La Jeanne de Delteil : ce feu qui rayonne encore

Joseph Delteil publia Jeanne d’Arc en 1925 ; le livre reçut le prix Femina, provoqua une véritable « affaire Jeanne d’Arc » et rompit brutalement avec les surréalistes, André Breton en tête. Car Delteil ne veut ni la sainte glacée ni l’allégorie nationale : il veut la chair, la voix, la révolte, l’insolence d’une paysanne devenue capitaine.

Jacques Maritain et Paul Claudel défendirent ce livre contre ceux qui lui reprochaient de rendre Jeanne trop vivante, trop terrestre, trop libre. C’est précisément cette liberté que la scène du Théâtre Lucas-Paumier rend aujourd’hui contagieuse.

L’adaptation de Jean-Pierre Jourdain et Camille Grandville suit le texte « du point de vue du cœur, de l’organe central, du muscle qui bat ». De la naissance au bûcher, l’histoire n’est pas démontrée : elle est éprouvée. Le spectacle balaie la question savante de l’existence historique de Jeanne pour imposer une certitude plus puissante : elle vit, elle est là, « la fille belle des victoires ».

Delteil à la scène : une rareté précieuse

Les adaptations théâtrales de Joseph Delteil demeurent des événements rares, presque des apparitions. Son écriture luxuriante, prophétique, nourrie de terre, de bêtes et de lumière résiste à la découpe scénique : elle ne se réduit pas à des répliques, elle exige un corps qui la porte comme un feu se porte à mains nues.

C’est pourquoi La Jeanne de Delteil au Théâtre Lucas-Paumier a valeur de miracle : elle rend à la scène un auteur que le théâtre a trop souvent laissé aux bibliothèques.

On se souvient du François d’Assise, adapté par Adel Hakim et Robert Bouvier, créé au Théâtre Artistic Athévains en 2010 : Bouvier, alors directeur du théâtre de Neuchâtel, y incarnait un François débarrassé de l’hagiographie, paysan céleste et contemporain, au milieu d’épis de blé mécanisés et d’une pleine lune sous cinq cents watts. Il faisait de Delteil non un écrivain pieux, mais un poète de l’incarnation, celui qui, selon sa propre formule, permet à chacun de devenir François sans être un saint.

Avec La Jeanne, Christian Schiaretti et Juliette Rizoud renouent avec cette lignée : faire entendre Delteil, c’est refuser que la littérature française se réduise à ses classiques bien élevés ; c’est rappeler, avec Michelet, Péguy et Claudel, qu’il existe une tradition française du sacré charnel, paysan et révolté.

Cette rareté n’est pas un luxe de connaisseur : elle est une nécessité, car Delteil est l’un des rares écrivains à pouvoir parler à la fois à l’Église, aux incroyants et à la jeunesse en colère sans jamais tricher avec aucun des trois.

Juliette Rizoud, l’incandescence faite femme

Il faut aller voir ce spectacle pour Juliette Rizoud, tout simplement. Seule en scène, elle prend possession d’un plateau nu : non pas une nudité de privation, mais une nudité d’offrande. Sa Jeanne ne récite pas : elle surgit. D’un geste, elle tire une table et voici le cheval de Charles VII ; elle aligne des projecteurs et voici l’armée ; elle parle, et le monde obéit.

Juliette Rizoud possède cette rare vertu que Colette appelait la présence : non le volume de la voix, mais la puissance de faire exister autrui par la sienne. Son jeu est direct, franc, jamais outrancier ; sa fougue est juste, sa naïveté n’est jamais mièvre, sa conviction devient celle de la salle.

Elle incarne ce que Michelet voyait dans Jeanne : « l’âme de la France », mais aussi ce que Charles Péguy célèbre dans Le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc — une obéissance qui n’est jamais soumission, une foi qui n’est jamais résignation. Elle est à la fois narratrice, guerrière, enfant, visionnaire ; elle fait de la scène un champ de bataille et de la salle une assemblée.

Le verbe comme armure

Delteil écrit une prose de feu, charnelle, quasi biblique, où le français retrouve son souffle premier. La mise en scène de Christian Schiaretti, avec sa scénographie de coulisses, de serpillières, de placards à balais et de fils, transforme le modeste matériel du théâtre en matière première d’un miracle.

C’est un théâtre de l’objet, mais surtout un théâtre du verbe : la parole n’illustre pas, elle crée. On pense à Jules Michelet, dont l’Histoire de la France fit de Jeanne une figure de renaissance nationale ; à Péguy, pour qui elle incarne l’espérance charnelle ; à Claudel, dont le théâtre sacralise le geste et la parole ; à Bernanos, dont les saints ne sont jamais des anges, mais des êtres de blessure et de grandeur.

Le mot juste ici serait celui du Littré : Juliette Rizoud est efficace au sens fort, capable de produire son effet ; sa Jeanne est péremptoire, parce qu’elle ne discute pas, elle affirme ; son interprétation est véhémente, portée par une force d’âme qui ne se contente pas d’émouvoir, mais convertit au sens ancien : elle retourne le regard.

Une Église prête à l’écouter

On pourrait craindre que Jeanne d’Arc, figure parfois récupérée, divise. C’est l’inverse qui se produit. En 2026, l’Église catholique elle-même se réinvente à l’écoute de la jeunesse : le pape Léon XIV a rencontré 80 000 jeunes au Stade de France le 25 septembre, les invitant à avancer « sans crainte » sur un chemin de vocation ; à Assise, il les a exhortés à rejeter la « culture du pouvoir » pour bâtir une « civilisation de l’amour » au service de la paix et de la fraternité.

À Nairobi, les jeunes demandent une Église où ils soient « acteurs de la transformation », non simples spectateurs. Jeanne, paysanne sans titre qui parla aux rois et aux évêques, est exactement cette figure : celle qui rappelle à toute institution que l’Esprit souffle où il veut, souvent par la bouche des plus jeunes.

Voir ce spectacle, c’est donc réconcilier, non en effaçant les blessures, mais en reconnaissant que la foi, loin d’être un réflexe de soumission, peut être un acte de liberté radicale. Delteil ne fait pas de Jeanne une icône : il en fait une sœur.

Un remède pour la jeunesse en colère

Alors que des milliers de lycéens et d’étudiants manifestent en France pour dénoncer leurs conditions d’enseignement : 71 500 personnes le 8 octobre selon le ministère de l’Intérieur, cette Jeanne résonne étrangement.

Elle aussi fut une jeune fille qu’on voulait réduire au silence ; elle aussi refusa que l’avenir soit décidé sans elle. Delteil ne propose pas un programme politique, mais quelque chose de plus profond : la dignité de la parole individuelle face à la machine. C’est ce que la littérature, de Hugo à Camus, de Péguy à Sartre, n’a cessé de rappeler : avant de changer le monde, il faut refuser de le subir.

Cette mise en scène contemporaine, par sa simplicité désarmante, ouvre les esprits mieux qu’un manifeste : elle montre qu’une seule voix, une seule présence, peut faire surgir un monde. C’est là toute la leçon du théâtre et toute la leçon de Jeanne.

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La Jeanne de Delteil se joue au Théâtre Lucas-Paumier jusqu’au 17 février 2027. Il serait une erreur, une vraie faute de goût et de courage, de la manquer. Ce n’est pas un spectacle : c’est une brûlure salutaire.

Allez-y, non par devoir culturel, mais par besoin vital, parce qu’il existe encore, sur une scène parisienne, des endroits où l’on peut entendre battre le cœur de la France, sans nationalisme aucun, et y reconnaître le sien.

Par Yves-Alexandre Julien

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