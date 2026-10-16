À Québec, le manga japonais rencontre les caricatures politiques

D’un côté, les origines du manga japonais et son influence sur la création contemporaine. De l’autre, plusieurs décennies de politique municipale, racontées par les dessinateurs de presse. Au Centre d’interprétation historique de Sainte-Foy, la Maison de la BD ouvre ce 9 octobre deux expositions aux sujets bien différents, mais réunies autour du neuvième art.

Avec Perspective MANGA, l’établissement québécois accueille pour la première fois une manifestation issue d’une collaboration internationale. L’événement adapte un parcours conçu au Royaume-Uni, consacré à l’histoire de la bande dessinée japonaise et à son rayonnement au-delà de ses frontières. En parallèle, Drôles d’affaires… municipales ! rassemble des caricatures de personnalités politiques locales, réalisées pour la presse régionale.

Du Royaume-Uni au Québec, le manga voyage

À l’origine de Perspective MANGA se trouve Make Mine Manga, une exposition itinérante lancée en 2023 au Royaume-Uni. Portée initialement par les bibliothèques de Bolton, avec la participation du Lakes International Comic Art Festival, elle a notamment été accueillie à Manchester et dans plusieurs établissements du nord-ouest de l’Angleterre.

Le projet britannique a été élaboré par Paul Gravett, spécialiste de la bande dessinée et auteur de plusieurs ouvrages consacrés au manga. Financé par Arts Council England, il entendait faire découvrir au public les origines de cette production japonaise, ses procédés graphiques et les artistes qui contribuent à son évolution. La municipalité de Bolton détaillait dès mai 2023 les ambitions de cette manifestation, alors présentée dans les bibliothèques britanniques.

À Québec, les visiteurs retrouvent une sélection de planches et de documents visuels réunis autour du parcours conçu par Paul Gravett. L’adaptation conserve cette approche historique tout en accordant une place aux auteurs francophones dont les œuvres empruntent aux codes du manga.

Tony Valente, Stephan Arche et Nunumi figurent parmi les artistes présentés. Leurs travaux témoignent, chacun à leur manière, de la présence des influences japonaises dans la création graphique francophone. Une dimension supplémentaire qui distingue la version québécoise de son modèle britannique.

Le site officiel de la Maison de la BD précise que Paul Gravett assure le commissariat, tandis que la conception graphique associe Steve Kerner, de Curious Roads, à Québec BD. L’établissement annonce une présentation jusqu’au 27 juin 2027.

L’initiative s’accompagne d’une série d’activités gratuites. Dès le 10 octobre, un atelier proposera de créer son propre personnage de manga. Le 17 octobre, à 13 heures, April Petchsri animera Chibi 101, consacré au dessin de personnages aux proportions volontairement exagérées. Le lendemain, Laurence Dea Dionne abordera les difficultés du processus créatif avec Les malédictions du mangaka. Une séance autour des yōkai, créatures surnaturelles du folklore japonais, est également programmée le 31 octobre.

Les maires de Québec croqués par les dessinateurs

Le second rendez-vous quitte les univers japonais pour se pencher sur l’histoire politique locale. Installée dans le Salon des caricatures, Drôles d’affaires… municipales ! réunit une sélection de dessins publiés dans les quotidiens et hebdomadaires de la région.

De Jean-Georges Garneau à Bruno Marchand, en passant par Andrée P. Boucher, plusieurs figures de la vie municipale de Québec et de Sainte-Foy apparaissent dans cette rétrospective. Les œuvres de Raoul Hunter, André-Philippe Côté, Serge Gaboury et d’autres dessinateurs retracent les épisodes et controverses qui ont marqué l’actualité régionale.

Au-delà des personnalités représentées, la sélection s’intéresse aux dossiers municipaux qui reviennent régulièrement dans le débat public. Les caricatures conservent ainsi la trace de préoccupations politiques et de décisions locales, à travers le regard des artistes qui ont accompagné l’actualité.

Le commissariat est assuré par Pierre Skilling et Thomas-Louis Côté, selon la fiche officielle de l’exposition. Celle-ci annonce également une fermeture au 27 juin 2027, bien que le communiqué diffusé le 8 octobre évoque septembre 2027.

Une Maison de la BD ouverte depuis 2025

Ces deux manifestations prennent place dans un équipement culturel encore récent. Inaugurée le 1er mai 2025, la Maison de la BD occupe les locaux du Centre d’interprétation historique de Sainte-Foy, au 2825, chemin Sainte-Foy. Porté par Québec BD avec le soutien de la Ville de Québec, le lieu propose des expositions, des ateliers et diverses activités autour de la création graphique.

Son ouverture avait été annoncée par ActuaLitté en avril 2025, avant une autre initiative internationale : la présentation, en juin 2026, de L’Art de la BD… à la québécoise au Musée de la BD de Bruxelles. Conçue avec Québec BD, cette manifestation rassemble les œuvres de près d’une centaine d’auteurs et autrices du Québec. Avec Perspective MANGA, la coopération prend cette fois le chemin inverse : c’est une création venue de l’étranger qui rejoint la programmation de Sainte-Foy.

Les deux expositions sont accessibles gratuitement. La Maison de la BD accueille le public du vendredi au dimanche, de 10 heures à 17 heures, selon les horaires affichés pour la période allant du 1er septembre au 20 décembre 2026.

Crédits photo : Maison de la BD

Par Dépêche

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