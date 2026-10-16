En Inde, une BD retourne la carte du sous-continent pour dénoncer les castes

Aucune explication ne vient accompagner cette géographie inversée. Il faut retrouver ses repères avant de poursuivre. Dans une critique de The Indian Express, Sudhakar Singh relève cette entrée en matière, qui force le lecteur à regarder autrement une organisation sociale dont le livre entend mettre à nu les mécanismes.

Gautam pousse rapidement l’idée plus loin. Le système des castes prend l’apparence d’une usine : des silhouettes humaines sont triées, réparties dans des compartiments, puis entraînées dans une chaîne de production. Ailleurs, un avion de papier devient un escalier d’embarquement. Les personnages avancent sous cette devise : « Votre caste est votre inspiration. » Le vocabulaire de la réussite individuelle se heurte à une hiérarchie qui distribue les places à la naissance.

Le dessin renvoie notamment aux quatre varna, les grandes catégories de la classification traditionnelle hindoue, dont les Dalits ont historiquement été exclus. L’article 17 de la Constitution indienne, entrée en vigueur en 1950, interdit l’intouchabilité. Cette disposition n’a pas pour autant fait disparaître les discriminations que le dessinateur entend combattre. Elles peuvent aussi façonner les aspirations : « On apprend à désirer ce qui est autorisé et à oublier ce que l’on mérite », écrit-il.

Le récit s’attarde également sur l’effacement culturel : les communautés marginalisées peuvent être reconnues pour leurs savoir-faire artisanaux sans obtenir la même reconnaissance pour leur contribution aux arts, aux idées et à l’histoire.

Une histoire visitée en rêve

Le livre ne déroule pas une chronologie des mouvements contre les castes. En huit chapitres, Gautam se représente dialoguant avec Savitribai Phule, pionnière de l’éducation des filles, le poète Ravidas, le Bouddha et Bhimrao Ramji Ambedkar, qui présida le comité chargé de rédiger la Constitution. Ces conversations sont imaginaires, tout comme les transformations de l’auteur en corbeau, en fourmi ou en guépard. Elles lui permettent d’aborder cet héritage sans enfermer ses personnages dans des notices biographiques.

Une séquence le conduit, sous l’apparence d’une fourmi à visage humain, dans la cuisine d’Ambedkar. Celui-ci prépare un repas pour des invités sans visage et évoque Ramabai, son épouse défunte. Dans un entretien publié le 8 août par ThePrint, Gautam explique que cette scène permet de questionner l’écart entre les discours égalitaires et les gestes quotidiens. Le décor est domestique, mais le propos dépasse de loin la cuisine.

Connu également sous le pseudonyme de Bakery Prasad, l’illustrateur travaille depuis plus de dix ans sur la mémoire et les représentations des communautés dalits. Il expliquait pourquoi le bleu traverse son œuvre : cette couleur représente pour lui le ciel, indifférent aux distinctions entre les êtres, mais aussi la résistance des mouvements dalits, bahujans et adivasis. Dans ces pages, les espaces blancs et les corps parfois réduits à des silhouettes accentuent le contraste.

Des cases abandonnées au profit de grandes compositions

La mise en page a elle aussi changé pendant la création. Interrogé par STIR le 31 juillet 2026, Gautam raconte avoir commencé par dessiner des cases traditionnelles, avant de les délaisser au profit de planches en pleine page et de doubles pages. Il passait, dit-il, davantage de temps à construire les cadres qu’à dessiner ce qu’ils contenaient. Le regard peut désormais circuler plus librement entre les figures et les mots.

Cette liberté formelle n’épargne pas quelques lourdeurs. Sudhakar Singh observe, dans The Indian Express, que certaines explications répètent ce que les dessins ont déjà exprimé. Neelabh Raj, dans Open, remarque pour sa part que la multitude de personnages peut désorienter les lecteurs peu familiers de l’histoire des luttes contre les castes.

Par Nicolas Gary

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