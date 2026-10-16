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Des thrillers aux romances d’automne : que lisent les Français en poche ?

Meurtres, disparitions, cafés chaleureux et premières envies de Noël : Edistat nous propose le classement des 50 meilleures ventes de poches, du 5 au 11 octobre 2026, offre un curieux mélange de frissons et de réconfort. Freida McFadden y occupe huit places, Laurie Gilmore fait entrer trois romances saisonnières et plusieurs classiques continuent de trouver preneur. Un panorama qui éclaire le festival Lire en poche 2026 qui se tenait la semaine passée à Gradignan (Gironde).

Le 16/10/2026 à 17:43 par Nicolas Gary

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Publié le :

16/10/2026 à 17:43

Nicolas Gary

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En octobre, il y a ceux qui préfèrent frissonner et ceux qui cherchent un endroit où se réchauffer. À en croire le palmarès hebdomadaire des ventes de poche, les deux tendances font bon ménage : les thrillers psychologiques occupent les premières positions, tandis que les romances peuplées de librairies, de pâtisseries et de petites villes accueillantes trouvent elles aussi leur public.

Une autrice se distingue particulièrement. Freida McFadden apparaît huit fois parmi les cinquante références recensées, dont sept dans les vingt premières. Son Boyfriend, publié le 7 octobre chez J’ai lu, arrive directement en tête. Le roman s’est également installé au quatrième rang du classement général, tous formats et catégories confondus, avec 19.384 exemplaires écoulés en une semaine.

Le Dîner (City) suit en quatrième position de cette sélection de poches, devant La Prof (J’ai lu), septième, puis La Psy, quatorzième. La série La Femme de ménage n’a pas davantage déserté les rayons : le premier volume pointe au seizième rang, suivi de La Femme de ménage voit tout (17e) et Les Secrets de la femme de ménage (18e). Plus loin, La Femme de ménage se marie occupe la 32e place.

L’autrice américaine ne dépend donc pas d’une seule nouveauté pour rester visible : plusieurs de ses ouvrages continuent de figurer parmi les meilleures ventes, répartis entre les catalogues de J’ai lu et City.

Le thriller conserve une place de choix

McFadden n’est toutefois pas seule à entretenir le suspense. Harlan Coben se classe troisième avec Rappelle-toi (Pocket), tandis que Dan Brown occupe la sixième position avec Le Secret des secrets, paru le 10 septembre au Livre de Poche.

Robert Langdon y mène une nouvelle enquête à Prague, où son amie Katherine Solomon, chercheuse sur la conscience humaine, disparaît tandis que son manuscrit est dérobé. Le thriller ésotérique retrouve ses ingrédients familiers : énigmes, organisations secrètes et course contre la montre.

Le genre se décline également chez Andrea Mara, Ragnar Jónasson, Elizabeth George, Søren Sveistrup ou encore Franck Thilliez, présent au 44e rang avec À retardement. Michel Bussi s’installe, lui, à la neuvième place avec Les Ombres du monde (Pocket). Les intrigues criminelles traversent ainsi le classement, depuis les premières positions jusqu’à sa dernière dizaine.

Mais le succès du format poche ne se résume pas aux disparitions et aux secrets de famille. Agnès Martin-Lugand occupe la deuxième place avec Les Renaissances (Pocket), roman dans lequel Rebecca, une écrivaine confrontée à l’effritement de son mariage, rencontre Lino, un artisan passionné d’histoire de l’art dont elle souhaite raconter l’histoire. 

Valérie Perrin se classe dixième avec Tata (Le Livre de Poche), qui avait déjà atteint la première place du classement général en avril dernier. Elle place également Changer l’eau des fleurs au 21e rang.

Virginie Grimaldi apparaît avec Les Heures fragiles (12e), tandis que Le Jour où Rose a disparu, de Julien Sandrel, se hisse à la huitième place. Dans ce dernier roman, dont ActuaLitté a publié une michronique, l’auteur entremêle les destins de deux femmes : Aïda, qui travaille dans une structure d’accompagnement des victimes de violences, et Rose, hospitalisée à Bruxelles après avoir perdu la mémoire.

Des cafés à la cannelle aux sapins de Noël

À l’autre extrémité du spectre, l’automne fournit aux romances leurs décors. Cinquième du classement, Le Pumpkin Spice Café, de Laurie Gilmore, transporte ses personnages à Dream Harbor, petite ville où Jeanie reprend un établissement confié par sa tante. Elle y croise notamment Logan, un agriculteur peu enclin aux bavardages, mais dont la réserve ne résiste pas tout à fait à la nouvelle venue.

L’autrice britannique apparaît également avec La Librairie du Cinnamon Roll, quinzième, et La Ferme des sapins de Noël, 45e. Ces trois romans de la série Dream Harbor ont été publiés simultanément en poche par HarperCollins, le 7 octobre, dans des premières éditions limitées dotées de tranches décorées.

Le calendrier accompagne le passage de l’automne vers les fêtes de fin d’année : citrouilles, cannelle et sapins composent autant de promesses de lectures réconfortantes. Laurie Gilmore n’arrive d’ailleurs pas en terrain inconnu : Le Pumpkin Spice Café figurait déjà parmi les meilleures ventes à l’automne 2025, lors de sa publication en grand format. Son retour dans le palmarès prolonge donc un succès antérieur.

La saison inspire aussi d’autres ouvrages. Morgane Moncomble figure au 29e rang avec Un automne pour te pardonner, premier tome de Seasons (Hugo Poche). Le récit associe romance et enquête criminelle autour de Camélia, future avocate, et de Lou, suspecté dans une affaire de meurtre. Le livre doit d’ailleurs être adapté en série pour Disney+, dont le casting a été annoncé fin septembre.

Chez J’ai lu, Caroline Costa propose Curieux automne à l’auberge de Certilleux (40e), une histoire située dans un village vosgien, où la rénovation d’un établissement est interrompue par une découverte inquiétante.

En cinquantième position, The Cinnamon Spice Inn de Harper Graham (Ito) retrouve les codes des retrouvailles amoureuses. Madison, critique culinaire installée à New York, doit retourner à Maple Falls pour sauver l’auberge familiale, où elle recroise Zach, son ancien compagnon.

Les petites communautés, les commerces gourmands et les paysages automnaux dessinent ainsi un univers immédiatement reconnaissable. Une esthétique bien éloignée des atmosphères anxiogènes du thriller, même si plusieurs romans empruntent aux deux registres.

Des nouveautés, mais aussi des livres qui durent

Le classement ménage encore une place aux œuvres installées depuis plusieurs décennies. L’Étranger d’Albert Camus se retrouve 26e, Antigone, la pièce de théâtre de Jean Anouilh, occupe la 37e position, et 1984, de George Orwell, arrive au 47e rang.

Des publications plus récentes complètent ce panorama : Houris, de Kamel Daoud, prix Goncourt 2024, se classe 28e, Petit pays, de Gaël Faye, 42e, et La Petite Bonne, de Bérénice Pichat, 49e. Ce dernier roman, paru initialement aux éditions Les Avrils, avait notamment remporté le prix Libraires en Seine en 2025.

À la 48e place, Le Livre de Kells, de Sorj Chalandon, revient sur les années de jeunesse de l’écrivain, entre la rue, l’engagement maoïste et les débuts du quotidien Libération. Publié chez Grasset en août 2025, puis repris au Livre de Poche un an plus tard, le roman avait fait l’objet d’une chronique dans les colonnes d’ActuaLitté.

Ces références rappellent que le livre de poche ne fonctionne pas exclusivement au rythme des nouvelles parutions. Les succès passés conservent une place aux côtés des nouveautés, et la présence d’Antigone souligne au passage que le périmètre du classement dépasse les seuls romans, malgré son intitulé.

Du côté des marques éditoriales, Le Livre de Poche totalise treize titres dans ce Top 50, suivi de J’ai lu avec neuf ouvrages, Pocket avec sept et Folio avec six. Une présence importante, qui ne suffit toutefois pas à déterminer leurs parts respectives du marché en exemplaires vendus.

Crédits photo : Lire en Poche 2026 - ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 
 
 

 

 

DOSSIER - Lire en Poche 2026 : Gradignan cultive sa soif d’idéal

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Le livre de Kells

Sorj Chalandon

Paru le 19/08/2026

416 pages

LGF/Le Livre de Poche

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Le jour où Rose a disparu

Julien Sandrel

Paru le 01/10/2025

400 pages

HarperCollins France

20,90 €

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The Cinnamon Spice Inn

Harper Graham trad. Anaïs Goacolou

Paru le 10/09/2026

384 pages

Hachette

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L'Ogre, l'Arbre et l'Enfant, le nouveau livre de David Willer

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HexaTrek — Le Livre et Topoguide officiel

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Et si bouger trouvait naturellement sa place dans la journée des enfants, au même titre que manger, se brosser les dents ou lire une histoire avant de dormir ? Entre les journées bien remplies, les écrans et les activités à organiser, le mouvement peut vite devenir une case supplémentaire dans l’emploi du temps.  

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Maria au pays de l’enchantement : un livre jeunesse poétique entièrement illustré à l’aquarelle

Et si l’émerveillement devenait une façon de grandir ? Avec Maria au pays de l’enchantement, deux créatrices alsaciennes invitent les enfants à pousser la porte d’un monde où chaque rencontre peut changer le regard que l’on porte sur les autres et sur la nature. Né d’une histoire imaginée au départ pour une petite fille, ce projet artisanal mêle écriture et aquarelle pour donner vie à un univers sensible, peuplé de personnages attachants et de paysages enchanteurs. Une parenthèse hors du temps, où l’imaginaire devient un terrain de découvertes, de courage, de partage et d’émerveillement. Un récit qui invite petits et grands à retrouver la magie des choses simples et à regarder le vivant avec un peu plus de curiosité. Projet porté par Mathilde Vargas et Mélanie Sutter.

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Du podcast au papier : naissance du magazine COMPLORAMA

COMPLORAMA, c'est le nouveau magazine consacré à l'analyse des dérives complotistes et aux enjeux de la désinformation, dirigé par Rudy Reichstadt. Face à la multiplication des théories du complot et à la crise de confiance dans l'information, la rédaction de Conspiracy Watch, qui observe et décrypte ces phénomènes depuis près de vingt ans, signe ce magazine de 164 pages pour les analyser et en comprendre mieux les ressorts, les acteurs et les évolutions. Projet porté par Rudy Reichstadt.

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Jeu de cartes Mon Rituel et Moi : quand prendre soin de soi devient ludique et intuitif

Véritable outil de développement personnel, ce jeu de cartes est plus qu’un oracle, c’est un compagnon de route pour prendre un temps pour soi, créer de l’espace en soi et écouter ce qu’il se passe à l’intérieur, se sentir plus aligné.e, libérer des tensions et retrouver de l’énergie. Entre livre, oracle et cahier d'exercices, Mon Rituel et Moi invite à explorer de façon ludique et intuitive les univers suivants : "j’habite mon corps", "je fais circuler mon énergie", "je respire et je me recentre", "je me reconnecte à la nature", "j’ouvre mon coeur", "je transforme mon esprit", "je m’inspire des sagesses ancestrales", "je libère mon intuition et ma créativité", "j’harmonise mon énergie". Projet porté par Stéphanie Piton.

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NetGalley et Edelweiss sous le même toit : Valsoft rachète Firebrand

Le canadien Valsoft, déjà propriétaire d’Edelweiss, reprend à Media Do le Firebrand Group, qui rassemble Firebrand Technologies, NetGalley et Supadu. L’opération place sous un même actionnaire deux plateformes majeures de services de presse numériques, tout en ajoutant des outils de métadonnées, de création de sites et de vente directe. Media Do chiffre la transaction à 20 millions de dollars américains.

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Partager le mythe de Cthulhu avec les tout-petits

Depuis une douzaine d’années, Juliane Bosch réinvente les grands classiques pour les raconter à ses enfants. Maintenant qu’ils sont grands, elle s’est dit qu’elle allait continuer pour les enfants des autres.
C’est comme ça qu’est né Cthulhu, le Rêveur Ancien, un album illustré basé sur L’appel de Cthulhu, la nouvelle la plus connue de H. P. Lovecraft. Projet porté par Juliane Bosch.

 

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Une aventure naturaliste à la portée de tous et qui commence à notre porte

L’enchantement est partout… : voilà ce que ce livre hors du commun nous donne à voir, à travers un joyeux patchwork de photos et d’illustrations superbes, qui nous rappellent que l’enchantement est partout… Projet porté par Stéphane Hette et Marcello Pettineo.

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De Saxus : Xavier Niel entre dans la bataille, Hachette et Overlord se retirent

Nouveau rebondissement dans le redressement judiciaire d’Eilean Books, la société qui porte notamment De Saxus, Sabran et Komikku. Alors que deux candidats restaient en lice, Editis et le japonais Kadokawa, l’audience du 23 septembre n’a finalement pas débouché sur une décision. Selon L’Informé, NJJ Holding, la structure d’investissement de Xavier Niel, a déposé une offre de dernière minute. 

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La Sorcière de Maupir : quand guérir suffit pour devenir sorcière

À Maupir, la misère et la maladie nourrissent la peur. Völva, guérisseuse solitaire installée dans les ruines d’un manoir au bord des marais, aide un village... qui la traite de sorcière. Quand les malheurs s’accumulent, les rumeurs deviennent accusations. Fallon, lui, commence à douter de ce qu’on lui a toujours raconté sur elle. Peut-il se rapprocher de Völva sans devenir à son tour un paria ? La Sorcière de Maupir est une romantasy à l’atmosphère sombre et mystérieuse, où magie, secrets et amour naissant invitent à regarder au-delà des apparences. Projet porté par Antoine Grandin.

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En redressement judiciaire, Nosoli cherche des repreneurs pour Decitre et la Générale du Livre

Placée en redressement judiciaire depuis le 1er juin, la maison mère du Furet du Nord et de Decitre ouvre une nouvelle étape de sa restructuration. Le groupe Nosoli lance ainsi, avec les administrateurs judiciaires, un appel d’offres pour céder Decitre, Decitre Interactive et la Générale du Livre.

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Le carnet pour écrire son propre livre

Avec plus de 41.000 abonnés sur Instagram, Anaëlle est une figure majeure du domaine de l’écriture sur les réseaux sociaux. En partenariat avec la plateforme française de crowdfunding Ulule, elle sort en pré-commande le lundi 21 septembre à 8h sa campagne dédiée aux apprenti-auteurs jusqu’au vendredi 9 octobre. Projet porté par Anaëlle.

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Brésil : la guerre des rabais sur les livres divise libraires et éditeurs, sauf Amazon

Au Brésil, le débat sur les remises ne se limite plus au bras de fer engagé par Alexandre Martins Fontes contre Amazon. Après les critiques du président de l’Associação Nacional de Livrarias (ANL), le Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), Sextante et Grupo Record détaillent des positions plus nuancées. Tous reconnaissent les tensions créées par les promotions à répétition, mais divergent sur les moyens d’y répondre, tandis que la Lei Cortez, projet destiné à encadrer les rabais sur les nouveautés, attend toujours un examen en séance plénière du Sénat.

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Paramount-Warner : la juge valide l’accord avec douze États américains

Le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance a franchi, le 30 septembre, l’obstacle judiciaire qui empêchait encore sa finalisation aux États-Unis. La juge fédérale Araceli Martínez-Olguín a homologué l’accord conclu neuf jours plus tôt avec une coalition de douze États, emmenée par la Californie, puis levé l’interdiction de conclure l’opération. Valorisé à environ 110 milliards $ en valeur d’entreprise, le rapprochement est désormais attendu le 6 octobre, sous réserve des dernières conditions habituelles.

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BIBLIO’SET : le jeu où l’on construit sa bibliothèque idéale…avec les livres des autres !

Un jeu de société autour des livres où les cartes se partagent, les bibliothèques se construisent et où une seule boîte propose plusieurs expériences de jeu. Et si, pour construire la bibliothèque idéale, il fallait commencer par s’intéresser à celle des autres ? Avec BIBLIO’SET, le studio bordelais Collective Adventure propose un jeu de société familial dans lequel les livres ne s’achètent pas : ils se partagent. À chaque tour, les autres joueurs proposent des cartes de leur main au joueur actif, qui doit choisir celle qu’il souhaite ajouter à sa bibliothèque. Et surtout, dans BIBLIO’SET, faire plaisir aux autres peut aussi servir son propre jeu. Projet porté par Alexandre Bernard et Julie Gruet.

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The Ultimate Fight : le héros condamné à être Libre

Nicolas Zago, auteur indépendant français, lance The Ultimate Fight Tome 1 via Ulule. Ce light novel sombre et philosophique a atteint 129% de financement en trois jours (775€), révélant une appétence réelle pour les histoires qui questionnent le contrôle et la liberté. Inspiré de Byung-Chul Han et de la critique sartrienne, le light novel suit Hiro, un héros pris au piège d'une réalité où un Présentateur omniscient orchestre chaque moment. Entre boucles temporelle et illusions de choix, le Tome 1 propose une réflexion sombre sur ce qu'être libre signifie réellement dans un monde où tout n'est que divertissement. Projet porté par Nicolas Zago. 

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si loin si proche, Pamir : à la lisière du visible et de ce qui est tu

si loin si proche, Pamir est un livre où photographies et poèmes construisent une traversée sensible d’un territoire contraint, à la lisière du visible et de ce qui est tu. Réalisé par le photographe François Pache avec le poète Pamiri Sashi Zaifi, aujourd’hui en exil, l’ouvrage explore une région du Tadjikistan où l’éclat des montagnes et l’ombre du pouvoir façonnent les territoires et les vies qu’ils abritent et où s’éprouvent l’accueil, le doute et la force fragile des liens humains. Les textes dialoguent avec les images comme des contrepoints mémoriels. Ils ouvrent un espace que le lecteur découvre et parcourt à son rythme. Projet porté par François Pache et Pamiri Sashi Zaifi.

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De Saxus : Bragelonne, Dupuis et Univers poche prêts à racheter De Saxus (Eilean Books)

Exclusif - La procédure de redressement judiciaire engagée pour la société Eilean Books aboutira très certainement à un rachat. Selon les informations de ActuaLitté, quatre repreneurs se présentent pour la reprise. Au menu, Hachette Livre, Média Participations et Editis, dont les approches diffèrent significativement.

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Quand Fontenelle rencontre la NASA

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Petites Histoires de Guerre : La Première Guerre Mondiale

On croit connaître la Première Guerre mondiale. La boue, les tranchées, l'horizon de barbelés. Mais cette guerre-là a englouti le monde entier, et l'image qu'on en garde tient sur une seule tranchée. Avec Petites Histoires de Guerre – La Première Guerre Mondiale, l'auteur indépendant Mi-rage la raconte autrement : dix nouvelles, dix personnages fictifs adossés à des faits documentés, qui n'ont en commun ni le camp, ni le continent, ni la langue. 

28/09/2026, 11:38

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Écosse : 200 £ pour les jeunes de 18 ans, les libraires veulent leur part

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26/09/2026, 14:30

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15/10/2026, 12:05

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Académie des beaux-arts : deux fauteuils vacants dans la section de mise en scène

L'Académie des beaux-arts a déclaré ouverte la vacance du fauteuil VII de la section de mise en scène, précédemment occupé par Frédéric Mitterrand (1947-2024) et du fauteuil VIII de la section de mise en scène, fauteuil nouvellement créé en 2026.

15/10/2026, 10:39

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56 librairies coopératives en France : vers la création d’un réseau national ?

Les 25 et 26 octobre 2026, Montpellier accueillera les premières Rencontres nationales des librairies coopératives. Organisé à l’initiative de la librairie La Cavale, ce rendez-vous réunira des professionnels et des bénévoles venus de toute la France, avec pour objectif de préparer la création d’un réseau national.

14/10/2026, 18:03

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Sally Rooney : ses livres ne seront plus distribués au Royaume-Uni

Les romans de Sally Rooney ne seront plus distribués au Royaume-Uni par son éditeur Faber. La décision, annoncée mercredi 14 octobre 2026 avec l'accord de l'écrivaine irlandaise, découle de son soutien financier annoncé à Palestine Action, une organisation interdite par les autorités britanniques.

14/10/2026, 17:51

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Affaire Métamorphose : la justice rejette les demandes d'auteurs contre Delcourt

Exclusif - Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’essentiel des demandes de trois auteurs qui souhaitaient mettre fin à leurs contrats d’édition avec le groupe Delcourt, après le départ des directrices de la collection Métamorphose en 2022. Dans un jugement rendu le 25 septembre 2026, les magistrats estiment que le retrait des directrices de collection ne suffit pas à justifier la résiliation des engagements contractuels des auteurs. Un contrat portant sur un coffret jamais publié est toutefois résilié aux torts partagés.

14/10/2026, 17:10

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De la scène à la page : quand le livre devient le prolongement de la conférence

Une heure sur scène, quelques centaines de pages en librairie. De plus en plus de conférenciers prolongent leur parole par l'écrit. Pour eux, le livre n'est pas un produit dérivé : c'est l'endroit où une pensée se pose, se structure et dure. Portrait de deux d'entre eux, et d'un écosystème qui rapproche la scène de l'édition.

14/10/2026, 16:37

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Le CNL se prépare à un déficit en 2027, malgré un budget stabilisé

Exclusif — Le projet de loi de finances pour l'année 2026 avait été particulièrement rude pour les moyens du Centre national du livre, en baissant le niveau des crédits alloués par l'État de 15 %. Conséquence prévisible, le solde budgétaire de l'opérateur a présenté un déficit de 5,3 millions €, qu'un prélèvement sur son fonds de roulement est venu combler. 2027 reconduit peu ou prou les mêmes crédits, et une situation similaire s'annonce : l'opérateur pourra-t-il tenir longtemps ainsi ?

14/10/2026, 16:28

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New York Comic Con 2026 : Magneto, Hulk, X-Men… Marvel dévoile son programme pour 2027

Du 8 au 11 octobre, le New York Comic Con (NYCC) a réuni au Javits Center de New York les amateurs de comics, de cinéma, de séries, d’anime, de jeux vidéo et de cosplay. Marvel en a profité pour présenter plusieurs comics attendus début 2027. Au programme : une nouvelle mini-série consacrée au personnage de Magneto, la suite de la saga de Hulk, mais aussi des annonces autour des X-Men, des Avengers et du crossover avec Star Wars.

14/10/2026, 15:05

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Naruto : au tribunal, un duel entre Mediatoon et l'éditeur de jeux Topi Games

Exclusif — Saisi par Mediatoon, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s'est exprimé, le 30 septembre dernier, sur un litige opposant la filiale du groupe Média-Participations à l'éditeur de jeux Topi Games. L'exploitation des licences Naruto, Naruto Shippûden et Boruto sont en cause. En attendant le jugement au fond, Mediatoon a été débouté de l'intégralité de ses demandes, mais a fait appel de la décision.

14/10/2026, 14:30

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Accusé d'avoir utilisé l'IA pour écrire son roman, Thélyson Orélien dénonce une “calomnie”

Pris dans une intense polémique, l'auteur québécois Thélyson Orélien est sorti du silence dans un texte revenant sur les accusations qui le visent. S'il reconnait des « erreurs de jeunesse » et s'être « attribu[é] des textes qui ne sont pas les miens », il dément l'utilisation d'un outil d'intelligence artificielle générative pour la rédaction de C’était ça ou mourir (Grasset).

14/10/2026, 11:43

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L'enseigne LirandCo ouvre une nouvelle librairie à Montélimar

Installée en Ardèche, au Teil, depuis 2021, la librairie LirandCo déménage prochainement dans la Drôme, à Montélimar. L'inauguration de cette nouvelle adresse est imminente, avec près de 25.000 références à la clé, sur une superficie totale de 140 m2. La librairie sera aussi un salon de thé, proposant gourmandises et boissons.

14/10/2026, 10:45

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En Espagne, une rivière fait céder une porte et inonde une bibliothèque

Dans la nuit du 3 au 4 octobre, la crue du Riu Sec a fait céder une porte du mur longeant la Bibliothèque centrale de Cerdanyola del Vallès, près de Barcelone. Les deux niveaux inférieurs ont été inondés, dont l'un entièrement submergé. Une semaine plus tard, l'établissement reste fermé et l'étendue des dégâts sur les livres demeure inconnue. La ville a dû ouvrir un espace provisoire pour les lecteurs.

13/10/2026, 14:08

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À Aixe-Sur-Vienne, la Librairie d'Elfes en redressement judiciaire

Inaugurée en fin d'année 2021, la Librairie d'Elfes, à Aixe-Sur-Vienne (Haute-Vienne), est en difficulté. Le commerce a été placé en redressement judiciaire, a appris ActuaLitté. L'enseigne propose à la vente des mangas, des figurines Warhammer, de la papeterie et des objets artisanaux.

13/10/2026, 13:24

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Culture : Frédéric Gaston chef du service du livre et de la lecture, par intérim

Après l'officialisation du départ de Nicolas Georges de la direction du service du livre et de la lecture du ministère de la Culture, Catherine Pégard a désigné, pour assurer l'intérim, Frédéric Gaston. Ce dernier était l'adjoint du directeur sortant. 

13/10/2026, 11:13

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Refusé par les éditeurs, devenu culte : La Horde du Contrevent débarque aux États-Unis

Il avait fallu créer une maison d’édition pour publier La Horde du Contrevent en France. 22 ans plus tard, le roman culte d’Alain Damasio arrive aux États-Unis. Sa première traduction anglaise, signée Alexander Dickow, paraît le 13 octobre chez Abrams Press. 

13/10/2026, 05:00

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En 1976, Keith Jarrett bouleversait le Japon : 50 ans après, une enquête

Le Shinkansen file vers Tokyo. Je reviens du Kansai, où j’ai photographié les architectures de Tadao Ando. Dans mon casque, Keith Jarrett improvise. Depuis longtemps, ses Sun Bear Concerts accompagnent mes voyages japonais. Un jour, j’ai voulu savoir ce qui subsistait des lieux où cette musique avait pris naissance. Ce livre, Keith Jarrett, Japon 1976, est né de ce désir : partir à la rencontre d’une œuvre à travers les villes, les salles et les mémoires qui en gardent la trace.

12/10/2026, 18:05

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Rentrée littéraire 2026 : les dix romans préférés des libraires indépendants

Les Défricheurs de la rentrée littéraire ont dévoilé leur sélection 2026. 10 ouvrages ont été retenus à l’issue d’un vote réunissant 470 libraires de 250 librairies indépendantes. Organisée par la plateforme Edelweiss, avec le Syndicat de la librairie française (SLF) et leslibraires.fr, cette cinquième édition a recueilli 1904 votes.

12/10/2026, 16:34

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L'extrême droite entre au bureau de la commission culture du Sénat

En cette rentrée parlementaire forcément marquée par l'échéance présidentielle à venir, Assemblée nationale et Sénat ont procédé au renouvellement des bureaux de leurs commissions dédiées à la Culture. Dans la foulée des élections sénatoriales, un sénateur d'extrême droite siège désormais parmi les vice-présidents de la commission culture de la chambre haute.

12/10/2026, 15:48

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Bibliothèques pénitentiaires : au Havre, l'État reconnait sa défaillance

Les prisons ont, en France, l'ambition de préparer les personnes détenues à leur réinsertion dans la société. Mais, dans les faits, les moyens nécessaires manquent cruellement. Une réalité qu'illustre le centre pénitentiaire du Havre, au sein duquel les bibliothèques ne sont plus accessibles depuis... 2023.

12/10/2026, 15:47

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Agatha Christie : son appartement de Chelsea et le manoir de sa sœur sont à vendre

L'appartement de Chelsea où Agatha Christie a travaillé pendant près de trois décennies et Abney Hall, manoir du Grand Manchester lié à son enfance et à plusieurs romans, sont proposés à la vente. Il faut compter 1,95 million £ pour le premier, plus de 3,75 millions pour le second. Derrière cette coïncidence immobilière, deux chapitres très différents de la vie de la reine du crime.

12/10/2026, 15:33

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Les Éditions Cercle d’Art quittent Les Belles Lettres pour rejoindre Madrigall

À compter du 1er janvier 2027, les Éditions Cercle d’Art, maison spécialisée dans les livres d’art et appartenant au groupe Richard Mille, confieront leur diffusion à la Sofédis et leur distribution à la Sodis, deux filiales de Madrigall. L’accord comprend également l’accompagnement des équipes export du groupe, un enjeu particulièrement important pour cette maison qui a réalisé près de 80 % de son chiffre d’affaires à l’export en 2024.

12/10/2026, 15:05

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Au Royaume-Uni, neuf visiteurs sur dix disent que les librairies leur remontent le moral

Neuf visiteurs sur dix ayant récemment poussé la porte d’une librairie britannique déclarent que l’expérience améliore leur humeur. Le chiffre provient d’un sondage YouGov commandé par la Booksellers Association, rendu public pour le Bookshop Day du 10 octobre, également Journée mondiale de la santé mentale. Derrière cet argument en faveur des commerces du livre se dessine aussi une revendication très concrète : obtenir un allègement de leur fiscalité locale.

12/10/2026, 14:39

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Allemagne : les Verts veulent des aides durables pour les petits éditeurs

En Allemagne, les Verts réclament un soutien public pérenne aux petites maisons d’édition indépendantes. Leur motion, déposée au Bundestag le 6 octobre, vise les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel moyen ne dépasse pas deux millions d’euros. Elle propose aussi de revoir l’attribution de deux prix fédéraux, après une polémique sur l’exclusion de librairies.

12/10/2026, 13:12

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Malgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Prix Goncourt 2026 : plus que huit romans en compétition “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
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