Hachette Livre : les ventes reculent de 4 % en France, l’international soutient la croissance

Le groupe Louis Hachette Group a publié, jeudi 15 octobre, ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2026. Sa branche éditoriale, Lagardère Publishing (Hachette Livre), enregistre un chiffre d’affaires de 836 millions d’euros, contre 811 millions un an plus tôt. La progression atteint 3,1 % en données publiées, mais seulement 0,9 % à périmètre et taux de change constants. L’écart s’explique notamment par l’acquisition de l’éditeur britannique Kogan Page et par un effet de change favorable de 5 millions d’euros.

Le ralentissement est sensible par rapport au troisième trimestre 2025, lorsque la croissance atteignait 6,6 % à données comparables, comme le rapportait ActuaLitté. Hachette avait alors bénéficié de ventes soutenues dans la littérature, la bande dessinée, les jeux de société et les fascicules.

Depuis janvier, Lagardère Publishing totalise 2,179 milliards d’euros de revenus, contre 2,160 milliards sur les neuf premiers mois de 2025. La hausse s’établit à 0,9 % en données publiées et à 1,1 % à données comparables, après une progression de 1,3 % au premier semestre.

En France, un recul de 4 % malgré plusieurs succès éditoriaux

Le marché français constitue le principal point faible du trimestre. Le chiffre d’affaires y diminue de 4 %, après une progression de 10 % sur la même période en 2025. Hachette attribue cette contraction au ralentissement des guides touristiques et des activités de bande dessinée et de manga, deux secteurs qui avaient contribué aux performances de l’année précédente.

Cette évolution prolonge les difficultés observées depuis le début de l’exercice. Au premier semestre 2026, les revenus français avaient déjà reculé de 1,6 %, pénalisés notamment par une base de comparaison élevée dans l’édition illustrée, après les succès de Lakestone 2, de Sarah Rivens, et des publications liées à Stitch.

La rentrée littéraire a néanmoins apporté plusieurs succès commerciaux. Le groupe cite notamment C’était ça ou mourir, premier roman de Thélyson Orélien, publié chez Grasset le 19 août, et Le Casse du siècle, ouvrage politique de Sarah Knafo, paru chez Fayard le 2 septembre.

Selon les données de Edistat ce 16 octobre, le roman de Thélyson Orélien totalise 83.713 exemplaires, tandis que le livre de Sarah Knafo atteint 266.125 exemplaires. Ces résultats concernent les éditions identifiées et correspondent à des ventes cumulées, non aux seules ventes du trimestre. Le fichier ne précise pas leur date d’arrêté.

Le secteur pratique bénéficie de la publication de Simple Too, nouveau livre de cuisine de Yotam Ottolenghi, paru le 10 septembre chez Hachette Pratique. Ses ventes cumulées s’établissent à 12.773 exemplaires.

Le format poche conserve également des positions solides. Tata, de Valérie Perrin, publié le 1er avril dans cette édition, atteint 267.332 exemplaires, tandis que Les Heures fragiles, de Virginie Grimaldi, paru le 6 mai, totalise 231.833 exemplaires. Hachette mentionne également les performances de Quelqu’un d’autre, de Guillaume Musso, qui passe 326.978 ventes.

Le Royaume-Uni et les États-Unis progressent de 4 %

À l’international, les résultats sont plus favorables. Au Royaume-Uni, le chiffre d’affaires augmente de 4 %, après une baisse de 1,2 % au premier semestre. La reprise repose sur un programme de nouveautés comprenant notamment des publications de Rebecca Yarros et d’Alice Oseman. Les ventes de Freida McFadden, Michael Connelly et Maggie O’Farrell participent également à cette dynamique.

Aux États-Unis, Hachette Book Group affiche une progression de 4 %, contre 1,3 % sur les six premiers mois de l’année. Le groupe bénéficie notamment des performances de James Patterson et de Rachel Gillig, ainsi que de son activité de distribution pour le compte d’éditeurs partenaires. Le développement du livre audio continue de soutenir les revenus américains, sans que sa contribution financière soit détaillée.

En Espagne et en Amérique latine, la hausse atteint 3 %, après une progression de 13 % au premier semestre. Hachette met en avant une campagne scolaire favorable en Espagne et le développement du livre de poche, avec la création en 2025 d’une maison consacrée à ce format. Les activités éducatives et l’édition grand public contribuent également à la croissance en Amérique latine.

Les autres métiers présentent des évolutions plus contrastées. Les fascicules gagnent 1 %, grâce notamment aux collections lancées en Italie et au Japon. Les jeux de société reculent de 4 %, après une hausse de 18 % au troisième trimestre 2025. La branche conserve néanmoins un niveau d’activité que le groupe juge élevé, notamment grâce à ses catalogues et à ses réseaux de distribution.

Une croissance qui contraste avec les difficultés du marché français

Les performances de Lagardère Publishing doivent être replacées dans un contexte de contraction du marché national. Selon les données du Syndicat national de l’édition publiées par ActuaLitté, le chiffre d’affaires des éditeurs français avait diminué de 0,6 % en 2025, à 2,883 milliards d’euros. Les ventes en volume reculaient de 1,5 %, à 419,6 millions d’exemplaires.

La situation s’est dégradée au premier semestre 2026. Les données Edistat analysées en septembre faisaient état de 112,692 millions d’exemplaires vendus, soit une baisse de 6,76 % sur un an. Le chiffre d’affaires éditeur mesuré sur ce périmètre reculait de 6,27 %, à 1,406 milliard d’euros.

Ces indicateurs ne sont pas directement comparables aux résultats de Hachette, dont les activités comprennent plusieurs marchés internationaux et des secteurs de diversification. Ils permettent toutefois de situer le recul de ses revenus français dans une conjoncture défavorable à l’ensemble de la filière.

Acquisitions et diversification se poursuivent

Lagardère Publishing poursuit parallèlement son développement par acquisitions. Le rachat de Kogan Page, finalisé en mai 2026, contribue aux revenus du troisième trimestre. L’intégration de 999 Games, acquise en avril 2025, participe également à l’évolution du périmètre sur les neuf premiers mois de l’année.

En août, Hachette Australia a finalisé l’acquisition de Smith Street Books, maison australienne spécialisée dans les livres illustrés et les produits cadeaux. Cette opération doit permettre au groupe d’élargir son catalogue et de renforcer sa présence sur le marché local.

Une évolution de la gouvernance est également prévue. David Shelley prendra, le 1er janvier 2027, les fonctions de Global Advisor auprès de la direction générale de Hachette Livre. Ses missions porteront notamment sur le développement international, les offres numériques, les synergies entre filiales et les opérations de fusion-acquisition.

Louis Hachette Group atteint 7,23 milliards d’euros sur neuf mois

À l’échelle de Louis Hachette Group, le chiffre d’affaires trimestriel s’établit à 2,684 milliards d’euros, en hausse de 3 % en données publiées et de 2,2 % à données comparables. Sur neuf mois, les revenus atteignent 7,229 milliards d’euros, soit une progression de 1,9 % à périmètre et taux de change constants.

Lagardère Travel Retail demeure la principale source de revenus, avec 4,734 milliards d’euros depuis janvier, en hausse de 3,3 % à données comparables. À l’inverse, Prisma Media enregistre une baisse de 20,2 % sur la période, à 160 millions d’euros, dans un contexte de recul des ventes de magazines et des recettes publicitaires numériques.

Le communiqué trimestriel ne fournit pas de nouveaux indicateurs de rentabilité pour Lagardère Publishing. Au premier semestre 2026, son résultat opérationnel ajusté (EBITA) atteignait 105 millions d’euros, contre 103 millions un an auparavant.

Les résultats annuels, attendus le 25 février 2027, permettront de déterminer dans quelle mesure la progression des activités internationales et les acquisitions auront compensé les difficultés du marché français sur l’ensemble de l’exercice.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Dépêche

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