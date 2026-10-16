Chacun : avancer, coûte que coûte

Paul Weiss-Melville, 56 ans, cardiologue éloigné de son cabinet par une dépression qui le tient depuis deux ans. Il occupe la maison familiale, vivant avec les fantômes de ses parents, William et Lise. Il les entend, leur parle, cherche un peu de réconfort auprès d’eux.

Les vivants ? Il y a sa sœur chérie, Chloé, qui passe le voir pour s’assurer qu’il va bien, et son frère jumeau Lothar, avec qui il n’arrive décidément pas à s’entendre. La compagne de ce dernier, Alma, lui inspire autant de confusion et de peur que de tendresse. C’est donc une drôle de vie, pour Paul. Un quotidien rugueux, morne, dans lequel il tente de glisser un peu de joie en écoutant ses albums préférés.

Il se moque de Donald Trump, qu’il surnomme « l'Homme à la peau de cartable », qu’il soupçonne d’être tout simplement fou. En parallèle, il critique Nicolas Sarkozy et l’épisode terriblement douloureux que ce dernier a vécu avec ses quelques jours en prison… Bref : Paul fait comme il peut.

Je pensais aller mieux. Sortir un peu de moi-même. M’éloigner des eaux vives. De Rose que je crois entendre aller et venir tous les soirs dans la maison. De sa voiture que je parviens toujours pas à reconduire. De sa penderie que je n’ose pas ouvrir. Égoïstement, j’ai essayé ces quelques jours de profiter de la furie du monde, d’observer ses agitations, de m’exposer à la saturation du verbe, de suivre les ballets maladroits de tous les petits commissionnaires. Oui, en tentant timidement de reprendre le cours des choses triviales, je pensais aller mieux. Et puis ce matin le vacarme des eaux a de nouveau envahi les pièces et balayé les affaires du monde.

Avec ce nouveau roman, Jean-Paul Dubois est excellent. L’auteur manie les mots avec une intelligence délicieuse, avec cette capacité à faire sourire et à surprendre. Si certains moments laissent place à une touche d’humour et de légèreté, ce récit reste profondément émouvant. Ancré dans une réalité difficile, émotionnellement poignante.

Tout est une question d’absence, de deuil – celui qui ne trouve pas de résolution et qui, par conséquent, ne peut pas se taire. Cette oscillation entre normalité et tristesse, entre moments de joie et moments de silence, évoque à la perfection ce chemin sinueux vers une forme de guérison. Il n’y a rien de plus humain que d’avancer, malgré la perte et la douleur, portant en nous toutes les personnes que nous avons aimées et qui nous l’ont si bien rendu.

« D’une manière ou d’une autre on dit que les choses finissent par s’arranger. Il suffit d’être têtu, de s’accrocher. Croire est la meilleure façon d’éliminer le doute. »

Par Valentine Costantini

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