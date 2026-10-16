Financement du CNL : “Le débat budgétaire peut changer les choses” (Catherine Pégard)

Le budget 2026 est resté, pour le CNL et le secteur du livre dans son ensemble, une expérience particulièrement désagréable, aux conséquences durables. Les moyens de l'opérateur, qui intervient auprès de nombreux acteurs de la chaine, avaient alors accusé un recul de 15 % de ses crédits, lesquels passaient de 26,7 millions € en 2025 à 22,39 millions €. Une baisse drastique qui en suivait une autre, portant la diminution à 22 %...

Comme nous l'indiquions dans un précédent article, l'opérateur du ministère de la Culture a ainsi connu un déficit de 5,3 millions € au cours du dernier exercice, puisqu'il avait souhaité maintenir son niveau d'intervention auprès des acteurs du livre. Le fonds de roulement de l'établissement lui a permis de combler le manque.

Mais cette réserve s'amenuise petit à petit : « À fin 2026, le niveau du fonds de roulement devrait se situer aux alentours de 15 millions €, et 2027 devrait être la dernière année de recours à celui-ci, pour des raisons de bonne gestion de la trésorerie », prévenait-on du côté du CNL.

Parallèlement, les arbitrages du gouvernement n'ont pas été vraiment favorables à la culture, malgré une rallonge de 1,5 million € sur le budget du CNL pour 2027 (d'un montant de 23,875 millions € au total), fléché vers le soutien des librairies indépendantes, particulièrement éprouvées, dans les régions. Rappelons toutefois que l'opérateur avait évalué ses besoins budgétaires à 28,6 millions €, afin de mener à bien ses missions dans les meilleures conditions...

À l'occasion d'une présentation du projet stratégique du passe Culture, ce vendredi 16 octobre, Catherine Pégard, ministre de la Culture, nous assure que la capacité d'action du CNL était préservée : « Pour l'instant, nous ne changeons rien et j'espère que, pendant le débat budgétaire, nous maintiendrons cet objectif. »

Un « socle » à préserver

Ce moment éminemment politique, au cours duquel les parlementaires amendent le budget proposé par le gouvernement, « peut changer les choses », ajoute-t-elle. « Rien n'est figé à ce stade, nous allons discuter avec les élus pour faire au mieux : à la fois appliquer les mesures de réduction budgétaire qui nous sont demandées à tous et, en même temps, garder les ambitions qui sont les nôtres. Et, surtout, en préservant le socle de ce à quoi nous tenons pour la culture », détaille Catherine Pégard.

Le budget 2027 est présenté dans un contexte économique particulièrement tendu, entre la hausse du taux d'intérêt des emprunts français et celle du déficit. Ce nouveau PLF conserve toutefois, dans les grandes lignes, les réflexes macronistes : limiter les nouveaux prélèvements et plutôt réduire les dépenses publiques.

À ce titre, invitée à commenter les deux amendements au PLF 2027 qui proposent d'instaurer une taxe sur les ventes en ligne de livres neufs ou d’occasion réalisées via des places de marchés [marketplaces, NdR], Catherine Pégard a décliné.

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La partie reste donc délicate, du propre aveu de la ministre : « Mon objectif est de faire en sorte qu'on organise les choses au mieux possible, pour que personne ne perde. L'idée est de ne pas casser la dynamique qui est la nôtre. » Dressant un proto-bilan de la politique culturelle du livre, elle estime que « sur la lecture, nous avons pris beaucoup de mesures, qui visent à la fois la pratique de la lecture, le maintien des librairies indépendantes, la lecture à voix haute, tous ces dispositifs-là sont maintenus, ils existent. »

Photographie : Catherine Pégard, ministre de la Culture, ce vendredi 16 octobre à Paris, dans les locaux du Passe Culture (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

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