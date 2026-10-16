À Londres, une bibliothèque de plus de 2 000 livres tourne sur elle-même

Dans la dernière salle de l'exposition Es Devlin: Other Worlds, les rayonnages ne tiennent pas en place. La structure pivote au-dessus d'un miroir circulaire, qui en prolonge le reflet. Les dos des livres dessinent des bandes de couleur. Des projections éclairent l'ensemble tandis que l'on entend la voix d'Es Devlin lire des passages choisis. Il n'est pas question d'y emprunter un ouvrage : An Infinite Library est une sculpture cinétique, conçue pour être vue autant qu'écoutée.

Ouverte au public le 2 octobre, cette première rétrospective européenne de l'artiste britannique s'achève sur une œuvre consacrée aux livres. Selon le communiqué du Design Museum, la structure mesure huit mètres de largeur.

Des livres qui ont accompagné l'artiste

Les titres réunis ont tous, selon le musée, compté dans la vie d'Es Devlin et nourri son travail. Parmi eux figurent Chaos, de James Gleick, publié en français sous le titre La Théorie du chaos, Beloved, de Toni Morrison, et Oryx and Crake, de Margaret Atwood, traduit sous le titre Le Dernier Homme. S'y ajoute The Spell of the Sensuous, de David Abram, paru en français sous le titre Comment la terre s'est tue.

Es Devlin

Romans, sciences et réflexion écologique se côtoient donc sur les étagères. Le communiqué précise que plusieurs volumes, déjà largement feuilletés, proviennent directement de l'atelier de la créatrice. L'artiste avait déjà consacré plusieurs installations à ce dialogue entre lecture et sculpture.

An Infinite Library est sa quatrième bibliothèque sculpturale, après Library of Light à la Pinacothèque de Brera, à Milan, Library of Us sur une plage de Miami et Library of the Four Winds à Castle Howard, dans le Yorkshire. C'est toutefois la première de ses bibliothèques cinétiques à être installée dans un musée.

Trente ans de création, du bureau aux scènes monumentales

L'exposition retrace trois décennies de travail, du théâtre aux concerts et aux grandes manifestations. Es Devlin a notamment conçu des décors pour The Lehman Trilogy et participé à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Londres en 2012, ainsi qu'au spectacle de la mi-temps du Super Bowl en 2022.

Le parcours commence dans une reconstitution de son atelier du sud de Londres. Livres, objets, maquettes et dessins permettent de découvrir les matériaux à partir desquels naissent ses projets. Plus loin, A 30-Year Desk rassemble, sur des bureaux circulaires, des archives personnelles et plus de trente modèles.

« Je transporte mon atelier et pratiquement toutes mes archives de ces trente dernières années au Design Museum pour cette exposition », explique l'artiste.

Une monographie et des livres destinés à être donnés

Cette rétrospective s'accompagne également d'une publication chez Thames & Hudson. Paru au Royaume-Uni le 1er octobre, A Concise Atlas of Es Devlin reprend la monographie An Atlas of Es Devlin, publiée en 2023, dans un format plus compact, enrichi de trente projets récents. Ses 942 pages réunissent quelque 1 000 illustrations, des commentaires de l'artiste sur ses créations et des entretiens avec plusieurs collaborateurs, dont Pharrell Williams et Carlo Rovelli.

Quant aux ouvrages disposés dans l'installation, de nombreux exemplaires ont été fournis par Penguin Random House UK. D'après le communiqué du Design Museum, ils doivent être remis à des écoles et à des associations locales après la fermeture de l'exposition, le 4 avril 2027. La page officielle de l'exposition confirme cette redistribution annoncée.

L'opération s'inscrit dans l'Année nationale de la lecture 2026, lancée au Royaume-Uni par le ministère de l'Éducation avec le National Literacy Trust. Cette campagne vise à encourager la lecture pour le plaisir, notamment chez les enfants et les jeunes.

Crédits photos : Daniel Devlin © susakpress

Par Clément Solym

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