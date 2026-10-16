Audrey Niffenegger : la suite du best-seller “Le temps n’est rien” après 14 années d'écriture

Quand Niffenegger a commencé ce roman, en 2012, Barack Obama venait d’être réélu. Son premier livre avait déjà connu un destin peu ordinaire : publié par la petite maison indépendante MacAdam/Cage, il avait fait d’une artiste de Chicago une romancière mondialement connue. La suite a traversé plusieurs présidences américaines avant d’arriver en librairie.

Le temps n’est rien (Michel Lafon, 2005, trad. Nathalie Besse et Jean-Pascal Bernard) racontait la vie de Clare, artiste, et d’Henry, bibliothécaire atteint d’un trouble génétique qui le projette sans prévenir dans son passé ou son avenir. À leur fille, Alba, revient désormais la charge de vivre avec cette particularité familiale.

Violoniste et compositrice, elle traverse elle aussi les époques de manière imprévisible, avec un peu plus de maîtrise que son père, sans pouvoir modifier les événements qu’elle découvre. Elle aime Zach, qui reste ancré dans le présent, mais aussi Oliver, lui-même voyageur temporel. Life Out of Order ne se limite pourtant pas à ce dilemme amoureux. Au fil des pages apparaissent une Chicago secouée par des émeutes, un Londres futuriste sous les eaux, la mystérieuse Yellow House et un musée virtuel d’œuvres disparues. Autour d’Alba, artistes et militants cherchent à s’entraider dans un monde toujours plus instable.

Quatorze ans à réécrire le futur

Dans un entretien accordé au Guardian, l’écrivaine raconte avoir imaginé ce que deviendraient les États-Unis vingt, quarante ou soixante ans plus tard. Elle avait notamment conçu une scène réunissant des néonazis, avant de voir cette mouvance gagner en visibilité. Niffenegger ne revendique aucun don de prédiction : à ses yeux, les signes étaient déjà présents.

Difficile, explique-t-elle, de décrire un avenir américain sans tenir compte de la pandémie de Covid-19. Elle reconnaît avoir attendu l’issue de certaines crises réelles avant de poursuivre son texte. Les manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd, en 2020, ont notamment bousculé ses attentes.

Les catastrophes climatiques prennent aussi une place importante : villes englouties, pénuries alimentaires, services essentiels interrompus. À travers ces images, elle cherche à rendre sensible une menace dont l’ampleur reste difficile à se représenter. Elle rappelle pourtant que Le temps n’est rien, souvent présenté comme une grande histoire d’amour, contenait déjà une part de noirceur et de fatalité.

Du petit éditeur aux millions de lecteurs

Sa carrière avait pourtant commencé loin des best-sellers. Avant de publier un roman, elle fabriquait des livres d’artiste, imprimés, illustrés et reliés à la main, parfois à dix exemplaires seulement. Elle espérait vendre quelques milliers de copies de The Time Traveler’s Wife. Selon The Guardian, le total mondial a dépassé les neuf millions.

La fiction a même transformé des lieux réels en étapes de pèlerinage littéraire. À la Newberry Library de Chicago, où Henry travaille dans le roman, les visiteurs étaient si nombreux que le personnel a préparé une fiche répondant à leurs questions. Un escalier banal mentionné dans le texte était devenu une curiosité. L’ouvrage a ensuite été adapté au cinéma en 2009, puis en série par HBO en 2022.

L’argent a suivi. Pour son deuxième roman, Her Fearful Symmetry (Les Jumelles de Highgate, 2009), Niffenegger avait reçu une avance de cinq millions de dollars. Elle évoque aujourd’hui son étonnement devant l’intérêt porté à ses finances. Cette réussite lui a surtout donné du temps pour écrire, peindre et poursuivre ses recherches autour des arts du livre.

Elle a ainsi fondé en 2019 Artists Book House, association de Chicago consacrée aux arts du livre, notamment à la reliure et à l’impression. Pendant ces années sans nouveau roman, « les gens ont simplement oublié que j’existais », confie-t-elle au quotidien britannique.

Life Out of Order est publié par Hanover Square Press aux États-Unis et Jonathan Cape au Royaume-Uni, en 560 pages. En France, Le temps n’est rien se sera vendu à près de 31.500 exemplaires, Grand format et poche confondus. Contactées, les éditions Michel Lafon indiquent à ActuaLitté n'avoir pas pris position pour ce nouvel opus.

Crédits photo © Colin McPherson/Corbis - Getty Images

Par Clément Solym

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