Qui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ?

Le changement, c’est maintenant… ou presque. Après cinq semaines de Sarah Knafo, quel soulagement de retrouver Freida McFadden en tête des meilleures ventes ! Reste que la compagne d’Éric Zemmour a déjà écoulé plus de 266.000 exemplaires de son Casse du siècle (Fayard). Lourde tâche pour l’Américaine : faire oublier cet épisode.
Le 16/10/2026 à 11:22 par Clotilde Martin
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16/10/2026 à 11:22
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Sarah Knafo cède donc, enfin la tête du classement. Son essai Le Casse du siècle (Fayard) conquiert tout de même, 26.846 lecteurs supplémentaires.
Bonne nouvelle : le retour de Lou ! Le troisième tome de Lou ! Sonata, signé Julien et Carole Neel (Glénat), fait une entrée remarquée sur la troisième marche du podium, avec 21.183 exemplaires vendus dès sa sortie.
Cela rappellera quelques souvenirs : lorsque Freida McFadden occupe la première place, on la retrouve souvent un peu plus loin dans le palmarès. Cette fois, Le Boyfriend (trad. Karine Xaragai, J'ai lu) arrive directement au quatrième rang dans son édition de poche, avec 19.384 ventes. L'autrice américaine place ainsi deux nouveautés parmi les quatre titres les plus achetés.
Le top 10 accueille également Philippe de Villiers. Avec Résurrection : Le Retour de la France éternelle (Fayard), il s'installe en cinquième position et totalise 18.217 exemplaires. La maison d'édition occupe ainsi deux des cinq premières places, aux côtés de Sarah Knafo.
Le Fondateur (Gallimard) gagne quatre rangs pour se hisser en sixième position, avec 10.854 ventes supplémentaires. Publié depuis quinze jours, l'ouvrage atteint désormais un cumul de 18.612 exemplaires.
Plus bas, One Piece – Édition originale, tome 113 : La Naissance de Loki, d'Eiichiro Oda (trad. Djamel Rabahi et Julien Favereau, Glénat), glisse de la deuxième à la septième place, avec 10.736 unités écoulées. C'était ça ou mourir, de Thélyson Orélien (Grasset), perd lui aussi cinq rangs et se retrouve huitième, avec 10.030 ventes, portant son total à 83.713 exemplaires.
La bande dessinée reste bien représentée grâce au quatrième tome d'Elles : Intemporelle(s), de Kid Toussaint et Aveline Stokart (Le Lombard). L'album progresse de deux places et atteint la neuvième position, avec 9369 exemplaires.
Enfin, Les Renaissances, d'Agnès Martin-Lugand (Pocket), ferme la marche avec 8626 ventes, après un recul de cinq rangs.
Top : Un calme blanc, de Ragnar Jónasson (trad. Jean-Christophe Salaün, Points), signe la plus forte progression du palmarès. Le roman gagne 95 places, passant du 138e au 43e rang, avec 3528 exemplaires vendus. En Islande, l'inspecteur Helgi enquête sur la disparition d'une célèbre autrice de romans policiers, dont le passé recèle plusieurs secrets.
Flop : Bleach – Édition Deluxe, tome 1, de Tite Kubo (trad. Anne-Sophie Thévenon, Glénat), accuse une chute de 98 places, passant du 13e au 111e rang, avec 2122 exemplaires écoulés. Cette nouvelle édition suit Ichigo Kurosaki, un lycéen capable de voir les esprits, qui hérite des pouvoirs d'une shinigami et devient à son tour chasseur d'âmes.
Du 5 au 11 octobre, les ventes de livres en France atteignent 4,795 millions d'exemplaires, contre 4,694 millions lors de la période précédente, soit une hausse de 2 %. Le chiffre d'affaires augmente de 4 %, à 62,52 millions d'euros.
Par rapport à la même période de 2025, le marché accuse toutefois un recul de 7 %, tant en volume qu'en valeur.
Les grandes surfaces spécialisées dominent toujours la distribution, avec 53 % des achats, devant les librairies (34 %) et les grandes surfaces alimentaires (13 %). Ces dernières enregistrent la plus forte hausse en volume, avec une progression de 5 %, contre 3 % pour les enseignes spécialisées. Les librairies, en revanche, cèdent 1 %.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
À LIRE - Grand Prix du roman de l’Académie française 2026 : les trois finalistes dévoilés
Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.
Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
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Par Clotilde Martin
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