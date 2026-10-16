Prix unique du livre : la Pologne prépare des minima pour auteurs et traducteurs

Dix pour cent pour les auteurs, 3 % pour les traducteurs : ces seuils élargissent une réforme jusqu’ici centrée sur le prix unique. Le 21 septembre, la ministre de la Culture, Marta Cienkowska, a annoncé avoir demandé l’inscription de la future loi de protection du marché du livre au programme législatif du Conseil des ministres. La démarche ne constitue pas un dépôt au Parlement.

Les orientations présentées en novembre 2025 prévoyaient déjà un prix identique pour chaque titre, quel que soit le détaillant, pendant l’année suivant sa mise en vente. Le ministère veut freiner les remises pratiquées dès la parution, qui pénalisent les librairies indépendantes face aux grandes enseignes et plateformes.

La comparaison avec la loi Lang s’impose, avec une différence importante sur la durée. En France, le prix fixé par l’éditeur s’impose aux détaillants, qui peuvent généralement consentir jusqu’à 5 % de réduction dans les conditions prévues par la loi du 10 août 1981. En Pologne, l’encadrement envisagé ne durerait que douze mois.

Des droits minimaux encore à préciser

Le ministère évoque un minimum de 10 % du prix de couverture pour les auteurs et de 3 % pour les traducteurs. Comme le rapporte PublishNews dans son article du 24 septembre, la ministre a précisé que ces taux se rapporteraient aux contrats calculant les droits sur le prix public. On ne peut donc pas en déduire qu’ils s’appliqueraient à tous les modes de rémunération. Leurs modalités restent à préciser.

Un autre pourcentage, 45 %, porte sur les relations commerciales entre professionnels. Il correspond au plafond proposé pour les remises pratiquées par les distributeurs lors des ventes en gros, et nullement aux réductions accordées aux lecteurs. Le gouvernement entend aussi interdire les frais additionnels de distribution répercutés sur les éditeurs et les créateurs.

La réforme inclurait les livres imprimés, numériques et audio. Des exceptions concerneraient les achats des bibliothèques, des institutions culturelles, des universités et des instituts de recherche. Les salons du livre organisés sur plusieurs jours bénéficieraient également de règles particulières autorisant certaines remises.

Mieux connaître les ventes, convaincre les éditeurs

Autre ambition : disposer de données commerciales plus complètes. Les éditeurs ou importateurs, distributeurs et détaillants seraient tenus de transmettre leurs chiffres à l’office national des statistiques polonais. Les premiers travaux parlaient de déclarations trimestrielles ; la Chambre polonaise du livre évoque désormais un rythme semestriel. Ce système automatisé doit aussi donner aux éditeurs et aux ayants droit un meilleur accès aux résultats des ventes.

ActuaLitté avait déjà détaillé ce dossier en mai, dans le prolongement de plusieurs tentatives de régulation restées sans suite. Les divergences persistent toutefois. Le 7 octobre, un débat organisé au Parlement a précisément exposé les désaccords entre professionnels, sans constituer un examen parlementaire du texte.

Anna Zdrojewska-Żywiecka, dirigeante du groupe éditorial Relacja et représentante du Porozumienie Wydawców Książek, a dénoncé la place insuffisante réservée aux éditeurs dans la préparation de la réforme. Elle a également regretté le manque de documentation sur les échanges antérieurs, rapporte Rynek Książki. Piotr Adamowicz, président de la commission parlementaire de la Culture, a appelé au compromis, se méfiant d’une réglementation trop détaillée des relations commerciales.

Le prix payé par le lecteur demeure une autre interrogation. Michał Bernardelli, auteur d’une étude de simulation sur le prix unique, a insisté sur l’incertitude des projections et les différences entre catégories d’ouvrages. Quant à Agata Diduszko-Zyglewska, responsable du groupe chargé de préparer la réforme, elle a évoqué la disparition d’environ un tiers des librairies polonaises en dix ans, d’après les données présentées lors du débat.

Crédits photo : Arcaion CC 0

Par Clément Solym

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