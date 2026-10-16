Kobo Plus ajoute les livres audio à son abonnement français

Les deux formules proposent un essai gratuit de 14 jours, sans engagement. Une restriction apparaît toutefois sur la page commerciale de Kobo : la formule combinée comprend 30 heures d’écoute mensuelles. Cette limite, absente du communiqué, contraste avec la présentation de Kobo Writing Life, qui évoque un accès illimité. Les modalités applicables une fois le forfait épuisé ne sont pas précisées.

Un changement de stratégie depuis 2021

Lancé en France avec la Fnac en novembre 2021, Kobo Plus proposait initialement plus de 500 000 références numériques, dont 50 000 en français. L’audio restait alors à l’écart : interrogée par ActuaLitté, Agnès Panquiault, alors directrice du développement catalogue Europe, expliquait notamment les réticences des éditeurs français envers le streaming.

Le catalogue annoncé réunit aujourd’hui plusieurs auteurs populaires, parmi lesquels Pierre Lemaitre, Guillaume Musso, Freida McFadden, Valérie Perrin et Marie Vareille. Changer l’eau des fleurs, Nous qui avons connu Solange ou encore C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien, figurent parmi les références mises en avant.

L’écoute est accessible depuis l’application Kobo Books sur iOS et Android, ainsi que sur les liseuses compatibles Bluetooth, mais pas sur tous les modèles de la marque.

Cette extension intervient alors que l’abonnement occupe une place importante dans les usages. Selon le baromètre 2026 du SNE, de la Sofia et de la SGDL, 10 millions de Français ont écouté au moins un livre audio numérique en 2025. Parmi eux, 48 % disposaient d’un abonnement à une plateforme de lecture ou d’écoute.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Dépêche

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