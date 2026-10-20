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Livres audio : derrière la croissance, la question des données et de la distribution

Le livre audio poursuit sa progression, porté par des habitudes d’écoute désormais solidement installées. Les podcasts ont contribué à familiariser le public avec les contenus parlés accessibles à la demande. Mais cette évolution dépasse largement les pratiques culturelles : elle oblige les éditeurs à repenser leur distribution, la circulation des données et leurs relations avec les plateformes numériques.

Le 20/10/2026 à 12:41 par Victor De Sepausy

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Publié le :

20/10/2026 à 12:41

Victor De Sepausy

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Le livre audio n’est plus réservé aux amateurs de littérature enregistrée. Il s’inscrit désormais dans les usages quotidiens d’un public habitué aux podcasts, aux services de streaming et aux contenus disponibles à tout moment. Cette évolution intéresse directement les éditeurs, qui disposent d’un canal supplémentaire pour commercialiser leurs catalogues, toucher de nouveaux lecteurs et prolonger la vie commerciale de leurs titres.

En France, le phénomène prend de l’ampleur. Selon le baromètre 2026 du Syndicat national de l’édition (SNE), de la Sofia et de la Société des gens de lettres, réalisé par Médiamétrie, 10 millions de Français ont écouté au moins un livre audio numérique en 2025. L’âge moyen des auditeurs s’établit à 31 ans, contre 41 ans pour les lecteurs de livres imprimés. Une différence qui confirme l’intérêt du format auprès des jeunes générations.

Cette progression intervient dans un environnement particulièrement favorable. D’après les résultats de l’étude L’Année Audio 2025-2026 de Médiamétrie, présentés début octobre, 48 % des Français âgés de 15 à 80 ans écoutent un podcast chaque mois. L’écoute à la demande occupe désormais une place majeure dans la consommation audio. Pour le secteur du livre, l’enjeu consiste à convertir cette familiarité avec les contenus parlés en achats, abonnements et découvertes littéraires.

Les podcasts ont préparé le terrain

Le podcast a contribué à installer de nouvelles pratiques d’écoute. Reportages, entretiens, enquêtes, récits documentaires ou créations de fiction ont habitué les auditeurs à suivre des contenus longs, parfois répartis en plusieurs épisodes. Le livre audio bénéficie de cet environnement, même si les deux formats répondent à des modèles de production, de diffusion et de rémunération différents.

Les plateformes ont rapidement identifié les possibilités commerciales offertes par cette proximité. Spotify, déjà présent dans la musique et les podcasts, a développé une offre de livres audio intégrée à certains abonnements Premium. En avril 2026, l’entreprise annonçait proposer plus de 700 000 titres dans son catalogue international et être présente sur 22 marchés. Cette expansion accompagne une stratégie qui vise à faciliter la découverte des ouvrages au sein d’un service déjà utilisé pour d’autres contenus.

En France, les premiers résultats ont encouragé la plateforme à poursuivre ses investissements. En avril 2025, Spotify indiquait enregistrer, depuis le lancement de son offre dans l’Hexagone et au Benelux, une croissance mensuelle moyenne de 12 % du nombre d’auditeurs et des heures d’écoute. L’entreprise annonçait parallèlement un investissement d’un million d’euros destiné à soutenir la production de livres audio en français et en néerlandais. Ces chiffres, communiqués par Spotify, témoignent de ses ambitions, sans permettre à eux seuls de mesurer l’ensemble du marché français.

Une croissance qui ne profite pas automatiquement à tous les éditeurs

Les perspectives dépassent largement les frontières françaises. Aux États-Unis, les revenus des éditeurs de livres audio ont atteint 2,43 milliards de dollars en 2025, en hausse de 9 % sur un an, selon les données publiées en juin 2026 par l’Audio Publishers Association (APA). Les éditeurs interrogés déclaraient également plus de 750 000 titres actifs, soit une progression de 43 % par rapport à 2024. Le marché américain repose désormais presque entièrement sur la distribution numérique : les livres audio dématérialisés ont généré 99 % des recettes du secteur en 2025 (contre 1 % pour les livres audio physiques), une proportion déjà observée l’année précédente. Leurs revenus ont, quant à eux, progressé de 10 % sur un an.

Pour les maisons d’édition, cette croissance ouvre de nouvelles possibilités, mais elle entraîne également des dépenses. Produire un livre audio suppose de financer l’enregistrement, l’interprétation, la réalisation sonore, le montage et les opérations de contrôle. Les conditions de rémunération des auteurs, des comédiens et des autres intervenants doivent également être prises en compte. La rentabilité dépend ensuite des modalités de commercialisation négociées avec les distributeurs.

Les éditeurs indépendants sont particulièrement concernés. Disposer d’un catalogue de qualité ne garantit pas sa visibilité dans les applications. Les recommandations, les classements et les outils de recherche jouent un rôle déterminant dans la découverte des ouvrages. À mesure que l’offre augmente, la qualité des métadonnées devient une question commerciale essentielle.

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Des données fiables pour mieux distribuer les livres

Titre, nom complet de l’auteur, interprète, maison d’édition, langue, durée, genre, identifiants commerciaux : chaque livre audio doit être décrit avec précision pour être correctement référencé. Une erreur dans ces informations peut compliquer sa recherche, produire des doublons ou perturber sa commercialisation. Le travail commence donc bien avant la mise en ligne du fichier sonore.

Cette question rejoint une transformation plus générale de la circulation des informations sur les produits. Avec le programme Sunrise 2027, l’organisation internationale GS1 encourage les distributeurs à rendre leurs systèmes de caisse capables de lire des codes 2D, tout en maintenant la compatibilité avec les codes-barres traditionnels. L’objectif porte sur la lecture de l’identifiant commercial GTIN. Il ne constitue pas une obligation générale de remplacer les codes existants en 2027.

Dans son article consacré à Sunrise 2027 et aux PME rurales françaises, QR NOW attire l’attention sur trois tâches concrètes : fiabiliser les données produit, vérifier les équipements et prévoir une période de coexistence entre codes-barres classiques et codes 2D. Pour les entreprises qui pourraient être concernées par un passeport numérique, ce travail sur les données constitue aussi un point de départ utile.

Pour l’édition imprimée, ces évolutions peuvent présenter un intérêt dans les opérations d’identification et de commercialisation. Des codes 2D correctement configurés peuvent également donner accès à des renseignements numériques complémentaires. Un éditeur pourrait ainsi proposer, à partir d’un ouvrage physique, des informations sur son catalogue ou un extrait sonore. Il s’agit toutefois d’usages possibles, et non d’une obligation imposée aux maisons d’édition.

Autre dispositif à distinguer : le passeport numérique de produit prévu par la réglementation européenne sur l’écoconception. La Commission européenne a annoncé, le 20 juillet 2026, la mise en service de son registre et d’un environnement de test. Les premières échéances concernent certaines catégories de batteries en février 2027. Aucune obligation générale de passeport numérique ne s’applique actuellement à l’ensemble des livres. Les exigences dépendent des catégories de produits et des textes spécifiques adoptés pour chacune d’elles.

La maîtrise du catalogue devient un enjeu stratégique

Pour les petites structures éditoriales, ces évolutions rappellent une nécessité : connaître précisément les données associées à chaque référence et pouvoir les transmettre aux partenaires commerciaux. Les informations nécessaires à la vente d’un ouvrage imprimé, celles qui décrivent sa version audio et les éventuelles données réglementaires ne se confondent pas. Leur cohérence facilite néanmoins les échanges avec les libraires, les distributeurs et les plateformes.

La dépendance aux grands acteurs numériques soulève aussi la question de l’accès aux publics. Spotify, Audible et les autres services de diffusion disposent de leurs propres modalités d’abonnement, de commercialisation et de recommandation. Les éditeurs doivent déterminer quels droits céder, dans quelles conditions et avec quelle visibilité sur les usages réels de leurs œuvres.

Le marché du livre audio reste donc traversé par une contradiction. Sa croissance élargit les possibilités de diffusion des textes, tandis que la concentration de l’écoute sur quelques services renforce le poids des intermédiaires. Les podcasts ont contribué à rendre cette consommation familière ; ils ne résolvent ni les questions de rémunération ni celles de découverte éditoriale.

Pour les maisons d’édition, l’enjeu ne consiste plus seulement à produire davantage de versions enregistrées. Il s’agit de choisir les œuvres adaptées au format, d’en assurer la qualité et d’en conserver la maîtrise commerciale. Le développement du livre audio constitue une opportunité réelle. Encore faut-il que les éditeurs puissent en tirer des revenus durables, sans abandonner à leurs distributeurs l’essentiel de la relation avec les auditeurs.

 
 
 
 
 

Crédits illustration Pexels CC 0

 

Par Victor De Sepausy
Contact : vds@actualitte.com

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