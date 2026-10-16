À Singapour, l’État récompense ceux qui lisent quinze minutes par jour

Le calcul est simple, et la gratification modeste. Quinze minutes passées à lire rapportent 20 pièces virtuelles sur CrowdTaskSG, plateforme de participation citoyenne conçue par l’agence technologique GovTech.

À raison de 1000 pièces pour un dollar singapourien, il faut cinquante journées pour réunir cette somme — soit douze heures et demie de lecture. Une seule séance peut être déclarée par jour : prolonger son tête-à-tête avec un roman ne grossira donc pas la cagnotte.

La nuance importe : personne ne reçoit un virement pour avoir tourné des pages. Les points sont utilisables auprès des commerçants acceptant les paiements NETS QR. Chaque journée validée représente l’équivalent de deux centimes singapouriens. Le dispositif, accessible via l’identifiant numérique Singpass aux citoyens et résidents permanents éligibles, repose sur l’enregistrement des séances par les participants.

Et nul besoin de s’en tenir aux romans. Livres imprimés ou numériques, bandes dessinées, magazines, articles de presse et livres audio entrent dans les supports admis, comme le précise le média singapourien Wonderwall. Le défi concerne autant la régularité que les préférences de chacun.

Faire une place au livre dans des journées déjà remplies

Avec ReadSG, la National Library Board (NLB), responsable du réseau de bibliothèques publiques, reprend les recettes des applications : objectifs personnels, séries de jours consécutifs, points d’expérience, récompenses supplémentaires. L’initiative nationale s’étendra sur cinq ans, mais le défi numérique fonctionne d’abord à titre expérimental, du 6 septembre au 31 décembre 2026. Ses fonctionnalités pourront être adaptées aux retours des utilisateurs.

La démarche s’appuie sur un constat précis. Dans son enquête sur les habitudes de lecture de 2024, la NLB relevait que 89 % des adultes lisaient plus d’une fois par semaine, tous supports confondus. En revanche, seuls 28 % déclaraient lire des livres à cette fréquence. L’actualité et les articles en ligne occupent une place bien plus importante. La difficulté n’est donc pas de faire lire des mots aux Singapouriens, mais de leur redonner du temps pour des textes suivis.

« Dans le monde numérique actuel, la lecture de textes longs est plus importante que jamais », souligne Melissa Tam, directrice générale de la NLB, dans le communiqué de lancement. Elle met en avant l’attention, l’esprit critique et l’imagination. Un quart d’heure dans le métro, en attendant le bus ou avant de se coucher : voilà l’effort que l’établissement souhaite voir devenir un réflexe.

Le programme associe plus de quarante partenaires, dont la Singapore Book Publishers Association, et s’est fixé un objectif de 150 000 inscrits au défi d’ici septembre 2027. Il comprend aussi des rencontres en bibliothèque et « Get It Now », qui permet d’emprunter immédiatement, sur Libby, un ebook sélectionné le premier vendredi de chaque mois, jusqu’en mars 2027. Du 6 septembre au 7 octobre, l’opération caritative Read for Good liait également les minutes de lecture déclarées à une collecte pouvant atteindre 150 000 dollars singapouriens.

Cette façon de ménager une place aux livres dans le quotidien n’est pas nouvelle dans la cité-État. Dès 2017, ActuaLitté évoquait la vente annoncée de petits formats dans les transports. Désormais, plutôt que le seul accès à un ouvrage, c’est la constance du lecteur que les autorités cherchent à encourager.

Réduire la TVA, écourter une peine, récompenser une séance

D’autres pays ont choisi de rendre la lecture avantageuse, mais par des voies bien différentes. En Allemagne, ActuaLitté rappelait en mars 2026 que les ebooks bénéficient depuis décembre 2019 du même taux réduit de TVA que les livres imprimés, fixé à 7 %. Les professionnels souhaitent aller plus loin, jusqu’à envisager une exonération. L’avantage fiscal porte ici sur l’accès aux ouvrages, non sur le temps passé à les lire.

Au Brésil, la récompense prend une forme autrement concrète : quatre jours de remise de peine par livre lu et commenté, dans la limite de douze ouvrages par an. Un mécanisme semblable, présenté en Ouzbékistan en 2025, prévoit trois jours par livre validé, dans la limite de trente jours annuels pour les détenus concernés. Ici, la lecture est contrôlée et liée aux politiques de réinsertion, bien loin des pièces virtuelles singapouriennes.

Ce choix de récompenser une pratique déclarée ne fait pas l’unanimité. Le poète Gwee Li Sui doute que ces incitations suffisent à développer durablement le goût de lire. La question a également gagné le Parlement : le 7 octobre, la députée He Ting Ru a demandé quels critères permettraient d’évaluer ReadSG au-delà des points distribués.

Dans sa réponse publiée le même jour, le ministère du Développement numérique et de l’Information annonce une évaluation au moyen de son enquête nationale sur les pratiques de lecture. Les indicateurs porteront sur la fréquence quotidienne ou presque, le plaisir de lire et l’importance que les habitants accordent à cette activité, tout en distinguant les livres des autres supports.

Crédits photo : Marisa_Sias CC 0

Par Cécile Mazin

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