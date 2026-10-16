Ce roman prétend vous lire pendant que vous le lisez

« Je te vois. » Trois mots. Pas d’intrigue à installer, pas de décor : quelqu’un nous parle depuis la page. Et pas pour demander notre avis. La voix prétend saisir ce qui se produit entre les signes et leur compréhension. « Tu croyais lire. Tu étais lu. » Voilà qui pourrait tourner au numéro de prestidigitation. Seulement, Caron-Laramée n’agite pas un mystère : il met notre regard à l’épreuve.

Retenir un chiffre sans lire la ligne suivante. S’interdire de reconnaître un mot. S’arrêter après chaque terme. Poser le livre, puis le reprendre. On essaie. On triche. On se surprend à vouloir gagner contre du papier. Le plus amusant tient à cette petite rivalité : suivre une consigne ou lui résister revient toujours à lui consacrer de l’attention. « Ce choix t’appartient. » Bien sûr. Encore faudrait-il savoir à quel moment on l’a fait.

Le texte a l’intelligence de ne pas confondre lecture et déchiffrage. Il ausculte ce qui passe d’ordinaire inaperçu : la fin de phrase devinée trop tôt, le souvenir qui corrige un mot, la seconde perdue entre deux pages. « La lecture ne se laisse pas rattraper. » Nous pouvons relire ; nous ne retrouverons ni le même instant ni tout à fait le même lecteur. Plus loin, le corps entre dans l’affaire : « Lire n’est pas une opération pure. C’est un acte somatique continu. » Nuque, souffle, fatigue, doigts crispés : on n’avait pas invité tant de monde dans cette solitude.

Caron-Laramée pousse cette idée jusque dans la matière du livre. Les blancs arrêtent l’élan, les caractères commandent l’œil, une longue phrase joue avec la respiration. L’objet devient la scène. Et quand le dispositif menace de se prendre trop au sérieux, surgissent un examen scolaire, des pièces éditoriales, des statistiques, de faux documents savants. Ils appartiennent à la fiction, bien entendu. Leur précision un peu absurde fait sourire, tout en demandant ce qu’on mesure vraiment lorsqu’on prétend mesurer un lecteur.

Reste une réserve. À force d’annoncer ce que nous venons de faire, la voix peut agacer. Certaines expériences insistent après que leur mécanisme est devenu visible. Et celles et ceux qui attendent personnages, péripéties ou dénouement traditionnel risquent de chercher longtemps une porte d’entrée. Mais l’auteur connaît cette objection.

Mieux : il laisse son narrateur éprouver les limites de son aplomb. « J’ai parlé depuis une proximité que je n’avais pas. » Ce recul vaut davantage que tous les tours précédents. L’assurance se fissure ; le texte y gagne une fragilité imprévue.

La force de VOIX tient à cela : ni lecture de pensée ni magie du papier. Une fiction qui montre ses ficelles, puis vérifie ce qu’elles peuvent encore produire. Car, de fait, cette dernière « n’a pas besoin d’être prise pour le réel pour produire un effet réel ». On sait que l’on nous parle depuis des phrases composées à l’avance. On répond quand même. Par amusement, par irritation, parfois avec une attention nouvelle.

Je m’étais promis de ne rien zapper. Pari tenu. Et me voici à surveiller la vitesse de mes yeux, moi qui croyais simplement chroniquer un roman. L’attachée de presse avait flairé une parenté là où je ne voyais qu’un geste d’auditeur impatient. Elle avait raison de me le signaler.

Il fallait seulement accepter de lire lentement pour comprendre pourquoi.

DOSSIER - Le livre numérique fête ses 50 ans : un anniversaire, tout en histoire

Par Nicolas Gary

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