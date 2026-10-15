États-Unis : l’édition gagne 8,9 % en août, le papier en première ligne

Le rythme ralentit, pas l’activité. En juin, les recettes de l’édition américaine avaient augmenté de 11 % sur un an ; en juillet, elles bondissaient de 14 %. Les résultats d’août, transmis le 14 octobre par l’AAP dans son dernier StatShot, marquent donc un infléchissement. Mais sur huit mois, la progression cumulée passe de 3,9 % fin juin à 5,4 % fin juillet, puis à 5,9 % fin août. Les maisons participantes ont déclaré 7,9 milliards $ depuis janvier, selon l’association.

Dans cet ensemble, le livre grand public (Trade) conserve un net avantage : 904,7 millions $ en août, soit une hausse de 12,5 %. Après +12,1 % en juin et +16,4 % en juillet, ce segment enchaîne trois mois de croissance à deux chiffres. Sur huit mois, ses recettes représentent 6,3 milliards $, en augmentation de 6,5 %.

Le broché dépasse le relié

Le papier porte l’essentiel de cette hausse. Pour le mois d’août, les brochés rapportent 333,3 millions $, soit 17,6 % de plus qu’un an plus tôt. Les reliés suivent, à 320,2 millions $ (+13,8 %). Ensemble, ils pèsent un peu plus de 72 % des revenus du livre grand public. Le résultat n’est pourtant pas uniforme : le « mass market paperback », format de poche de grande diffusion distingué des autres brochés aux États-Unis, perd 14,6 %, à 6,2 millions $. Depuis janvier, sa chute atteint 57,2 %.

Les données détaillées relayées le 14 octobre par Publishers Weekly montrent que les livres pour adultes gagnent 15,8 % sur le mois, avec +17,6 % pour la fiction et +13,3 % pour la non-fiction. Le livre jeunesse et young adult avance plus modestement (+4,3 %). Dans la fiction adulte, les brochés enregistrent à eux seuls une poussée de 32,3 %, contre 17,3 % pour les reliés : une différence qui aide à comprendre la vigueur du format.

Depuis le début de l’année, les ouvrages brochés totalisent 2,3 milliards $ (+11,8 %), devant les reliés, à 2,1 milliards $ (+3,1 %). La bonne tenue de l’imprimé ne doit donc pas masquer les écarts entre ses différents formats.

L’audio numérique creuse l’écart

Les ebooks ne profitent pas de cette dynamique. Leurs recettes diminuent de 5,7 % en août, à 83,9 millions $. À l’inverse, celles de l’audio numérique atteignent 105,4 millions $, en hausse de 12,6 %. Sur huit mois, le livre audio dématérialisé cumule 806,3 millions $ (+12,6 %), contre 685,1 millions pour l’ebook (-3,4 %). Le support audio physique reste marginal, avec 400.000 $ de revenus en août, soit une contraction de 35,2 %.

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Ailleurs, les situations divergent. Les éditeurs religieux, inclus dans la catégorie du livre grand public, gagnent 11 % en août, à 85,3 millions $, mais seulement 2,2 % depuis janvier. L’édition professionnelle et scientifique, hors revues, progresse de 8 %, à 29,6 millions $. Les ressources pédagogiques destinées à l’enseignement scolaire et supérieur reculent de 2,8 %, à 256,8 millions $, bien que leur bilan sur huit mois demeure positif (+1,8 %).

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Par Clément Solym

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