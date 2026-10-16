Évolutions, financement... Le passe Culture anticipe 2030 avec un “projet stratégique

5 ans après la généralisation du Passe Culture à l'ensemble des jeunes âgés de 18 ans, le dispositif culturel phare des mandats d'Emmanuel Macron prépare son avenir. Désormais géré par un opérateur de l'État, il s'est doté d'un plan stratégique 2030, après une vaste consultation réunissant acteurs culturels, jeunes bénéficiaires ou encore collectivités territoriales.
Le 16/10/2026 à 17:29 par Antoine Oury
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16/10/2026 à 17:29
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À l'heure où la Bibliothèque nationale de France rend un hommage à Georges Perec, le passe Culture peut s'enorgueillir d'avoir, lui, retrouvé un -e, premier détail qui frappe en ce vendredi 16 octobre, lors d'une présentation du « projet stratégique » du dispositif, qui doit en guider l'action et l'évolution jusqu'en 2030.
Ce « nouveau » nom découle d'une assignation en justice, pour non-respect de la loi Toubon (toujours en cours), mais il marque aussi l'ouverture d'un autre cycle pour le passe Culture, désormais géré par un opérateur de l'État. « Le débat porte sur la manière d'utiliser mieux encore ce passe Culture », a assuré Catherine Pégard, ministre de la Culture, en ouverture de la présentation.
« L'ambition du président de la République est devenue un acquis », a-t-elle poursuivi en indiquant que le passe Culture se projetait ainsi dans la « nouvelle décennie » - et un quinquennat sans Emmanuel Macron, par ailleurs. Le projet stratégique, lié à ce statut d'opérateur, placé sous la tutelle de la Direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche de la rue de Valois, vise aussi à assurer la continuité du dispositif, même si sa préservation n'est pas garantie.
La ministre de la Culture a vanté les acquis d'une application qui « permet de sortir des écrans et de la solitude », notamment en mettant en avant des nouveautés, des offres en duo ou encore en ne procédant pas à des livraisons — pour les livres, par exemple, les jeunes bénéficiaires doivent se rendre en librairie.
Très exposé aux critiques depuis sa mise en œuvre, émanant du Parlement comme de la Cour des comptes, le passe Culture s'est réformé à plusieurs reprises, en diminuant notamment les montants des crédits alloués aux jeunes ou le périmètre de ses bénéficiaires.
Le projet stratégique présenté ce 16 octobre n’introduit pas de révolution copernicienne pour le dispositif. La présidente du passe Culture, Laurence Tison-Vuillaume, a tout de même souligné la refonte de sa gouvernance, laquelle intègre désormais les jeunes bénéficiaires et les collectivités territoriales, via Régions de France, Départements de France et la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture (FNCC).
5 ambitions ont été tracées jusqu'en 2030, pour définir les objectifs et évolutions à venir. Le premier porte sur le parcours d'éducation artistique et culturelle (EAC) mis en œuvre pendant et après la scolarité. Devenu opérateur de la politique éducative, le passe Culture envisage un travail plus fin sur les données collectées, « afin d'analyser ce que le jeune bénéficiaire a suivi pendant sa scolarité et proposer des approfondissements ».
Une ambition qui permettrait d'améliorer le versant prescriptif du passe Culture, et qui ne négligerait ni les jeunes en décrochage scolaire ni ceux concernés par le chômage, situés en milieu rural ou en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV), assure la présidente.
Le passe Culture entend aussi engager plus avant les jeunes dans la promotion et la valorisation des œuvres comme des lieux de culture, en poursuivant le programme Ambassadeurs et les clubs du dispositif. « Le premier des vecteurs, pour donner envie, est qu’un jeune parle à un autre jeune », remarque Laurence Tison-Vuillaume. L'accessibilité de l'application sera entretenue avec soin, et les jeunes seront invités à signaler celle des lieux culturels. Le passe Culture mettra aussi l'accent, très prochainement, sur les possibilités d'engagement bénévole, lesquelles permettront aussi de découvrir les métiers de la culture.
L'application liée au dispositif restera « un point fort », assure la présidente du passe Culture, qui rappellent que les importants volumes de données qui y transitent seront rendus disponibles, dans le strict respect de la vie privée. Services déconcentrés, opérateurs et collectivités territoriales pourront les utiliser à leur avantage, et un observatoire sera officiellement ouvert dans le cadre du Salon des Maires et des Collectivités Locales, fin novembre.
Comme annoncé, l'application passe Culture a vocation à devenir un outil de repérage culturel pour toute la population française. En avril, 130.000 personnes, hors jeunes bénéficiaires, étaient inscrites, pour 230.000 aujourd'hui.
Enfin, le passe Culture, à plusieurs reprises critiqué pour son budget considérable, entend être « un opérateur exemplaire », à l'aide d'une « stricte maitrise de nos dépenses et de l'évolution du modèle économique ». « Construire un avenir au passe Culture, c’est aussi construire un modèle économique », a poursuivi Laurence Tison-Vuillaume. La possibilité, pour des proches ou les jeunes eux-mêmes, de recharger le dispositif devrait ainsi se concrétiser.
La question d'apports d'acteurs privés au budget du passe Culture, tel qu'envisagé lors de sa préfiguration, reste visiblement d'actualité. « Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs nous disent qu'ils seraient prêts à abonder un rechargement du passe », assure Laurence Tison-Vuillaume en évoquant plus spécifiquement le secteur de la musique et de la vente d'instruments.
Le passe Culture pourrait aussi développer ses ressources propres en travaillant avec les collectivités territoriales, dans une mise à disposition de la technologie de l'application en « marque blanche », a développé pour sa part Pierre Mainguy, directeur général délégué du passe Culture.
Dans le cadre du projet de loi de finances 2027, les moyens du passe Culture ont été préservés, de telle sorte que « le barème du passe ne change pas, et pas un seul jeune ne recevra un euro de moins », a souligné la ministre de la Culture Catherine Pégard, ajoutant que « la rigueur que nous devons observer n'est pas un renoncement ».
À LIRE - Financement du CNL : “Le débat budgétaire peut changer les choses” (Catherine Pégard)
Les crédits de la part collective du passe Culture, qui avaient connu des perturbations en 2025 et s'élevaient à 62 millions € en 2026, sont tous ouverts, a précisé Laurence Tison-Vuillaume. Elle invite d'ailleurs les chefs et cheffes d'établissement à s'en saisir, « pour des projets réalisables jusqu'en juillet 2027 ». L'enjeu est de les mobiliser totalement, insiste-t-elle, « ou le risque serait qu'ils ne soient plus disponibles pour personne », en cas de sous-utilisation.
Sur le plan budgétaire, toujours, Pierre Mainguy nous assure qu'après la réforme du passe Culture de février-mars 2025 - qui avait notamment vu le montant réduit de 300 à 150 € —, les crédits d'intervention inscrits au PLF 2027 « correspondent à la modélisation des besoins au regard de la démographie et du niveau du crédit individuel des jeunes ». « Nous nous projetons aujourd'hui sur un triennal où ces crédits d'intervention sont maîtrisés. Nous sommes ainsi en capacité de rembourser les acteurs culturels, sauf exception, dans un délai de deux semaines. » Dans une période d'incertitude économique, ce point ne manquera pas de rassurer.
Photographie : Laurence Tison-Vuillaume, présidente du passe Culture, le 16 octobre 2026 (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Le Grimoire Vagabond est un café-librairie itinérant installé dans un bus à impériale entièrement transformé. Né en Alsace, le projet veut faire voyager les livres, le café et les rencontres jusque dans les villages, marchés et événements. Plus qu’un commerce mobile, il imagine un lieu chaleureux, curieux et vivant, où l’on vient lire, échanger, découvrir et prendre le temps. Après près de deux ans de travaux, le bus est aujourd’hui en phase finale d’aménagement avant de prendre la route, avec l’ambition de rendre la culture plus mobile, plus proche et plus conviviale. Projet porté par Guillaume Talon.
15/10/2026, 09:30
Les 25 et 26 octobre 2026, Montpellier accueillera les premières Rencontres nationales des librairies coopératives. Organisé à l’initiative de la librairie La Cavale, ce rendez-vous réunira des professionnels et des bénévoles venus de toute la France, avec pour objectif de préparer la création d’un réseau national.
14/10/2026, 18:03
Les romans de Sally Rooney ne seront plus distribués au Royaume-Uni par son éditeur Faber. La décision, annoncée mercredi 14 octobre 2026 avec l'accord de l'écrivaine irlandaise, découle de son soutien financier annoncé à Palestine Action, une organisation interdite par les autorités britanniques.
14/10/2026, 17:51
Exclusif - Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’essentiel des demandes de trois auteurs qui souhaitaient mettre fin à leurs contrats d’édition avec le groupe Delcourt, après le départ des directrices de la collection Métamorphose en 2022. Dans un jugement rendu le 25 septembre 2026, les magistrats estiment que le retrait des directrices de collection ne suffit pas à justifier la résiliation des engagements contractuels des auteurs. Un contrat portant sur un coffret jamais publié est toutefois résilié aux torts partagés.
14/10/2026, 17:10
Une heure sur scène, quelques centaines de pages en librairie. De plus en plus de conférenciers prolongent leur parole par l'écrit. Pour eux, le livre n'est pas un produit dérivé : c'est l'endroit où une pensée se pose, se structure et dure. Portrait de deux d'entre eux, et d'un écosystème qui rapproche la scène de l'édition.
14/10/2026, 16:37
La Ligue des Écrivaines Extraordinaires est un projet littéraire simple : mettre en scène, lors d'un court roman, l'affrontement entre une autrice bien réelle et un monstre issu de la littérature fantastique. Projet porté par Les éditions Askabak.
14/10/2026, 16:33
Et si la romance ne se contentait plus de faire battre les cœurs ? Auteure indépendante, Caro M. a fait de la « Romaction » sa signature : des histoires où sentiments, action et suspense s’entremêlent. Ses romans explorent des univers très différents, du romantic suspense à la dark romance, avec un même fil rouge : des intrigues atypiques, des personnages marquants et cette envie de surprendre le lecteur jusqu’à la dernière page. Projet porté par Caro M.
14/10/2026, 15:33
Du 8 au 11 octobre, le New York Comic Con (NYCC) a réuni au Javits Center de New York les amateurs de comics, de cinéma, de séries, d’anime, de jeux vidéo et de cosplay. Marvel en a profité pour présenter plusieurs comics attendus début 2027. Au programme : une nouvelle mini-série consacrée au personnage de Magneto, la suite de la saga de Hulk, mais aussi des annonces autour des X-Men, des Avengers et du crossover avec Star Wars.
14/10/2026, 15:05
Exclusif — Saisi par Mediatoon, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s'est exprimé, le 30 septembre dernier, sur un litige opposant la filiale du groupe Média-Participations à l'éditeur de jeux Topi Games. L'exploitation des licences Naruto, Naruto Shippûden et Boruto sont en cause. En attendant le jugement au fond, Mediatoon a été débouté de l'intégralité de ses demandes, mais a fait appel de la décision.
14/10/2026, 14:30
Pris dans une intense polémique, l'auteur québécois Thélyson Orélien est sorti du silence dans un texte revenant sur les accusations qui le visent. S'il reconnait des « erreurs de jeunesse » et s'être « attribu[é] des textes qui ne sont pas les miens », il dément l'utilisation d'un outil d'intelligence artificielle générative pour la rédaction de C’était ça ou mourir (Grasset).
14/10/2026, 11:43
Installée en Ardèche, au Teil, depuis 2021, la librairie LirandCo déménage prochainement dans la Drôme, à Montélimar. L'inauguration de cette nouvelle adresse est imminente, avec près de 25.000 références à la clé, sur une superficie totale de 140 m2. La librairie sera aussi un salon de thé, proposant gourmandises et boissons.
14/10/2026, 10:45
Plongez dans l'univers sombre et poétique de L'Ogre, L'Arbre et L'Enfant, un conte gothique aux accents résolument burtoniens. À l'origine pensé comme un ambitieux court-métrage d'animation en stop motion, ce projet se dévoile aujourd'hui au public à travers son essence toute première : le livre original magnifiquement illustré par François Aubin. Une campagne de financement participatif est actuellement en cours sur la plateforme Ulule pour éditer cet ouvrage graphique singulier. C'est une occasion unique de soutenir une création indépendante, de découvrir des illustrations en clair-obscur d'une intensité rare, et de participer à la naissance d'une œuvre visuelle hors du commun. Projet porté par David Willer.
13/10/2026, 14:39
Inaugurée en fin d'année 2021, la Librairie d'Elfes, à Aixe-Sur-Vienne (Haute-Vienne), est en difficulté. Le commerce a été placé en redressement judiciaire, a appris ActuaLitté. L'enseigne propose à la vente des mangas, des figurines Warhammer, de la papeterie et des objets artisanaux.
13/10/2026, 13:24
Traverser la France à pied par ses montagnes, le long d'un itinéraire reliant les plus beaux massifs de l'Hexagone… Voilà une idée qui a fait du chemin depuis la création de l'HexaTrek en 2021 ! Aujourd'hui, pour célébrer les 5 ans du projet, nous lançons l'édition du livre officiel du sentier. Un ouvrage pensé pour permettre aux futurs HexaTrekeurs comme aux finishers de rêver, de se lancer ou de se souvenir. Après avoir vu des milliers de randonneurs partir dans ce voyage aussi long qu'initiatique, nous souhaitions offrir à cette grande traversée le guide qu'elle mérite. Projet porté par HexaTrek.
13/10/2026, 11:27
Il avait fallu créer une maison d’édition pour publier La Horde du Contrevent en France. 22 ans plus tard, le roman culte d’Alain Damasio arrive aux États-Unis. Sa première traduction anglaise, signée Alexander Dickow, paraît le 13 octobre chez Abrams Press.
13/10/2026, 05:00
Le Shinkansen file vers Tokyo. Je reviens du Kansai, où j’ai photographié les architectures de Tadao Ando. Dans mon casque, Keith Jarrett improvise. Depuis longtemps, ses Sun Bear Concerts accompagnent mes voyages japonais. Un jour, j’ai voulu savoir ce qui subsistait des lieux où cette musique avait pris naissance. Ce livre, Keith Jarrett, Japon 1976, est né de ce désir : partir à la rencontre d’une œuvre à travers les villes, les salles et les mémoires qui en gardent la trace.
12/10/2026, 18:05
Top ArticlesMalgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Prix Goncourt 2026 : plus que huit romans en compétition “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
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