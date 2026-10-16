Au Japon, les romans jouent leur propre Coupe de France de football

Avant de rêver de soulever la Coupe de France, encore faut-il gagner sa place dans la compétition. Au Japon, pas de footballeurs sur la feuille de match : ce sont des romans qui ont été sélectionnés pour défendre les couleurs de leur territoire.

Les 47 préfectures du pays étaient invitées à choisir leurs représentants. Pour participer, les écrivains devaient résider dans la préfecture concernée et présenter un roman japonais publié entre octobre 2024 et septembre 2025.

Au total, 91 auteurs ont inscrit 119 livres. Après les sélections locales, 35 romans ont été retenus, représentant 33 préfectures. Tokyo et Kanagawa ont obtenu deux places chacune, en raison du nombre élevé de candidatures.

Lancé en octobre 2025, le concours est organisé par l'association Honmirai, présidée par l'écrivain Shōgo Imamura, avec la société de services aux bibliothèques TRC et le distributeur Nippan.

Le coup d'envoi : place aux duels

Le 22 juin, quatre tours se succèdent jusqu'en septembre. Pas de classement à points ni de match retour : deux romans s'affrontent, un seul poursuit l'aventure.

Pour les départager, un jury de 255 bibliothécaires travaillant dans des établissements publics et scolaires a été constitué. À chaque rencontre, les jurés votent pour le roman qu'ils préfèrent. Mais contrairement à une élection classique, le livre qui recueille le plus de suffrages n'est pas automatiquement déclaré vainqueur.

Une fois les votes enregistrés, les organisateurs procèdent à un tirage au sort parmi les bulletins exprimés. Au premier tour, seuls trois votes sont retenus : deux suffisent pour remporter la rencontre. Lors des tours suivants, cinq bulletins sont tirés au hasard. Le roman désigné par au moins trois d'entre eux se qualifie. Le nombre total de suffrages recueillis pour chaque duel n'est toutefois pas communiqué.

Prenons un exemple fictif : un roman obtient 60 voix, contre 40 pour son adversaire. Il part favori, mais si trois des cinq bulletins tirés au sort désignent le second ouvrage, c'est ce dernier qui remporte la rencontre. Autrement dit, un livre peut recueillir la majorité des voix et être tout de même éliminé.

Comme au football, une équipe peut dominer la rencontre et perdre aux tirs au but. Ici, le tirage au sort joue le rôle de la séance fatidique. Une part de hasard pleinement assumée par les organisateurs, selon lesquels « la rencontre avec un livre tient aussi au hasard ».

La finale se joue à onze boules

Le 5 octobre, les derniers concurrents se retrouvent au temple Ishiyama-dera, à Ōtsu, pour les demi-finales et la finale. Selon la tradition, c'est ici que Murasaki Shikibu aurait commencé à imaginer Le Dit du Genji, roman du XIe siècle racontant les amours et les intrigues d'un prince à la cour impériale japonaise. Considéré comme l'un des premiers romans de l'histoire littéraire mondiale, il occupe une place majeure dans la culture japonaise.

Pour cette dernière journée de compétition, le principe du tirage au sort est conservé. Les votes recueillis auprès des bibliothécaires sont représentés dans une urne par des boules de couleur : chaque roman possède sa couleur, et le nombre de boules est proportionnel aux suffrages obtenus.

Neuf boules sont tirées au hasard en demi-finale, puis onze en finale. À chaque fois, la couleur majoritaire désigne le vainqueur.

Un forfait vient également modifier le tableau : le roman représentant la préfecture de Saga est retiré de la compétition à la demande de son autrice. Son adversaire, Sabaibu !, décroche ainsi son billet pour la finale sans avoir à disputer sa demi-finale.

Au terme d'une finale aussi serrée qu'une séance de tirs au but, six boules à cinq, Orion wa shizuka ni utau (オリオンは静かに詠う), de Nagiko Murasaki, représentant la préfecture de Tochigi, remporte le trophée face à Sabaibu ! (サバイブ！), de Keiya Iwai, représentant Kanagawa.

Publié en janvier 2025 chez Shōgakukan, le roman lauréat raconte l'histoire de Saki, une lycéenne atteinte d'une déficience auditive sévère, qui découvre le karuta de compétition, un jeu traditionnel japonais mêlant poésie et rapidité.

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Pour Nagiko Murasaki, 55 ans, jusque-là éloignée des grands classements de ventes, le titre offre une reconnaissance nationale. « C'était le moment le plus palpitant de ma vie », a-t-elle confié à l'agence Kyodo. À partir du 24 octobre, des rencontres avec la lauréate sont prévues dans les bibliothèques de Tochigi, sa préfecture, à l'occasion de l'opération nationale BOOK MEETS NEXT 2026.

Crédit image : CC BY 4.0 / Hypolyte de Saint-Rambert – Temple Ishiyamadera : Hondo (2024)

Par Clotilde Martin

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