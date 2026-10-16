Un bidonville d'Australie remporte un grand prix littéraire

Lenora Thaker a remporté, le 8 octobre 2026, le Queensland Premier’s Award for a Work of State Significance, doté de 30 000 dollars australiens. Réuni à Brisbane, le jury a choisi The Pearl of Tagai Town, paru le 1er juillet 2025 chez Text Publishing, saluant un « premier roman éblouissant » qui donne vie à une communauté peu présente dans l’histoire du Queensland.

La ville de Tagai Town n’existe pas. Mais derrière ce nom inventé se trouve Cairns-Malay Town, un quartier de baraquements installé à l’écart de Cairns, dans le nord-est du pays. Lenora Thaker, autrice issue des peuples Meriam et Wagedagam du détroit de Torrès, s’est inspirée de l’existence qu’y menaient ses ancêtres. L’histoire intime rejoint celle des populations que la ségrégation maintenait à l’écart de la ville blanche.

Une communauté disparue des cartes

Aborigènes, insulaires du détroit de Torrès, familles venues de Chine, d’Inde, du Japon, de Malaisie ou du Sri Lanka ont habité Cairns-Malay Town entre la fin du XIXe siècle et les années 1950. Beaucoup vivaient de la pêche. Le quartier n’apparaissait pas sur les cartes, et ses traces ont disparu sous une zone industrielle. Dans un documentaire diffusé en 2015, ABC Radio National rappelait que nombre d’habitants blancs de Cairns en ignoraient jusqu’à l’existence.

Cette mémoire, la romancière l’a d’abord reçue en famille. « Mon père a grandi dans l’un de ces quartiers de baraquements », expliquait-elle en juillet 2025. Avec sa grand-mère, il lui racontait le quotidien de cette population tenue à distance. Pour l’écrivaine, raconter ce passé supposait aussi de restituer avec exactitude les pratiques culturelles et les langues du détroit de Torrès.

Pearl, une héroïne face aux interdits raciaux

Dans les années 1930, Pearl, jeune insulaire de Tagai Town, sauve une commerçante blanche coincée sous une poutre. De cette rencontre naît une possibilité inhabituelle : elle obtient un emploi au contact des clients dans une localité voisine à majorité blanche. Une première pour une femme de sa communauté, qui provoque l’hostilité d’une partie de la clientèle.

Sa relation avec Teddy, fils du directeur d’une banque, est plus périlleuse encore. Tous deux doivent se cacher pour ne pas compromettre l’emploi de Pearl et la sécurité des habitants de Tagai Town. Lorsque Teddy s’engage dans l’armée pendant la Seconde Guerre mondiale, la jeune femme subit une cruelle sanction. Le récit suit ensuite ses efforts pour retrouver l’enfant né de leur histoire.

À cette intrigue sentimentale et familiale se mêlent trois langues insulaires, le kala lagaw ya, le meriam mir et le yumplatok. Les jurés des Queensland Literary Awards saluent leur « intégration novatrice » et la façon dont l’ouvrage aborde l’identité, l’appartenance et l’autodétermination. Le volume compte 384 pages dans son édition australienne.

Un palmarès réorganisé après douze démissions

La cérémonie du 8 octobre marque également un changement d’organisateur. Créés en 1999, les Queensland Literary Awards étaient administrés depuis 2014 par la Bibliothèque d’État du Queensland. Ils relèvent désormais du Brisbane Writers Festival, avec le soutien du gouvernement régional, après les tensions de l’année précédente.

En mai 2025, le ministre des Arts John-Paul Langbroek avait ordonné le retrait d’une bourse de 15 000 dollars accordée à l’autrice autochtone K A Ren Wyld dans le cadre du programme black&write!. Il invoquait une publication de celle-ci sur les réseaux sociaux, relative à Yahya Sinwar, dirigeant du Hamas. Cette intervention, dénoncée par plusieurs écrivains comme une atteinte à la liberté d’expression, avait provoqué des démissions en chaîne : douze des trente-quatre jurés avaient quitté les prix littéraires.

Après une enquête indépendante, la Bibliothèque d’État a annoncé en mars 2026 qu’elle cessait d’administrer les récompenses. Le Brisbane Writers Festival a pris le relais. Outre Lenora Thaker, le palmarès 2026 distingue Claire Thomas, lauréate du prix de fiction pour On Not Climbing Mountains, et Micaela Sahhar, récompensée en non-fiction pour Find Me at the Jaffa Gate.

Crédits photo : domaine public

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com