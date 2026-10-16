Évolutions, financement... Le passe Culture anticipe 2030 avec un “projet stratégique

À l'heure où la Bibliothèque nationale de France rend un hommage à Georges Perec, le passe Culture peut s'enorgueillir d'avoir, lui, retrouvé un -e, premier détail qui frappe en ce vendredi 16 octobre, lors d'une présentation du « projet stratégique » du dispositif, qui doit en guider l'action et l'évolution jusqu'en 2030.

Ce « nouveau » nom découle d'une assignation en justice, pour non-respect de la loi Toubon (toujours en cours), mais il marque aussi l'ouverture d'un autre cycle pour le passe Culture, désormais géré par un opérateur de l'État. « Le débat porte sur la manière d'utiliser mieux encore ce passe Culture », a assuré Catherine Pégard, ministre de la Culture, en ouverture de la présentation.

« L'ambition du président de la République est devenue un acquis », a-t-elle poursuivi en indiquant que le passe Culture se projetait ainsi dans la « nouvelle décennie » - et un quinquennat sans Emmanuel Macron, par ailleurs. Le projet stratégique, lié à ce statut d'opérateur, placé sous la tutelle de la Direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche de la rue de Valois, vise aussi à assurer la continuité du dispositif, même si sa préservation n'est pas garantie.

La ministre de la Culture a vanté les acquis d'une application qui « permet de sortir des écrans et de la solitude », notamment en mettant en avant des nouveautés, des offres en duo ou encore en ne procédant pas à des livraisons — pour les livres, par exemple, les jeunes bénéficiaires doivent se rendre en librairie.

Engager la jeunesse, observer les pratiques

Très exposé aux critiques depuis sa mise en œuvre, émanant du Parlement comme de la Cour des comptes, le passe Culture s'est réformé à plusieurs reprises, en diminuant notamment les montants des crédits alloués aux jeunes ou le périmètre de ses bénéficiaires.

Le projet stratégique présenté ce 16 octobre n’introduit pas de révolution copernicienne pour le dispositif. La présidente du passe Culture, Laurence Tison-Vuillaume, a tout de même souligné la refonte de sa gouvernance, laquelle intègre désormais les jeunes bénéficiaires et les collectivités territoriales, via Régions de France, Départements de France et la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture (FNCC).

5 ambitions ont été tracées jusqu'en 2030, pour définir les objectifs et évolutions à venir. Le premier porte sur le parcours d'éducation artistique et culturelle (EAC) mis en œuvre pendant et après la scolarité. Devenu opérateur de la politique éducative, le passe Culture envisage un travail plus fin sur les données collectées, « afin d'analyser ce que le jeune bénéficiaire a suivi pendant sa scolarité et proposer des approfondissements ».

Une ambition qui permettrait d'améliorer le versant prescriptif du passe Culture, et qui ne négligerait ni les jeunes en décrochage scolaire ni ceux concernés par le chômage, situés en milieu rural ou en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV), assure la présidente.

Le passe Culture entend aussi engager plus avant les jeunes dans la promotion et la valorisation des œuvres comme des lieux de culture, en poursuivant le programme Ambassadeurs et les clubs du dispositif. « Le premier des vecteurs, pour donner envie, est qu’un jeune parle à un autre jeune », remarque Laurence Tison-Vuillaume. L'accessibilité de l'application sera entretenue avec soin, et les jeunes seront invités à signaler celle des lieux culturels. Le passe Culture mettra aussi l'accent, très prochainement, sur les possibilités d'engagement bénévole, lesquelles permettront aussi de découvrir les métiers de la culture.

L'application liée au dispositif restera « un point fort », assure la présidente du passe Culture, qui rappellent que les importants volumes de données qui y transitent seront rendus disponibles, dans le strict respect de la vie privée. Services déconcentrés, opérateurs et collectivités territoriales pourront les utiliser à leur avantage, et un observatoire sera officiellement ouvert dans le cadre du Salon des Maires et des Collectivités Locales, fin novembre.

Comme annoncé, l'application passe Culture a vocation à devenir un outil de repérage culturel pour toute la population française. En avril, 130.000 personnes, hors jeunes bénéficiaires, étaient inscrites, pour 230.000 aujourd'hui.

Une trajectoire « maîtrisée »

Enfin, le passe Culture, à plusieurs reprises critiqué pour son budget considérable, entend être « un opérateur exemplaire », à l'aide d'une « stricte maitrise de nos dépenses et de l'évolution du modèle économique ». « Construire un avenir au passe Culture, c’est aussi construire un modèle économique », a poursuivi Laurence Tison-Vuillaume. La possibilité, pour des proches ou les jeunes eux-mêmes, de recharger le dispositif devrait ainsi se concrétiser.

La question d'apports d'acteurs privés au budget du passe Culture, tel qu'envisagé lors de sa préfiguration, reste visiblement d'actualité. « Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs nous disent qu'ils seraient prêts à abonder un rechargement du passe », assure Laurence Tison-Vuillaume en évoquant plus spécifiquement le secteur de la musique et de la vente d'instruments.

Le passe Culture pourrait aussi développer ses ressources propres en travaillant avec les collectivités territoriales, dans une mise à disposition de la technologie de l'application en « marque blanche », a développé pour sa part Pierre Mainguy, directeur général délégué du passe Culture.

Dans le cadre du projet de loi de finances 2027, les moyens du passe Culture ont été préservés, de telle sorte que « le barème du passe ne change pas, et pas un seul jeune ne recevra un euro de moins », a souligné la ministre de la Culture Catherine Pégard, ajoutant que « la rigueur que nous devons observer n'est pas un renoncement ».

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Les crédits de la part collective du passe Culture, qui avaient connu des perturbations en 2025 et s'élevaient à 62 millions € en 2026, sont tous ouverts, a précisé Laurence Tison-Vuillaume. Elle invite d'ailleurs les chefs et cheffes d'établissement à s'en saisir, « pour des projets réalisables jusqu'en juillet 2027 ». L'enjeu est de les mobiliser totalement, insiste-t-elle, « ou le risque serait qu'ils ne soient plus disponibles pour personne », en cas de sous-utilisation.

Sur le plan budgétaire, toujours, Pierre Mainguy nous assure qu'après la réforme du passe Culture de février-mars 2025 - qui avait notamment vu le montant réduit de 300 à 150 € —, les crédits d'intervention inscrits au PLF 2027 « correspondent à la modélisation des besoins au regard de la démographie et du niveau du crédit individuel des jeunes ». « Nous nous projetons aujourd'hui sur un triennal où ces crédits d'intervention sont maîtrisés. Nous sommes ainsi en capacité de rembourser les acteurs culturels, sauf exception, dans un délai de deux semaines. » Dans une période d'incertitude économique, ce point ne manquera pas de rassurer.

Photographie : Laurence Tison-Vuillaume, présidente du passe Culture, le 16 octobre 2026 (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

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