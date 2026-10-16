Des thrillers aux romances d’automne : que lisent les Français en poche ?

En octobre, il y a ceux qui préfèrent frissonner et ceux qui cherchent un endroit où se réchauffer. À en croire le palmarès hebdomadaire des ventes de poche, les deux tendances font bon ménage : les thrillers psychologiques occupent les premières positions, tandis que les romances peuplées de librairies, de pâtisseries et de petites villes accueillantes trouvent elles aussi leur public.

Une autrice se distingue particulièrement. Freida McFadden apparaît huit fois parmi les cinquante références recensées, dont sept dans les vingt premières. Son Boyfriend, publié le 7 octobre chez J’ai lu, arrive directement en tête. Le roman s’est également installé au quatrième rang du classement général, tous formats et catégories confondus, avec 19.384 exemplaires écoulés en une semaine.

Le Dîner (City) suit en quatrième position de cette sélection de poches, devant La Prof (J’ai lu), septième, puis La Psy, quatorzième. La série La Femme de ménage n’a pas davantage déserté les rayons : le premier volume pointe au seizième rang, suivi de La Femme de ménage voit tout (17e) et Les Secrets de la femme de ménage (18e). Plus loin, La Femme de ménage se marie occupe la 32e place.

L’autrice américaine ne dépend donc pas d’une seule nouveauté pour rester visible : plusieurs de ses ouvrages continuent de figurer parmi les meilleures ventes, répartis entre les catalogues de J’ai lu et City.

Le thriller conserve une place de choix

McFadden n’est toutefois pas seule à entretenir le suspense. Harlan Coben se classe troisième avec Rappelle-toi (Pocket), tandis que Dan Brown occupe la sixième position avec Le Secret des secrets, paru le 10 septembre au Livre de Poche.

Robert Langdon y mène une nouvelle enquête à Prague, où son amie Katherine Solomon, chercheuse sur la conscience humaine, disparaît tandis que son manuscrit est dérobé. Le thriller ésotérique retrouve ses ingrédients familiers : énigmes, organisations secrètes et course contre la montre.

Le genre se décline également chez Andrea Mara, Ragnar Jónasson, Elizabeth George, Søren Sveistrup ou encore Franck Thilliez, présent au 44e rang avec À retardement. Michel Bussi s’installe, lui, à la neuvième place avec Les Ombres du monde (Pocket). Les intrigues criminelles traversent ainsi le classement, depuis les premières positions jusqu’à sa dernière dizaine.

Mais le succès du format poche ne se résume pas aux disparitions et aux secrets de famille. Agnès Martin-Lugand occupe la deuxième place avec Les Renaissances (Pocket), roman dans lequel Rebecca, une écrivaine confrontée à l’effritement de son mariage, rencontre Lino, un artisan passionné d’histoire de l’art dont elle souhaite raconter l’histoire.

Valérie Perrin se classe dixième avec Tata (Le Livre de Poche), qui avait déjà atteint la première place du classement général en avril dernier. Elle place également Changer l’eau des fleurs au 21e rang.

Virginie Grimaldi apparaît avec Les Heures fragiles (12e), tandis que Le Jour où Rose a disparu, de Julien Sandrel, se hisse à la huitième place. Dans ce dernier roman, dont ActuaLitté a publié une michronique, l’auteur entremêle les destins de deux femmes : Aïda, qui travaille dans une structure d’accompagnement des victimes de violences, et Rose, hospitalisée à Bruxelles après avoir perdu la mémoire.

Des cafés à la cannelle aux sapins de Noël

À l’autre extrémité du spectre, l’automne fournit aux romances leurs décors. Cinquième du classement, Le Pumpkin Spice Café, de Laurie Gilmore, transporte ses personnages à Dream Harbor, petite ville où Jeanie reprend un établissement confié par sa tante. Elle y croise notamment Logan, un agriculteur peu enclin aux bavardages, mais dont la réserve ne résiste pas tout à fait à la nouvelle venue.

L’autrice britannique apparaît également avec La Librairie du Cinnamon Roll, quinzième, et La Ferme des sapins de Noël, 45e. Ces trois romans de la série Dream Harbor ont été publiés simultanément en poche par HarperCollins, le 7 octobre, dans des premières éditions limitées dotées de tranches décorées.

Le calendrier accompagne le passage de l’automne vers les fêtes de fin d’année : citrouilles, cannelle et sapins composent autant de promesses de lectures réconfortantes. Laurie Gilmore n’arrive d’ailleurs pas en terrain inconnu : Le Pumpkin Spice Café figurait déjà parmi les meilleures ventes à l’automne 2025, lors de sa publication en grand format. Son retour dans le palmarès prolonge donc un succès antérieur.

La saison inspire aussi d’autres ouvrages. Morgane Moncomble figure au 29e rang avec Un automne pour te pardonner, premier tome de Seasons (Hugo Poche). Le récit associe romance et enquête criminelle autour de Camélia, future avocate, et de Lou, suspecté dans une affaire de meurtre. Le livre doit d’ailleurs être adapté en série pour Disney+, dont le casting a été annoncé fin septembre.

Chez J’ai lu, Caroline Costa propose Curieux automne à l’auberge de Certilleux (40e), une histoire située dans un village vosgien, où la rénovation d’un établissement est interrompue par une découverte inquiétante.

En cinquantième position, The Cinnamon Spice Inn de Harper Graham (Ito) retrouve les codes des retrouvailles amoureuses. Madison, critique culinaire installée à New York, doit retourner à Maple Falls pour sauver l’auberge familiale, où elle recroise Zach, son ancien compagnon.

Les petites communautés, les commerces gourmands et les paysages automnaux dessinent ainsi un univers immédiatement reconnaissable. Une esthétique bien éloignée des atmosphères anxiogènes du thriller, même si plusieurs romans empruntent aux deux registres.

Des nouveautés, mais aussi des livres qui durent

Le classement ménage encore une place aux œuvres installées depuis plusieurs décennies. L’Étranger d’Albert Camus se retrouve 26e, Antigone, la pièce de théâtre de Jean Anouilh, occupe la 37e position, et 1984, de George Orwell, arrive au 47e rang.

Des publications plus récentes complètent ce panorama : Houris, de Kamel Daoud, prix Goncourt 2024, se classe 28e, Petit pays, de Gaël Faye, 42e, et La Petite Bonne, de Bérénice Pichat, 49e. Ce dernier roman, paru initialement aux éditions Les Avrils, avait notamment remporté le prix Libraires en Seine en 2025.

À la 48e place, Le Livre de Kells, de Sorj Chalandon, revient sur les années de jeunesse de l’écrivain, entre la rue, l’engagement maoïste et les débuts du quotidien Libération. Publié chez Grasset en août 2025, puis repris au Livre de Poche un an plus tard, le roman avait fait l’objet d’une chronique dans les colonnes d’ActuaLitté.

Ces références rappellent que le livre de poche ne fonctionne pas exclusivement au rythme des nouvelles parutions. Les succès passés conservent une place aux côtés des nouveautés, et la présence d’Antigone souligne au passage que le périmètre du classement dépasse les seuls romans, malgré son intitulé.

Du côté des marques éditoriales, Le Livre de Poche totalise treize titres dans ce Top 50, suivi de J’ai lu avec neuf ouvrages, Pocket avec sept et Folio avec six. Une présence importante, qui ne suffit toutefois pas à déterminer leurs parts respectives du marché en exemplaires vendus.

Crédits photo : Lire en Poche 2026 - ActuaLitté, CC BY SA 4.0

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Par Nicolas Gary

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