très éphémère, que ça ne débouche peut-être pas sur des changements ou sur des réorganisations importantes. À un moment donné, il y a des gens qui décident de s'emparer de leur lieu d'étude ou de travail et qui décident d'échanger et de réfléchir ensemble. »

Libraires en grève : “Ce n'est pas possible qu'on gagne le Smic encore aujourd'hui

Personne ne sait encore ce que produira cette mobilisation, ni combien d'étudiants poursuivront leur engagement au-delà du 17 octobre. Pour cette génération, la passion reste une raison d'entrer dans le métier. Elle ne devrait pas devenir une raison d'accepter de mal en vivre.

Crédits photo : pôle Métiers du livre de l'université Paris Nanterre (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

3 Commentaires

 

Florent Couturier-Briois

16/10/2026 à 21:05

J'ai été aussi étudiant à Saint Cloud pendant la période des Gilets-Jaune et la qualité des enseignements est géniale mais peine parfois à faire sentir la réalité si bien décrite par les étudiants : une passion pour le livre et une sélection officieuse pour obtenir un contrat, la précarité en toile de fond de l'existence avec les stages et les promesses non tenues. Même après avoir fini mes études en master, j'ai du me mettre à mon compte pour me faire ma propre expérience sans parvenir à forcer le seuil de verre sinon par à coup.

Il y a la question de la rémunération et du chantage symbolique dans des métiers qui sont pensés comme bourgeois sinon comme invisible et mondain. Et pourtant la passion persiste car le livre est non seulement un objet mais un médiateur d'idée révolutionnaire.

Bravo à la jeune génération. Mon respect et mon soutien vous sont acquis.

M.G

16/10/2026 à 22:39

Je vous remercie pour cet article qui est nécessaire. J'ai intégré la formation de mes rêves en septembre. Je n'ai pas d'alternance. J'ai passé des entretiens, j'ai dû faire un peu moins d'une centaine de candidatures. J'ai déjà un master en littérature française et fait un stage de 6 mois plus que solide. Je vais très sûrement devoir interrompre ma formation en décembre et rentrer sur un marché du travail totalement saturé... Mais il faut tenir parce que les temps vont changer, espérons le pour la culture.

Ian20

17/10/2026 à 15:14

Bon courage aux étudiants et aux nouveaux entrants dans ce secteur très compliqué. J'ai été bibliothècaire 13 ans et je me retrouve totalement dans la description du tiers lieu qui part dans tous les sens . Mais contrairement à l'exemple de l'article, ça devenait obligatoire d'ouvrir les possibilités d'accueil des publics, l'établissement étant situé dans une zone pavillonnaire peu fréquentée. Pour finir, j'ai fini par quitter ce métier passionnant pour pouvoir gagner davantage et me payer des vacances... Je me souviendrai toujours des reproches d'une ancienne collègue pour mon choix, qui elle n'avait pas de problèmes financiers, partant tous les ans en Corse, ce qui reflète bien la fin de l'article...

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Chez Pollen, le retour à la diffusion a pris corps, incarné par Matthieu Raynaud, venu d’Harmonia Mundi, et par une équipe de six représentants. Un calendrier est déjà enclenché et des tournées sont en préparation. Le lancement est fixé au 1er mai, avec un cap clairement tourné vers la librairie indépendante.

27/03/2026, 18:13

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“Les 10 livres qui m’ont appris le métier” : Jean Esch, l’atelier d’une vie de traducteur

PORTRAIT – « Traduire, je le vois comme une profession d’artisan, à qui l’on demande de reproduire un meuble, sans qu’il ne possède ni les mêmes outils ni le même bois que ceux ayant servi pour la pièce d’origine. » Fort de quarante années de métier, Jean Esch compte en France parmi les noms majeurs de la traduction de l’anglais. ActuaLitté l’a sollicité pour un entretien insolite : les 10 livres par lesquels il a forgé son métier.

24/03/2026, 16:33

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Parenthèses à Hong Kong : une librairie dédiée aux rencontres et à la langue française

Il existe, en plein centre de Hong Kong, une librairie française - mais il serait plus juste de dire francophone - nichée dans le quartier animé de Sheung Wan, au beau milieu des gratte-ciel, des tramways grinçants - que l’on appelle ici ding-ding - et du flux continu des passants.

24/02/2026, 17:25

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Pas de cartes postales : “Mon premier livre vendu, c’était une biographie du Che”

Sur le quai de l’Hôtel de Ville, Pierre est assis avec son camarade Maxime. L'ancien libraire et chineur invétéré nous présente ses « outils » : des textes « utiles », des archives de luttes, des classiques qui reviennent, des fonds devenus introuvables ou presque - et surtout, des ponts.

20/02/2026, 18:22

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Diffusion du livre photo : résoudre “l’impossible équation économique“ des éditeurs

« La réalité d’un livre photo, c’est qu’on le conservera durant une année entière. Et au moment où l’on se décide à le renvoyer, un client le sauvera du retour pour l’acheter. » Cette théorie, qu’une libraire présente dans la salle du Musée de Picardie expose comme amplement vérifiée, concluait les échanges avec humour et délicatesse. Pour autant, l’anecdote dit quelque chose de cette difficulté de diffusion…

22/01/2026, 18:24

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“Il faut s’organiser collectivement pour se défendre concrètement”

La branche Métiers du livre de SUD Culture Solidaires a tenu, vendredi 16 janvier 2026, une conférence de presse à l’annexe de la Bourse du travail de Paris. Ses membres, aux côtés d’autres acteurs engagés du monde du livre, y ont dénoncé la multiplication des attaques d’extrême droite contre les librairies et le climat politique, policier et médiatique qui les rend possibles. Un fait jugé inédit depuis des décennies a été particulièrement souligné : la perquisition, le 7 janvier dernier, de la librairie féministe Violette and Co.

16/01/2026, 18:22

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Le métier que personne ne voit, mais sans lequel votre liseuse ne fonctionnerait pas

PORTRAIT – Dans les coulisses de la lecture numérique, certains métiers œuvrent loin des projecteurs. Sans eux, pourtant, aucune bibliothèque ne se synchroniserait, aucun livre ne suivrait son lecteur d’un appareil à l’autre. Abdelmajid Ouelbani fait partie de ces artisans essentiels. Lead Developer Backend chez Vivlio, il incarne une expertise technique au service d’une expérience de lecture fluide, presque invisible — et donc réussie. Rencontre avec un ingénieur qui parle de code avec la même précision que de littérature, et pour qui la technologie n’a de sens que si elle s’efface derrière l’usage.

15/12/2025, 09:36

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Hokusai, Tezuka, Dior : quand le manga déborde le papier

Au musée Guimet, on est pénétré de la solennité de ses pièces, du silence des vitrines, des cartels sages comme des images. Et puis, avec Manga, Tout un art !, exposition qui court jusqu'au 9 mars prochain, le lieu fait un pas de côté. Un pas calculé, qui consiste à prendre le manga au sérieux. À le traiter comme une forme narrative, graphique, industrielle, culturelle - avec ses généalogies, ses ruptures, ses contradictions.

12/12/2025, 18:59

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“Je l’ai lu il y a deux ans et je le relis tous les ans” : le livre inoubliable de Lucy Maréchal

PORTRAIT - Des lecteurs, des vrais, pour qui les ouvrages ne se résument pas à des fichiers – quand bien même ils les bichonnent. ActuaLitté a rencontré les équipes de Vivlio, pour découvrir leur inoubliable. Cette semaine, nous accueillons Lucy Maréchal, chargée d'animation éditoriale chez Vivlio.

12/12/2025, 13:26

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“Comment une société accepte-t-elle ce qu’elle sait pourtant être destructeur ?”

Deux auteurs romains, deux façons de déshabiller le pouvoir. Tacite en dévoile les rouages : peur, servilité, silence et consentement. Suétone en explore les coulisses, les pulsions et les excès des empereurs. Sous la plume du psychanalyste Jean-Charles Bettan, leurs œuvres éclairent une question qui n’a rien perdu de son actualité : pourquoi les sociétés acceptent-elles de se soumettre à ce qu’elles savent destructeur ? Une lecture désenchantée.

17/10/2026, 11:17

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Comment Sarah Knafo applique le “grand remplacement” à Éric Zemmour

En six semaines, Sarah Knafo aura vendu 46.304 exemplaires de plus qu’Éric Zemmour avec son essai de 2021, La France n'a pas dit son dernier mot. Le Casse du siècle tient mieux la distance et s’impose surtout dans les grandes surfaces spécialisées, ventes en ligne comprises. Mais l’ancien journaliste conserve un solide passé de best-seller, notamment avec Le Suicide français. Derrière la bataille des chiffres se dessinent deux carrières médiatiques et des rôles politiques qui évoluent.

17/10/2026, 10:54

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“Non. L'intelligence artificielle ne raccourcit pas. Elle coupe.”

Dix-huit ans après avoir été sommé d’écrire plus court par un directeur de création, Adnan Algın retrouve la même injonction face à l’intelligence artificielle : couper, resserrer, simplifier. Mais que devient un texte lorsqu’on lui retire ses détours, ses références, son humour et jusqu’à sa voix ? De David Ogilvy à Blaise Pascal, ce récit ironique interroge ce que l’on perd lorsque raccourcir devient un réflexe, face à une machine qui confond parfois concision et appauvrissement. 

17/10/2026, 10:31

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Le fisc français a lu ces six romans et demande quelques explications

Fortunes obscures, mariages intéressés, ouvriers sacrifiés : certains personnages de roman auraient du mal à justifier leur train de vie. D'autres ne possèdent pas encore les biens qu'ils convoitent. Voilà qui complique le contrôle. Depuis le 29 juillet, le service de correction en ligne des déclarations de revenus 2025 est ouvert, jusqu'au 30 novembre 2026. On n'y régularise ni contrat démoniaque ni héritage félin...

 

17/10/2026, 07:30

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Le RN veut couper ses financements, la Maison des Sciences de l’Homme contre-attaque

Après le dépôt, puis le retrait, d’un amendement du Rassemblement national visant à supprimer sa subvention publique dans le budget 2027, la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) réagit dans une tribune. Elle rappelle ses missions de diffusion des savoirs et défend la liberté de la recherche en sciences humaines et sociales.

16/10/2026, 17:34

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“Le contrat social automobile à bout de souffle” : pourquoi la voiture doit changer de modèle

Au Mondial de l’auto, la 2 CV revient en électrique, les petites voitures abordables reprennent le devant de la scène et l’Europe négocie encore la trajectoire de 2035. Trois actualités que La voiture : décryptage d’une transition sous tension, de Léo Larivière et Diane Strauss, avec Marie Chéron, permet de lire autrement : comme les signes d’un contrat social, industriel et énergétique en pleine renégociation.

16/10/2026, 10:55

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Face au scroll, la BD ne se défile plus : Bang! réveille les catalogues

La bande dessinée a longtemps tourné ses pages. La voilà qui bientôt défilera. Après avoir fait entrer les cases dans les smartphones, la société française Bang! veut désormais réveiller les catalogues des éditeurs. Au programme : intelligence artificielle, lecture verticale et patrimoine remis en circulation. De quoi donner une seconde jeunesse aux albums sans les condamner au régime minceur. Reste à savoir si l'on peut changer le format sans bousculer l'art. Par Clément Cousin, cofondateur de Bang!.

15/10/2026, 16:01

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Journée mondiale de l'alimentation : 5 repas littéraires où mieux vaut avoir déjà mangé

Le 16 octobre, la Journée mondiale de l’alimentation rappelle qu’il faut nourrir l’humanité, si possible correctement. La littérature, toujours soucieuse d’apporter sa contribution, propose quelques innovations : farine à l’arsenic, cannibalisme institutionnalisé, banquet princier avec sacrifice humain et dîner d’anniversaire où les invités désignent ceux qui devront mourir. Cinq livres pour lesquels on conseillera de manger avant de venir. Et de garder son manteau.

15/10/2026, 13:46

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“Un roman policier, puis, plus logiquement, un roman d’horreur”

Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. Pour écrire ce roman historique, il n’a pourtant suivi ni Dumas, ni Walter Scott, ni Maurice Druon. Ses influences viennent d’ailleurs : Stephen King, Umberto Eco, Salman Rushdie, Quentin Tarantino ou encore Alan Moore. Autant de références qui ont façonné son goût pour les récits où l’Histoire côtoie l’ironie, le mystère et l’horreur. L’auteur raconte comment ces rencontres littéraires et cinématographiques l’ont conduit jusqu’à un théâtre parisien disparu.

14/10/2026, 13:02

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“Un projet mortifère” : la SGDL s'oppose (aussi) à la dissolution du Centre national du livre

Après la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, la Ligue des auteur·ices professionnels et le Syndicat national de l’édition, la Société des gens de lettres (SGDL) prend enfin publiquement position à son tour contre le projet de dissolution du Centre national du livre (CNL). 

14/10/2026, 12:59

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J’invente des mondes : Aujourd’hui, je choisis de défendre le nôtre

Je vais peut-être perdre des lecteurs. Des gens qui aiment mes romans mais préféreraient que je reste bien gentiment dans mes mondes imaginaires. Que je parle de fantasy, d’âmes-sœurs, de héros et de créatures fantastiques. Que je fasse rêver. Et surtout, surtout que je ne parle pas de politique. Tant pis. Parce qu’à un moment, se taire revient aussi à prendre position. Propos recueillis par Guilhem Méric.

 

13/10/2026, 16:59

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“Et si le vrai lecteur était celui qui ne finit pas ses livres ?”

Et si ne pas finir un livre n’était pas un échec ? À l’heure où l’attention s’éparpille, où les défis de lecture transforment les livres en trophées et où l’intelligence artificielle uniformise les voix, Clément Bosqué défend le droit de lire autrement : lentement, par fragments, sans obligation de résultat. Dans Pensées philosophiques pour raviver la flamme en soi (éditions Oxus), il célèbre la difficulté, la liberté et ce « joyeux entêtement » qui font de la lecture une expérience singulière.
 
 

13/10/2026, 16:05

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“Le correcteur est prothésiste dentaire : il polit la porcelaine, le propriétaire sourit”

Une virgule sauvée, un accord redressé, une coquille écartée : le lecteur n’en saura rien. De la Bible de 1631 aux imprimeries ottomanes, Adnan Algın, lui-même correcteur, rend hommage à ces artisans invisibles qui veillent sur les livres et les journaux. Entre humour féroce et mélancolie, il raconte un métier dont la réussite se mesure aux erreurs que personne ne verra — et dont l’effacement menace bien davantage que l’orthographe.

13/10/2026, 14:35

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Critiques littéraires : à force de ménager les éditeurs, qui défend encore les lecteurs ?

À lire certaines pages livres, on dirait que la critique littéraire française a cessé de juger pour se contenter de recevoir et de remercier. C’est un choix éditorial, paraît-il ; le marché est fragile, comprenez-vous. J’appelle cela une abdication. Par Charles Garatynski.

12/10/2026, 18:18

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Traduire ? Quelques recommandations au fil du temps

Quelques conseils à glaner de la part de nos collègues du passé ? Un exemple parmi d’autres est celui de la traductrice anglaise Sarah Austin pour défendre ses droits intellectuels : « Cela a été ma pratique invariable, dès que je m’engage à traduire une œuvre, d’écrire à l’auteur, lui annonçant mon intention et ajoutant que s’il voit une omission ou s’il a une correction ou un ajout à faire, ceci dépendra de mon bon vouloir et de mon attention à ses suggestions. »

12/10/2026, 10:20

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La soif d'idéal de Lionel Destremau : des dirigeants humanistes, et un Goncourt, ou deux

Un Goncourt ou deux ? Lionel Destremau plaisante, avant de ramener ses ambitions de romancier à une aspiration plus essentielle : rencontrer des lecteurs. À Gradignan, le commissaire général de Lire en Poche décline sa « Soif d’idéal » en trois portraits. Entre transmission littéraire, incertitudes sur l’avenir des politiques culturelles et rêve de dirigeants humanistes, ses souhaits finissent par dessiner une même exigence : remettre l’être humain au centre.

11/10/2026, 17:46

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De l'or, des soldats et des résistants : les dessous de Timika (Papouasie)

Au salon Lire en Poche de Gradignan, Nicolas Rouillé revient sur Timika. Western papou, récompensé par le prix de littérature française 2026 Lire en Poche après une réédition chez Anacharsis. Ce roman, né d'une enquête en Papouasie occidentale, fait se croiser migrants indonésiens, chercheurs d'or et résistants papous autour d'une mine géante. L'écrivain raconte ses rencontres, ses choix de fiction et son souhait de voir un jour le livre traduit pour les lecteurs du territoire.

11/10/2026, 17:27

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Johana Gustawsson : “On juge sans arrêt, sans savoir”

À Lire en Poche, à Gradignan, Johana Gustawsson revient sur Les Morsures du silence, récompensé par le prix du polar Sud Ouest/Lire en Poche 2026. Derrière une enquête ouverte par un meurtre en costume de Sainte-Lucie, la romancière franco-suédoise explore les blessures familiales, son installation difficile en Suède et les préjugés des lecteurs. Elle raconte aussi son travail à quatre mains avec le Norvégien Thomas Enger.

11/10/2026, 17:18

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Jean-Paul Enthoven, toujours en lice pour le Renaudot, accusé de “piratages” littéraires

Exclusif - Toujours en lice pour le prix Renaudot Essai 2026, Jean-Paul Enthoven poursuit sa course avec son Dictionnaire amoureux du bonheur, paru en cette rentrée chez Plon. Mais certains passages du livre ressemblent singulièrement à des séquences publiées plus de dix ans auparavant par Frédéric Schiffter. ActuaLitté a confronté les textes. Un automne littéraire décidément très à thème...

11/10/2026, 08:00

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Des livres aux bibliothèques : le combat de Djaïli Amadou Amal

Un livre à couverture rose lui a révélé, enfant, que lire permettait d'imaginer d'autres existences. Rencontrée samedi 10 octobre au salon Lire en Poche, à Gradignan, Djaïli Amadou Amal raconte cette découverte, le refuge trouvé dans l'écriture et le passage de la littérature à l'action. À travers Le Harem du roi, récemment paru en poche, et Espoir, son récit autobiographique, l'écrivaine camerounaise remonte aux origines de son engagement.

10/10/2026, 17:45

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Maylis de Kerangal: “Ce qui n’est pas juste ne peut pas être beau”

Au salon Lire en Poche de Gradignan, Maylis de Kerangal revient sur Jour de ressac, désormais disponible chez Folio. Le Havre, ville de son enfance, lui permet d’écrire une part d’elle-même sans transformer la narratrice en double. Entre mémoire des lieux, gestes du quotidien et réflexion sur l’intelligence artificielle, la romancière défend une littérature attentive à la justesse du regard, à la beauté et à la liberté de la fiction.

10/10/2026, 17:33

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La soif d'idéal de Michèle Pedinielli : du prosecco et des enfants heureux

Un prosecco avec des glaçons, des enfants heureux, un roman qu'on pourrait écrire sans paniquer : Michèle Pedinielli ne manque pas d'idéaux. Rencontrée au festival Lire en Poche, à Gradignan, la romancière décline le thème « Soif d'idéal » en trois portraits : la femme, l'autrice et la révoltée. Trois aspirations qui oscillent entre humour et inquiétude, jusqu'à cette envie, aussi simple à formuler que difficile à satisfaire : ne plus avoir peur.

10/10/2026, 12:07

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Muriel Gilbert : “L’orthographe, pour moi, c’est un jeu.”

Correctrice au Monde depuis une vingtaine d’années, Muriel Gilbert veille sur des règles dont elle connaît pourtant les transformations. Rencontrée au salon Lire en Poche de Gradignan, où elle présente Le Petit Gilbert, la chroniqueuse de RTL revient sur la féminisation des noms de métiers, les expressions qui changent de sens et les accommodements parfois nécessaires avec la norme. Un métier où corriger ne signifie pas toujours avoir le dernier mot.

 

10/10/2026, 09:49

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Combien de temps peut-on tenir sans aller aux toilettes dans un roman ?

La littérature demande beaucoup au corps humain. Courir derrière un train, traverser un désert, accoucher, saigner abondamment, tomber amoureux sous une pluie battante ou mourir après quatre cents pages ne semble poser aucune difficulté particulière. Aller aux toilettes, en revanche, embarrasse manifestement la narration.

10/10/2026, 07:00

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La turquerie, cette mode oubliée qui a marqué la littérature française

Née dans le mirage du Bosphore plutôt que sur le Parnasse, la turquerie fut pour la littérature française une tentation plus qu’un sujet : regarder l’Orient pour mieux se voir. De Molière à Loti, cette muse ambiguë n’a cessé d’éclairer nos imaginaires et nos contradictions. Par Amel Aït-Hamouda.

09/10/2026, 15:49

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Et si les monuments de Paris cachaient des messages que nous avons oubliés ?

Et si Paris cachait, dans ses monuments, des symboles que nous ne savons plus regarder ? Dans Le Paris alchimique, publié chez Trajectoire, Émilie et Nicolas Meillerais Gallois proposent de redécouvrir la capitale à travers l'alchimie et la spiritualité chrétienne. Des sculptures de Notre-Dame aux tapisseries de La Dame à la licorne, leur guide mêle promenade, découverte du patrimoine et réflexion sur la transformation de soi.

09/10/2026, 15:01

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Moins de bébés, moins d’élèves : comment la dénatalité transforme déjà la France

La France fait moins d’enfants, et les effets du basculement débordent déjà les maternités. Nouveau congé de naissance, recul annoncé de 1,7 million d’élèves d’ici 2035, solde naturel négatif en Provence :  trois actualités que La grève des naissances, d’Hervé Le Bras, permet de relire autrement, en interrogeant l’efficacité des politiques familiales, le poids des inégalités et les conséquences territoriales de la dénatalité en France aujourd’hui.

09/10/2026, 10:56

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Le CNL, indispensable “à l’équilibre de la chaîne du livre et de la lecture”

Une proposition de loi venue de la droite du Sénat entend supprimer, purement et simplement, le Centre national du livre (CNL), au nom d'une lutte contre « l'agencification » de l'État. Plusieurs acteurs du secteur du livre rappellent cependant son rôle crucial dans le soutien à la création et à la diversité, dont le Club 99, Fédération des festivals Bd et arts associés, dans une tribune reproduite ci-dessous.

09/10/2026, 08:28

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“Diviser pour régner” : les artistes-auteurs accusent les pouvoirs publics

19 organisations représentant les artistes-auteurs, parmi lesquelles la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, la Ligue des auteurs professionnels et le Syndicat des écrivains de langue française, signent une tribune contre les divisions de leur profession. Elles dénoncent les inégalités de traitement entre les différentes catégories de créateurs et appellent à défendre collectivement leurs droits sociaux, économiques et professionnels.

08/10/2026, 14:50

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“J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”

Dix mois après avoir quitté la librairie, Elsa continue pourtant d’enchaîner les livres. Mais à force de lire sans interruption, une question s’impose : est-ce encore l’envie de lire, ou simplement une habitude devenue refuge ? Entre pile à lire, achats compulsifs, peur du vide et plaisir intact de certaines découvertes, ce billet interroge avec franchise ce que nos lectures disent parfois de nous — et de nos automatismes.

08/10/2026, 09:00

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Classique = Moderne ? Un étudiant défie l’Académie française sur ses propres règles

Exclusif - C'est à en perdre son latin : cette fois, les Modernes siègent sous la Coupole. Deux prix de poésie de l’Académie française sont contestés pour avoir couronné des écritures qui prennent leurs aises avec la versification régulière. Anton Goubier, jeune étudiant en lettres classiques, réclame la règle, le grand médiéviste et Immortel Michel Zink, 81 ans, lui répond que le classique n’a jamais cessé de bouger.

07/10/2026, 17:00

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“La lutte contre le piratage, c'est une conjonction de moyens” (SNE)

Bookys, plateforme pirate diffusant des livres, des revues et des magazines protégés par le droit d'auteur, est visée par une demande de blocage portée par le Syndicat national de l'édition (SNE) et l'Alliance de la presse d'information générale. Adressée aux fournisseurs d'accès à internet, l'assignation ouvre la voie à d'autres actions, comme des mesures contre les sites miroirs ou les prestataires de paiement.

07/10/2026, 16:57

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“Quand je n’écris pas mes histoires, j’écris sur celles des autres”

Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. Lorsqu’il n’écrit pas ses propres histoires, il étudie celles des autres. Chercheur à l’Université Toulouse Jean Jaurès, spécialiste de Neil Gaiman, du fantastique, de la bande dessinée et des cultures populaires, il a fait de l’analyse des récits un autre versant de son travail. Ces recherches ont directement nourri Grand-Guignol, de la construction des ambiances au goût pour une documentation fouillée.

07/10/2026, 14:35

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“Le RN ose tout”, même confisquer Olympe de Gouges, icône féministe

Exclusif — Le Rassemblement national tente, par une initiative parlementaire visant à faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon, de se grimer en formation féministe. Les votes du parti d'extrême droite, tout comme les prises de position de Marine Le Pen, sont pourtant bien éloignés des combats de l’autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Une pétition, signée par des historiennes, des universitaires et des spécialistes d'Olympe de Gouges, dénonce « la dernière des impostures » du RN.

07/10/2026, 10:24

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Sommes-nous vraiment les auteurs de notre propre histoire ?

Ilios Chailly, écrivain et comédien qui travaille depuis plusieurs années sur Antonin Artaud, s’intéresse ici à une question plus large : comment notre identité se construit, se transforme et se raconte. En croisant Ricœur, Deleuze, Derrida, Lacan ou Artaud, on en se refait pas, avec des expériences plus personnelles, il explore ce qui, dans une vie, relève de l’héritage, du récit que l’on fait de soi et de la possibilité de changer.

06/10/2026, 18:11

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“Aujourd’hui, une banque a remplacé Verlaine, Zweig et Yahya Kemal”

Au 27, boulevard Saint-Michel, il ne reste rien du café Vachette où Verlaine, Moréas, Yahya Kemal ou İbrahim Çallı ont laissé leurs traces. Rien, sinon des récits, des plaques déplacées et quelques souvenirs incertains. Entre littérature, peinture et mémoire parisienne, Adnan Algın, correcteur, remonte le fil d’un lieu disparu, où l’on payait parfois ses dettes en vers, en leçons ou en tableaux. Aujourd’hui, une banque tient les comptes. À sa manière.

05/10/2026, 17:35

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