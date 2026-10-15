13 livres queer venus d’ailleurs pour le premier prix Gouincourt étranger

Créé en 2025 pour mettre en lumière la littérature lesbienne francophone, le prix Gouincourt s’élargit cette année avec une nouvelle distinction consacrée aux œuvres étrangères.

Le prix Gouincourt étranger entend ainsi faire circuler davantage la littérature lesbienne et queer internationale, tout en mettant en avant le travail des traducteurs et des maisons qui publient ces textes en français.

La première sélection du prix Gouincourt étranger 2026 :

À ton éveil, fends la cosse, Becky Chambers, traduit par Marie Surgers (L’Atalante) ;

Apprends-moi tout ce que tu sais, Hanna Bervoets, traduit par Noëlle Michel (Le Bruit du monde) ;

Ça dure une éternité et un jour c’est fini, Anne de Marcken, traduit par Baptiste Rinner (Les Corps conducteurs) ;

Clown !, Kristen Arnett, traduit par Cédric Weis (Mercure de France) ;

En attendant Marky Moon, Natalie Adler, traduit par Caroline Bouet (Phébus) ;

Girls, visions and everything, Sarah Schulman, traduit par Vanina Géré (Héloïse d’Ormesson) ;

Inséparables, Stephanie Wambugu, traduit par Karine Lalechère (Albin Michel) ;

Je suis une idiote de t’aimer, Camila Sosa Villada, traduit par Laura Alcoba (Métailié) ;

Jours de lumière, Megan Hunter, traduit par Caroline Bouet (Les Escales) ;

Magical girl, Park Seolyeon, traduit par Faustine Thivet et Kim-De Crescenzo Hye-Gyeong (Aux Forges de Vulcain) ;

Nos femmes sous la mer, Julia Armfield, traduit par Laetitia Devaux et Laure Jouanneau-Lopez (La Croisée) ;

Rubyfruit Jungle, Rita Mae Brown, traduit par Océane Guerrier (Héloïse d’Ormesson) ;

Trans Amazone, McKenzie Wark, traduit par Antoine Chainas et Olga Rozenblum (Plon).

La sélection francophone avait été dévoilée quelques jours plus tôt, avec 15 titres en compétition.

Un jury distinct pour le prix étranger

Le jury du prix Gouincourt étranger réunit Nour Bekkar, auteurice, Lénaïg Cariou, écrivaine et traductrice, Mélie Chen, éditrice et traductrice, Soazic Courbet, libraire à L’Affranchie à Lille, Camille Kouchner, autrice et enseignante-chercheuse en droit privé, ainsi que Mélissa Laveaux, autrice, compositrice et documentariste afrolesbienne.

Le jury francophone est, de son côté, composé de Meryem Alqamar, Al Baylac, Lauren Delphe, Virginie Despentes, Anna Mouglalis, Joëlle Sambi et Loïse Tachon, libraire chez Violette and co.

Organisé par Alex Lachkar et Lauriane Nicol, le prix Gouincourt bénéficie du soutien financier du fonds de dotation Lesbiennes d’intérêt général (LIG) et de Tinder. Les prix francophone et étranger seront remis le 10 novembre 2026 à la Bellevilloise, à Paris.

Lors de sa première édition, en 2025, le prix avait distingué quatre autrices : Fatima Daas pour Jouer le jeu (L’Olivier), Wendy Delorme pour Le Parlement de l’eau (Cambourakis), Nelly Slim pour Entre ici et avant il y a la mer (Hystériques & AssociéEs) et Sabrina Calvo pour Mais cette vie-là demande toujours plus de lumière (Éditions du commun).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix Gouincourt

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Par Hocine Bouhadjera

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