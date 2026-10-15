Manchester City–PSG : à 3-0, la soirée ne faisait que commencer

Parler de rencontres sportives en faisant un détour par la littérature, l’exercice est en soi périlleux : même pas peur. Pour ce match, j’ai opté pour Georges Perec dont La Vie mode d'emploi décryptera le jeu parisien. On poursuivra avec Le Château de Franz Kafka (traduit par Jean-Pierre Lefebvre, Gallimard) qui éclaire la stratégie anglaise. Quant au match lui-même, il semble sorti de Ce qu'Alice trouva de l'autre côté du miroir, de Lewis Carroll (traduit par Jacques Papy).

La Vie mode d'emploi : Paris fabrique le puzzle, City cherche la solution

Imaginez une maison de poupée : des étages, des meubles à déplacer, des personnages et des histoires à inventer. Dans La Vie mode d'emploi, Georges Perec ouvre ainsi un immeuble parisien. Bartlebooth s'est lancé dans un drôle de programme : peindre cinq cents aquarelles de ports, les faire découper en puzzles par Gaspard Winckler, puis les reconstituer avant d'effacer les images.

Winckler complique exprès l'assemblage. À Manchester, Luis Enrique, entraîneur du PSG, semble avoir repris son rôle : ses joueurs changent de place, City cherche comment les suivre.

À la 13e minute, premier casse-tête : une longue séquence de passes parisiennes traverse le terrain. Vitinha organise le jeu, les joueurs multiplient les mouvements et Désiré Doué trouve l'ouverture. L'ailier repique de la gauche vers l'axe et marque. 0-1. Comme devant les puzzles de Winckler, les Anglais peinent à comprendre comment les pièces s'assemblent.

Deux minutes plus tard, nouveau piège. Doué et Ousmane Dembélé échangent le ballon à travers la défense. Dembélé surgit au second poteau et marque de la tête. 0-2. Chez Winckler, une pièce peut tromper celui qui cherche à la placer. À Manchester, suivre un Parisien revient parfois à en perdre un autre.

Pour parcourir son immeuble, Perec suit les déplacements d'un cavalier aux échecs. Un itinéraire précis, qui paraît pourtant imprévisible. À la 32e minute, Paris déplace encore ses pièces : Maghnes Akliouche centre, Warren Zaïre-Emery glisse une talonnade et Vitinha conclut. 0-3. Celui qui organisait le jeu se retrouve à la finition. City le cherchait au milieu. Il était déjà devant le but.

Chez Perec, Bartlebooth finit par buter sur une dernière pièce impossible à placer. Enzo Maresca, entraîneur de City, a lui aussi un puzzle à résoudre. Il lui reste une mi-temps pour trouver la solution.

Le Château : City frappe à toutes les portes

Dans Le Château, Franz Kafka suit K., un arpenteur venu faire reconnaître sa fonction dans un village dominé par une mystérieuse bâtisse. Autorités introuvables, intermédiaires contradictoires : chaque démarche ajoute un obstacle.

À Manchester, Erling Haaland, avant-centre norvégien de City, peine aussi à atteindre son objectif. Paris coupe les passes, Rayan Cherki ne parvient pas à organiser les attaques et Jérémy Doku reste bloqué sur la gauche. Comme K., Haaland dépend de ses intermédiaires.

K. doit composer avec ceux que le château lui impose. Maresca peut remplacer les siens. À la pause, Rúben Dias, Cherki et Doku sortent ; Matheus Nunes, Ayyoub Bouaddi et Iliman Ndiaye entrent. Bouaddi surveille Vitinha et récupère des ballons. Ndiaye apporte de la vitesse. Haaland reçoit enfin de quoi travailler.

À la 53e minute, une première porte s'ouvre : Ndiaye centre, Haaland marque. 1-3. Le château paraît accessible. Mais chez Kafka, chaque progrès apporte une complication. À la 62e, Maghnes Akliouche frappe. Donnarumma freine le ballon sans l'empêcher de franchir sa ligne. 1-4. L'objectif s'éloigne à nouveau.

K. s'obstine, City aussi. Nuno Mendes sauve sur sa ligne, Enzo Fernández trouve le poteau, Haaland la barre transversale. À la 75e minute, le Norvégien marque sur une passe de Bouaddi. 2-4. Matveï Safonov, gardien du PSG, lui barre encore la route à la 83e.

Kafka a laissé Le Château inachevé. K. poursuit ses efforts sans obtenir ce qu'il attend. City a trouvé Haaland, multiplié les occasions et réduit l'écart. Il manque deux buts pour rejoindre Paris.

De l'autre côté du miroir : courir pour rester sur place

Dans Ce qu'Alice trouva de l'autre côté du miroir, son héroïne traverse une glace et découvre un monde transformé en échiquier. Elle y avance comme un pion, avec l'espoir de devenir reine.

À Manchester, la pause retourne le jeu. Paris, qui faisait courir City, passe son temps à défendre. Bouaddi surveille Vitinha ; Haaland, jusque-là isolé, reçoit enfin des ballons. Les Anglais attaquent, les Parisiens s'accrochent à leur avance.

Chez Carroll, la Reine rouge entraîne Alice dans une course folle. Elles courent à perdre haleine, puis s'arrêtent : elles sont toujours au même endroit ! City connaît presque la même mésaventure. Une vingtaine de tirs après la pause, deux buts de Haaland et une seconde période remportée 2-1. Mais Paris avait gagné la première 3-0. Les Anglais courent pour revenir, les Parisiens pour rester devant. Et le PSG tient bon.

Le miroir réserve une dernière plaisanterie. Donnarumma, ancien gardien parisien désormais à City, a laissé passer la frappe d'Akliouche malgré son intervention. À la 88e minute, Matheus Nunes concède un penalty. Ferran Torres, ancien joueur de City passé au PSG, se présente face à Donnarumma, qui repousse son tir à la 90e. Un ballon qu'il laisse passer, un autre qu'il arrête. Alice aurait de quoi s'y perdre !

Au bout de l'échiquier, Alice devient reine. Manchester, lui, n'a pas atteint la dernière case. Les Anglais ont renversé le jeu, mais pas le résultat : 4-2, Paris conserve la couronne.

Crédit image : Capture d'écran vidéo Youtube - Canal+Sport

Par Clotilde Martin

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