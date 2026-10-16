Corée : un site pirate de webtoon fermé entraîne une explosion d'achats légaux

Le site avait cessé ses activités en avril. Cinq mois plus tard, WEBTOON Entertainment publie un bilan chiffré des comportements d’achat après sa disparition. Le groupe s’est appuyé sur les transactions enregistrées de janvier à août 2026 par Naver Webtoon, sa plateforme sud-coréenne. Son enquête s’intéresse notamment aux séries dont les derniers épisodes payants se retrouvaient sur les sites pirates le jour même de leur publication.

Pour ces titres, le nombre de nouveaux acheteurs a été multiplié par 7,9 pendant la semaine où NewToki a fermé, par rapport à la moyenne des trois semaines précédentes. Les recettes des œuvres concernées ont augmenté de 29,7 % au cours des trois semaines suivant la fermeture, puis de 11,9 % supplémentaires durant les trois semaines suivantes. Ces chiffres, également rapportés par NoCut News, portent sur une sélection d’œuvres, pas sur le chiffre d’affaires global du webtoon coréen.

Des lecteurs déjà familiers des séries

Parmi ces nouveaux acheteurs, 96 % avaient déjà lu les titres pour lesquels ils ont commencé à payer. Naver y voit le signe d’un retour vers l’offre autorisée : privés d’un accès pirate, certains lecteurs auraient choisi de reprendre leur lecture sur le service officiel. Mais les données d’achat ne prouvent pas que ces utilisateurs fréquentaient auparavant NewToki.

Pour procéder à ses comparaisons, l’entreprise a distingué trois groupes : les œuvres piratées le jour de leur sortie, celles dont la diffusion illicite intervenait plus tard et les séries sans fuite identifiée. Des échantillons ont été retenus dans chaque catégorie ; les titres à parution interrompue ou irrégulière ont été exclus. Le nombre d’œuvres analysées et les montants absolus des ventes ne sont toutefois pas détaillés dans le communiqué coréen de Naver.

WEBTOON Entertainment estime que ces recettes supplémentaires bénéficient aux créateurs, sans préciser les sommes effectivement perçues par les auteurs.

NewToki, un vieux dossier pour les auteurs

Avant sa disparition, NewToki avait déjà provoqué une mobilisation bien au-delà des écrans. En août 2025, ActuaLitté rapportait le rassemblement de créateurs sud-coréens devant l’ambassade du Japon à Séoul. Ils réclamaient l’extradition de l’opérateur présumé de plusieurs plateformes pirates. NewToki diffusait des webtoons, BookToki des romans en ligne et ManaToki des mangas. Les organisations d’auteurs dénonçaient alors les pertes occasionnées par cette circulation non autorisée.

La fermeture d’avril 2026 n’a pourtant pas fait disparaître les copies illégales : des sites imitateurs sont apparus. Selon l’Agence coréenne de protection du droit d’auteur, citée par WEBTOON Entertainment, la fréquentation quotidienne moyenne des trois principaux sites pirates est passée d’environ 4,71 millions à 1,71 million de visites après l’entrée en vigueur de mesures de blocage d’urgence, le 11 mai. Soit une baisse de 64 %, qui ne doit pas être confondue avec l’évolution des seuls visiteurs de NewToki.

L’entreprise met également en avant ToonRadar, une technologie développée en 2017 qui insère des filigranes invisibles dans les épisodes afin de retrouver les comptes responsables des fuites. Elle revendique un taux de protection de 99,8 % pour les derniers épisodes payants et affirme que leur arrivée sur les services illégaux est désormais retardée de trois à cinq épisodes. Ces performances proviennent de son propre bilan.

Pour Kim Kyunam, vice-président de Naver Webtoon, les mesures de blocage et ToonRadar permettent de « faire revenir les lecteurs vers notre service officiel et de les y maintenir ».

Le groupe poursuit aussi ses démarches à l’étranger. Il indique avoir contribué à la fermeture de trois sites basés au Vietnam en mai, puis de trois plateformes anglophones en août, en coopération avec Interpol et des autorités locales en Afrique du Nord. Pour ces dernières, il évoque un total de 130 millions de visites annuelles.

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Par Nicolas Gary

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