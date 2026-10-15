Grand Prix du roman de l’Académie française 2026 : les trois finalistes dévoilés

Les trois romans finalistes du Grand Prix du roman 2026 :

La solitude des professeurs est infinie, de Yannick Haenel (Gallimard)

Le Rappel des oiseaux, de Sébastien Lapaque (Actes Sud)

Heures sauvages, de Marie Petitcuénot (Héloïse d'Ormesson)

Créé en 1914 et rattaché à la Fondation Broquette-Gonin, le Grand Prix du roman est attribué chaque année par l'Académie française. Sa commission, composée de douze académiciens titulaires et de plusieurs suppléants, établit les sélections successives.

Les trois romans finalistes seront soumis au vote de l'ensemble des académiciens, qui désigneront le lauréat à bulletin secret, le jeudi 29 octobre 2026.

En 2025, le Grand Prix du roman avait été attribué à l'écrivaine haïtienne Yanick Lahens pour Passagères de nuit (Sabine Wespieser). Elle l'avait emporté au troisième tour de scrutin, avec onze voix contre dix pour Pauline Dreyfus. La récompense était alors dotée de 10.000 €.

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Crédits photo : l’Institut de France, à Paris, qui abrite cinq académies, dont l’Académie française (Marie Thérèse Hébert et Jean Robert Thibault, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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