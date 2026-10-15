Prix Médicis 2026 : les sélections se resserrent, les essais entrent en scène

Le jury du Prix Médicis a dévoilé, ce jeudi 15 octobre 2026, sa deuxième sélection. 7 romans français et 9 romans étrangers restent en compétition, tandis que 12 essais font leur entrée. Parmi les auteurs éliminés figure Thélyson Orélien, récemment récompensé par le Prix du Roman Fnac. Les lauréats seront annoncés le 2 novembre à Paris.
Le 15/10/2026 à 14:52 par Hocine Bouhadjera
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15/10/2026 à 14:52
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La compétition se resserre. Lors de sa première sélection, annoncée le 11 septembre, le jury avait retenu 35 romans : 18 français et 17 étrangers. Un mois plus tard, 19 titres ont quitté la course. Parmi les absents figure notamment C'était ça ou mourir (Grasset), de Thélyson Orélien.
Les 7 romans français retenus :
Lucie Bérard, Décolorer sa fille (Les Intranquilles)
Anne Godard, Nous aussi (Actes Sud)
Emma Marsantes, N'efface pas mes cercles (Verdier)
Daria Marx, Tuer le vieux (Flammarion)
Lucie Rico, Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? (P.O.L)
Sarah Tadlaoui, Croire au code (Héloïse d'Ormesson)
Philippe Vasset, Grandes lignes (Flammarion)
Les 9 romans étrangers retenus :
Eva Baltasar, Déclin et fascination, traduit du catalan par Annie Bats (Verdier)
Lavinia Braniște, Camping, traduit du roumain par Sylvain Audet-Găinar (Éditions des Syrtes)
Laura Kasischke, Baignade surveillée, traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline Leroy (Gallimard)
Masashi Matsuie, La maison d'été, traduit du japonais par Déborah Pierret-Watanabe (Éditions du Sous-Sol)
Hanna Nordenhök, Caesaria, traduit du suédois par Marina Heide (Cambourakis)
Alcide Pierantozzi, L'inéquilibre, traduit de l'italien par Lise Chapuis (Gallimard)
Michele Ruol, Inventaire de ce qu'il reste après que la forêt a brûlé, traduit de l'italien par Paolo Bellomo, avec le concours de Cécile Raulet (Le Tripode)
Robert Seethaler, La rue, traduit de l'allemand (Autriche) par Élisabeth Landes (Sabine Wespieser)
Juan Gabriel Vásquez, Les noms de Feliza, traduit de l'espagnol (Colombie) par Isabelle Gugnon (Seuil)
12 essais font leur entrée dans la compétition :
Jean-Baptiste Del Amo, Une éclaircie (Stock)
Yann Diener, Comment le langage vint aux machines. Enquête sur Ada Lovelace, Grace Hopper et Jean Bartik (Climats)
Colette Fellous, Via Veneto (Gallimard)
Caroline Knecht, Ainsi la Cour décide (La Découverte)
Johanna Lehr, Auschwitz, une histoire de femmes : les Françaises du bloc 10 (Gallimard)
Barbara Métais-Chastanier, Elles ne mouraient pas toutes (La Découverte)
Souleymane Bachir Diagne, L'Hospitalité. Affirmer l'humanité (Autrement)
Anne Plantagenet, En l'absence de corps (Julliard)
Olivier Rolin, La guerre éternelle (Gallimard)
Johanna Siméant-Germanos, Youssef ou la fidélité à soi (Anamosa)
Richard Zenith, Pessoa, l'œuvre-vie, traduit de l'anglais (États-Unis) par Nicolas Richard (Seuil)
Jérôme Schmidt, Une prière pour John Coltrane (Noir sur Blanc)
Le jury, présidé par Pascale Roze, réunit Marianne Alphant, Michel Braudeau, Marie Darrieussecq, Dominique Fernandez, Anne F. Garréta, Patrick Grainville, Andreï Makine et Alain Veinstein. Les trois récompenses seront attribuées le lundi 2 novembre 2026, lors de la traditionnelle cérémonie organisée au restaurant La Méditerranée, à Paris.
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En 2025, Emmanuel Carrère avait remporté le Médicis du roman français pour Kolkhoze (P.O.L), Nina Allan le Médicis étranger pour Les Bons Voisins (Tristram, traduit par Bernard Sigaud), et Fabrice Gabriel le Médicis essai pour Au cinéma Central (Mercure de France).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats
Par Hocine Bouhadjera
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