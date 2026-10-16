La Jeanne de Delteil : ce feu qui rayonne encore

Au Théâtre Lucas-Paumier, La Jeanne de Delteil n’est pas une commémoration : c’est une résurrection. Portée par Juliette Rizoud dans une mise en scène de Christian Schiaretti, cette œuvre d’une heure trente fait de Jeanne d’Arc non une statue de pierre, mais une jeunesse debout, ardente, irréductible : celle qui, en 2026, nous manque et nous appelle.
Le 16/10/2026 à 12:28 par Yves-Alexandre Julien
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16/10/2026 à 12:28
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Joseph Delteil publia Jeanne d’Arc en 1925 ; le livre reçut le prix Femina, provoqua une véritable « affaire Jeanne d’Arc » et rompit brutalement avec les surréalistes, André Breton en tête. Car Delteil ne veut ni la sainte glacée ni l’allégorie nationale : il veut la chair, la voix, la révolte, l’insolence d’une paysanne devenue capitaine.
Jacques Maritain et Paul Claudel défendirent ce livre contre ceux qui lui reprochaient de rendre Jeanne trop vivante, trop terrestre, trop libre. C’est précisément cette liberté que la scène du Théâtre Lucas-Paumier rend aujourd’hui contagieuse.
L’adaptation de Jean-Pierre Jourdain et Camille Grandville suit le texte « du point de vue du cœur, de l’organe central, du muscle qui bat ». De la naissance au bûcher, l’histoire n’est pas démontrée : elle est éprouvée. Le spectacle balaie la question savante de l’existence historique de Jeanne pour imposer une certitude plus puissante : elle vit, elle est là, « la fille belle des victoires ».
Les adaptations théâtrales de Joseph Delteil demeurent des événements rares, presque des apparitions. Son écriture luxuriante, prophétique, nourrie de terre, de bêtes et de lumière résiste à la découpe scénique : elle ne se réduit pas à des répliques, elle exige un corps qui la porte comme un feu se porte à mains nues.
C’est pourquoi La Jeanne de Delteil au Théâtre Lucas-Paumier a valeur de miracle : elle rend à la scène un auteur que le théâtre a trop souvent laissé aux bibliothèques.
On se souvient du François d’Assise, adapté par Adel Hakim et Robert Bouvier, créé au Théâtre Artistic Athévains en 2010 : Bouvier, alors directeur du théâtre de Neuchâtel, y incarnait un François débarrassé de l’hagiographie, paysan céleste et contemporain, au milieu d’épis de blé mécanisés et d’une pleine lune sous cinq cents watts. Il faisait de Delteil non un écrivain pieux, mais un poète de l’incarnation, celui qui, selon sa propre formule, permet à chacun de devenir François sans être un saint.
Avec La Jeanne, Christian Schiaretti et Juliette Rizoud renouent avec cette lignée : faire entendre Delteil, c’est refuser que la littérature française se réduise à ses classiques bien élevés ; c’est rappeler, avec Michelet, Péguy et Claudel, qu’il existe une tradition française du sacré charnel, paysan et révolté.
Cette rareté n’est pas un luxe de connaisseur : elle est une nécessité, car Delteil est l’un des rares écrivains à pouvoir parler à la fois à l’Église, aux incroyants et à la jeunesse en colère sans jamais tricher avec aucun des trois.
Il faut aller voir ce spectacle pour Juliette Rizoud, tout simplement. Seule en scène, elle prend possession d’un plateau nu : non pas une nudité de privation, mais une nudité d’offrande. Sa Jeanne ne récite pas : elle surgit. D’un geste, elle tire une table et voici le cheval de Charles VII ; elle aligne des projecteurs et voici l’armée ; elle parle, et le monde obéit.
Juliette Rizoud possède cette rare vertu que Colette appelait la présence : non le volume de la voix, mais la puissance de faire exister autrui par la sienne. Son jeu est direct, franc, jamais outrancier ; sa fougue est juste, sa naïveté n’est jamais mièvre, sa conviction devient celle de la salle.
Elle incarne ce que Michelet voyait dans Jeanne : « l’âme de la France », mais aussi ce que Charles Péguy célèbre dans Le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc — une obéissance qui n’est jamais soumission, une foi qui n’est jamais résignation. Elle est à la fois narratrice, guerrière, enfant, visionnaire ; elle fait de la scène un champ de bataille et de la salle une assemblée.
Delteil écrit une prose de feu, charnelle, quasi biblique, où le français retrouve son souffle premier. La mise en scène de Christian Schiaretti, avec sa scénographie de coulisses, de serpillières, de placards à balais et de fils, transforme le modeste matériel du théâtre en matière première d’un miracle.
C’est un théâtre de l’objet, mais surtout un théâtre du verbe : la parole n’illustre pas, elle crée. On pense à Jules Michelet, dont l’Histoire de la France fit de Jeanne une figure de renaissance nationale ; à Péguy, pour qui elle incarne l’espérance charnelle ; à Claudel, dont le théâtre sacralise le geste et la parole ; à Bernanos, dont les saints ne sont jamais des anges, mais des êtres de blessure et de grandeur.
Le mot juste ici serait celui du Littré : Juliette Rizoud est efficace au sens fort, capable de produire son effet ; sa Jeanne est péremptoire, parce qu’elle ne discute pas, elle affirme ; son interprétation est véhémente, portée par une force d’âme qui ne se contente pas d’émouvoir, mais convertit au sens ancien : elle retourne le regard.
On pourrait craindre que Jeanne d’Arc, figure parfois récupérée, divise. C’est l’inverse qui se produit. En 2026, l’Église catholique elle-même se réinvente à l’écoute de la jeunesse : le pape Léon XIV a rencontré 80 000 jeunes au Stade de France le 25 septembre, les invitant à avancer « sans crainte » sur un chemin de vocation ; à Assise, il les a exhortés à rejeter la « culture du pouvoir » pour bâtir une « civilisation de l’amour » au service de la paix et de la fraternité.
À Nairobi, les jeunes demandent une Église où ils soient « acteurs de la transformation », non simples spectateurs. Jeanne, paysanne sans titre qui parla aux rois et aux évêques, est exactement cette figure : celle qui rappelle à toute institution que l’Esprit souffle où il veut, souvent par la bouche des plus jeunes.
Voir ce spectacle, c’est donc réconcilier, non en effaçant les blessures, mais en reconnaissant que la foi, loin d’être un réflexe de soumission, peut être un acte de liberté radicale. Delteil ne fait pas de Jeanne une icône : il en fait une sœur.
Alors que des milliers de lycéens et d’étudiants manifestent en France pour dénoncer leurs conditions d’enseignement : 71 500 personnes le 8 octobre selon le ministère de l’Intérieur, cette Jeanne résonne étrangement.
Elle aussi fut une jeune fille qu’on voulait réduire au silence ; elle aussi refusa que l’avenir soit décidé sans elle. Delteil ne propose pas un programme politique, mais quelque chose de plus profond : la dignité de la parole individuelle face à la machine. C’est ce que la littérature, de Hugo à Camus, de Péguy à Sartre, n’a cessé de rappeler : avant de changer le monde, il faut refuser de le subir.
Cette mise en scène contemporaine, par sa simplicité désarmante, ouvre les esprits mieux qu’un manifeste : elle montre qu’une seule voix, une seule présence, peut faire surgir un monde. C’est là toute la leçon du théâtre et toute la leçon de Jeanne.
À LIRE —Camille Bouvier rejoint la Comédie-Française après 29 ans à l’Institut de France
La Jeanne de Delteil se joue au Théâtre Lucas-Paumier jusqu’au 17 février 2027. Il serait une erreur, une vraie faute de goût et de courage, de la manquer. Ce n’est pas un spectacle : c’est une brûlure salutaire.
Allez-y, non par devoir culturel, mais par besoin vital, parce qu’il existe encore, sur une scène parisienne, des endroits où l’on peut entendre battre le cœur de la France, sans nationalisme aucun, et y reconnaître le sien.
Par Yves-Alexandre Julien
Contact : kokto@hotmail.fr
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Un livre peut quitter les librairies parce qu’il ne se vend plus. Jusque-là, rien que de très ordinaire. Au Japon, une exposition s’intéresse aux autres disparitions : celles provoquées par une erreur, un plagiat, un scandale ou la décision de rappeler des exemplaires déjà distribués. À Tokyo, l’Université Nihon en a réuni 37. Des titres que leurs éditeurs avaient soustraits au commerce et que le musée remet aujourd’hui sous les yeux du public.
27/09/2026, 14:00
La Journée des auteurs européens se tiendra à nouveau du 11 novembre au 12 décembre 2026. En France, Ciclic coordonne la participation des structures souhaitant organiser des rencontres, ateliers ou actions autour du livre et de la lecture.
25/09/2026, 12:41
Après avoir abandonné un projet devenu trop coûteux, Philippe Geluck a trouvé une nouvelle maison pour son Chat. Le Musée du Chat et de l’Art rigolo doit ouvrir début 2028 à Ixelles, dans l’ancienne manufacture de porcelaine Demeuldre-Coché. Plus petit que le projet initial et entièrement financé par des fonds privés, le nouvel établissement marque un changement complet de modèle.
24/09/2026, 18:01
Chaque automne, deux rendez-vous que tout semble séparer occupent le même mois. Octobre Rose rappelle la réalité intime, médicale et sociale du cancer du sein. Le Mois de l’Imaginaire célèbre des littératures qui déplacent les frontières du réel. Leur rencontre repose pourtant sur un même geste : ne pas se résoudre, ne pas se résigner.
24/09/2026, 16:08
À l’occasion du bicentenaire des relations diplomatiques entre la France et le Mexique, deux manuscrits mexicains font l’objet d’une présentation croisée entre Paris et Mexico. Le Codex Boturini est exposé à la Bibliothèque nationale de France (BnF) jusqu’au 13 décembre, tandis que le Codex Azcatitlan, conservé par la BnF, est présenté au Mexique jusqu’au 6 décembre.
22/09/2026, 11:18
De Marseille à Nice, d’Avignon à Gap, les Libraires du Sud multiplient les rendez-vous au début du mois d’octobre. Avant la 11e édition d’Automne en Librairies, organisée du 7 au 10 octobre dans toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Adèle Haenel ouvrira la séquence avec deux rencontres autour de son premier livre, Viser juste. Au total, onze autres autrices et auteurs circuleront ensuite entre 31 librairies pour 32 événements.
21/09/2026, 17:57
Une nouvelle galerie spécialisée dans le 9e art a ouvert ses portes le 16 septembre au 19 rue Racine, dans le 6e arrondissement de Paris. Antoine Mathon y entend défendre aussi bien les grandes figures de la bande dessinée que des artistes contemporains, tout en faisant de l’original — planches, dessins et illustrations — le cœur de sa programmation. Pour inaugurer l’adresse, il consacre une importante rétrospective à Yves Chaland, réunissant plus d’une centaine de pièces.
21/09/2026, 17:33
Du 2 au 4 octobre 2026, la Halle des Blancs-Manteaux accueillera la 36e édition du Salon de la revue. Plus de 200 exposants et plus de trente rencontres sont annoncés autour de la littérature, de la poésie, des idées, de la démocratie, de la géopolitique ou encore des mutations contemporaines de la création. L’entrée est libre.
21/09/2026, 07:30
La cinquième édition de Babelica, salon international en ligne de l’édition indépendante, se tiendra les 21 et 22 septembre 2026. Porté par l’Alliance internationale de l’édition indépendante, l’événement donnera cette année une place centrale à 30 auteurs et autrices de moins de 30 ans, venus de 30 pays.
19/09/2026, 12:00
Mort en mars dernier à l’âge de 100 ans, Jean-Pierre Faye laisse derrière lui une œuvre à la croisée de la littérature, de la philosophie et de l’histoire politique. Les 25 et 26 septembre, une partie de sa bibliothèque personnelle et de sa collection d’art sera dispersée à Bruxelles : livres dédicacés par Michel Foucault, Gilles Deleuze, Roland Barthes ou Jacques Derrida côtoieront des œuvres de Gérard Fromanger, Matta ou Samuel Ringer.
18/09/2026, 15:40
Lisons libres ! se tiendra du 18 au 20 septembre 2026 à l’espace des Blancs Manteaux à Paris. Le salon réunira une centaine de maisons d’édition, telles que L’Antilope, Anamosa, les éditions du Sonneur, Chandeigne & Lima, Aux forges de Vulcain, Talents hauts, Éditions des femmes, La Volte…, ainsi que des rencontres, des dédicaces, des travaux d’artistes, des ateliers pour enfants, des débats et des tables rondes sur le thème de l’indépendance.
17/09/2026, 17:39
Le prochain projet cinématographique de Valérie Donzelli est une nouvelle adaptation : celle du livre d'Éliette Abécassis, Un couple, paru en mars 2023 chez Grasset et disponible en poche au Livre de Poche. Le tournage prendra place en région parisienne, en fin d'année.
17/09/2026, 10:59
À l’occasion de Read & Shine 2026, trois rendez-vous interrogent ce que l’Histoire laisse hors de ses archives. Écriture, silences documentaires et soin dessinent un autre espace de transmission, où les souvenirs, les récits et les corps deviennent les dépositaires d’héritages menacés d’effacement.
16/09/2026, 15:58
À quelques semaines des Aventuriales 2026, le suspense demeure autour du prochain lauréat du Prix Aventuriales, présenté comme « l’invité(e) mystère » de cette douzième édition. Son nom, annoncé début septembre, précédera une interview menée par Stéphanie Miolane et la remise officielle de la distinction, les 26 et 27 septembre à Ménétrol.
15/09/2026, 17:24
Le mercredi 23 septembre, à 19 heures, Sylvain Tesson sera au Théâtre Marigny, à Paris, pour une nouvelle rencontre des « Conversations de la Revue des Deux Mondes ». L’écrivain et voyageur viendra échanger avec le public autour de son parcours, de ses écrits et de son regard sur le monde. La rencontre se tiendra au Carré Marigny. Les places sont proposées à 30 €, avec un tarif réduit de 15 €.
15/09/2026, 14:05
À la Gaîté Lyrique, Read & Shine place sa quatrième édition sous le signe des « Mémoires pour les lendemains ». Le 19 septembre 2026, trois tables rondes suivront un même fil : de la transmission intime aux résistances héritées, jusqu’aux récits capables d’ouvrir d’autres horizons politiques et littéraires.
14/09/2026, 18:17
Aux Aventuriales 2026, les littératures de l’imaginaire dialoguent avec les débats qui traversent notre époque. Représentations genrées, féminisme, succès du duo fantasy-romance, intelligence artificielle ou poids du numérique : les conférences annoncées à Ménétrol dépassent la seule célébration des genres pour interroger leurs liens avec les évolutions sociales, culturelles et technologiques.
14/09/2026, 12:25
Du 13 octobre 2026 au 23 janvier 2027, la bibliothèque de la Part-Dieu rend hommage à Georges Vermard, photographe majeur de la presse lyonnaise, à travers une exposition rétrospective, présentée dans l’espace Patrimoine et inscrite dans le cadre du Bicentenaire national de la photographie.
13/09/2026, 08:30
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