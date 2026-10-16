Netflix fait-il vraiment vendre des livres ? Les chiffres derrière Bridgerton et Lupin

Présentés pour le Netflix Book Festival, organisé du 16 au 18 octobre à Paris avec le Centre national du livre, ces travaux croisent les ventes de livres et les habitudes déclarées de 1503 personnes. La plateforme défend ainsi la complémentarité du streaming et de la lecture. Les éditeurs peuvent surtout mesurer la portée commerciale d’une nouvelle exposition.

Des envolées parfois vertigineuses

NielsenIQ a suivi les ventes de livres papier neufs en France liées à 58 programmes mis en ligne entre 2017 et 2026, en observant douze semaines avant leur sortie et jusqu’à quarante semaines après. Arrêtées à fin mai 2026, les données excluent l’occasion et certains circuits de distribution. Parmi vingt adaptations sans nouvelle parution du livre concerné dans l’année, dix-neuf présentent un pic : le phénomène ne dépend donc pas toujours d’une réédition.

L’exemple de Daphné et le duc, premier roman de la saga de Julia Quinn portée à l’écran par La Chronique des Bridgerton, est frappant. Après le lancement de la série le 25 décembre 2020, le rythme grimpe à 10 000 exemplaires hebdomadaires, soit 117,6 fois son niveau antérieur. L’étude mentionne aussi 411 000 exemplaires cumulés sur le périmètre étudié, et non durant les seules semaines de lancement.

Pour Lupin, diffusée en janvier 2021 et librement inspirée du personnage créé par Maurice Leblanc dans les aventures d’Arsène Lupin, les ouvrages concernés atteignent 14 400 exemplaires par semaine, neuf fois le rythme précédent. Les 575 400 exemplaires annoncés constituent également un cumul, et non un bilan des premières semaines.

La progression varie avec le point de départ. La saga Le Sorceleur, d’Andrzej Sapkowski, déjà connue grâce aux jeux vidéo, passe à 8 600 exemplaires par semaine, soit 2,2 fois son rythme antérieur. Parfaite, thriller de Caroline Kepnes devenu la série You, affiche une multiplication par 12,4, mais sur une base beaucoup plus étroite : 244 exemplaires hebdomadaires. L’indicateur impressionne davantage que le volume.

L’écran attise l’envie de lire, surtout chez les jeunes

Ce mouvement ne suffit pas à établir un lien de causalité systématique. Les fêtes jouent leur rôle : parmi 55 programmes dont le calendrier a pu être étudié, 24 atteignent leur maximum pendant cette période. Campagnes publicitaires, nouvelles couvertures ou disponibilités en librairie peuvent aussi infléchir les résultats. L’étude ne chiffre pas séparément la contribution de chaque facteur.

Le second volet interroge 1503 personnes de 15 ans et plus, selon un échantillon destiné à représenter les acheteurs de livres des six derniers mois et les utilisateurs récents de vidéo à la demande. Au sein de ce panel, 64 % déclarent s’intéresser au livre d’origine lorsqu’une adaptation paraît ; 73 % disent lire ou relire un ouvrage à cette occasion, et 67 % en acheter un. Il s’agit de déclarations, non de ventes mesurées.

Les moins de 24 ans se distinguent : 49 % disent choisir des livres d’après les films ou séries qu’ils ont regardés, contre 36 % pour l’ensemble du panel. Et 84 % déclarent acheter un ouvrage lors de la sortie d’une adaptation. L’inverse existe aussi : 48 % préfèrent découvrir d’abord le texte, puis son adaptation, contre 32 % qui privilégient l’ordre inverse.

Dans cette dynamique, la pastille « Vu sur Netflix » n’a rien d’anodin. Elle pourrait inciter 69 % des personnes interrogées à découvrir un livre, jusqu’à 79 % chez les moins de 24 ans. Une intention n’est cependant pas une vente.

Un marché déjà observé, des retombées inégales

Le Centre national du livre avait documenté ce mécanisme en mars 2025, dans une étude réalisée avec BearingPoint, en association avec le CNC et la SCELF : 61 % des livres adaptés dans les productions françaises analysées entre 2015 et 2023 avaient bénéficié d’un rebond de leurs ventes papier. Le taux ne peut se comparer directement à celui de Netflix : les corpus et méthodes diffèrent.

ActuaLitté avait également relevé le succès commercial des romans de Julia Quinn : en 2021, le volume de poche réunissant Daphné et le duc et Anthony s’était écoulé à 205 092 exemplaires, pour plus de 3 millions d’euros de chiffre d’affaires au prix public chez J’ai lu, selon GfK. À l’échelle mondiale, Netflix affirmait en avril 2026 que ses adaptations de livres avaient produit plus de neuf milliards de vues en 2025, soit près de 20 % des heures regardées. Ces audiences internes ne renseignent pas sur les recettes des auteurs et éditeurs.

D’autres reprises ont été revendiquées par Netflix : +97 % en deux semaines pour les ventes, tous formats confondus, de People We Meet on Vacation d’Emily Henry après son adaptation ; des ventes multipliées par quatre au Royaume-Uni pour Les Sept Cadrans d’Agatha Christie. Le groupe ne précise pas les volumes initiaux. La concurrence prospecte le même vivier : Prime Video a commandé une série tirée de Fourth Wing, de Rebecca Yarros, sans date de diffusion connue.

ActuaLitté avait aussi relevé un contre-exemple : malgré le succès télévisuel des thrillers d’Harlan Coben, la réédition grand format d’Innocent chez Belfond n’avait pas atteint 230 exemplaires vendus, selon Edistat. L’exposition d’un récit ne garantit pas celle de toutes ses éditions.

L'étude complète est disponible ci-dessous :

Crédits photo : Lupin partie 4 © Netflix

Par Dépêche

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