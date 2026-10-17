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Un éléphant qui se balançait... : quand le capitalisme ne tient qu'à un fil

Tout parent se gargarise de l’émerveillement de son enfant pour les lettres et les chiffres. À bientôt 19 mois, la nôtre compte désormais les éléphants qui font des gammes sur une harpe arachnéenne. Plusieurs tonnes de mammifères sur un piège à insectes : cette initiation à l’arithmétique qui dissimule un étrange modèle économique. Croissance infinie, travail exploité, contrôles inexistants. Jusqu’au « Badaboum ». Et qui paie les dégâts ?

Le 17/10/2026 à 06:30 par Nicolas Gary

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Publié le :

17/10/2026 à 06:30

Nicolas Gary

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Ma fille, bientôt 19 mois, s’emballe désormais pour cet éléphant qui se balance avec ses potes : peu soucieuse encore des règles, elle lève trois doigts, puis un, puis quatre, avec l’enthousiasme qui ignore les tableaux croisés dynamiques sur Excel. Or, ses progressions en arithmétique alimentent mes craintes quant à une surcharge de l’ouvrage.

Résumons. Un éléphant monte sur une toile d’araignée, s’éclate comme un foufou, au point d’embarquer un autre pachyderme. Pourquoi préférer un piège à insectes à une balançoire aux normes ? Mystère. Les deux zigues en liesse convoquent un troisième, puis un quatrième. Personne ne descend ni ne vérifie quoi que ce soit, au point que l’inéluctable pointera le bout de son nez : tout s’effondrera. Une infrastructure surexploitée, aucun responsable : ouverture d’une commission d’enquête parlementaire illico. 

Tant que ça tient

Quel individu raisonnable aurait tenté le diable ? Il faut imaginer notre éléphant — appelons-le Mark, si vous voulez bien — un brin entrepreneur, puisqu’il décèle dans l’exerce un marché porteur. Car les pachydermes s’additionnent : Mark invite un camarade, les deux larrons en sollicitent un troisième. Jusqu’ici, nul ne se trompe ?

Pas de blague : voilà un système de Ponzi appliqué au génie civil, sans attente d’un rendement : on se balance, on se félicite et on recrute. Chaque arrivant renforce la confiance dans l’installation tout en compromettant son avenir. Pas de dividendes promis, et pourtant tout le monde accepte d’augmenter le risque. Car le nouvel entrant n’apporte finalement que son poids dans la balance. De fait, ici, on s’en balance…

L’équation intrigue : plus on est de fous, plus on rit, d’accord. Et puisque la toile résiste, preuve est fournie qu’elle demeure sous-exploitée. La croissance devient sa propre raison d’être. Un consultant parlerait de « dynamique d’engagement ».

Conformité irréprochable… jusqu’à effondrement

Ma fille danse au rythme des arrivants, mais cette toile m’inquiète. Quand un piège à insectes devient le terrain de jeux de plusieurs pachydermes, ce changement de destination n’imposerait-il pas une étude de faisabilité ?

Qui assure la maîtrise d’ouvrage ? Où sont les notes de calcul, le plan d’assurance qualité, les procès-verbaux de réception ? Quelle charge admissible ? Le bureau de contrôle a-t-il seulement constaté que les éléphants avaient l’air contents ?

Bagatelle ! Pas de plan de prévention, pas de registre de surveillance ni de seuil d’arrêt : la paperasserie ralentirait la croissance. Ni inspection ni mesure conservatoire. Chaque occupant valide le précédent. Les usagers réalisent, avec leur masse corporelle, les essais qui causeront leur chute. Deuxième éléphant ? Avis favorable. Troisième ? Réserves levées. Quatrième ? Indicateurs au vert et en avant Guingamp !

Un directeur qualité invoquerait une « surveillance dynamique des contraintes par les bénéficiaires ». Traduction : personne ne tombe, défense d’ivoire le moindre risque en dépit de précédents sérieux : sur le pont du Nord, voilà quelque temps, un bal fut suivi de l’effondrement de l’ouvrage. Deux comptines, deux infrastructures surchargées : l’inspection générale des berceuses devrait s’autosaisir.

L’enquête ne débutera évidemment qu’une fois le drame acté : un rapport de non-conformité surgira du cabinet d’audit : ouvrage détruit, capacité dépassée, essais non reconductibles. Et qui tiendra-t-on pour responsable de cette fichue toile ? Celle qui file, ventre à terre, sur ses huit pattes… 

Marx appelé à régner ou au secours ?

Les éléphants chantent, recrutent et s’amusent, au détriment de l’arthropode totalement invisibilisée. Ne soyons pas dupes : les éléphants n’ont pas tissé le moindre fil et moins encore assuré l’entretien : ils s’octroient l’usufruit de l’infrastructure au risque de la détruire. L’ouvrière dépossédée de son moyen de subsistance, voilà qui donne envie de rouvrir Le Capital : un Marx, et ça repart ? C’est l’idée…

Pas de contrat donc pas de salaire : impossible de calculer une plus-value au sens où l’entendait le philosophe. Mais le rapport de forces se mesure admirablement : une minuscule ouvrière face à plusieurs tonnes de consommateurs, la lutte des classes possède bien une unité de mesure.

Non seulement la travailleuse est expropriée de sa toile, mais plus encore, ceux qui en jouissent se fichent éperdument de sa préservation. L’appropriation de la valeur d’usage est totale, le risque abandonné à la productrice. L’ouvrière devient superflue dans une activité possible uniquement grâce à son dévouement. Un plan social sans direction, sans indemnités, sans salariés recensés : camarade, camarade, on vous ment, on vous spolie, merci Arlette.

A-t-elle consenti ? Été consultée ? La chanson n’en dit rien. Pas de délégué, pas de négociation, un dialogue social réduit à peau de chagrin et Mark, avec ses copains profitent des loisirs que l’industrieuse leur fournit malgré elle. Un effort d’optimisation exemplaire, que tout service RH saluera chaleureusement.

Or, si la lutte des classes tient parfois à un fil, le problème, c’est qu’ici, la classe dominante s’en balance au-delà du dicible.

Le réseau social avant les zozos sociaux

Un usager satisfait en invite un autre : zéro budget publicitaire. Une toile, une communauté. Le recrutement bénévole tient lieu de politique commerciale : chacun fait entrer son prochain et le remercie de venir. Le web n’a rien inventé : Facebook, Insta (tiens, coucou, Mark… Zuckerberg), TikTok ou X ont perfectionné la recette.

Ils appellent « communauté » leurs fournisseurs de contenus, « engagement » le temps qu’ils leur abandonnent et « personnalisation » l’art de les empêcher de retrouver une vie personnelle. Le tout au bénéfice de l’industrie publicitaire.

Faire produire le spectacle par les spectateurs, vendre leur attention et leur expliquer que le service est gratuit : magnifique. Chaque ami devient un prospect, chaque conversation une donnée, chaque indignation un produit d’appel. Adopteriez-vous l’éléphant hilare ou l’araignée besogneuse ? Le travail ne fait pas d’audience ; sa consommation, si.

L’araignée fabriquait son réseau ; les géants du numérique laissent les autres remplir le leur. Au moindre départ envisagé, l’algorithme déroule une indignation, trois chats, une querelle. Il suffit que les gens restent assez mécontents pour continuer à regarder. La toile vibre désormais toute seule.

Moi qui interdis à ma fille d’approcher un smartphone, je lui chante depuis des semaines le manuel de croissance organique de Meta. À 19 mois, elle découvre l’acquisition virale. Moi qui voulais lui apprendre à compter, je la biberonne malgré moi aux zozos sociaux. Diantre !

Badaboum, ou l’art de disparaître au bon moment

Ma fille compte : un, deux, trois, quatre. Je vois un tableau de bord. Recrutement satisfaisant, fidélisation exemplaire, aucun départ. Seule donnée absente : la probabilité de retrouver les effectifs au sol.

Aucun éléphant ne consolide l’ouvrage. La croissance des effectifs réduit l’espérance de vie du modèle.

Dans certaines versions, « Badaboum » survient « tout à coup ». Pardon ? Chaque couplet documentait la surcharge. Un sinistre doté de son propre compte à rebours musical.Toute la causalité disparaît ensuite dans une onomatopée : quelle économie de frais d’expertise !

Un bruit tient lieu de rapport d’enquête. Aucun responsable. L’araignée ? Absente. Dispose-t-elle d’une couverture contre les risques pachydermiques ?

J’entends le communiqué : « À la suite d’un événement exceptionnel, nos équipes restent mobilisées. » Traduction : les éléphants ont quitté le groupe WhatsApp du chantier.

Jouissance privatisée, risques externalisés, outil de production détruit : les profits sont récréatifs, mais la répartition des dégâts respecte la doctrine. Un capitalisme de conte de fées. Sans les fées, naturellement.

Ma fille réclame encore la chanson. Je tente une version raisonnable : un éléphant se balance, remercie l’araignée, respecte la charge admissible et descend. Fin.

Elle me regarde comme si le Père Noël avait déposé le bilan. Évidemment : pour apprendre quatre, il faut que personne ne sache s’arrêter à deux. La prudence est pédagogiquement stérile.

Je reprends. Un éléphant, deux, trois. Elle applaudit. Je dénonce les pachydermes qui répètent une expérience dangereuse pour le plaisir, mais ma fille réclame « encore ». Je relance. Le père indigné vient d’accepter sa quatrième reconduction tacite du contrat d’exploitation.

Marx avait pensé la lutte des classes. Les éléphants ont inventé la croissance infinie.

Crédits photos : Crédits photo : toile d’araignée, MarinaRabazova CC 0 - éléphant xiSerge CC 0 

 
 
 
 
 

 

 

 

DOSSIER - Le livre numérique fête ses 50 ans : un anniversaire, tout en histoire

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Basket : France-États-Unis, l’empire américain a tremblé, pas cédé

Pendant une large partie de la première mi-temps, la France a cru pouvoir décrocher les États-Unis de leur cercle : jusqu’à quatorze points d’avance, Gabby Williams incandescente, et l’idée d’un premier titre mondial qui cessait soudain de relever du rêve. Puis Team USA a repris possession du match pour s’imposer 97-79 à Berlin, dimanche 13 septembre.

15/09/2026, 13:21

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À Nice, la bibliothèque conservera un texte… dans de l’ADN

Pas de papier, pas de reliure et, pour l’instant, pas même de titre rendu public. Le 19 septembre, la bibliothèque patrimoniale Romain Gary, à Nice, doit recevoir un prototype de capsule métallique contenant un texte patrimonial encodé dans de l’ADN synthétique. Présentée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du centenaire Michel Butor, l’opération est annoncée comme une première dans une bibliothèque territoriale française. Une façon assez radicale de confier un document à une bibliothèque : cette fois, le support tient presque dans une gélule.

14/09/2026, 17:20

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Pour signer son catalogue, Maurizio Cattelan met du Pain aux bananes au menu

À Berlin, la séance de dédicace de Maurizio Cattelan avait prévu le feutre, le catalogue et, forcément, la banane. Jeudi 10 septembre, la Neue Nationalgalerie célébrait la parution du pop-up accompagnant NIGHT avec un « Banana Bread Breakfast Book Signing » : l’artiste signait les exemplaires tandis que du banana bread de la boulangerie berlinoise Five Elephant était proposé à la vente. Quand l’auteur de Comedian passe au rayon édition, même le petit-déjeuner entre dans le décor.

12/09/2026, 11:00

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Vietnam : les bibliothécaires sculptent des monuments avec des livres

À Vĩnh Long, au Vietnam, les ouvrages ont quitté leur fonction habituelle le temps d'un concours. Dix équipes de la bibliothèque Nguyễn Đình Chiểu disposaient de 90 minutes pour transformer des piles de volumes en compositions artistiques, puis de cinq autres pour défendre leur projet. Les réalisations primées ont ensuite rejoint une exposition mêlant livres imprimés, ressources numériques et créations bibliographiques.

12/09/2026, 11:00

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À Melbourne, quatre heures de “rave-party” en silence

Dimanche 13 septembre, Melbourne accueillera quatre heures de « rave pour lecteurs ». Rien n’oblige toutefois à tenir jusqu’au bout, ni même à lire sans lever les yeux : Book Doof propose surtout de partager un même lieu avec un ouvrage, une playlist ambient, des poufs, du thé, du café et très peu de conversation imposée. Une manière assez australienne de conserver le mot « rave » tout en baissant sérieusement le volume.

12/09/2026, 09:00

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À Saint-Nazaire, le bibliobus soigne les “maladies du livre”

À Saint-Nazaire, on ne soigne pas les maux de la rentrée à coups de sirop : les 10 et 11 septembre, le bibliobus accueille de « drôles de médecins » chargés de diagnostiquer les « maladies du livre ». Une consultation toute littéraire, évidemment, organisée par la médiathèque Étienne-Caux avec Écrire dans la ville et la Maison de quartier de Kerlédé. Le remède annoncé tient en quelques mots : un conseil de lecture.

10/09/2026, 12:15

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Des livres conçus il y a un siècle pour survivre aux bébés imprimés sur tissu

À Pistoia, une exposition remet en lumière les Dean’s Rag Books, des ouvrages britanniques imprimés sur étoffe et pensés pour supporter les traitements réservés aux livres par les tout-petits. Lavables, souples, difficiles à déchirer : derrière l’objet charmant se cache une véritable innovation éditoriale, expérimentée dès 1902 par Dean & Son.

06/09/2026, 14:34

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Pirater la rentrée littéraire avec un seul livre imprimé, mais des milliers d'exemplaires

Exclusif - L'unique exemplaire physique, estampillé « 1/1 », nous est remis en mains propres. À côté, un PDF circulant sur tous les réseaux disponibles, un manifeste en A1 qui jaillira dans Paris et mode d’emploi destiné à se glisser dans les titres de la rentrée. Après avoir détourné bandeaux et fiches de libraires, François Belley transforme son Manifeste de l’écrivain pirate en opération de contamination éditoriale. Une anti-promotion méticuleusement organisée pour parler du marché, l’IA, des prix et de l’hypervisibilité.

02/09/2026, 16:37

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En Chine, une bibliothèque dans un gouffre frôle 200.000 visites

À Wuyuan, dans la province chinoise du Jiangxi, la lecture prend de la profondeur. Aménagée dans un tiankeng, une dépression naturelle ceinturée de parois rocheuses, la bibliothèque de Xiangaocheng a reçu près de 200.000 visites entre le 10 et le 30 août, selon l’exploitant du site. Rayonnages circulaires, escalier en spirale, lumière chaude : l’endroit assume son allure de décor fantastique, sans oublier les livres consacrés à la culture de Huizhou.

01/09/2026, 16:49

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Jennifer Coolidge pousse un chariot… équipé pour écouter des livres audio

L'actrice, casque sur les oreilles, chariot de supermarché entre les mains... fin juillet, la scène avait tout de la rencontre improbable. Beaucoup moins le fruit du hasard. Audible et l’agence australienne Hello avaient soigné l’apparition, avant d’installer de véritables chariots permettant d’écouter des livres audio pendant ses courses. Une idée plutôt réjouissante, emballée dans une publicité qui promet de bousculer les habitudes — tout en ressortant le très classique « Madame la ménagère fait les courses ».

26/08/2026, 16:31

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Sorcellerie sur Amazon : 78 % des livres testés semblent écrits par IA

La magie noire avait déjà ses grimoires ; voici les grimoires à boîte noire. Une enquête d’Originality.ai, entreprise qui commercialise un détecteur de textes générés par intelligence artificielle, classe 78 % des ouvrages testés dans la catégorie « Wicca, Witchcraft & Paganism » d’Amazon comme « probablement écrits par IA ». Spectaculaire, certes. Mais probabiliste — et à manier sans baguette statistique.

25/08/2026, 11:28

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Un parc Dragon Ball géant dans le Val-d’Oise : ce que l’on sait du projet

Son Goku à la place de Gargantua : la région Île-de-France travaille depuis 18 mois à l'implantation, à Courdimanche dans le Val-d'Oise, d'un gigantesque parc d'attractions consacré à Dragon Ball. Derrière le projet : Qiddiya Investment Company, filiale du fonds souverain saoudien PIF, qui développe déjà en Arabie saoudite le premier parc entièrement dédié à l'œuvre d'Akira Toriyama.

24/08/2026, 16:28

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En Mongolie, des conteneurs deviennent des bibliothèques pour enfants

Mettre des livres dans un conteneur n’est plus tout à fait une idée neuve : des Pays-Bas à Mayotte, en passant par Cologne ou Saint-Denis, ActuaLitté en a croisé quelques-uns depuis 15 ans. En Mongolie, Magic Box change toutefois d’échelle : 13 modules accueillent déjà les enfants, dont dix hors d’Oulan-Bator, avec l’ambition d’en installer dans tous les districts du pays.

21/08/2026, 12:42

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