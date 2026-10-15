Grand Prix du roman de l’Académie française 2026 : les trois finalistes dévoilés

L’Académie française a dévoilé, ce jeudi 15 octobre, la deuxième sélection de son Grand Prix du roman 2026. Après une première liste de douze ouvrages annoncée le 1er octobre, la commission chargée du prix a retenu trois romans pour le vote final. Le lauréat sera désigné le jeudi 29 octobre.
Le 15/10/2026 à 16:23 par Hocine Bouhadjera
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15/10/2026 à 16:23
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Les trois romans finalistes du Grand Prix du roman 2026 :
La solitude des professeurs est infinie, de Yannick Haenel (Gallimard)
Le Rappel des oiseaux, de Sébastien Lapaque (Actes Sud)
Heures sauvages, de Marie Petitcuénot (Héloïse d'Ormesson)
Créé en 1914 et rattaché à la Fondation Broquette-Gonin, le Grand Prix du roman est attribué chaque année par l'Académie française. Sa commission, composée de douze académiciens titulaires et de plusieurs suppléants, établit les sélections successives.
Les trois romans finalistes seront soumis au vote de l'ensemble des académiciens, qui désigneront le lauréat à bulletin secret, le jeudi 29 octobre 2026.
En 2025, le Grand Prix du roman avait été attribué à l'écrivaine haïtienne Yanick Lahens pour Passagères de nuit (Sabine Wespieser). Elle l'avait emporté au troisième tour de scrutin, avec onze voix contre dix pour Pauline Dreyfus. La récompense était alors dotée de 10.000 €.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : l’Institut de France, à Paris, qui abrite cinq académies, dont l’Académie française (Marie Thérèse Hébert et Jean Robert Thibault, CC BY-SA 2.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 20/08/2026
320 pages
Editions Gallimard
21,50 €
Paru le 07/10/2026
288 pages
Actes Sud Editions
21,00 €
Paru le 20/08/2026
138 pages
Héloïse d'Ormesson
17,00 €
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