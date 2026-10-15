13 livres queer venus d’ailleurs pour le premier prix Gouincourt étranger

Après avoir dévoilé sa sélection francophone, le prix Gouincourt présente les 13 ouvrages retenus pour la première édition de son prix étranger. Les deux récompenses seront remises le 10 novembre à Paris.
Le 15/10/2026 à 18:22 par Hocine Bouhadjera
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Publié le :
15/10/2026 à 18:22
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Créé en 2025 pour mettre en lumière la littérature lesbienne francophone, le prix Gouincourt s’élargit cette année avec une nouvelle distinction consacrée aux œuvres étrangères.
Le prix Gouincourt étranger entend ainsi faire circuler davantage la littérature lesbienne et queer internationale, tout en mettant en avant le travail des traducteurs et des maisons qui publient ces textes en français.
La première sélection du prix Gouincourt étranger 2026 :
À ton éveil, fends la cosse, Becky Chambers, traduit par Marie Surgers (L’Atalante) ;
Apprends-moi tout ce que tu sais, Hanna Bervoets, traduit par Noëlle Michel (Le Bruit du monde) ;
Ça dure une éternité et un jour c’est fini, Anne de Marcken, traduit par Baptiste Rinner (Les Corps conducteurs) ;
Clown !, Kristen Arnett, traduit par Cédric Weis (Mercure de France) ;
En attendant Marky Moon, Natalie Adler, traduit par Caroline Bouet (Phébus) ;
Girls, visions and everything, Sarah Schulman, traduit par Vanina Géré (Héloïse d’Ormesson) ;
Inséparables, Stephanie Wambugu, traduit par Karine Lalechère (Albin Michel) ;
Je suis une idiote de t’aimer, Camila Sosa Villada, traduit par Laura Alcoba (Métailié) ;
Jours de lumière, Megan Hunter, traduit par Caroline Bouet (Les Escales) ;
Magical girl, Park Seolyeon, traduit par Faustine Thivet et Kim-De Crescenzo Hye-Gyeong (Aux Forges de Vulcain) ;
Nos femmes sous la mer, Julia Armfield, traduit par Laetitia Devaux et Laure Jouanneau-Lopez (La Croisée) ;
Rubyfruit Jungle, Rita Mae Brown, traduit par Océane Guerrier (Héloïse d’Ormesson) ;
Trans Amazone, McKenzie Wark, traduit par Antoine Chainas et Olga Rozenblum (Plon).
La sélection francophone avait été dévoilée quelques jours plus tôt, avec 15 titres en compétition.
Le jury du prix Gouincourt étranger réunit Nour Bekkar, auteurice, Lénaïg Cariou, écrivaine et traductrice, Mélie Chen, éditrice et traductrice, Soazic Courbet, libraire à L’Affranchie à Lille, Camille Kouchner, autrice et enseignante-chercheuse en droit privé, ainsi que Mélissa Laveaux, autrice, compositrice et documentariste afrolesbienne.
Le jury francophone est, de son côté, composé de Meryem Alqamar, Al Baylac, Lauren Delphe, Virginie Despentes, Anna Mouglalis, Joëlle Sambi et Loïse Tachon, libraire chez Violette and co.
Organisé par Alex Lachkar et Lauriane Nicol, le prix Gouincourt bénéficie du soutien financier du fonds de dotation Lesbiennes d’intérêt général (LIG) et de Tinder. Les prix francophone et étranger seront remis le 10 novembre 2026 à la Bellevilloise, à Paris.
Lors de sa première édition, en 2025, le prix avait distingué quatre autrices : Fatima Daas pour Jouer le jeu (L’Olivier), Wendy Delorme pour Le Parlement de l’eau (Cambourakis), Nelly Slim pour Entre ici et avant il y a la mer (Hystériques & AssociéEs) et Sabrina Calvo pour Mais cette vie-là demande toujours plus de lumière (Éditions du commun).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : Prix Gouincourt
DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 05/03/2026
624 pages
Le Bruit du monde
25,00 €
Paru le 01/04/2026
160 pages
Les Corps Conducteurs
21,50 €
Paru le 08/01/2026
288 pages
Mercure de France
23,00 €
Paru le 27/08/2026
336 pages
Editions Phébus
23,50 €
Paru le 04/06/2026
256 pages
Héloïse d'Ormesson
21,00 €
Paru le 15/04/2026
372 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 09/01/2026
208 pages
Editions Métailié
21,00 €
Paru le 15/01/2026
272 pages
Editions Les Escales
22,00 €
Paru le 17/04/2026
160 pages
Aux Forges de Vulcain
18,00 €
Paru le 22/01/2026
272 pages
Delcourt
22,00 €
Paru le 09/04/2026
336 pages
Héloïse d'Ormesson
22,00 €
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