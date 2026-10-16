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Qui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ?

Le changement, c’est maintenant… ou presque. Après cinq semaines de Sarah Knafo, quel soulagement de retrouver Freida McFadden en tête des meilleures ventes ! Reste que la compagne d’Éric Zemmour a déjà écoulé plus de 266.000 exemplaires de son Casse du siècle (Fayard). Lourde tâche pour l’Américaine : faire oublier cet épisode.

 

 

Le 16/10/2026 à 11:22 par Clotilde Martin

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Publié le :

16/10/2026 à 11:22

Clotilde Martin

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Sarah Knafo cède donc, enfin la tête du classement. Son essai Le Casse du siècle (Fayard) conquiert tout de même, 26.846 lecteurs supplémentaires.

Bonne nouvelle : le retour de Lou ! Le troisième tome de Lou ! Sonata, signé Julien et Carole Neel (Glénat), fait une entrée remarquée sur la troisième marche du podium, avec 21.183 exemplaires vendus dès sa sortie.

Cela rappellera quelques souvenirs : lorsque Freida McFadden occupe la première place, on la retrouve souvent un peu plus loin dans le palmarès. Cette fois, Le Boyfriend (trad. Karine Xaragai, J'ai lu) arrive directement au quatrième rang dans son édition de poche, avec 19.384 ventes. L'autrice américaine place ainsi deux nouveautés parmi les quatre titres les plus achetés.

Le top 10 accueille également Philippe de Villiers. Avec Résurrection : Le Retour de la France éternelle (Fayard), il s'installe en cinquième position et totalise 18.217 exemplaires. La maison d'édition occupe ainsi deux des cinq premières places, aux côtés de Sarah Knafo.

Le Fondateur (Gallimard) gagne quatre rangs pour se hisser en sixième position, avec 10.854 ventes supplémentaires. Publié depuis quinze jours, l'ouvrage atteint désormais un cumul de 18.612 exemplaires.

Plus bas, One Piece – Édition originale, tome 113 : La Naissance de Loki, d'Eiichiro Oda (trad. Djamel Rabahi et Julien Favereau, Glénat), glisse de la deuxième à la septième place, avec 10.736 unités écoulées. C'était ça ou mourir, de Thélyson Orélien (Grasset), perd lui aussi cinq rangs et se retrouve huitième, avec 10.030 ventes, portant son total à 83.713 exemplaires.

La bande dessinée reste bien représentée grâce au quatrième tome d'Elles : Intemporelle(s), de Kid Toussaint et Aveline Stokart (Le Lombard). L'album progresse de deux places et atteint la neuvième position, avec 9369 exemplaires.

Enfin, Les Renaissances, d'Agnès Martin-Lugand (Pocket), ferme la marche avec 8626 ventes, après un recul de cinq rangs.

Le Top et Flop de la semaine

Top : Un calme blanc, de Ragnar Jónasson (trad. Jean-Christophe Salaün, Points), signe la plus forte progression du palmarès. Le roman gagne 95 places, passant du 138e au 43e rang, avec 3528 exemplaires vendus. En Islande, l'inspecteur Helgi enquête sur la disparition d'une célèbre autrice de romans policiers, dont le passé recèle plusieurs secrets.

Flop : Bleach – Édition Deluxe, tome 1, de Tite Kubo (trad. Anne-Sophie Thévenon, Glénat), accuse une chute de 98 places, passant du 13e au 111e rang, avec 2122 exemplaires écoulés. Cette nouvelle édition suit Ichigo Kurosaki, un lycéen capable de voir les esprits, qui hérite des pouvoirs d'une shinigami et devient à son tour chasseur d'âmes.

Le marché progresse légèrement

Du 5 au 11 octobre, les ventes de livres en France atteignent 4,795 millions d'exemplaires, contre 4,694 millions lors de la période précédente, soit une hausse de 2 %. Le chiffre d'affaires augmente de 4 %, à 62,52 millions d'euros.

Par rapport à la même période de 2025, le marché accuse toutefois un recul de 7 %, tant en volume qu'en valeur.

Les grandes surfaces spécialisées dominent toujours la distribution, avec 53 % des achats, devant les librairies (34 %) et les grandes surfaces alimentaires (13 %). Ces dernières enregistrent la plus forte hausse en volume, avec une progression de 5 %, contre 3 % pour les enseignes spécialisées. Les librairies, en revanche, cèdent 1 %.

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ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

À LIRE - Grand Prix du roman de l’Académie française 2026 : les trois finalistes dévoilés

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait. 

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédit image : CC BY-SA 4.0 - ActuaLitté / street art amiens

 
 
 

 

Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com

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Chère Debbie

Freida McFadden trad. Laura Bourgeois

Paru le 07/10/2026

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Julien Neel

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Giuliano Da Empoli

Paru le 01/10/2026

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Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau

Paru le 23/09/2026

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C'était ça ou mourir

Thélyson Orélien

Paru le 19/08/2026

272 pages

Grasset & Fasquelle

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Paru le 01/07/2026

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La Pleureuse

Camilla Läckberg trad. Susanne Juul, Andreas Saint Bonnet

Paru le 07/10/2026

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La solitude des professeurs est infinie

Yannick Haenel

Paru le 20/08/2026

320 pages

Editions Gallimard

21,50 €

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La Compagnie des Heureux Hasards

Gilles Legardinier

Paru le 07/10/2026

544 pages

J'ai lu

9,90 €

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Le Palais

François-Henri Désérable

Paru le 20/08/2026

416 pages

Editions Gallimard

23,00 €

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Diana, ma soeur

A préciser, Charles Spencer trad. Odile Demange

Paru le 22/09/2026

428 pages

Flammarion

25,50 €

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Nos meilleurs amis

Laurent Hopman, Isaac Jadraque

Paru le 07/10/2026

180 pages

Deman

24,90 €

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Code civil annoté

Xavier Henry, Alice Tisserand-Martin, Guy Venandet, Pascal Ancel, Estelle Naudin

Paru le 25/06/2026

3498 pages

Editions Dalloz

22,00 €

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La nuit des monstres

Bertrand Santini

Paru le 07/10/2026

256 pages

Sarbacane Editions

13,50 €

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Changer l'eau des fleurs

Valérie Perrin

Paru le 24/04/2019

672 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

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P'tit loup fête Halloween

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Paru le 17/09/2026

24 pages

Editions Auzou

5,99 €

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Ta promesse

Camille Laurens

Paru le 01/10/2026

377 pages

Editions Gallimard

9,50 €

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Près de moi pour toujours

Harlan Coben, Reese Witherspoon trad. Daphné Bernard

Paru le 24/09/2026

374 pages

Belfond

23,00 €

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Les enfants perdus

Neyef

Paru le 07/10/2026

200 pages

Rue de Sèvres

24,90 €

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Les Deux Royaumes

Eric-Emmanuel Schmitt

Paru le 30/09/2026

561 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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Quelqu'un d'autre

Guillaume Musso

Paru le 03/03/2026

448 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

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J'active mon pouvoir anti-inflammatoire

Bérengère Philippon

Paru le 30/09/2026

272 pages

Larousse

22,99 €

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La voix de l'arbre

Bernard Werber

Paru le 30/09/2026

355 pages

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L'étranger

Albert Camus

Paru le 07/01/1972

186 pages

Editions Gallimard

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T'choupi fête Halloween

Thierry Courtin

Paru le 06/10/2016

24 pages

Nathan

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Album Souvenir de la visite du pape Léon XIV en France

Magnificat

Paru le 02/10/2026

160 pages

Magnificat

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Pistes noires

Viveca Sten trad. Amanda Postel, Anna Postel

Paru le 30/09/2026

566 pages

LGF/Le Livre de Poche

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Houris

Kamel Daoud

Paru le 03/09/2026

517 pages

Editions Gallimard

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Code Yesterday

Michel Bussi

Paru le 03/09/2026

349 pages

Presses de la Cité

22,90 €

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Un automne pour te pardonner

Morgane Moncomble

Paru le 05/02/2025

536 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Mariposa Tome 2

Azra Reed

Paru le 23/09/2026

576 pages

Hugo et Compagnie

18,50 €

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Verity

Colleen Hoover trad. Pauline Vidal

Paru le 10/09/2026

368 pages

Hugo et Compagnie

7,90 €

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La nouvelle FIA

Yuto Suzuki trad. Akiko Indei, Pierre Fernande

Paru le 07/10/2026

184 pages

Glénat

7,20 €

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Une si lente agonie

Elizabeth George trad. Nathalie Serval

Paru le 17/09/2026

704 pages

Pocket

10,70 €

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La Femme au foyer

Natalie Barelli trad. Camille Filhol, Dominique Haas

Paru le 18/09/2026

420 pages

Verso

21,90 €

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Les aigles de Rome Tome 9

Enrico Marini

Paru le 09/10/2026

64 pages

Dargaud

17,50 €

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L'Atelier Grand-Feuille

Benjamin Lacombe, Mickaël Brun-Arnaud

Paru le 07/10/2026

64 pages

L'Ecole des Loisirs

24,90 €

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Drôles d'oiseaux !

Clément Devaux, Olivier Muller, Anne Didier

Paru le 26/08/2026

96 pages

Bayard jeunesse

12,20 €

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Pretty Lies

Arielle Héra

Paru le 07/10/2026

442 pages

Editions ESI

17,90 €

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Nazebrocadabra !

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 28/05/2026

70 pages

Mr Tan & Co

11,50 €

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L'homme qui choisit la douceur

Baptiste Beaulieu

Paru le 01/10/2026

486 pages

Iconoclaste (l')

21,90 €

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La femme de ménage se marie

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 21/05/2025

106 pages

City Editions

4,90 €

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Nous, les Français

Gérald Andrieu, Franck Dedieu, Jean-Laurent Cassely, Laureline Dupont, Raphaël Llorca

Paru le 27/08/2026

224 pages

Robert Laffont

25,00 €

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Pluie et vent sur Télumée Miracle

Simone Schwarz-Bart

Paru le 17/04/2026

320 pages

Points

6,50 €

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Le RN contre les Français

Bon Pote

Paru le 07/10/2026

144 pages

Payot

5,00 €

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La naissance de Loki

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau

Paru le 23/09/2026

208 pages

Glénat

25,00 €

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Avec 1 jaquette réversible inédite et un extrait de Ma Belle Poupée est un Super Darling

Akumi Agitogi, Rito Kohsaka trad. Gaëlle Ruel

Paru le 08/10/2026

210 pages

Kurokawa

7,95 €

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L'intruse

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 06/05/2026

372 pages

City Editions

22,00 €

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Pour que le monde ait la vie

Léon XIV

Paru le 30/09/2026

112 pages

Cerf

6,90 €

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Cache-cache

Søren Sveistrup, Soren Sveistrup trad. Caroline Berg

Paru le 30/09/2026

793 pages

LGF/Le Livre de Poche

11,40 €

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La bascule

Johann Chapoutot

Paru le 10/09/2026

402 pages

Editions Gallimard

23,80 €

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Fruits du Démon

Corvo kamalthero et kytaro Mont, Alexandre Camino, Kamalthero, Kytaro Mont Corvo, Kamal et Kyta

Paru le 07/10/2026

368 pages

Ynnis Editions

45,00 €

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Je

Lilia Hassaine

Paru le 20/08/2026

256 pages

Editions Gallimard

21,00 €

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Un mensonge de plus

Claire McGowan trad. Karine Forestier

Paru le 07/10/2026

449 pages

Hauteville

8,95 €

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La mort en trop

Philippe Boxho, Martin Michaud

Paru le 07/10/2026

508 pages

Kennes

21,90 €

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Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 05/04/2023

181 pages

Hatier

2,70 €

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Arc de l'agent shinigami

Tite Kubo

Paru le 30/09/2026

560 pages

Glénat

19,90 €

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Loch noir

Peter May trad. Ariane Bataille

Paru le 07/10/2026

400 pages

Actes Sud Editions

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Tough Guy

Rachel Reid trad. Eléonore Kempler

Paru le 08/10/2026

396 pages

Chatterley

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Tu n'auras plus peur de rien

Gilles Legardinier

Paru le 07/10/2026

522 pages

Flammarion

22,00 €

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Sous les eaux d'Avalon

Michael Connelly trad. Robert Pépin

Paru le 19/08/2026

456 pages

LGF/Le Livre de Poche

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Un pas après l'autre

Sylvester Stallone trad. Santiago Artozqui

Paru le 07/10/2026

382 pages

Flammarion

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Antigone

Jean Anouilh

Paru le 08/06/2016

128 pages

Editions de La Table Ronde

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L'étendard sanglant est levé

Benjamin Dierstein

Paru le 01/10/2026

1118 pages

Editions Gallimard

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Une jeunesse au temps de la Shoah

Simone Veil

Paru le 01/09/2010

187 pages

LGF/Le Livre de Poche

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Transylvania

Nicolas Beuglet

Paru le 13/08/2026

363 pages

Pocket

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Curieux automne à l'auberge de Certilleux

Caroline Costa

Paru le 16/09/2026

320 pages

J'ai lu

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Cahier de français 5e Mission Plumes

Pauline Lourdel, Soline d' Arexy, Julia Giberti, Fanny Rivas

Paru le 10/04/2026

128 pages

Hachette

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Un Animal Sauvage

Joël Dicker

Paru le 26/03/2026

521 pages

Rosie & Wolfe

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Petit Pays

Gaël Faye

Paru le 23/08/2017

218 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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L'ange d'Auschwitz

Ellie Midwood trad. Typhaine Ducellier

Paru le 16/09/2026

416 pages

J'ai lu

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A retardement

Franck Thilliez

Paru le 28/04/2026

480 pages

Pocket

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La ferme des sapins de Noël

Laurie Gilmore trad. Marion Schwartz

Paru le 07/10/2026

314 pages

HarperCollins France

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Le voleur de citrouilles

Alice Hemming, Nicola Slater trad. Rose-Marie Vassallo

Paru le 23/09/2026

32 pages

Flammarion

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Simple Too

Yotam Ottolenghi, Verena Lochmuller, Milli Taylor, Tara Wigley

Paru le 10/09/2026

304 pages

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Blue Lock Tome 1

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 02/06/2021

208 pages

Pika Edition

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La guerre par d'autres moyens

Karine Tuil

Paru le 13/08/2026

448 pages

Editions Gallimard

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Les plus beaux paysages Disney

William Bal, Disney

Paru le 07/10/2026

112 pages

Hachette

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Le Grand Déluge doré

Pierre-Emmanuel Barré, Philippe Arsen, Relom, Emmanuel Barre

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64 pages

Delcourt

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1984

George Orwell trad. Josée Kamoun

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400 pages

Editions Gallimard

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Nestor Burma dans l'île

Léo Malet, François Ravard, Jacques Tardi

Paru le 16/09/2026

87 pages

Casterman

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Votre assiette optimisée

Emilie Steinbach

Paru le 30/09/2026

303 pages

Marabout

22,90 €

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Eva des forêts

Julien Sandrel

Paru le 07/10/2026

390 pages

HarperCollins France

20,90 €

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Le livre de Kells

Sorj Chalandon

Paru le 19/08/2026

416 pages

LGF/Le Livre de Poche

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De l'autre côté du lac

Sylvain Prudhomme

Paru le 27/08/2026

288 pages

Les Editions de Minuit

22,00 €

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La Petite Bonne

Bérénice Pichat

Paru le 02/01/2026

257 pages

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The Cinnamon Spice Inn

Harper Graham trad. Anaïs Goacolou

Paru le 10/09/2026

384 pages

Hachette

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Tout le monde aime Clara

David Foenkinos

Paru le 14/05/2026

240 pages

Editions Gallimard

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Catacharmique

Eva Steamvamp, Eva Delallande

Paru le 16/09/2026

416 pages

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La cuisinière de Frida

Florencia Etcheves trad. Lucie Cozic

Paru le 09/09/2026

701 pages

J'ai lu

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Dailycieux

Whoogy's, Heusch margaux De

Paru le 23/09/2026

272 pages

Editions du Chêne

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Giovanni Falcone

Roberto Saviano trad. Laura Brignon

Paru le 01/10/2026

704 pages

Editions Gallimard

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Orbite mortelle

Frédéric Zumbiehl, Sébastien Philippe

Paru le 09/10/2026

48 pages

Editions Dupuis

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Harry Potter à l'école des sorciers

J.K. Rowling trad. Jean-François Ménard

Paru le 25/05/2023

312 pages

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La dernière allumette

Marie Vareille

Paru le 02/04/2025

327 pages

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Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé

J.K. Rowling trad. Jean-François Ménard

Paru le 08/10/2026

432 pages

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L'Ogre et sa princesse aux petits oignons

Sabrina Inghilterra

Paru le 04/02/2026

128 pages

Flammarion

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D'autres printemps

Virginie Grimaldi

Paru le 06/05/2026

350 pages

Flammarion

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État partout, justice nulle part

Ingrid Barrat, Arthur Marle, Moïse Mitterrand

Paru le 09/10/2026

84 pages

Chronique Editions

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On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset

Paru le 10/04/2024

208 pages

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A couper le souffle

Alexis Laipsker

Paru le 10/09/2026

368 pages

Pocket

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On aurait pu se rencontrer

François Cheng

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208 pages

Albin Michel

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"Le plus fort d'entre nous"

Lewelyn, Jérôme Lereculey

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Delcourt

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L'Odyssée

Homère trad. Médéric Dufour, Jeanne Raison

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Belin

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Lettre d'une inconnue

Stefan Zweig trad. Mathilde Lefebvre

Paru le 01/02/2018

128 pages

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Welcome to Fae Café

Jennifer Kropf trad. Justine-Charlotte Cathelin

Paru le 16/09/2026

544 pages

J'ai lu

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La bibliothèque secrète de Noël

Jenny Colgan trad. Laure Motet

Paru le 01/10/2026

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Tomek

Jean-Claude Mourlevat

Paru le 13/01/2012

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La Porteuse de lettres

Francesca Giannone trad. Françoise Bouillot

Paru le 15/04/2026

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Résister

Salomé Saqué

Paru le 28/01/2026

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Payot

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Grand mariage, petits meurtres & mauvais esprits

Erine Kova

Paru le 30/09/2026

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Hugo et Compagnie

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KPop Demon Hunters Canap', canap', canap' !

Netflix

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Les Livres du Dragon d'Or

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Le barman du Ritz

Philippe Collin

Paru le 14/01/2026

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LGF/Le Livre de Poche

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Starside Tome 1 . Edition collector

Alex Aster trad. Julie Lafon

Paru le 01/10/2026

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Lumen

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Blue Lock Tome 2

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 02/06/2021

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Pika Edition

3,00 €

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Le mariage parfait

Jeneva Rose trad. Michèle Yap

Paru le 08/06/2023

432 pages

Pocket

9,60 €

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Rewitched

Lucy Jane Wood trad. Agnès Espenan

Paru le 16/09/2026

574 pages

J'ai lu

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Solo Leveling Ragnarok Tome 22 . Edition Monarque

Daul, Jin, Brix trad. Sabrina Damoune

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226 pages

Kbooks

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Swan Tome 1

Sarah Rivens

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688 pages

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La Bible Segond 21

SBL

Paru le 26/09/2007

822 pages

Société Biblique de Genève

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Les mystères d'Isis

Christian Jacq

Paru le 01/10/2026

384 pages

XO Editions

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Plan comptable général

Sébastien Paugam

Paru le 14/01/2026

64 pages

Foucher

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On est tous différents !

Mai Lan Chapiron

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Editions de la Martinière

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Si les chats pouvaient parler

Piergiorgio Pulixi trad. Anatole Pons-Reumaux

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Gallmeister

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Le Cycle de l'empereur

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Paru le 08/10/2026

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Soleil Productions

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Décidément non !

Roselyne Bachelot, Eric Dupond-Moretti

Paru le 24/09/2026

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Plon

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Mestra

Madeline Miller trad. Christine Auché

Paru le 01/10/2026

136 pages

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L'heure des prédateurs

Empoli giuliano Da, Giuliano Da Empoli

Paru le 04/06/2026

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Editions Gallimard

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La locataire

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 11/02/2026

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City Editions

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Les Monsieur Madame La fête d'Halloween

Roger Hargreaves, Adam Hargreaves

Paru le 01/10/2025

40 pages

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Un juif, un chrétien, un musulman : fraternels ou fratricides ?

Eric-Emmanuel Schmitt, Pierre Assouline, Abdennour Bidar

Paru le 23/09/2026

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Joseph dans la nuit

Olivier Grondeau

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Iconoclaste (l')

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Le Tsar en personne

Roman Badanine, Mikhaïl Roubine trad. Guillaume Lancereau

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Lucinda Riley trad. Fabienne Duvigneau

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Le mensonge de l'orchidée

Donato Carrisi trad. Anaïs Bouteille-Bokobza

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Romance Dawn

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi

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Le journal d'Anne Frank

Anne Frank trad. Isabelle Rosselin, Philippe Noble, Claire Desserrey

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Nouvelles réalistes et fantastiques

Guy de Maupassant

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Une unique lueur

Fred Vargas

Paru le 08/04/2026

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L'homme qui lisait des livres

Rachid Benzine

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Les Quatre Accords toltèques

Miguel Ruiz, Janet Mills trad. Olivier Clerc

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A la fin de l'hiver

Viveca Sten trad. Amanda Postel, Anna Postel

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Nous qui avons connu Solange

Marie Vareille

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La Chute

Julian Jackson trad. Souad Degachi, Maxime Shelledy

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Lettres d'une Péruvienne

Françoise de Graffigny

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Love at the Whisper Shop

Cassandra O'Donnell

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Meilleures ventes : Amélie Nothomb, enfin une rivale pour Freida McFadden ?

Du 17 au 23 août, Freida McFadden règne toujours, mais une rivale vient enfin troubler son été sans partage. Amélie Nothomb entre directement à la 2e place et s’impose comme la première nouveauté de la rentrée capable de regarder l’Américaine dans les yeux. En librairie, le mouvement est encore plus net : l'autrice de L’Adolescence du perroquet prend la tête et entraîne avec elle plusieurs romans de la rentrée. Le marché reprend lui aussi quelques couleurs, sans faire oublier un niveau toujours inférieur à celui de l’an passé.

28/08/2026, 14:34

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Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon

Du 10 au 16 août, les ventes de livres reculent nettement, sans bouleverser le sommet du classement : Freida McFadden conserve six titres dans le top 10 et Le dîner reste largement numéro un. Mais derrière cette domination, le marché commence à changer de saison : les cahiers de vacances s’effacent au profit des références de rentrée, tandis qu’en librairie, la hiérarchie se révèle sensiblement différente de celle du marché général.

21/08/2026, 13:10

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Meilleures ventes : l'odyssée de Freida McFadden n'a pas de fin

L’été sourit décidément à Freida McFadden, si tant est qu’il existe encore une mauvaise saison pour l’autrice de La Femme de ménage : Le dîner conserve largement la première place des ventes. Mieux encore, l’Américaine place six livres dans le top 10, dont deux en tête de classement. Derrière, Virginie Grimaldi, Valérie Perrin et Guillaume Musso tentent de résister. Le poche, avec neuf titres sur dix, règne presque sans partage : moins cher, plus léger, facile à emporter sur la plage.

14/08/2026, 15:27

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Plus de 9 millions de livres vendus : jusqu’où ira Freida McFadden ?

Le top 10 pris d’assaut par l’Amérique : cela vous surprend encore ? Freida McFadden écrase à nouveau le classement, avec 6 titres au sein des 10 premières places, et Le Dîner en tête. Avant de partir en vacances, un dernier regard sur les ventes stratosphériques de La Femme de ménage.

07/08/2026, 12:49

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Meilleures ventes : un top 10 sous le signe de McFadden, le retour du Jedi

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), conserve la première place des ventes de livres du 20 au 26 juillet 2026, avec 39.203 exemplaires écoulés. L’autrice occupe six des dix premiers rangs, tandis que la littérature au format poche rassemble neuf titres dans le top 10.

 

31/07/2026, 19:25

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Le Dîner s’éternise au sommet des meilleures ventes

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), conserve la première place du classement des meilleures ventes du 13 au 19 juillet 2026, avec 45.102 exemplaires écoulés. Des anciens colocataires du top 10 sont de retour cette semaine, mais les cahiers de vacances conservent tout de même leur domination.

24/07/2026, 13:43

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Freida McFadden et les cahiers de vacances : on prend les mêmes et on recommence

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), reste en tête des meilleures ventes du 6 au 12 juillet 2026, avec 42.080 exemplaires écoulés. Derrière, La Prof remonte à la deuxième place. Pour le suspense, il faudra repasser : les huit autres titres du Top 10 sont encore des cahiers de vacances.

17/07/2026, 12:31

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Freida McFadden reprend la tête, devant les cahiers de vacances

Nouveau livre de Freida McFadden en poche rime souvent avec nouvelle entrée dans le Top 10 — et pas à n’importe quelle place : Le Dîner s’installe directement en tête, avec 88.707 ventes en une seule semaine, du 29 juin au 5 juillet. Une entrée phénoménale. Derrière, les cahiers de vacances conservent pourtant leur mainmise sur le classement, dont ils occupent huit des dix premières places.

10/07/2026, 13:00

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Quels cahiers de vacances choisir pour oublier (sa) La Prof ?

Vendredi 3 juillet, les élèves français auront sans doute les yeux rivés sur la pendule de la classe, en attendant la sonnerie des vacances. Deux mois entiers sans retourner à l’école : un rêve pour eux, un léger vertige pour certains parents. Le remède, lui, revient chaque été : les cahiers de vacances, pour ne pas laisser les enfants deux mois sans maths, sans lecture, sans révisions ou simplement pour gagner une heure de tranquillité...

03/07/2026, 12:37

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Des meilleures ventes téléphonées ? Freida McFadden repasse devant Sarah Rivens

La prof, de Freida McFadden, prend la première place du classement en semaine 25 avec 14.534 exemplaires vendus. Le poche de J’ai lu devance Mortelle Adèle tome 23 et Les heures fragiles pour cette nouvelle semaine (du 15/06 au 21/06).

26/06/2026, 11:27

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Sarah Rivens entre en tête des meilleures ventes avec Swan

Avec 18.714 exemplaires vendus du 8 au 14 juin, Swan, tome 1 de Sarah Rivens entre directement à la première place du classement. Le livre publié chez Hlab devance La prof de Freida McFadden (trad. Karine Forestier). Derrière ce changement de tête, le top 10 réunit cinq titres classés en littérature, avec du poche, encore et encore.

19/06/2026, 11:42

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Meilleures ventes : La prof reste en tête devant Mortelle Adèle et Boualem Sansal

La prof, de Freida McFadden, traduit de l’anglais par Karine Forestier, conserve la première place des meilleures ventes en France, avec 19.866 exemplaires écoulés et 178.238 exemplaires cumulés en six semaines. Le titre publié chez J’ai lu devance Mortelle Adèle tome 23 : Nazebrocadabra !, qui gagne quatre places, et La légende, de Boualem Sansal, entrée directe sur le podium. Le haut du tableau associe un leader stable, une bande dessinée en progression et une nouveauté de littérature hors poche.

12/06/2026, 15:56

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Sous le règne de Freida McFadden, le thriller français perce et la cuisine recule

Freida McFadden conserve la première place des meilleures ventes pour cette nouvelle semaine (26/06 au 31/06) avec La prof, publié chez J’ai lu. Le roman s’écoule à 25.564 exemplaires sur la semaine et atteint un cumul de 158.372 ventes en cinq semaines de présence. 

05/06/2026, 19:06

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La prof reste numéro un des ventes : Freida McFadden domine (encore) le classement

Freida McFadden conserve la première place des meilleures ventes hebdomadaires avec La prof (trad. Karine Forestier, J’ai lu). Le thriller écoule 22.883 exemplaires sur la semaine et atteint un cumul de 132.808 exemplaires après quatre semaines de présence.

29/05/2026, 13:09

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Seule Virginie Grimaldi résiste à l’offensive Freida McFadden

Malgré l'atmosphère de vacances que la météo diffuse sur le territoire, c'est bien le corps enseignant qui occupe toute l'attention des lectrices et lecteurs. Avec 35.140 exemplaires écoulés sur la semaine, La prof de Freida McFadden (trad. Karine Forestier - J'ai Lu), campe à la première place du classement. Et pour apaiser les craintes : oui, nous rentrons dans une nouvelle ère, puisque le titre totalise déjà 109.925 ventes après trois semaines de présence.

22/05/2026, 10:06

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Meilleures ventes : L’Empire McFadden contre-attaque

Et quand y'en a plus… y'en a finalement encore. Le raz-de-marée Freida McFadden frappe une nouvelle fois. Deux nouveaux titres ont déjà conquis son public et c’est le retour de la domination américaine pour cette nouvelle semaine (du 04/05 au 10/05). Alors, Force ou Côté obscur ?

15/05/2026, 11:34

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Meilleures ventes : La prof entre en tête devant Franck Thilliez et Fred Vargas

Avec 29.696 exemplaires vendus sur la semaine, La prof, de Freida McFadden, s’installe directement à la première place des meilleures ventes. Le poche publié par J’ai lu atteint 29.831 ventes cumulées. Derrière lui, L’autre moi, de Franck Thilliez, bondit au 2e rang avec 19.647 exemplaires, tandis qu’Une unique lueur, de Fred Vargas, complète le podium avec 15.271 ventes. Le haut du classement associe une entrée en tête, une forte progression et la résistance d’un titre déjà installé.

12/05/2026, 11:39

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Meilleures ventes : Fred Vargas reste en tête devant Valérie Perrin et Spy x Family

Avec 25.475 exemplaires vendus cette semaine, Une unique lueur de Fred Vargas conserve la première place du classement (semaine 17, du 20 au 26 avril). Le roman publié par Flammarion totalise désormais 101.508 ventes en trois semaines de présence. Derrière lui, Tata de Valérie Perrin remonte au 2e rang (15.087 exemplaires), tandis que le tome 16 de Spy x Family entre directement sur la troisième marche du podium avec 14.721 ventes.

 

05/05/2026, 10:15

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Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin

Le top 10 de cette semaine connaît très peu de changements par rapport à la précédente. Les trois premières places du podium restent inchangées : Fred Vargas, Eiichirō Oda (One Piece) et Valérie Perrin conservent leurs médailles.

24/04/2026, 11:54

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Succès immédiat pour Fred Vargas : Adamsberg propulse les ventes

Le commissaire Adamsberg est de retour : Fred Vargas signe un come-back remarqué, comme d'habitude, avec Une unique lueur (Flammarion), qui s’installe directement en tête du classement dès sa sortie, avec 38.110 exemplaires vendus pour cette nouvelle semaine (06/04 au 12/04).

17/04/2026, 11:48

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Valérie Perrin numéro 1 des ventes : son roman Tata surclasse tout le monde

Personne ne demandera à Tata pourquoi elle tousse, parce que Tata ne tousse pas. En revanche, Valérie Perrin débarque à la toute première place avec 18.764 ventes de son roman (Livre de Poche) dans le classement Edistat. Sur cette semaine 14 (30 mars - 5 avril), les best-sellers poussent de leurs bras musclés l’Américaine Freida McFadden hors du top 10… mais l’Amérique n’a pas dit son dernier mot. 

10/04/2026, 15:43

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Guillaume Musso et Bernard Minier : un doublé, en duo

Mais que se passe-t-il ? Guillaume Musso mange le marché pour cette semaine 13 (23-29 mars), avec ses deux romans : Quelqu'un d'autre aligne 18.601 tomes (poche) et Le Crime du paradis ajoute 14.556 volumes de plus (grand format). En somme, le romancier palois prend la tête des meilleures ventes, sans trop de difficultés, puisqu'il occupe ces deux premières places depuis un mois maintenant.

03/04/2026, 12:02

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Le choc des générations : Leïla Slimani vs Monsieur Madame dans les meilleures ventes

Toujours en pôle position, Guillaume Musso gère sa course sans rencontrer d'obstacles et signe un nouveau doublé à l’issue de cette semaine (12/03 au 22/03), mais avec deux écuries différentes : Le Livre de Poche et Calmann-Lévy. Pour accompagner l’écrivain français, une nouvelle entrée se hisse à la 3e place.

27/03/2026, 12:06

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L’Américaine recule, Musso s’impose : les meilleures ventes de la semaine

Pour cette nouvelle semaine (du 09/03 au 15/03), Guillaume Musso répond une fois de plus présent. Le romancier français occupe les deux premières places du classement, avec deux titres qui éloignent un peu Freida McFadden. Un peu, seulement...

 

20/03/2026, 12:29

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Coup de balai sur le classement : Guillaume Musso s’empare du podium

Un vent de fraîcheur souffle sur les meilleures ventes cette semaine (du 02/03 au 08/03). Et si vous m’aviez dit, il y a quelques mois, que le classement prendrait cette tournure, je vous aurais sans doute ri au nez...

13/03/2026, 13:11

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Pourquoi avons-nous l’impression de subir nos vies ?

Reçue par le Premier ministre espagnol et décorée de l’Ordre du Mérite civil, Gisèle Pélicot ne se contente pas de passionner les Français : pour sa deuxième semaine, elle confirme sa place de numéro 1 des ventes sur la période du 23/02 au 01/03, avec 37.840 exemplaires supplémentaires, portant son total à 97.938 ventes pour Et la joie de vivre (Flammarion).

06/03/2026, 12:55

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La France se passionne pour le récit de Gisèle Pelicot, Et la joie de vivre

En dix jours, le récit de Gisèle Pelicot, Et la joie de vivre, a pris la tête des meilleures ventes de livres en France. Avec 59.637 exemplaires c’est une première place sans conteste, pour ce témoignage coécrit avec la romancière Judith Perrignon. 

27/02/2026, 14:35

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Une nouvelle locataire dans le top des ventes de livres – mais une propriétaire inchangée

Sortie en France le 11 février 2026 aux éditions City, le nouveau roman de Freida McFadden s’installe déjà à la première place des ventes pour cette nouvelle semaine (09/02 au 15/02). Inutile de souligner que c'était prévisible...

 

20/02/2026, 15:50

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McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine

C’est la dégringolade pour Pierre Lemaitre. La semaine dernière, il conservait sa quatrième place ; cette semaine (02/02 au 08/02), il en perd encore deux et écoule 11.522 exemplaires des Belles Promesses (Calmann-Lévy). L’auteur français a tenu tête à Freida McFadden pendant plusieurs semaines, mais cela n’a pas suffi face au succès massif et durable de La Femme de ménage.

13/02/2026, 12:54

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Freida McFadden transforme le top des ventes en résidence secondaire permanente

On ne sait plus trop comment l’aborder, désormais : Freida Mcfadden reste en première place, avec 21.908 exemplaires écoulés sur cette semaine 5 (26 janvier - 1er février). Et le reste… devient presque lassant, parce qu’après La femme de ménage (trad. Karine Forestier), viennent évidemment les suites de ses aventures.

06/02/2026, 10:27

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Didier Meïr Long : dix ans moine, une vie à se réinventer

Ancien moine bénédictin, consultant chez McKinsey et dirigeant dans le numérique, Didier Meïr Long a connu plusieurs vies avant de revenir au judaïsme de ses ancêtres corses. Dans Nos métamorphoses (La Sirène aux Yeux Verts), il interroge ces changements qui bouleversent nos certitudes et redessinent notre identité.

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À la cour du roi, une jeune femme mi-elfe cherche à retrouver sa liberté

Courtisane dans une cité royale où sa différence ne passe pas inaperçue, Moorna voit son quotidien basculer lorsqu’une ancienne menace refait surface. Avec Moorna – Fille de sangs mêlés, S. K. Rostedt entraîne son héroïne dans une fantasy où les intrigues de cour pourraient bien lui offrir une chance de conquérir sa liberté, traduit du finnois par Fantine Brunel, aux éditons Robert Laffont. 

 

15/10/2026, 07:30

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Bagneux. Du béton, de la boue, quelques plantes en plastique. Voilà pour la dernière demeure d’une actrice qui éblouit le cinéma français d’avant-guerre. Cédric Meletta commence par marcher parmi les morts ; il a l’œil du cinéphile, l’ironie du flâneur et une passion manifeste pour les détails qui gâchent les belles légendes. « On vous a tassée là par souci logistique. » Une adresse insolente, qui restitue en réalité une présence sans masquer l’époque qui l’a défigurée. Sur les écrans le 22 octobre.

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Les portes de la galerie s’ouvrent. Caligula entre ; Donald Trump occupe déjà la scène. Néron trouve un partenaire du côté de Jair Bolsonaro ; Tibère croise Vladimir Poutine dans un couloir où l’on parle bas. Mais Delphine Jouenne ne prétend pas livrer une histoire comparée des institutions, tant s'en faut. Couronnements le 22 octobre.

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À la grâce des fous : un cadavre et des fantômes

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Dans Le Monde de Noé, Pierre Antoine imagine une nuit en taxi à travers Paris, au cours de laquelle une tante de 62 ans raconte l’histoire du monde à son neveu de 17 ans, atteint d’un lymphome. Un roman sur la connaissance, les secrets de famille et la fragilité de la vie, à paraître le 4 novembre chez City Éditions.

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Demba : Daniel Picouly redonne une voix aux Amazones du Dahomey

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Sarah Marquis : ce que les crocodiles lui ont appris sur la vie

La nuit, une chienne pousse sa maîtresse hors du lit. Dehors, la neige tient les sapins sous sa garde ; l’animal renifle, hésite, reprend son chemin. Sarah Marquis attend. Elle, l’exploratrice qui a traversé des déserts et marché parmi les crocodiles, découvre dans cette promenade minuscule une manière de vivre : laisser à l’autre son allure. Voilà une belle entrée dans L’Art de boire le thé avec les crocodiles. On y vient pour l’aventure ; on y reste pour ces moments où l’exploit consent à se taire.

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L’Échelle de Judith : plonger pour mieux remonter

L’écriture de Galien Sarde a toujours exploré le désir en l’abordant par la lumière – qui ne va pas sans ombre – et par une architecture à la fois précise et complexe, celle de ses romans, celle du cadre où ils se déroulent. Cité souterraine, pas de vis forant les bas-fonds ou piscine-lagon, cœur pulsant d’une villa luxueuse, espaces où se croisent, s’aiment et se déchirent des personnages qui ne prennent chair, qui ne font corps que dans leur écrin, celui-ci finissant, tel un coquillage, par épouser leurs formes organiques. Par Anne-Catherine Blanc.

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La rage et la tendresse de Philippe Mouazan : le portrait d’un homme libre

On ne nait pas seulement d’une famille, en venant au monde on accepte l’héritage des éléments qui nous entourent, et quand on est breton, la nature fait partie intégrante de l’identité. Xavier Grall, journaliste, poète, né à Landerneau, est monté à la capitale pour être journaliste, puis, l’appel de la terre d’origine a été trop forte, et a décidé un jour de partir avec femme et enfants rejoindre les tempêtes d’hiver, l’iode et ses racines.

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Un imprévu de Michel Layaz : fatuité quand tu nous tiens…

Il suffit parfois d’un grain de sable ou un concours de circonstances, pour que notre quotidien et nos croyances qui le motivent en soient chamboulés. Erik Dogam est le PDG d’un grand groupe phytosanitaire et sa vie ne laisse aucune part au hasard et à l’improvisation.

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Certains auteurs ne se contentent pas d'inventer des histoires ou de rendre compte de l'état du monde : ils utilisent la puissance de la bande dessinée pour donner naissance à un univers qui n'existe nulle part ailleurs, forgé dans un alliage unique de dessins, de situations, de personnages, de de tempo et de dialogues. De livre en livre, les lecteurs explorent cet espace hors du temps et de la géographie qui leur semble de plus en plus familier. Erik Svetoft est sans nul doute un de ces artistes puissants, dont l’œuvre, de titre en titre, forge un univers qui ne ressemble à aucun autre et certainement pas au nôtre.

09/10/2026, 11:50

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Avant de trouver sa place dans le chœur, Coralie Grimand cherche où poser sa voix. Française, amoureuse depuis l’adolescence de la littérature russe, elle rejoint une chorale ukrainienne au début de l’invasion. La guerre ne lui retire ni Pouchkine ni Dostoïevski ; elle rend cet amour inconfortable.

09/10/2026, 10:30

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Vital : une psy face au deuil d’un patient

Dans une mansarde du 11e arrondissement de Paris, une psychologue reçoit des patients aux parcours singuliers. Jusqu’au jour où la mort de l’un d’eux, tué le 13 novembre 2015, bouleverse son rapport à son métier et la conduit à franchir certaines limites.

 

09/10/2026, 07:30

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À L’Anse-à-Beaufils, près de Percé, un homme est retrouvé mort en pleine saison touristique. Son passé sulfureux lui avait valu de nombreux ennemis. Tandis que l’enquête commence, les souvenirs des villages disparus de Gaspésie refont surface.

 

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L'Affaire au carré : Un producteur assassiné, sa fille retrouvée morte

Quatre balles dans la nuque, disposées en carré. Le 6 mai 1995, Joseph Vitali, grand producteur de cinéma et personnage trouble, est exécuté dans un parking. Personne n'est arrêté. Trente ans plus tard, jour pour jour, sa fille Ana disparaît. On retrouve son corps au fond d'un puits, dans la forêt de Meudon. Les Vitali ne croient pas aux coïncidences. Estelle Voldor non plus. À la tête de True Crime, magazine spécialisé dans les affaires non résolues, elle flaire le sujet qui fera trembler la rédaction : « Rien que l’histoire de cette famille, j’achète ! » Reste à convaincre Jed Jarzinski de s'en charger. Mauvaise humeur comprise.

08/10/2026, 19:02

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Keith Jarrett au Japon : sur les traces des Sun Bear Concerts

Un Shinkansen file vers Tokyo. Dans le casque de Philippe Séclier, Keith Jarrett improvise. Quelques mois plus tard, un coffret couleur sable acheté au Japon devient le point de départ d’une enquête : les Sun Bear Concerts, huit récitals donnés en novembre 1976, dont cinq furent réunis sur dix vinyles. 

08/10/2026, 17:13

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Autant que l’amour : sept autrices mettent l’amitié à l’épreuve

L’amitié a longtemps occupé, dans les récits, la place de la relation qui va de soi : solide, secondaire, moins spectaculaire que l’amour. Autant que l’amour refuse précisément ce confort. Sous la direction de Charlotte Pudlowski, six textes de non-fiction signés par sept autrices regardent ce lien là où il protège, déçoit, domine, libère ou recommence. 

08/10/2026, 10:22

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L’oiseau qui boit des larmes T2 : une fantasy coréenne entre meurtre et lutte de pouvoir

Dans un monde partagé entre quatre peuples, la mort d’un jeune Naga lors d’un rituel va bouleverser un fragile équilibre. Accusé à tort, Ryun Pei fuit vers le nord, où il doit rejoindre une escorte composée de représentants de chacun des peuples. Traduit du coréen par Kette Amoruso.

08/10/2026, 07:30

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