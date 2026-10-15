Reporté en juin, le Salon du Roman Historique de Levallois reprogrammé en novembre

Le Salon du Roman Historique de Levallois devait initialement se tenir les 27 et 28 juin au parc de la Planchette. Quelques jours avant son ouverture, la Ville avait toutefois décidé de reporter la manifestation sine die, « par mesure de précaution pour la sécurité de tous », alors qu’un important épisode de chaleur touchait la région.

À l’époque, aucune nouvelle date n’avait encore été fixée et la Ville prévenait qu’elle ne pourrait pas garantir le maintien de l’ensemble des auteurs, artistes et animations annoncés pour juin. Le rendez-vous est finalement reprogrammé près de cinq mois plus tard, avec un changement de lieu : le parc de la Planchette laisse place à l’Hôtel de Ville de Levallois.

La programmation reste largement fidèle à celle prévue au début de l’été : Adélaïde de Clermont-Tonnerre conserve la présidence du salon, tandis que Noëlle Châtelet, Tobie Nathan, Christophe Boltanski, Colombe Schneck, Paul Greveillac, Aurélien Bellanger, Nora Hamadi ou encore Romain Slocombe sont toujours annoncés. L’hommage à André Malraux, organisé pour le cinquantenaire de sa disparition, est lui aussi maintenu.

Yasmina Khadra en revanche, alors annoncé pour un grand entretien, ne figure plus dans le communiqué d’octobre, qui ne mentionne pas non plus plusieurs animations prévues initialement.

Adélaïde de Clermont-Tonnerre pour ouvrir cette 15e édition

La romancière Adélaïde de Clermont-Tonnerre, prix Renaudot 2025, ouvrira notamment cette édition par un grand entretien autour de son roman Je voulais vivre (Grasset). Le reste de la programmation fera dialoguer romanciers, historiens, biographes et journalistes autour de différents usages de l’Histoire dans la littérature. Christophe Boltanski, Colombe Schneck, Paul Greveillac, Aurélien Bellanger, Nora Hamadi ou encore Romain Slocombe figurent parmi les auteurs annoncés.

Plusieurs rencontres aborderont les « destins inachevés », les faits divers ou encore les figures historiques. Dominique Missika et Vincent Jaury participeront notamment à une discussion autour des destins interrompus, tandis que Serge Raffy, Patricia Tourancheau et David Naïm reviendront sur la place des faits divers dans la mémoire collective.

Tobie Nathan présentera de son côté L’Assassin du genre humain (Stock), consacré au docteur Marcel Petiot.

Aliénor d’Aquitaine, Sissi ou encore Danton apparaîtront également au fil des rencontres, qui s’intéresseront notamment aux liens familiaux, aux œuvres d’art, à la musique et aux femmes ayant défié leur époque.

Un hommage à André Malraux pour conclure

Le dimanche 15 novembre, Noëlle Châtelet participera à un grand entretien autour de son ouvrage À l’école des filles (Robert Laffont).

La journée se terminera par « Malraux, ombres et soleil ». L’historienne Janine Mossuz-Lavau et la romancière Luce Perez-Tejedor échangeront autour de son héritage littéraire, historique et politique.

Des ateliers compléteront ces rencontres, notamment avec Gérald Guerlais, Christine Palluy, Jean-Michel Payet et Lukino. Plusieurs espaces seront répartis dans l’Hôtel de Ville, dont le Forum, installé dans le Salon Ronsard, et le Studio Histoire, dans la Salle des mariages.

Le Salon du Roman Historique de Levallois est organisé par la Ville de Levallois, avec le soutien du ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, de la Sofia, de la Région Île-de-France et du Conseil départemental des Hauts-de-Seine.

Crédits photo : Salon du Roman Historique de Levallois

Par Hocine Bouhadjera

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