Les adolescents des campagnes lisent-ils autrement que ceux des villes ?

Grandir à la campagne change-t-il la manière de lire ? La distance avec les bibliothèques ou les librairies suffit-elle à expliquer les habitudes des adolescents ? Pour répondre à ces questions, l'association Lecture Jeunesse, qui œuvre depuis plus de 50 ans pour la lecture, l'écriture et l'oralité des jeunes, s'est intéressée à leur quotidien.

Intitulée « Lire en milieu rural : perspectives d'adolescentes et d'adolescents et de leur entourage », cette enquête sociologique a été menée par son Observatoire de la lecture et de l'écriture des adolescents, en partenariat avec l'Agence Phare, spécialisée dans les études en sciences sociales, avec le financement du ministère de la Culture.

Les chercheurs ont interrogé des adolescents, leurs parents et les professionnels qui les accompagnent. Ils ont aussi recensé les possibilités d'accès à la lecture sur le territoire étudié, pour comprendre comment les jeunes peuvent réellement profiter des ressources disponibles.

Au-delà des différences entre villes et campagnes

L'enquête, dont les résultats détaillés seront dévoilés le 10 novembre, montre que l'éloignement géographique ne suffit pas à expliquer les habitudes de lecture. L'âge, le genre, l'entourage, les possibilités de déplacement ou encore les usages numériques entrent également en jeu.

La distinction entre jeunes urbains et ruraux ne permet donc pas, à elle seule, de comprendre leurs pratiques. L'étude s'intéresse aussi à l'adéquation entre l'offre culturelle et les envies des adolescents.

Les conclusions seront présentées à partir de 10h20 par Agathe Franck, responsable de l'Observatoire de Lecture Jeunesse, et les sociologues Paul Neybourger et Lucie Etienne, de l'Agence Phare. Une synthèse sera publiée à cette occasion.

Donner la parole aux adolescents

Au-delà des résultats de l'enquête, le colloque s'intéressera aux attentes des jeunes et aux moyens de mieux les accompagner dans leurs pratiques de lecture.

La matinée s'ouvrira avec le sociologue Claude Poissenot, autour d'une question : « Les jeunes lisent-ils vraiment moins ? » Des adolescents prendront ensuite la parole pour expliquer ce qui leur donne envie de lire, ou au contraire les en éloigne.

Irène Bastard, responsable du département Études et Recherche du pass Culture, dispositif public d'accès aux activités culturelles pour les jeunes, abordera leur participation à la vie culturelle et au secteur du livre. L'après-midi sera consacré aux initiatives destinées aux adolescents. Morgane Moncomble, autrice de New Romance, témoignera de son expérience avant d'échanger avec le public.

Des représentants des ministères de la Culture et de l'Éducation nationale confronteront leurs approches lors d'une table ronde. Enseignants, bibliothécaires et professionnels des activités extrascolaires présenteront des dispositifs adaptés aux besoins des jeunes. Le photographe et écrivain Pablo Gubitsch, auteur de Quitter Forbach, interviendra également.

Le colloque, intitulé « Paroles d'adolescents sur la lecture : des pistes pour des actions mieux ciblées », se tiendra le mardi 10 novembre 2026, de 9h à 17h30, à la Maison de la Poésie, dans le 3e arrondissement de Paris. Il réunira chercheurs, auteurs, adolescents et professionnels de la culture et de l'éducation.

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Créé en 2017 à l'initiative du ministère de la Culture, l'Observatoire de Lecture Jeunesse étudie les pratiques culturelles des adolescents et partage ses travaux avec les professionnels de l'éducation, de la culture, du livre et de la jeunesse.

Crédit image : ActuaLitté / CC BY-SA 4.0

Par Dépêche

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