Le contrat social automobile à bout de souffle” : pourquoi la voiture doit changer de modèle

ZFE, prix à la pompe, électrification, offensive chinoise, SUV, bonus-malus, leasing social, avenir du thermique : La voiture : décryptage d’une transition sous tension, publié par les éditions Terre à terres (créées au sein des éditions de L'Aube), part de cet embouteillage dans le débat public. Léo Larivière et Diane Strauss, avec Marie Chéron, spécialistes de la transition automobile chez Transport & Environment, assument un point de vue favorable à la décarbonation. Leur essai vaut surtout par ce qu’il relie : pouvoir d’achat, pétrole, industrie, mobilité quotidienne, politiques européennes, métaux critiques et fractures territoriales.

Pour L’Aube, éditeur indépendant installé à La Tour-d’Aigues, en Provence, le livre correspond à une conception exigeante de l’éditeur d’actualité : publier des textes capables de modifier la lecture des nouvelles.

Un “contrat social automobile” fragilisé

Le cœur du livre tient dans une expression : le « contrat social automobile ». Depuis l’après-guerre, expliquent les auteurs, la France a organisé une partie de son territoire et de son économie autour d’un compromis. En échange d’une place considérable accordée à la voiture dans les budgets privés, l’espace public et les investissements collectifs, celle-ci promettait autonomie, accès au travail, aux services, au logement et aux loisirs. La 2 CV ou la 4L en furent les incarnations populaires, adossées à une industrie nationale forte et à un pétrole longtemps bon marché.

« Le contrat social automobile est à bout de souffle », écrivent-ils. La voiture reste indispensable à des millions de personnes, notamment dans les territoires ruraux et périurbains, mais les piliers du compromis se fissurent : pétrole importé, prix du neuf en hausse, budgets automobiles lourds et industrie française affaiblie.

L’essai insiste surtout sur un point souvent effacé des polémiques : l’électrique n’a pas provoqué à lui seul le déclin automobile français. Après des décennies de délocalisations et de montée en gamme, la France est passée du troisième rang mondial des producteurs automobiles en 2000 au quatorzième en 2024, selon les données de la Cour des comptes reprises par les auteurs. Les modèles grand public ont quitté une partie des chaînes françaises bien avant que l’électrification n’accélère.

La 2 CV électrique, ou ce que « produire européen » veut encore dire

Difficile d’imaginer meilleur cas pratique que la nouvelle 2 CV dévoilée par Citroën au Mondial. Le constructeur présente un concept électrique de 3,76 mètres fondé sur la légèreté, la simplicité et l’accessibilité. La marque promet un modèle de série dans les deux prochaines années, fabriqué en Europe, avec un prix de départ visé autour de 15.000 euros.

ENQUÊTE - Moins de bébés, moins d’élèves : comment la dénatalité transforme déjà la France

Le symbole français s’inscrit pourtant dans une chaîne de valeur bien plus internationale. Selon Le Monde, Stellantis envisage de s’appuyer sur Leapmotor pour la plateforme technique et la batterie de la future 2 CV, cette dernière devant être assemblée en Espagne ; la décision finale doit encore être arrêtée. Reuters rapporte parallèlement que Stellantis développe avec son partenaire chinois une plateforme pour de petites électriques et prévoit d’en produire certaines en Italie.

L’ouvrage invite précisément à dépasser le récit d’une Chine qui aurait soudainement déferlé sur une industrie européenne jusque-là florissante. Les auteurs décrivent une avance construite pendant une quinzaine d’années grâce à des soutiens publics massifs et à la maîtrise progressive de la chaîne des batteries. Pendant ce temps, les groupes français ont longtemps privilégié le thermique et la montée en gamme, malgré l’avance initiale de modèles comme la Zoé ou le Kangoo électrique. Au Mondial 2026, vingt marques chinoises sont présentes, deux fois plus qu’en 2024.

La question devient alors moins « cette 2 CV est-elle française ? » que : que signifie la souveraineté industrielle lorsque plateforme, batterie, assemblage et capitaux peuvent relever de plusieurs pays ? Les auteurs défendent des partenariats étrangers assortis de contreparties sur l’emploi, la production locale, les sous-traitants et les transferts de technologies.

Le retour des petites voitures : correction de trajectoire ?

Le Salon semble aussi donner corps à une autre thèse de l’essai. La nouvelle Dacia Spring, désormais fabriquée en Europe, débute à 17.900 euros avant aides ; la Smart #2, présentée en première mondiale à Paris, est proposée à partir de 19.990 euros dans plusieurs pays, dont la France ; Citroën vise environ 15.000 euros avec la future 2 CV.

Dans le livre, cette question du prix n’est pas seulement technologique. Les auteurs attribuent une partie de l’inaccessibilité du neuf à la stratégie de montée en gamme des constructeurs. Le prix moyen d’une voiture neuve approche, selon les données qu’ils mobilisent, 40.000 euros. Les ménages les plus dépendants de l’automobile conservent alors davantage leurs anciennes voitures ou se tournent vers l’occasion.

D’où une proposition explicite de « produire une voiture électrique populaire en France ». L’ouvrage invite à miser sur des véhicules compacts et abordables plutôt qu’à reproduire dans l’électrique la course au poids et aux équipements. Il voit dans la Renault 5 électrique produite à Douai un exemple du savoir-faire que la France pourrait reconquérir. Le retour des petites voitures au Mondial peut donc se lire moins comme une mode que comme une correction de trajectoire industrielle.

Bientôt plus rapide que son ombre ?

Le leasing social complète cette logique. Les auteurs estiment qu’il a révélé une demande lorsque le prix d’accès devient supportable, mais jugent le dispositif encore trop limité. Ils proposent jusqu’à la constitution progressive d’un parc d’un million de voitures électriques à loyers modérés. L’acceptabilité suppose alors moins de convaincre que de proposer une offre réellement accessible.

2035 : derrière la règle climatique, une bataille industrielle

Le troisième test se joue à Bruxelles. Le règlement européen en vigueur fixe toujours une réduction de 100 % des émissions moyennes de CO₂ des voitures neuves en 2035 par rapport à 2021. Mais la Commission a proposé, en décembre 2025, d’abaisser cette cible à 90 %, les émissions restantes pouvant être compensées notamment par des mécanismes liés aux carburants renouvelables et à l’acier bas carbone produit dans l’Union. Cette révision est encore en cours de procédure législative.

En parallèle, la définition du « made in Europe » divise États et industriels. Emmanuel Macron a demandé aux dirigeants de Michelin et de BMW de rapprocher les positions françaises et allemandes : Paris défend une préférence centrée sur l’Union, Berlin souhaite un périmètre plus large et davantage de souplesse sur 2035. Début octobre, aucun compromis n’avait encore été trouvé.

Le livre prend ici nettement position. Pour ses auteurs, le cap européen a obligé les constructeurs à investir dans l’électrique et provoqué un choc d’investissement estimé par T&E à 25 milliards d’euros en France entre 2020 et 2025, notamment autour de la « vallée de la batterie » dans le Nord. Leur inquiétude porte désormais sur l’instabilité réglementaire : modifier continuellement les règles pourrait retarder les investissements au moment où les concurrents chinois disposent déjà d’une avance industrielle.

Les auteurs travaillent pour une organisation engagée dans la décarbonation des transports : leur thèse doit être lue en tenant compte de ce positionnement, d'autant qu'elle déplace néanmoins utilement le débat. La question n’est plus seulement de maintenir ou d’assouplir 2035, mais de savoir quelle politique industrielle peut rendre cette trajectoire crédible. Sans voitures accessibles, filière de batteries, accompagnement des sous-traitants et solutions pour les territoires dépendants de l’automobile, la norme risque d’alimenter le rejet qu’elle prétend dépasser. Mais renoncer au cap ne ferait pas davantage réapparaître les usines perdues.

Une automobile, plusieurs crises

Le Mondial 2026 rend ainsi visibles les tensions que La voiture : décryptage d’une transition sous tension rassemble dans un même cadre. La 2 CV électrique pose la question de la souveraineté dans des chaînes de valeur mondialisées ; les citadines abordables interrogent vingt années de montée en gamme ; 2035 montre combien une norme environnementale est devenue simultanément une décision industrielle, sociale et géopolitique.

Le parti pris des auteurs reste identifiable : réduire la dépendance au pétrole, électrifier les usages qui resteront automobiles, développer d’autres modes de déplacement lorsque cela est possible et faire de cette mutation un levier de réindustrialisation. Le mérite du livre est surtout de rappeler que ces sujets ne peuvent plus être traités séparément.

C’est aussi là que l’idée de L’Aube, éditeur d’actualité, trouve sa justification. Pour un éditeur en Provence, publier sur l’automobile n’a rien d’un détour si l’on considère ce qu’elle organise : l’accès à l’emploi, aux services, aux villes, aux campagnes et aux ressources. « Si l’on doit parler de la voiture toutes les cinq minutes, alors parlons-en enfin sérieusement », concluent les auteurs.

Crédits photo : Le Chat de Geluck à Caen - ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com