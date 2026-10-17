Le fisc français a lu ces six romans et demande quelques explications

Sollicitée par les services du trésor public, ActuaLitté a travaillé de concert avec les fonctionnaires de Bercy pour apporter son expertise sur six dossiers restés en travers de la gorge de l'administration fiscale. Déclarations et réponses (presque) recueillies par la rédaction : les intrigues, elles, donnent encore la migraine au inistère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Petits problèmes de patrimoines, qui ne collent pas aux déclarations...

Se marier d’abord, voler ensuite

Patrimoine déclaré : Une garde-robe soignée et d’excellentes perspectives matrimoniales.

Patrimoine constaté : Une fortune aristocratique convoitée, cinq jours pour s’en emparer et une identité à géométrie variable.

Explications du contribuable : « Ce n’est pas du vol. C’est un rapprochement familial avec optimisation patrimoniale. »

Londres, 1898. Quinn Le Blanc a trouvé comment améliorer sa situation financière : séduire un aristocrate, l’épouser et lui subtiliser sa fortune. Cinq jours lui sont accordés pour réussir. Un délai serré pour dépouiller une des familles les plus riches d’Angleterre.

Dans La Reine de l’arnaque, d’Alex Hay (trad. Hélène Amalric, Hachette Fictions, mars 2025), l’escroqueuse se fait passer pour une débutante de la haute société et pénètre le cercle des Kendal. Le duc et les siens ont pourtant leurs propres secrets. L’opération tourne au jeu de dupes. Pourquoi le duc veut-il se marier ? Que cache sa sœur Victoria ? Ici, le mensonge s’apprend avant les bonnes manières.

Reste un problème pour l’inspecteur : la fortune n’a pas encore changé de mains. Attendons la fin de l’opération. Et le dépôt de plainte.

Un casino contre un acte de mariage

Patrimoine déclaré : Une carrière réussie, une indépendance financière et aucun projet d’union.

Patrimoine constaté : Un hôtel-casino familial promis en héritage, mais inaccessible à une célibataire.

Explications du contribuable : « Mon mariage est une pièce justificative. Les sentiments ne sont pas exigés. »

Natalia Cruz possède déjà de quoi vivre confortablement. Trahie autrefois, elle tient à son célibat. Mais pour hériter de l’hôtel-casino paternel, il lui faut un mari. L’institution matrimoniale retrouve soudain une rentabilité remarquable.

Dans Tempted, d’Arielle Héra (Éditions Addictives, novembre 2025), Andy Hawns, son garde du corps, lui propose une union de façade. Aucun sentiment, aucune complication : le contrat paraît limpide. Jalousies autour de l’empire familial et secrets du prétendant compliquent bientôt l’arrangement. À Las Vegas, le risque n’épargne pas les mariages de raison.

L’administration recommande de conserver le certificat de mariage. Le conjoint, lui, ne peut figurer à l’actif immobilisé.

Du pétrole payé en vies humaines

Patrimoine déclaré : Une aisance familiale dont les origines ne semblent intéresser personne.

Patrimoine constaté : Une prospérité industrielle, un nouveau gisement et des ouvriers utilisés comme monnaie d’échange.

Explications du contribuable : « Mon père s’occupe des investissements. Je n’ai jamais lu les annexes. »

Desdemona Mannering fréquente les soirées mondaines sans s’interroger sur l’origine de l’argent. Son père gère les affaires. Jusqu’au jour où elle le surprend négociant avec une mystérieuse silhouette : un gisement de pétrole contre la vie de ses propres ouvriers. La responsabilité sociale de l’entreprise vient de subir un sérieux coup de grisou.

Dans Desdemona, de C. S. E. Cooney (trad. Anne-Sylvie Homassel, Argyll, avril 2026), la jeune héritière découvre le prix véritable de la réussite paternelle. Révoltée, elle gagne les Mondes du dessous pour tenter de réparer le désastre. Elle doit notamment sauver le Valwode, royaume dont les rêves s’effritent. Derrière la féerie, des vies humaines traitées comme un coût de production. Les mineurs, eux, n’ont pas été consultés sur les conditions du marché.

Le contrôleur a demandé les comptes de l’exploitation. On lui a présenté un pacte surnaturel. Pièce justificative irrecevable.

Milliardaire sur terre, promoteur sur l’eau ?

Patrimoine déclaré : Une entreprise technologique, quelques souvenirs et une passion pour le jeu de go.

Patrimoine constaté : Une fortune milliardaire ; à l’autre bout du monde, un projet américain de villes flottantes dont la propriété reste à établir.

Explications du contribuable : « J’ai commencé avec des pierres noires et blanches. Le reste relève de l’innovation. »

Todd Keane a révolutionné l’intelligence artificielle et accumulé les milliards. La maladie ronge désormais ses souvenirs. Il livre sa confession tandis qu’à Makatea, en Polynésie, une entreprise américaine envisage des villes flottantes. Une nouvelle adresse pour les contribuables lassés de la terre ferme.

Dans Un jeu sans fin, de Richard Powers (trad. Serge Chauvin, Actes Sud, février 2025), son destin croise ceux d’une océanographe, d’une artiste polynésienne et d’un ancien ami lié à lui par le go. Makatea, défigurée par l’extraction minière, doit décider de son avenir. La promesse technologique divise : une utopie industrielle réparera-t-elle la précédente ? Les promoteurs vendent des horizons ; les habitants connaissent le prix du sol.

Attention au procès-verbal : rien ne permet d’attribuer personnellement ces futures constructions à Todd Keane. Il faudra aussi construire ces villes avant d’en chercher le cadastre en pleine mer.

Pas de salaire, mais des relations à vie

Patrimoine déclaré : Élèves de terminale, sans activité professionnelle ni revenus personnels établis.

Patrimoine constaté : Des noms influents, des protections familiales et l’accès possible à un cercle où l’entraide se transmet presque de génération en génération.

Explications du contribuable : « Ce n’est pas une fortune. C’est juste que toutes les portes s’ouvrent devant nous. »

À Excelsior Prep, certains élèves n’ont guère besoin de préparer leur avenir. Bernie Kaplan, Isobel Rothcroft et Skyler Hawkins ont presque leur place assurée au club de l’Héritage de New York. Le privilège n’est pas un virement : il procure relations, protection et accès au pouvoir. Les intérêts courent sur plusieurs générations.

Dans Les Héritiers, de Jessica Goodman (trad. Sidonie Van den Dries, Bayard Jeunesse, juin 2025), Tori Tasso, boursière venue du Queens, trouble cette sélection de naissance. Comment a-t-elle été invitée ? Le gala s’achève par un meurtre. Les secrets de l’élite menacent soudain leurs propriétaires.

L’inspecteur peut toujours chercher la case « capital social hérité ». Elle n’existe pas. Ces carnets d’adresses ne connaissent pas de barème. Curieux privilège : plus on en bénéficie, moins il est nécessaire de le mentionner.

Une rentière qui refuse de répondre

Patrimoine déclaré : Un panier, une gamelle et des dépenses alimentaires régulières.

Patrimoine constaté : Une fortune reçue en héritage, sans emploi connu, fiche de paie ou début d’activité professionnelle.

Explications du contribuable : « Miaou. »

L’administration a déjà connu des héritiers récalcitrants. Samantha pose une difficulté supplémentaire : c’est une chatte. Un parent lui a légué une fortune, sans lui faire quitter son panier à pique-nique. Elle accompagne Miss Rachel Murdock en Californie, où sa nièce Lily appelle à l’aide. À peine arrivée, Samantha échappe à une tentative d’empoisonnement ; quelques heures plus tard, Lily est assassinée.

DansLe chat a tout vu, de Dolores Hitchens (trad. Clément Baude, Philippe Rey, mai 2026), le félin a assisté au drame, mais n’a rien à déclarer aux enquêteurs. L’inspecteur Mayhew piétine ; Miss Rachel mène l’enquête tandis que les crimes s’accumulent. Ce roman policier de 1939, traduit pour la première fois en français en 2026, paraît avec une préface de Joyce Carol Oates.

Le contrôle s’annonce délicat. La contribuable n’a pas signé son audition. Peut-on notifier une mise en demeure à quelqu’un qui dort dix-huit heures par jour ?

Six dossiers, aucun clos

Mariage d’intérêt, industrie meurtrière, milliards technologiques, relations héritées et chatte rentière. La fortune prend toutes les formes ; rarement celle d’une déclaration complète.

Dans les romans, il suffit généralement d’une bonne explication pour que l’invraisemblable fasse avancer l’histoire. À Bercy, on demande toujours les justificatifs.

Crédits photo : SIE de Clichy - Silassouille, CC BY SA 4.0

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Par Nicolas Gary

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