Kid Eternity : le jour où le paradis a cessé de dire la vérité

Un microphone, un disque de lumière, une scène presque engloutie dans le noir. Pendant huit cases, Duncan Fegredo retarde le premier mot de Jerry Sullivan : trois images laissent le micro attendre, puis l'humoriste apparaît, se penche, ajuste sa veste. Enfin, il annonce qu'il pense à la mort. Médiocre façon de dérider une salle, excellente entrée en matière.

Morrison ne laisse pas le temps de s'installer. Il saute de la scène aux urgences, puis à une fête new-yorkaise où Jerry joue au Scrabble. Le mot « ETERNITY » se forme. Surgissent un adolescent à lunettes noires, un chevalier et un gangster ; les vêtements d'un invité le tuent, une figure peinte sort d'un tableau de Picasso pour agresser une convive.

D'autres séquences montrent Jerry, grièvement blessé, transporté à l'hôpital après avoir été repêché dans l'East River. Le montage n'éclairera que plus tard les liens entre ces scènes. Le garçon, échappé de l'enfer, veut y retourner avec Jerry pour délivrer Mister Keeper. Quelle invitation !

En 1942, le ciel reconnaissait ses erreurs

Le personnage apparaît dans Hit Comics n° 25, numéro daté de décembre 1942, publié chez Quality Comics. L'histoire, attribuée à Otto Binder et dessinée par Sheldon Moldoff, s'ouvre sur un navire torpillé par un sous-marin allemand. Un garçon et son grand-père sont tués. Aux portes du paradis, le garçon apprend qu'il est mort soixante-quinze ans trop tôt. Mister Keeper, responsable de cette bourde céleste, le renvoie dans son corps.

Première apparition de Kid Eternity dans Hit Comics n° 25, Quality Comics, décembre 1942. Source : Wikimedia Commons.

La réparation s'accompagne d'un pouvoir : en criant « Eternity », le jeune héros fait apparaître des personnages de l'Histoire ou de la mythologie. Lincoln, Washington, Hercule ou Samson viennent l'aider. En pleine Seconde Guerre mondiale, cette aventure imagine un au-delà bureaucratique, mais encore digne de confiance. Le mal frappe, l'administration se trompe, l'injustice se répare. Même la mort semble soumise à une procédure de recours.

En 1991, Morrison ne se contente pas de noircir le costume du justicier. Il conserve le mot magique, le gardien et l'accident fondateur, puis sape leur crédibilité. Et si l'histoire officielle du paradis était une histoire parmi d'autres ?

La vérité, cet animal particulièrement dangereux

Dans Animal Man et Doom Patrol, Morrison avait déjà ébranlé les identités héroïques. Jerry partage notre désarroi. Kid parle de mission cosmique, les Seigneurs de l'Ordre et du Chaos rivalisent, chaque explication fragilise la précédente. Le jeune guide connaît les chemins, mais peut-on croire celui qui les indique ?

Les trois fascicules sont divisés en six « cantos ». La descente passe notamment par la cité de Dis, évocation explicite de l'enfer de Dante. Le rapprochement littéraire ne fait pas de l'ouvrage une adaptation de La Divine Comédie : Morrison y mêle magie du Chaos, Kabbale et humour noir. Au milieu des démons et des visions, Jerry continue à poser des questions parfaitement raisonnables. Un réflexe dangereusement déplacé.

Les cauchemars d'une Amérique qui croyait ses racontars

En 1991, les États-Unis sortent d'une décennie marquée par la Satanic Panic : des accusations de réseaux pratiquant des violences rituelles sataniques se répandent, sans preuves établissant les vastes conspirations alléguées. En janvier 1992, quelques mois après le dernier fascicule, l'agent du FBI Kenneth Lanning invite les enquêteurs à distinguer les preuves des croyances et de la circulation des légendes urbaines, dans un rapport conservé par le ministère américain de la Justice.

Rien ne permet d'affirmer que cette panique ait directement inspiré Morrison. Mais elle éclaire un motif précis du livre. Val Hoffman, invitée de la fête, affronte des légendes urbaines qui prennent corps. L'enquêteur sépare faits et fantasmes ; la fiction abolit cette frontière. Chez Morrison, croire et refuser de croire peuvent devenir deux façons de tomber dans le piège. Le procédé a quelque chose de délicieusement pervers.

Duncan Fegredo : apprendre à peindre l'enfer

L'autre aventure, moins surnaturelle mais tout aussi instructive, se joue à la table à dessin. En 1986, alors qu'il étudie à Leeds, Fegredo choisit d'illustrer Le Paradis perdu de John Milton. La chute de Satan, les assemblées infernales et les démons lui inspirent des figures biomécaniques nourries de H. R. Giger et de Ralph Steadman. Ses images circulent parmi les professionnels britanniques. Les Enfers, en somme, lui ouvrent des portes.

En septembre 1988, Karen Berger lui propose trois fascicules de Kid Eternity au Prestige Format de DC. Il accepte avant de prendre la mesure du chantier. Dans un entretien publié par The Comics Journal en 2022, il se souvient : habitué au noir et blanc, il apprend la peinture, malgré un daltonisme rouge-vert. Il s'est persuadé qu'un comics de ce format devait être peint comme Black Orchid, de Dave McKean. DC n'avait rien exigé de tel.

Pour documenter les postures, Fegredo tente de se filmer au caméscope. Les arrêts sur image tremblent ; il abandonne la méthode, achète un grand miroir, joue les scènes lui-même et les redessine de mémoire. Les pages à l'acrylique l'occupent plusieurs années. Berger annote ses premières mises en pages ; Alisa Kwitney et Art Young l'accompagnent ensuite. Quelques cases, se souvient-il, devront être tempérées : même l'épouvante a son seuil de tolérance.

Ces hésitations nourrissent la lecture des planches. Sur la planche inaugurale, les huit cases étroites laissent la salle hors champ. Le projecteur éclaire toujours le même disque ; seules les poses changent. Avant la première phrase, l'attente s'est faite malaise. C'est le contraire d'une entrée fracassante, et cela fonctionne admirablement.

Plus loin, l'escalier céleste traverse une grande image oblique, baignée d'ocre et de lumière blanche. De petites cases incrustées interrompent l'ascension jusqu'à une porte. La perspective promet l'infini ; le découpage impose un contrôle d'identité. La plaisanterie de 1942 subsiste, mais le sentiment de sécurité a disparu.

L'escalier céleste : perspective oblique et cases incrustées. © DC Comics / Duncan Fegredo.

Ailleurs, trois cases verticales juxtaposent un visage bleui, une bouche hérissée de dents et une créature qui explique avoir utilisé l'incrédulité de son interlocuteur pour dissoudre sa prison. Les carnations froides se heurtent aux rouges de la chair ; l'alternance des cadrages donne au dialogue l'allure d'une démonstration anatomique. Ne pas croire ce que l'on voit peut donc avoir des conséquences fort concrètes.

Visages, gueule démoniaque et peinture aux contrastes violents. © DC Comics / Duncan Fegredo.

Fegredo varie les cadrages, mais ne fabrique pas seul ce vertige. Gaspar Saladino module bulles et caractères selon les voix ; autour de Val Hoffman, le texte des légendes urbaines se mêle à la narration. La peur naît aussi de la lecture même.

Trois fascicules, juste avant Vertigo

À la fin des années 1980, DC repousse les limites du comic book super-héroïque. Watchmen, The Dark Knight Returns, Black Orchid et Sandman ont ouvert des voies à des histoires plus adultes et graphiquement ambitieuses. Le Prestige Format, avec ses fascicules plus épais et dépourvus de publicité, se prête à cette recherche. Les trois couvertures peintes de Kid Eternity ont d'ailleurs été conçues pour composer une image continue : le cauchemar déborde jusque dans l'objet.

La mini-série paraît en 1991, deux ans avant la naissance de Vertigo. Elle appartient au laboratoire éditorial accompagné par Karen Berger, et non aux publications initiales de ce label. En 1993, Ann Nocenti et Sean Phillips participent à une nouvelle série Vertigo consacrée au personnage. En France, Urban Comics publie le récit de Morrison et Fegredo le 21 août 2015, dans sa collection Vertigo Deluxe.

En 1942, Kid Eternity faisait revenir les grands morts pour défendre les vivants. En 1991, il demande d'abord aux vivants de douter des puissances qui prétendent les sauver. Morrison a changé la question ; Fegredo lui a donné des couleurs dont on peine à se débarrasser. Et si un garçon en lunettes noires propose de vous guider vers le paradis, prenez au moins le temps de vérifier qui lui a remis les clés.