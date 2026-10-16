À 83 ans, cette Brésilienne loue 12 000 livres sans date de retour ni algorithme

Pas de date de retour à respecter. Chez Encontro Marcado, dans le quartier d’Ipanema, à Rio de Janeiro, les abonnés emportent un volume, le lisent à leur rythme, puis reviennent en chercher un autre. L’adresse a ouvert le 20 mai 1996 et n’a pas changé de principe. « La lecture n’a pas de délai, elle procure du plaisir », résume sa fondatrice, Ana Klajman, dans un reportage de la Folha de S.Paulo.

La formule n’est pas celle d’une bibliothèque publique. Il faut payer pour emprunter : 60 reais par mois donnent accès à un titre à la fois, tandis qu’un abonnement à 120 reais permet d’en louer autant que souhaité, sans échéance de restitution – en légère hausse par rapport à ce qui était proposé en août dernier, à 110 reais pour la formule illimitée.

Le commerce se trouve dans une galerie de la rue Visconde de Pirajá. Il compte aujourd’hui quelque 70 habitués, selon la Folha. Une clientèle qu’Ana suit au plus près : elle se souvient des emprunts, connaît les préférences des fidèles et tient compte de leurs réactions avant de proposer la prochaine lecture.

Les recommandations, de mémoire

Les rayonnages mêlent romans classiques, nouveautés, ouvrages pour la jeunesse, biographies, poésie, histoire, théâtre et cinéma. On y trouve aussi des éditions devenues difficiles à dénicher dans les librairies. Le classement, lui, n’a rien d’improvisé : la collection est organisée selon la classification décimale de Dewey, couramment employée dans les bibliothèques pour répartir les ouvrages par sujets.

Pour choisir les nouveautés, la propriétaire consulte les journaux, écoute les demandes et se rend chaque semaine en librairie. Elle indique que Freida McFadden, autrice notamment de La Femme de ménage (City, traduction de Karine Forestier), est actuellement l’écrivaine la plus empruntée. Un succès contemporain qui côtoie, sur les étagères, des textes moins faciles à retrouver.

Rita Benaderet, 74 ans, fréquente Encontro Marcado depuis 2009. Cette ancienne publicitaire explique à la Folha y avoir découvert des auteurs et des classiques qu’elle n’aurait pas choisis seule. Elle apprécie également de pouvoir lire beaucoup sans accumuler les volumes chez elle. Au fil des années, les suggestions de la bibliothécaire ont fini par devenir un rendez-vous.

Une seconde vie après la bibliothèque de Copacabana

La relation d’Ana Klajman aux livres remonte à l’enfance. Arrivée au Brésil avec sa famille après avoir quitté l’Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, elle apprend à lire et à écrire en portugais à six ans. Son père l’encourage à parcourir la presse. Elle étudie ensuite la bibliothéconomie et travaille vingt-sept ans à la bibliothèque municipale de Copacabana, où elle devient responsable adjointe.

La fermeture de cet établissement marque sa retraite. Privée des échanges avec ses lecteurs, elle suit une suggestion de son mari et ouvre son propre lieu. Sa fille Karen, tout juste diplômée en génie chimique, se joint à l’aventure. Le nom vient d’ailleurs d’un roman que sa mère lui avait conseillé, O Encontro Marcado, de Fernando Sabino – qui n'a jamais bénéficié d'une traduction en français. Informé de cet hommage, l’écrivain visitera le commerce et y dédicacera plusieurs de ses livres.

Pendant des décennies, mère et fille assurent ensemble l’activité. Karen s’est depuis tournée vers la protection animale, mais continue de prêter main-forte. Lors de la pandémie de Covid-19, alors que les portes étaient fermées, elle livrait les emprunts à vélo dans le sud de Rio et récupérait les exemplaires terminés.

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La fréquentation n’a pas retrouvé son niveau d’avant la crise sanitaire. Ana constate notamment que les adolescents sont rares parmi ses clients. Luisa Daylac, 15 ans, fait figure d’exception : elle déclare lire environ cinq ouvrages par mois et préfère le papier à la liseuse. L’établissement accueille aussi des habitués de très longue date, dont une cliente de 95 ans qui continue de s’y déplacer malgré ses difficultés de mobilité.

Ouverte du lundi au vendredi, Encontro Marcado ne suffit pas à faire vivre sa fondatrice. Celle-ci affirme même en assurer personnellement le financement. « Je n’en vis pas, mais c’est merveilleux. C’est ma vie », confie-t-elle.

Crédits photo : Encontro Marcado

Par Nicolas Gary

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