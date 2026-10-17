Sorcellerie : un étrange livre de 1568 refait surface à Londres

À l’approche d’Halloween, les démons s’invitent chez les libraires anciens. Les 30 et 31 octobre, le Chelsea Rare Book Fair accueillera à Londres une sélection consacrée aux pratiques occultes, à la sorcellerie et aux croyances surnaturelles. Deux enseignes britanniques, Voewood Rare Books et Marshall Rare Books, profiteront de cette manifestation pour lancer un catalogue commun intitulé Weirdiana.

Parmi les curiosités annoncées figure une édition de 1568 du De praestigiis daemonum et incantationibus ac veneficiis, traité de Johann Weyer, également connu sous le nom de Jean Wier. Le volume, présenté comme contenant un index des démons, sera mis en vente pour 7 500 livres sterling, selon les informations de Fine Books & Collections.

L’association entre démonologie et Halloween ne manque pas d’attrait commercial. L’histoire de ce livre réserve pourtant une surprise : son auteur ne cherchait pas à encourager la chasse aux sorcières, mais à remettre en cause les accusations qui conduisaient certaines femmes devant les tribunaux.

Un livre de démonologie contre les persécutions

Né au début du XVIe siècle et mort en 1588, Johann Weyer exerçait la médecine dans les territoires germaniques. Lorsqu’il fait paraître son traité à Bâle, en 1563, il s’attaque aux croyances et aux raisonnements utilisés pour justifier les procès en sorcellerie.

Le médecin ne nie pas l’existence du diable. Il estime toutefois que nombre de femmes accusées d’avoir conclu un pacte avec lui souffrent d’illusions, de mélancolie ou de troubles nécessitant des soins plutôt qu’une condamnation. Son argumentation distingue ainsi les phénomènes qu’il attribue à une maladie de ceux qu’il considère comme relevant véritablement de la magie.

Cette position lui vaut une place singulière dans l’histoire des rapports entre médecine et croyances surnaturelles. Dans une étude publiée par le British Journal of Psychiatry, les auteurs soulignent notamment l’importance accordée par Weyer à l’observation des patients et à la recherche de leurs antécédents.

Son plaidoyer ne relève cependant pas d’un rejet général de la démonologie. La chercheuse Vera Hoorens a montré, dans un article historique publié en 2014, que la défense des personnes accusées de sorcellerie s’inscrivait également dans une critique religieuse de l’Église catholique. Les intentions de Weyer dépassaient donc la seule question médicale.

Un traité réédité, augmenté et traduit en français

Le volume proposé à Chelsea n’appartient pas à la première édition de 1563. Cinq années séparent cette publication initiale de l’exemplaire aujourd’hui commercialisé, témoin des transformations successives d’un texte auquel son auteur apporta plusieurs développements.

L’université de Bâle conserve un exemplaire de l’édition de 1568, sortie des presses de l’officine Oporinus. Sa description bibliographique mentionne six livres, 697 pages numérotées et un index des matières et des mots. La Wellcome Collection, à Londres, possède elle aussi un exemplaire de cette impression latine.

Une distinction s’impose néanmoins. L’index évoqué dans la présentation commerciale ne doit pas être confondu avec la Pseudomonarchia daemonum, répertoire de démons que Weyer ajoutera à son traité en 1577. Ce texte, devenu célèbre dans l’histoire de la littérature démonologique, appartient à une édition ultérieure.

L’œuvre avait déjà franchi les frontières linguistiques bien avant cette dernière augmentation. Dès 1567, le médecin et poète Jacques Grévin en proposait une traduction française, sous le titre Cinq livres de l’imposture et tromperie des diables, des enchantements et sorcelleries.

Le texte reste accessible aujourd’hui. Les éditions Jérôme Millon en ont publié, en 2021, une édition critique présentée et établie par Serge Margel, à partir de la version française de 1569. Référencé par la Bibliothèque nationale de France, cet ouvrage compte 769 pages et s’accompagne notamment d’une introduction et d’une bibliographie.

D’Agatha Christie aux imprimés funéraires

Le catalogue Weirdiana s’inscrit dans une programmation plus large, où les libraires feront également place à la littérature fantastique, aux récits inquiétants et aux documents insolites.

La maison Bernard Quaritch présentera ainsi deux avis mortuaires imprimés, ornés de crânes, de sabliers et de motifs funéraires. L’un concerne une jeune fille morte à 17 ans, le 6 juillet 1796. L’ensemble est annoncé à 1 850 livres sterling.

Chez Shapero Rare Books, les amateurs d’Agatha Christie retrouveront une première édition de The Hound of Death, recueil de douze nouvelles paru en 1933, proposée à 1 100 livres. Un exemplaire de la première édition britannique de Sparkling Cyanide, publié en 1945, sera affiché à 975 livres.

Organisé au Chelsea Old Town Hall par l’Antiquarian Booksellers' Association, le salon ouvrira le vendredi 30 octobre, de 14 à 19 heures, puis le samedi 31 octobre, de 11 à 17 heures. L’entrée coûtera 10 livres le premier jour et sera gratuite le lendemain. Des visites guidées figurent également au programme.

Crédits photo : Clare Marshall de Marshall Rare Books avec l'édition augmentée de Praestigiis Daemonum, Et Incantationibus ac ueneficiis de Johann Weyer

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com